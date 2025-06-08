Максим Матвеев, Лев Додин, Мария Миногарова, Ляйсан Утяшева и Илья Куруч-Ройбуш: 50 самых модных гостей премии «ТОП50» — 2025. Часть I.

В Елагином дворце отгремела двадцатая (юбилейная!) церемония вручения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025, где мы чествовали дизайнеров, бизнесменов, актеров, режиссеров, художников и кураторов, музыкантов, ученых, меценатов, писателей и активистов. Гости были один моднее другого: тут и засилье Maison Margiela, и архивный Chloé, и тотал-луки локальных брендов (вам Ola Ola, House of Leo или Ianis Chamalidy?). Выбрали самых классно одетых гостей (от фэшн-фехтовальщиков до будуаркор-бурлеска!) и выяснили, что к чему в их образах.
Бонус! Рассказываем, что куратор Русского Евгения Сероусова открывает второй MAISON25, режиссер и лит-мемолог Настя Паутова покажет апокалипсис (премьера постановки в ноябре!), а патриарх МДТ Лев Абрамович Додин во всю трудится над новой версией знаменитого спектакля «Свои люди – сочтемся».
Максим Матвеев
Актер и лауреат премии «ТОП50» — 2025 в номинации «Кино»
Хайлайты образа на «ТОП50»? Я сегодня в костюме, который сшил специально для этого вечера Леонид Алексеев в House of Leo. Прекрасный дизайнер и художник по костюмам, у него много-много творческих субличностей. Сам образ напоминает фехтовальный нагрудник и отсылает к моему спортивному прошлому, оставаясь при этом в рамках Creative Black Tie.
Главная вещь года? И мы не только про одежду! В последнее время не снимаю кольцо с маминой надписью. Я постоянно беру с собой — в поездки, экспедиции, на съемки.
Книга, которую вы рекомендуете всем прочитать? Да, конечно. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха. Мне кажется, эту повесть надо постоянно перечитывать. А еще «Европа глазами снежного льва», написанная буддийским монахом (Ринпоче Кхенпо Кьосанг — Прим.ред). Точно не вспомню его всех имен, потому что у него их много. Очень прочищает сознание.
Мария Абашова
Прима-балерина Театра Эйфмана и лауреат премии «ТОП50» — 2025 в номинации «Театр»
Какие хорошие новости? Получила заветную статуэтку Собака.ru — не прошло и 17 лет c первой номинации. Меня это радует почти так же, как звание народной артистки России, которым меня наградили буквально месяц назад. И буквально сейчас, пока ехала на премию, мне написал режиссер, что меня утвердили на новую кинороль — пока без спойлеров. Но все очень радужно.
Топ-3 русских фэшн-бренда? Ushatava, 12Storeez и Present&Simple.
Лучшее место в Петербурге, чтобы провести лето? Крыши и набережные.
Чему вас научил 2025 год? Я поняла, что еще не до конца овладела техникой терпения. Терпение беспредельно!
Лев Додин
Патриарх МДТ и лауреат премии «ТОП50» — 2025 в номинации «Театр»
На Льве Абрамовиче: костюм из прелестного итальянского города N
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? Я всегда не могу выбрать. Абсолютно не способен на выбор в области искусства.
Лев Абрамович, что на вас сегодня? Я попал в один прелестный итальянский город и там заказал костюм.
Как сказать «люблю» без слов? Глазами. Даже со словами надо говорить глазами.
Книга, которую сейчас читаете? Сейчас читаю комедию «Свои люди сочтемся» Николая Островского, потому что через полмесяца мы должны родить этот спектакль. Я как проклятый каждую ночь, снова и снова, читаю пьесу, постигая совершенно новые смыслы. Что жизнь довольно страшненькая, но смешная штука. Очень банально.
Лучшее место в Петербурге, чтобы провести лето? Если в самом Петербурге, то на Петровской набережной. А если за пределами, то в Комарово. Очень банально опять. Но там есть аромат времени, и там много интересный людей было. И там Финляндией немножко пахнет.
Илья Куруч aka Илья Ройбуш
Консультант эстрады по имиджу
Илья Куруч, вы сегодня в каком-то другом образе? Простите, вы меня с кем-то перепутали. Я консультант эстрады по имиджу Илья Ройбуш. Все, что хвалят, все, о чем говорят, все, что видите здесь, это я подобрал. По крупицам, по атому, по стежку привел в порядок, сделал красивым. Злейший враг безвкусицы — это я.
Илья Ройбуш — в честь чая? Да, цейлонский принц. Это у меня в семейном древе, да.
Кто ваши клиенты? Имена этих клиентов слишком громкие, чтобы я их называл. Даже не так — фамилии этих клиентов слишком громкие, чтобы я их называл. Поэтому я вам назову имена. Люся, Денис, Марго и, конечно, Филипп. Скажу так — из любого Олега я могу слепить Майами. Из любой Клавы могу сделать Коку.
Кто автор этих восхитительных крабов-эполетов? Это крабы, камчатские крабы. И они будут жалить сегодня каждого, кто пришел абы как на эту премию. Мой костюм сегодня вдохновлен беспощадным миром шоу-бизнеса, где нужно быть одновременно и зеброй, и крабом, и леопардом, но это уже под брюками. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Какую книгу рекомендуете прочесть каждому? Джеки Чан «Я счастливый». Это то, от чего душа поет, такое певучее, вкусное, хорошее. Отличное чтиво. Рекомендую. Он, как и я, выполняет все трюки сам.
Лучшее место в Петербурге летом? Конечно, это набережные. На них особенно хорошо играют стразы. От воды идет блеск правильный. Именно там и собираются рыбаки, потому что блесна намного ярче именно на набережных. Еще хороша набережная под утро, когда мосты разведены — в итоге проводишь утро на другом берегу, хочешь ты этого или нет. Но с красивым рассветом.
Какие хорошие новости? Ждите от меня всего самого прекрасного. Все, чему вы будете удивляться, чему радоваться, это все я. Смотрите шоу «Звезды против мошенников». Скоро будет еще одно шоу — для тех, кто уже доволен всем, но хочет, чтобы этого было с горочкой. Очень питательное, очень красивое и комедийно обнаженное шоу.
Ира Тюмина
Стилист образа Ильи Ройбуша
Образ полностью придумал Илья — он плодовит на экстраординарные затеи. Я помогла реализовать: костюм нашли в салоне мужских костюмов «Porivay Suit», брошь и обувь — с Авито. Дополнили аксессуарами, которые уже были в коллекции Ильи, который, кстати, очень активно участвовал в подготовке — мы вместе искали то, что может подойти к луку.
Клешни камчатского краба я сделала самостоятельно с помощью полимерной глины и акриловых красок. Сначала мы хотели использовать настоящие, но решили отказаться от этой идеи — сложно предсказать результат. Клешни доделывала буквально в ночь перед мероприятием — в итоге вышло супер!
Карина Разумовская
Актриса и лауреат премии «ТОП50» — 2025 в номинации «Кино»
Хайлайты образа на «ТОП50»? На мне тотал-лук Karl Lagerfeld с прекрасным цветком-бутоньеркой. Мне кажется, дико крутая новая коллекция. Очень мне нравится.
Какие у вас хорошие новости? Премьера «Утиной охоты» в БДТ! Все лето я буду сниматься, но надеюсь, что моя семья сможет со мной какое-то время попутешествовать. Посмотрим на холодное Балтийское море с Куршской косы.
Какое произведение искусства побуждает вас обнять весь мир? «Венера» Боттичелли.
Какую книгу сейчас читаете? Кадзуо Исигуро «Погребенный великан».
Лучшее место в Петербурге летом? Севкабель-порт. Сначала зайти на выставку Цоя, поскольку она продлена до сентября. Потом прогуляться по барной линии, посидеть на шезлонге и посмотреть на апокалиптический закат на фоне нашего сумасшедшего моста. Вот мой любимый маршрут — правда, у меня в него еще входит детская площадка, поскольку всегда приезжаю с ребенком.
Сериал «Аутсорс» одним словом? «Безвременье».
А «Трасса»? Коммуникация.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Хайлайты образа на «ТОП50»?
Ляйсан: Платье от Ester Abner, лодочки и пиджак Saint Laurent.
Павел: Все, что супруга достала из чемодана и велела надеть! Пиджак тоже Saint Laurent, а остальное шьем сами в VOLЯ WEAR. Калоши — бабушкины.
Лучшие русские фэшн-бренды?
Ляйсан: Очень люблю Эстер Абнер, поддерживала её с самого начала. Lesyanebo Олеси Шиповской тоже поддерживала на старте. Даша Гаузер тоже здорово встряхнула рынок. И, конечно, Валентин Юдашкин — это наше всё. Гордость российской моды. Я счастлива, что успела поработать с ним при жизни и продолжаю поддерживать бренд.
Какие хорошие новости?
Ляйсан: Лучшая новость — мы впервые на «ТОП50»!
Павел: Всегда слышали, но никогда не были. Это прямо Питер настоящий. Очень красиво!
Какую книгу вы сейчас читаете?
Ляйсан: Я читаю «Две жизни» Конкордии Антаровой — уже четвертый том. Это мистический роман, его невозможно прочитать взахлеб. Параллельно — «Сад» Марины Степновой. Я даже написала ей в директ, призналась в любви к ее книгам — и она ответила! Мы встретимся в июле, это будет эпохальная встреча.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир?
Павел: Если дубу больше ста лет — это уже произведение искусства. Я сначала обнимаю его, а потом весь остальной мир.
Даниил Шульгин aka Шуля и Глеб Костин
Фаундер Stenosis и идеолог .Solutions, оба — лауреаты премии «ТОП50» — 2025 в номинации «Мода»
Какие хорошие новости?
Глеб: Я из носа курицу достал — стало легче дышать
Даниил: Stenosis восемь лет!
Глеб: Всем, кто не делал септопластику, советую сделать — это тема! Свободно дышать — это дар божий.
С кем бы поменялись гардеробом?
Глеб: С Шулей.
Даниил: С Глебом Костиным.
Куда посоветуете сходить в Петербурге летом?
Даниил: «Бутербродная».
Глеб: Маленькие милые скамеечки на Заячьем острове.
Топ-3 бренда?
Хором: Stenosis, .Solutions и Siniy Vsadnik.
Какую книгу советуете прочитать?
Глеб: Энциклопедия клубной культуры «Made in Dance» Олега Цодикова.
Мария Миногарова
Какие хорошие новости? Летом будут ездить на гастроли со своим будущим мужем: сначала Стамбул, потом Петербург.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? Симфонии Чайковского.
Рената Шакирова
Прима-балерина Мариинского театра и лауреат премии «ТОП50» — 2025 в номинации «Театр»
На Ренате: тотал-лук и украшения IANIS CHAMALIDY, обувь EKONIKA
Хайлайты образа на «ТОП50»? Я полностью в Ianis Chamalidy. Когда я увидела дресс-код Creative Black Tie, сразу подумала о нём — о его особых объёмах, силуэтах, нестандартном подходе к классике. Янис умеет невероятно интересно обыгрывать чёрный цвет. У меня к нему большая любовь — и не только у меня. Моя мама тоже обожает Яниса и сегодня немножко мне завидует. Туфли — очень удобная Ekonika. Для меня как для артиста балета очень важна удобная колодка — никогда не экономлю на обуви.
Мы в восторге от вашей партии с Ким Кимином в «Танцсценах»! Какие еще хорошие балетные новости? Ближайшее выступление — «Ромео и Джульетта» 8 июня. Cкоро Мариинский театр отправляется на гастроли в Ереван — для нас это первая поездка туда, очень волнующе. А в конце июня «Танцсцены» выступят на сцене Большого театра в Москве. Мы делаем обменные гастроли, и это невероятно круто: в Петербург приедет Большой театр с «Мастером и Маргаритой». Это просто фантастический спектакль, его обязательно нужно увидеть.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? Вау! У меня такое состояние было в Лувре. Но, если честно, иногда просто иду по парку в красивом городе — и вдруг чувствую: вот оно, искусство. Красота, которая окружает, вдохновляет. И это ощущение порой сильнее любого музейного экспоната.
Юлия Машнич
Шеф-пифия отдела моды Собака.ru
Хайлайты образа на «ТОП50»? Лук готикокавайный: смокинг House of Leo, платье с ситуационными фижмами Ola Ola, кинцуги-клатч Mele and Marie, мюли-свиферы RxB Shoes.
Главная вещь года? И мы не только про одежду! Однозначно шелковая маска-котик (с носиком-сердечком и слезинкой-бусинкой!) для сна Ulyana Sergeenko: я и не знала, что кэмп-прелесть — лучшее средство от бессонницы.
Маствизит в Петербурге этим летом? Здесь все по классике: любое судно.
Топ-3 фэшн-бренда? Глобально — скорее люди: что бы ни делали Джонатан Андерсон, Раф Симонс и прежде всего синьора Миучча, лишь бы были. Локально — тоже люди: Ольга Гинзбург и ее арт-максимализм в Ola Ola, Леонид Алексеев и его петиметр-шик в House of Leo и Ксения Подвальная с ее кутюрным феноменом Atelier Biser.
Книга, которую советуете прочитать всем? «Мальчики, вы звери» Оксаны Тимофеевой.
Чему вас научил 2025? Квантовой запутанности!
Леонид Алексеев
Основатель House of Leo, балетный кутюрье, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ и лауреат премии «ТОП50» — 2025 в номинации «Мода»
Хайлайты образа на «ТОП50»? Внезапно и совершенно неожиданно пришел в одежде собственного бренда House of Leo. У меня черный хлопковый пиджак с черными лилиями и шерстяные брюки. И сумочка Loewe Puzzle.
Какую книгу нужно прочесть каждому? «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома издательства «Лабиринт». Это иллюстрированная интерактивная книга, которая раскрывает культурные коды Англии 19 века. В общем мало чем отличается от ключевой идеи «Между актами» Вирджинии Вульф, только с картинками.
Если до конца жизни носить только три бренда, то какие? House of Leo — на все случаи жизни для любого человека. Такой же прекрасный Dries Van Noten, которого мы любим нежно и сильно. Issey Miyake. Посматриваю на Paul Harnden и Ziggy Chen.
Чему научил 2025 год? Менеджменту в сфере обучения. Пришлось заняться составлением команды, планированием учебного плана, стратегическими сессиями в Школе дизайна Высшей школы экономики.
Ирина Оганова
Искусствовед и писательница
Главная вещь года? Моя книга — она как раз выходит раз в год.
Какое место советуете всем посетить в Петербурге летом? Прогулка на катере под разводными мостами и обязательно под аккомпанемент любимой музыки.
Бренды-фавориты? Hermes и Saint Laurent.
С кем бы поменялись гардеробом? С сестрами Олсен.
Ксения Прихотько
Филолог-комикесса и петербургская фэшн-нимфа
Хайлайты образа на «ТОП50»? Черное платье, которое должно быть в гардеробе у любой петербурженки (только полностью прозрачное и кружевное), украшения в форме ракушек, сделанные своими руками, мокрая укладка (спасибо дождю в Петербурге!), легкая мертвенность в макияже — получилась такая петербургская русалочка, вылезшая то ли из метро, то ли из Невы.
Какие у вас хорошие новости? Я вошла в «ТОП50» Собака.ru!
Топ-3 русских фэшн-бренда? MY812. Sorelle Era. Ere de Toi
Книга, которую советуете прочитать всем? «Фрагменты речи влюбленного» Ролана Барта.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? Картина моего друга Макса Саввы «Волшебный голос Джельсомино».
Полина Шевцова
Редактор моды Собака.ru
Главная вещь года? Тапалапки Zmeika.
Топ-3 русских фэшн-бренда? Не бренды, а зумеры-визионеры — с восторгом слежу за Ромой Зимогорским, который шьет Female Rage платья, Ильей Мигмуном и Кириллом Раневским.
Что сейчас читаете? Скроллю в телефоне «Бражников и блудниц» Максима Жегалина и жду, когда свежий тираж завезут в книжные. Еще на ночь слушаю аудиокниги — Салли Руни заменила мне атаракс (и это не комплимент).
Какое произведение искусства побуждает обнять весь мир? Их три — финал «Конца света, моя любовь» Аллы Горбуновой, татофильский рассказ Антона Секисова про утраченную могилу Елены Гуро в «Зонах отдыха» и «умирающий лебедь» Юлии Барсуковой на Олимпиаде в Сиднее.
Дарья Гилева
Художница
На Даше: тотал-лук НАСТЯ СОЛОМЕИНА aka COLOMEINYSH, винтажные туфли NINA RICCI
Хайлайты образа на «ТОП50»? Сегодняшний наряд — абсолютный сюрприз. Стилист Настя Соломеина привезла мне его в закрытом пакете, и я до последнего точно не знала, что внутри. Мы давно знакомы — учились вместе в Академии Штиглица — и я ей полностью доверяю. У Насти это всегда есть — шальной императорский шик. Мы решили, что раз уж в дресс-коде заявлен Creative Black Tie, то именно слово Creative мы и подчеркнём. Я очень люблю сказки, живу мечтами, своей мифологией, так что в этот раз мы с Настей воплотили образ Золушки — надеюсь, в полночь произойдёт чудо.
Какое произведение искусства побуждает обнять весь мир? Балерины Эдгара Дега. В них — праздничность, хрупкость, надежда. И как девочке мне особенно хочется верить в чудо — для всех девочек в этом мире.
Что сейчас читаете? «Тёмные аллеи» Ивана Бунина.
Ольга Гинзбург
Основатель бренда Ola Ola
Какие хорошие новости? Планируем показ в Москве.
Чему вас научил 2025? Не брать все на себя.
Без чего не представляете летний гардероб? Без шляп.
Какую книгу советуете прочитать? «Из ничего» Рика Рубина.
С кем бы поменялись гардеробом? С Ксенией Собчак.
Топ-3 бренда? Ola Ola, Raf Simons, JW Anderson.
Евгения Сероусова
Куратор Русского музея и идеолог арт-пространства MAISON25
Какие у вас хорошие новости? Летом я открываю вторую локацию MAISON25 с видом на Академию Художеств, где мы будем проводить закрытые интересные мероприятия.
Топ-3 русских художников прямо сейчас? Лена Филаретова, все ее знают по портретам, а мы включили ее метафизические портреты собак на выставку в Русском музее. Саша Рощин — готовим большую выставку в Москве (пока не скажу где, секрет). Леша Громов — мы сделали космический шестиметровый барельеф, скрестив Месопотамию, Возрождение и изъяны новых технологий. Его можно увидеть на второй локации MAISON25.
Книга, которую советуете прочитать всем? «Шум времени» Джулиана Барнса не про искусство, но про то, как оставаться верным себе в эпоху, которая ломает даже гениев.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? Из современного инсталляция Олафура Элиассона «The Weather Project» (симуляция гигантского «солнца» в Tate Modern, помните?).
Что нового в вашей арт-коллекции? Стеклянные кибер цветы Даши Арбузовой.
Ксения Гощицкая
Креативный директор Собака.ru, диск-жокесса
На Ксении: платье OLGA MAKI, туфли MIU MIU
Лучшие петербургские бренды? Olga Maki, Ianis Chamalidy, House of Leo.
Что нужно прочитать всем? Книги Мераба Мамардашвили.
Говорят, вы учитесь в школе журнала «Сеанс»! Фильм, который советуете посмотреть? Немой итальянский фильм «Кабирия» Джованни Пастроне 1914 года, которым впоследствии вдохновлялся Сергей Эйзенштейн.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? «Весна» Боттичелли. Не банально — просто действительно красиво.
Ксана Ковалева
Хореограф Pink Dance Company и лауреат премии «ТОП50» — 2025 в номинации «Театр»
На Ксане: юбка IRNBY
Хайлайты образа на «ТОП50»? Юбка — IRNBY, остальное не помню. Что-то из Боснии, что-то из Португалии. Я часто покупаю одежду и украшения в путешествиях — люблю находить вещи у локальных дизайнеров.
Какие у вас хорошие новости? У Pink Dance Company в мае состоялась премьера спектакля «Катастрофа» на Новой сцене Александринского театра. Сейчас репетируем и готовим новую работу к следующему театральному сезону.
Книга, которую советуете прочитать всем? Гастон Башляр «Поэтика пространства»
Маствизит в Петербурге этим летом? Новая Голландия: кино и театр на открытых площадках, концерты, спектакли, танец (в том числе наш спектакль «Блаженство»).
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? Танец.
Артем Злобин
Актер и режиссер
Хайлайты образа на «ТОП50»? Сегодня я в бренде Istoki дизайнера Кристианы Край. На мне хлопковый лук — утончённый, тактильно приятный. Бусы выполнены в специальной технике обожжения с добавлением масла. Рубашка, кейп, брюки — всё кажется простым, но образ складывается из деталей: нитей, драпировок, перевязок. Дизайн — простой, но с интересными вкраплениями: игра форм, тканей, ощущений. Всё это тактильно очень приятно, и при этом мне максимально комфортно — я кайфую. Такая футристичная этника. Ну и да, сигареты, телефон — все при мне.
Кристиана Край
Фаундер бренда Istoki
Многослойный аутфит собран из лотов моей новой коллекции Gorim. На Артёме летящие брюки из тончайшего хлопка (их форма деконструирована при помощи дополнительного слоя фартука), укороченная рубаха с рукавами-крыльями и монопальто Udagan с утрированными плечами (со спины осталось монолитным, а передняя часть задрапирована, почти как сценический занавес).
Талию обвивают бусы из обожженного дерева. Каждую бусину я обрабатывала огнём и маслом, благодаря которым они приобрели такой глубокий сложный чёрный цвет. Эти бусы — ода древним технологиям, что использовались северными народами для обработки древесины перед возведением сакральных архитектурных объектов.
Какую книжку нужно всем прочитать? «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.
Ты организовывал хореографический совриск-перформанс для премии «ТОП50» — 2025. Как оно? Мы отталкивались от понятия future industry — нам хотелось поразмышлять о будущем, сохраняя диалог с настоящим. Одновременно с этим — разглядеть красоту в базовых объектах, которые в быту принято считать уродливыми. В итоге Елагинский дворец был оформлен разнородными, подчас странными материалами: серебро, мусор, латекс, строительные ограждения и другие урбанистические элементы. Такой джентрифицированный микрокосмос.
Кстати, арт-объект из труб — работа художницы Алёны Ромашкиной, которая отвечала за визуальную часть проекта: от выбора текстур и тканей до мельчайших деталей оформления. Именно она придумала эту эклектичную, намеренно диссонансную визуальную историю.
Какое произведение искусства побуждает тебя обнять весь мир? Сразу хочется назвать что-то по-настоящему вау из мира кинематографа. А если говорить о собственных работах, то тут всё просто: самая любимая — всегда последняя. Так уж получается. Поэтому спектакль «Слепые» с хором Attaque de Рanique, , который мы недавно отпремьерили и который будем снова играть 13 июля. Сейчас дорабатываю его.
А что привнесешь 13 июля?
Будут рокировки, связанные с ритмом и появлением дополнительных исполнителей. Понимание некоторых нюансов пришло уже постфактум после премьеры.
Как сказать люблю без слов?
Просто обняться.
Вадим Тишин
Художник
Какие хорошие новости? С коро выйдет новая коллекция облачных платьев. В ней я исследую метафизику прозрачности — сочинил композиции на с облаками, точками пустоты и пламенем. Метафизика, которую можно примерить в своей повседневности.
Какое произведение искусства побуждает обнять весь мир? «Венера» Ботичелли.
С кем бы хотели поменяться гардеробом? С теми, кого уже нет.
Без чего не представляете ваш летний гардероб? Без велосипеда.
Куда нужно сходить летом в Петербурге? Летний сад.
Какую книгу советуете прочитать? Мою — «Небывальщина».
Как сказать «люблю» без слов? Мой дом — твой дом.
Анастасия Паутова
Режиссер и автор иконических мемов про Бродского в тг-канале llllllll1111llllllllll
Какие хорошие новости? Я делаю новый спектакль. Премьера запланирована на ноябрь — выбрано максимально хтоническое время, потому что спектакль посвящен концу света. Работаем над постановкой силами нашего независимого театрального проекта «povod. ovod», хотим показывать в каком-то гигантском свободном простанстве — что-то вроде «Брусницына».
Любимый мем про Бродского? У меня сейчас круто залетел пост про «Смешариков» — вернее, их мем-коллаборация с поэтами Серебряного века.
Где провести лето в Петербурге? В баре «Конец прекрасной эпохи». Люблю туда зайти и почитать. Еще рекомендую выставку по Хармсу в Kgallery. И 15 и 16 июля приезжает с гастролями московский театр «Пространство Внутри», покажут два спектакля Саввы Савельева: «Зеркало» с Пашей Табаковым и «Петушки» с Сашей Горчилиным на музыку «Бомба-Октябрь». Очень хочу сходить.
Лучшие петербургские фэшн-бренды? Ola Ola и IRNBY Насти Мироновой.
Какую книгу сейчас читаете? «Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века» Максима Жегалина. Не оторваться, читаю с упоением. Сейчас вернусь домой и буду читать перед сном, потому что очень интересно. Очень.
Произведение искусства, которое побуждает вас обнять весь мир? «Демон» Врубеля. Больше всего. Так сильно погружает во мрак, что из мрака является свет.
Евгений Чебатков и Вера Дровеникова
Стендап-комик и актриса
На Вере: платье CULT GAIA
Какие хорошие новости:?
Евгений: 27 июня выходит мой стендап-концерт на «Кинопоиске». Это первый опыт со стримингом.
Без чего не можете представить летний гардероб?
Вера: Без мини-юбки.
Евгений: Без шорт.
Главная вещь года?
Вера: Румяна Sergey Naumov.
Какое место советуете посетить в Петербурге летом?
Евгений: Stage StandUp Club.
Вера: Любой спектакль худрука БДТ Андрея Могучего. Знаю, что на них практически невозможно попасть, но постараться стоит.
Какую книгу надо прочитать всем?
Евгений: «Другие берега» Владимира Набокова.
Вера: «Идиот» Достоевского, а если хотите взбодриться — «Женщины» Буковски.
Анастасия Климова
Художница
Анастасия Климова с мужем Анатолием Тимощуком
На Анастасии: пальто CHLOE, винтажные туфли, сумка HERMES BIRKIN FAUBOURG, аксессуары LABUBU, тиара RUSSKAYA SKAZKA
Хайлайты образа «ТОП50»? Винтажное модульное пальто Chloe, о котором я рассказывала в интервью Собака.ru. («Мое любимое пальто Chloe — из коричневой фланельки, как советская школьная форма, но с корсетом на крючках внутри и пришитым на спине огромным металлическим драконом. Надевая его, я становлюсь как бы воином моды. Но каждый раз по возвращении домой приходится пришивать дракона заново — из-за своей тяжести он отваливается, перетирая нитки и ткань».) Дракон на спине уже, к сожалению, не сохранился. Также на мне тиара от Петра Аксенова, винтажные туфли и, конечно, лабубу — чтобы вспомнить, в каком именно году мы были на мероприятии. По лабубушам: один лимитированный, другой — нет. Ещё с нами сумка Hermes Birkin Faubourg. Вроде бы всё.
Какое произведение искусства побуждает обнять весь мир? Родина-мать в Волгограде.
Монументально! Какую книгу сейчас читаете? «Пиранези» Сюзанны Кларк. Очень советую, прекрасный роман.
Какие хорошие новости? У нас была выставка «Пространство Peggi G» — совместный проект с галереей bulthaup. Я очень счастлива. Это возможность рассказать большому количеству людей о Пегги Гуггенхайм, о Фридриха Кислере, да и вообще — о том, как зарождалось движение акционизма в искусстве. Надеюсь, будет ещё один совместный проект с bulthaup. И, если всё сложится, персональная выставка осенью — надеюсь, в сентябре.
Ксения Багрова
Фэшн-блоггер
На Ксении: тотал секонд
Хайлайты образа «ТОП50»? Это феерия! Очень люблю секонд-хенды — петербургское наше всё. Юбка — подарок от подруги, возможно, когда-то была топом. Корсет и пиджак — тоже секонд-хенд, возможно, Hugo Boss. Всё — ноунейм, и мне это нравится. А главная деталь — чокер-вишенка! Это украшение моего трехмесячного пуделя Леви, которое он мне на время дал погонять (в обмен на колечко).
Лучшие секонды в Петербурге? Обожаю Old Baby Vintage за шубы и безумные блузки. Еще Save the Rave. Для парней очень стильные Chess Store и Kostrov Store. Ну и конечно Уделка. Это не просто секонд, а винтаж-трип.
Что сейчас читаете? «Мартина Идена» Джека Лондона.
Какие хорошие новости? У меня есть свой пинг-понг клуб «Изи». Летом у нас будет куча вечеринок в коллаборации с Eburet, Kostrov Store и Музеем советских игровых автоматов. Ещё мы запустили лагерь для взрослых — «Изи Кэмп». Отправляем всех желающих в детство, где за тебя все решают: сказали съесть мандаринку — ешь, сказали прыгать в резиночку — прыгаешь. Очень по-доброму, весело, беззаботно.
Елизавета Авелева
Дизайнер и режиссер
Какие хорошие новости? Сняла короткий метр, который совсем скоро можно будет увидеть в «Лендоке».
Книга, которую нужно прочитать всем? «Введение в философию» Мераба Мамардашвили.
Куда сходить в Петербурге летом? Ночной круиз по каналам.
С кем бы поменялись гардеробом? С Ренатой Литвиновой.
Чему вас научил 2025? Бегать от себя бесполезно.
Текст: Полина Шевцова, Юлия Ишимова
Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Егоров, Артем Котелевец, Дмитрий Многолет, Виталий Коликов, Ася Минеева, Иван Матрос
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