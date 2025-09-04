Как Алина и Лилиана Григалашвили стали главными фэшн-сестрами страны?

Лили, а у тебя когда-нибудь было желание сесть на дофаминовую медиаиглу?

ЛИЛИ: Я больше по тактильным ощущениям. Сначала делала слаймы, затем окрашивала одежду в технике тай-дай, потом увлеклась украшениями, и так родился Lili Archive. Название, кстати, придумала Алина — я пришла к ней и говорю: «Сис, мне нужно название для бренда». Она говорит: «Пусть это будет твой личный архив, в который будет входить все, что ты делаешь, — Lili Archive». Идеально подошло, нравится мне все так же, как в первый день, и до сих пор подходит по смыслу — все украшения Lili Archive я по-прежнему делаю из полимерной глины своими руками, где-то даже можно отпечатки разглядеть. Заказываю для колье и колечек кристаллы Swarovski прямиком из Австрии. Некоторые редкие и эксклюзивные виды кристаллов уже сняты с производства, но их еще можно найти где-то в мире. Однажды я планирую выйти из бижу-сегмента в ювелирный мир, но нужно набраться профессионализма.

Как прокачиваешь профессионализм?

ЛИЛИ: Я сейчас учусь в Высшей школе экономики, на курсе «Брендинг в индустрии моды» Кати Павелко и Анзора Канкулова. Я поступила туда, чтобы получить практические навыки для развития собственного бренда — от арт-дирекшна до финансового менеджмента. Но самообразование для меня не менее важно: я стараюсь держать руку на пульсе времени и много читать, смотреть, слушать и ресерчить. Как говорит моя любимая Миучча Прада: “Study, study, learn”.

АЛИНА: Поддерживаю Лили. Я тоже сейчас стараюсь в себя, как в шкатулку, постоянно складывать новые знания. Я живу недалеко от моей самой любимой в мире галереи Tate Modern, и эта близость регулярно подкидывает мне какие-то новые темы для размышления. Последнее, что меня сильно впечатлило, — работы художника Майка Келли про консьюмеризм и детскую травму и крутая выставка Эмили Кейм Кнгваррейе, которая как раз сейчас идет в «Тейте». Это выдающаяся представительница австралийского коренного народа анматьерре, которая начала писать картины после 80 лет — за 6 лет создала более трех тысяч работ. Плюс я помудрела и слезла с медиаиглы — ушла в пиар и стала коммуникационным директором Ushatava. Люблю эту работу за свободу творчества, ценю доверие основательниц Нино Шаматава и Алисы Ушаковой, обожаю брейнстормить со своей лучшей подругой, influence-менеджером Ushatava Сашей Осиповой. Например, коллаборация с дагестанским фермером Тимуром Далгатовым — наш креатив. Впрочем, я до сих пор люблю написать в «Отделе стиль жизни» о каком-нибудь тренде раньше остальных, а потом наблюдать, как другие модные каналы подхватывают тему так, будто всегда про нее знали. Еще я развиваю свою фэшн-рассылку Skirts & Notes на Substack. Нравится рассылка Рэйчел Ташджиан Opulent Tips, которая может не приходить по полгода. Я тоже пишу письма нерегулярно, и мне такая динамика больше всего подходит — мне важно, чтобы у читателя сохранялся вау-эффект от каждого нового эпизода.