Фиксируем гротескный контраст между твоими сценическими арт + фэшн-луками и народными хитами вроде «Улыбайся» или «Маршрутки», звучащими из каждого петербургского лазурного автобуса. Меняется ли твоя музыка под влиянием стайлинг-авангарда — нам ждать отлета в экспериментальное техно и ламповый лоуфай?

Стиль и музыка идут в ногу. Из нового записали Fashion girl для альбома-трибьюта A’Studio — магия, что мне случайно досталась именно эта песня! — и сингл «Красный свет». Потихонечку будем вывешивать greatest hits с новым звучанием, чтобы у людей все сошлось. В сентябре у нас 11 лет «Маршрутке» — выпускаем трек на французском.

«Маршрутка» — аут, Le bus — ин! Меняется не только твоя музыка, но и поп-индустрия вокруг: лютый авангард на сцене становится новым мейнстримом. Твоя стратегия — тотальное разрушение модных первооснов шоу-стайлинга с вайбом «красивых, понятных, богатых женщин»?

Мир стремится к устойчивости, понятности и постоянству — это закон выживания. Всё новое кажется угрозой, поэтому его сначала отрицают. Но если действовать методично, сначала тебя игнорируют, а потом принимают. Я чувствую время и хочу влиять на тенденции, трансформируя мир вокруг себя, — для этого я притягиваю экспериментаторов и визионеров. Никакие нейросейти не заменят людей: ChatGPT не может создать что-то уникальное, он лишь архивариус. На основе одинакового промпта три чатбота напишут похожие сценарии фильмов, а три режиссера создадут совершенно разное кино. Именно поэтому я очень ценю единомышленников: позволяю себе рядом только большие человеческие бриллианты. Хочу и буду замахиваться на тех, до кого не могу дотянуться. Это всегда глобальная работа, как рыбалка в открытом море: чтобы поймать что-то большое, нужно отплыть далеко, где водится крупная рыба.