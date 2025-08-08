Почему бесприданница Огудалова — не самая важная кинороль Ларисы Гузеевой? Объясняет критик Лидия Маслова

Леля Варшавская — имя второй полно­ценной киногероини Гузеевой, сыгранной в военно-историческом фильме Виктора Соколова «Встретимся в метро», — похо­же на блатную кликуху, но это обманчи­вое впечатление, как и тот легкомыслен­ный имидж любительницы сладкой жизни, который создает актриса в начале карти­ны. Утонченная красота Гузеевой, кото­рую годом раньше все оценили в ее де­бюте — «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова, раскрывается в метростроевской драме новыми оттенками, сначала прово­кационными и хулиганскими, но к фина­лу — трагическими. «Встретимся в метро» доказывает, насколько несправедлив был Эльдар Рязанов, много лет спустя после «Жестокого романса» говоривший, что сту­дентку последнего курса ЛГИТМиКа Гу­зееву, не владевшую ни лицом, ни телом, в институте «ничему не научили».

«Никогда не видел нормального филь­ма с Л. Гузеевой... Даже удивился...» — написал о «Встретимся в метро» один из комментаторов на торрентах, раз­деляющий предубеждение о Гузеевой как об «актрисе одной роли». Эта неспособ­ность посмотреть чуть дальше «Жестоко­го романса» как слишком высокого актер­ского взлета, после которого можно только катиться по наклонной плоскости, прису­ща зрителям поверхностным и нелюбопыт­ным. Роль Ларисы Огудаловой — самая из­вестная, но далеко не самая оригинальная и сложная киноработа Гузеевой. Есть по­дозрение, что эта работа была сложнее для режиссера, не доверявшего неопытной ак­трисе, чем для самой дебютантки, никог­да не страдавшей неуверенностью в себе, которую она так натурально изображает в роли бесприданницы.