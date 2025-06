Юлия Матвиенко, Марина Кравец, Юлдус Бахтиозина, Покрас Лампас и Чума Вечеринка: 50 самых модных гостей премии «ТОП50» — 2025. Часть II.

Какие хорошие новости? Побывал в Екатеринбурге — в культурном потрясении от Ельцин-Центра! Кажется, это один из лучших музеев истории России!

Главная вещь года? И мы не только про одежду! Книга «Who's afraid of Romanée Conti» Дэна Килинга, которая умывает винных снобов, манифестируя «Великие вина — те, что вызывают эмоцию, а не язву вашего бюджета». Рекомендую всем, кто желает приобщиться к энологической тусовке.

Мастхэв летнего гардероба? Анорак Walk of Shame, подаренный близкой подругой из Москвы. Так я понял, что о бренде «лето в Петербурге» москвичи хорошо наслышаны.

Маствизит в Петербурге этим летом? Концерт Евы Польна на крыше Roof Place. Я буду неистово танцевать под «Метко» и «Зима в сердце».

Топ-3 фэшн-бренда? House of Leo, GATE31 и LIME.

Книга, которую советуете прочитать всем? Мемуары Грейдона Картера «When the Going was Good».

Чему научил 2025? Если очень сильно чего-то хочешь, то обязательно случится.

С кем бы поменялись гардеробом? Симон Порт Жакмюс: хотя бы посмеемся!

Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? Летний малиновый закат Петербурга.