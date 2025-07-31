Магическая суперсила актрисы и телеведущей Гузеевой — в максимальной плотности присутствия (увидишь — не забудешь: харизма Ларисы — бинго для бокс-офиса!) и в виртуозном умении формулировать так, что сразу вспомнишь и Раневскую, и Джимми Карра (скажет — как отрежет: изобрела мемы до того, как это стало модным!).
В августе самая красивая девушка ленинградского андеграунда, полиграф женихов в программе «Давай поженимся!» и кумир соцсетей премьерит еще одну свою субличность — комедийной артистки. В сериале «Три сестры» (смотрим на KION!) Гузеева опять оборачивается не тем, кем кажется, и ромком-ситком превращается в педагогическую поэму.
Редакция Собака.ru давно и страстно любит Гузееву — и для этого августовского номера мы сделали ЛАРИСАZINE!
На Ларисе: серьги PARURE ATELIER, пальто RANEVSKY, перчатки EDEM COUTURE
Поговорили с Ларисой о триумфальном возвращении в кино, выяснили, почему Достоевский — это легкое чтение, выведали, как правильно тестировать партнеров, и сыграли в игру «Какая ты сказка?» (психоанализ по Проппу!).
БОНУС! Кинокритик Лидия Маслова разобралась в фильмографии актрисы (спойлер: бесприданница Огудалова вовсе не самая важная роль Ларисы Гузеевой!), культовый петербургский фотограф Валерий Плотников вспомнил, как дива ленинградского андеграунда стала звездой советского глянца, а коллеги по кино и телевидению (Рогов! Деревянко! Мцитуридзе! И не только!) задали Ларисе блиц-вопросы.
Лариса Гузеева
О Чебурашке и Достоевском
Поскольку у меня надорвана нервная система, и сейчас перестроечный момент — мой организм перестраивается, моя жизнь перестраивается, то происходит следующее: начинаю смотреть один фильм, потом задыхаюсь, у меня клаустрофобия, приступ паники, я переключаю на что-то другое. Недавно летела в самолете, смотрела «Чебурашку». Благо что сидела одна. Я рыдала так, что трясло кресло — закрыла лицо руками, зарылась в подушку. Подошла стюардесса, я сделала вид, что подавилась. У меня была реальная истерика. А когда уже идет Гармаш и оглядывается с мыслью, что он оставил Чебурашку — меня просто размазало. Сейчас эту сцену вспоминаю и слезы проступают. Я прилетела, замучила свою собаку Жужу, так ее целовала, что она начала визжать. И стала от меня убегать, потому что я ей стала клясться в вечной любви, истерически обещала, что никогда не брошу. Я сейчас на отдых взяла ее с собой, и мне сложно, потому что не поплавать теперь, не позагорать, она все время со мной. Вот так от этого сказочного вымысла слезами умылась. А вы говорите Достоевский. Хотя по сути «Братья Карамазовы» — это же тоже сказка: было у отца три сына.
На Ларисе: кольцо и серьги PARURE ATELIER, жакет ROGOV
ВАЖНО! В съемке Собака.ru раскрыли фэшн-бессознательное всенародной дивы: сонастроили квантовые струны Ларисы Гузеевой и стайлинг-визионера Олега Горчанина, переодев актрису в бархат Rogov, номад-шик Ushatava и великие артписы победителей конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — сверхнового гранд-кутюрье Кирилла Раневского и мастера стейтмент-деконструкции Артема Калякина.
Лариса Гузеева
О (не)принятии себя
Мне тяжело. Мне некрасиво то, что я вижу в зеркале с утра. В сетях себя безбожно фотошоплю, все убираю. А почему нет? Это мое личное дело. Я беру пальчик, беру программу, все стираю. Я не вижу никакой милоты в старости.
Я очень хочу отрезать все лишнее, сбросить вес. А дальше я думаю: вот осень пройдет, зима наступит, я что-то с собой сделаю. Потом думаю, может, само рассосется. И шли годы. Смеркалось. Я все та же. А зачем? А кого удивлять? А чем удивлять? Есть молодые, а есть — как молодые. Может быть, и так сойдет? Мне же не надо ни за кем гнаться, мне не надо удерживать молодого любовника. А так фотошоп раз — и убрал лишнее. И живем дальше.
Смотрите съемку и читайте полное интервью с Ларисой Гузеевой в августовском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru!
Фото: Асет Героева
Идея: Яна Милорадовская
Текст: Юлия Машнич
Стиль: Олег Горчанин
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Продюсер: Дарья Венгерская
Визаж: Мару Ловэ
Волосы: Ира Грачева
Свет и тех. сопровождение: Паша Веденькин, Сергей Бурый, Сергей Ильин, Kometa_Rent
Ассистенты стилиста: Анна Мелованова, Артур Учитель
Ассистенты продюсера: Мария Аносова, Полина Шибаева
Ретушь: Анастасия Суворова
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