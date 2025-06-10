Юлия Матвиенко, Марина Кравец, Юлдус Бахтиозина, Покрас Лампас и Чума Вечеринка: 50 самых модных гостей премии «ТОП50» — 2025. Часть II.

Хайлайты образа на «ТОП50»? На мне платье дизайнера Ромы Зимогорского из коллекции Female Rage. Очень уважаю его — моё почтение и печенье, как говорится! Тетка лезла, я урвала! На самом деле, увидела его коллекцию в майском номере Собака.ru в «Сапсане», когда ехала из Петербурга в Москву. Это было прямо волшебство. Я листаю журнал — и бац! — дизайнерская премия, платья, всё это великолепие. Думаю: «Батюшки, почему я ещё не в этом?!» Пишу Роме: «Здравствуйте, моё почтение. Я влюблена. Есть ли ещё платья?» Он отвечает: «Есть одно, единственное, в Петербурге». А я тогда в Москве. В итоге мы его доставили, а сейчас оно на мне снова вернулось в Питер — ну его прям тянет домой. И я специально хранила его именно для этого вечера.

Какие русские бренды любите и поддерживаете? Люблю всех. Но! Буквально на днях списывалась с основательницей Capparel.21EST Оксаной Сутягиной — у них потрясающие буфы, плечи, все как я люблю. В одном из моих новых проектов будет платье от бренда. Еще нравится Gapanovich Саши Гапанович. А так я каждый день выискиваю, кто новый появляется. Очень важно не только радоваться за тех, кто уже добился успеха, но и поддерживать новичков.

Что сейчас читаете? Сразу три книги. Первая — «Рассеянное внимание. Как мы смотрим на искусство и перформанс сегодня» Клэр Бишоп. Очень откликается. Вторая — история корейского искусства, перечитываю. А третья — для души: труды Малевича. Он там, кстати, оскорбляет Микеланджело! Просто прелесть.

Какое произведение искусства побуждает обнять весь мир? Батюшки! Думаю, обнять весь мир можно через сюрреализм — потому что он охватывает и настоящее, и бессознательное. Например, «Постоянство памяти» Сальвадора Дали. Или любой триптих Босха. Представьте, как он раскрывается, как будто руками весь мир обнимает. Вот так. Обнимаю всем своим сюрреализмом!