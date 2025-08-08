Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Почему бесприданница Огудалова — не самая важная кинороль Ларисы Гузеевой? Объясняет критик Лидия Маслова

Спойлер: в фильмографии нашей кавер-дивы августовского номера Ларисы Гузеевой также была деревенская гетера, она же колдунья-шаманка, и истории о золотом сердце (да, как в трилогии Триера!). По просьбе Собака.ru специально для нашего ЛАРИСАZINE кинокритик Лидия Маслова разбиралась в фильмографии актрисы, перезапускающей свой карьеру в кино (всем смотреть сериал «Три сестры» — уже на Kion!).

На Ларисе: серьги PARURE ATELIER, пальто RANEVSKY, перчатки EDEM COUTURE
Асет Героева

Первое появление 20-летней Ларисы Гу­зеевой на телеэкране прошло незамечен­ным: в сериале «Место встречи изменить нельзя» ее профиль мелькает среди танцу­ющих пар в ресторане «Астория», где про­ходит операция по захвату бандита Фокса. Брюнетка, отплясывающая фокстрот с со­трудником МУРа Колей Тараскиным, по­является в кадре на несколько секунд, но фантазия сама собой досочиняет эпизоди­ческому ресторанному персонажу оставшу­юся за кадром интересную судьбу. Вряд ли сотрудник угрозыска станет танцевать со случайной девушкой, зашедшей в «Асто­рию» похлебать супчику с потрошками: не иначе это сотрудница угрозыска, похожая на героиню песни «Мурка» и работающая под легендой разбитной «Лели с Елохов­ской», шляющейся «по хазам да малинам, по вокзалам да ресторанам».

Лариса Гузеева: «Только 1% человечества проходит через моe сито»

Лариса Гузеева в фильме Виктора Соколова «Встретимся в метро»
Ленфильм, 1986

Леля Варшавская — имя второй полно­ценной киногероини Гузеевой, сыгранной в военно-историческом фильме Виктора Соколова «Встретимся в метро», — похо­же на блатную кликуху, но это обманчи­вое впечатление, как и тот легкомыслен­ный имидж любительницы сладкой жизни, который создает актриса в начале карти­ны. Утонченная красота Гузеевой, кото­рую годом раньше все оценили в ее де­бюте — «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова, раскрывается в метростроевской драме новыми оттенками, сначала прово­кационными и хулиганскими, но к фина­лу — трагическими. «Встретимся в метро» доказывает, насколько несправедлив был Эльдар Рязанов, много лет спустя после «Жестокого романса» говоривший, что сту­дентку последнего курса ЛГИТМиКа Гу­зееву, не владевшую ни лицом, ни телом, в институте «ничему не научили».

«Никогда не видел нормального филь­ма с Л. Гузеевой... Даже удивился...» — написал о «Встретимся в метро» один из комментаторов на торрентах, раз­деляющий предубеждение о Гузеевой как об «актрисе одной роли». Эта неспособ­ность посмотреть чуть дальше «Жестоко­го романса» как слишком высокого актер­ского взлета, после которого можно только катиться по наклонной плоскости, прису­ща зрителям поверхностным и нелюбопыт­ным. Роль Ларисы Огудаловой — самая из­вестная, но далеко не самая оригинальная и сложная киноработа Гузеевой. Есть по­дозрение, что эта работа была сложнее для режиссера, не доверявшего неопытной ак­трисе, чем для самой дебютантки, никог­да не страдавшей неуверенностью в себе, которую она так натурально изображает в роли бесприданницы.

Кадр из фильма Эльдара Рязанова «Жестокий ро­манс»
Мосфильм, 1984

Чтобы подстраховаться, Рязанов за­ставил Ларису говорить в «Жестоком ро­мансе» звенящим голоском Анны Камен­ковой: режиссеру хотелось выкрутить тумблер трепетной беззащитности на мак­симум, чтобы у бедняжки Ларисы вооб­ще не было характера — одна обреченная виктимность. Получилась трогательная, но одномерная героиня без лишней вну­тренней сложности: прекрасный хрупкий цветок, который сорвали и бросили. Меж­ду тем самое выигрышное для Гузеевой амплуа было бы точнее обозначить как «оторви и брось». Позже актриса вспоми­нала, как на съемках «Жестокого романса» в перерыве играла в карты с осветителя­ми, а проходящая мимо Алиса Фрейндлих поразилась: «Господи, зачем тебе такое лицо? Ты же парень!»

Эта гремучая смесь неотразимой жен­ской привлекательности и мужского вну­треннего стержня, бойцовского характера заставляет с интересом наблюдать за Гузее­вой даже в самых нелепых фильмах и в са­мых крошечных камео, например в детском киножурнале «Ералаш», где учительница английского Лариса Викторовна учит под­ростка произносить слово hot. Тут за педагогическим процессом просвечивает за­вуалированный эротический подтекст, и наоборот, в ролях Гузеевой, где откровен­но эксплуатируется ее сексуальность, вдруг может обнаружиться интеллектуально-фи­лософская составляющая, как в мудрой порнозвезде из фильма Максима Пежем­ского «Жесткое время» или в трагикоме­дии «Граффити» Игоря Апасяна, где в многослойной героине Гузеевой совмещаются блаженная сумасшедшая, порочная снару­жи, но трепетная внутри деревенская гете­ра и всеведущая колдунья-шаманка.

Павел Деревянко и Лариса Гузеева на съемках сериала «Три сестры»
KION, 2025

На новом, современном витке актерской эволюции Гузеевой ее коронное амплуа — волевая и властная «бандерша», за броней которой скрывается золотое сердце. Таковы ее недавние работы — сатирический фарс «Теща», где коррумпированная начальница ЖКХ меняется телами со своим зятем в ис­полнении Гарика Харламова, или новый се­риал «Три сестры», где хозяйка ювелирно­го бизнеса шокирует дочерей привезенным с курорта молодым бойфрендом (Павел Де­ревянко), который на самом деле — лишь часть ее педагогического плана.

Изящная ирония актерской судьбы Гу­зеевой заключается в том, что прославив­шая ее когда-то кинороль — беспридан­ницы, для которой проблема замужества становится вопросом жизни и смерти, — внутренне перекликается с «ролью» теле­свахи, известной даже тем, кто никогда не смотрел шоу «Давай поженимся!». В сущ­ности, это ювелирная актерская работа — изо дня в день неуловимо менять интона­цию ритуальной фразы: «А я желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: “Давай поженимся!”». Особую убедитель­ность это заклинание приобретает потому, что звучит не только из уст харизматичной актрисы Ларисы Гузеевой, заряжающей экран взглядом экстрасенса, но как бы и от лица Ларисы Огудаловой, в которую не по­пал лузер Карандышев и которая в ито­ге победила всех, кто видел в ней только красивую вещь.

Текст: Лидия Маслова

Что смотреть дома

Выберите проект: