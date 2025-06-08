Максим Матвеев, Лев Додин, Мария Миногарова, Ляйсан Утяшева и Илья Куруч-Ройбуш: 50 самых модных гостей премии «ТОП50» — 2025. Часть I.

Илья Куруч, вы сегодня в каком-то другом образе? Простите, вы меня с кем-то перепутали. Я консультант эстрады по имиджу Илья Ройбуш. Все, что хвалят, все, о чем говорят, все, что видите здесь, это я подобрал. По крупицам, по атому, по стежку привел в порядок, сделал красивым. Злейший враг безвкусицы — это я.

Илья Ройбуш — в честь чая? Да, цейлонский принц. Это у меня в семейном древе, да.

Кто ваши клиенты? Имена этих клиентов слишком громкие, чтобы я их называл. Даже не так — фамилии этих клиентов слишком громкие, чтобы я их называл. Поэтому я вам назову имена. Люся, Денис, Марго и, конечно, Филипп. Скажу так — из любого Олега я могу слепить Майами. Из любой Клавы могу сделать Коку.

Кто автор этих восхитительных крабов-эполетов? Это крабы, камчатские крабы. И они будут жалить сегодня каждого, кто пришел абы как на эту премию. Мой костюм сегодня вдохновлен беспощадным миром шоу-бизнеса, где нужно быть одновременно и зеброй, и крабом, и леопардом, но это уже под брюками. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Какую книгу рекомендуете прочесть каждому? Джеки Чан «Я счастливый». Это то, от чего душа поет, такое певучее, вкусное, хорошее. Отличное чтиво. Рекомендую. Он, как и я, выполняет все трюки сам.

Лучшее место в Петербурге летом? Конечно, это набережные. На них особенно хорошо играют стразы. От воды идет блеск правильный. Именно там и собираются рыбаки, потому что блесна намного ярче именно на набережных. Еще хороша набережная под утро, когда мосты разведены — в итоге проводишь утро на другом берегу, хочешь ты этого или нет. Но с красивым рассветом.

Какие хорошие новости? Ждите от меня всего самого прекрасного. Все, чему вы будете удивляться, чему радоваться, это все я. Смотрите шоу «Звезды против мошенников». Скоро будет еще одно шоу — для тех, кто уже доволен всем, но хочет, чтобы этого было с горочкой. Очень питательное, очень красивое и комедийно обнаженное шоу.