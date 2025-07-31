Лариса Гузеева

Магическая суперсила актрисы и телеведущей Гузеевой — в максимальной плотности присутствия (увидишь — не забудешь: харизма Ларисы — бинго для бокс-офиса!) и в виртуозном умении формулировать так, что сразу вспомнишь и Раневскую, и Джимми Карра (скажет — как отрежет: изобрела мемы до того, как это стало модным!).

В августе самая красивая девушка ленинградского андеграунда, полиграф женихов в программе «Давай поженимся!» и кумир соцсетей премьерит еще одну свою субличность — комедийной артистки. В сериале «Три сестры» (смотрим на KION!) Гузеева опять оборачивается не тем, кем кажется, и ромком-ситком превращается в педагогическую поэму.

Редакция Собака.ru давно и страстно любит Гузееву — и для этого августовского номера мы сделали ЛАРИСАZINE!