Юлия Матвиенко, Марина Кравец, Юлдус Бахтиозина, Покрас Лампас и Чума Вечеринка: 50 самых модных гостей премии «ТОП50» — 2025. Часть II.

В Елагином дворце отгремела двадцатая (юбилейная!) церемония вручения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025, где мы чествовали дизайнеров, бизнесменов, актеров, режиссеров, художников и кураторов, музыкантов, ученых, меценатов, писателей и активистов. Гости были один моднее другого: тут и засилье Maison Margiela, и архивный Marc Jacobs, и тотал-луки локальных брендов (вам JM Studio, GATE31 или платья-топоры Романа Зимогорского?). Выбрали самых классно одетых гостей (от готик-див до кабаре-шика!) и выяснили, что к чему в их образах.
Важно! Рассказываем, что художница Юлдус Бахтиозина готовит коллаборацию с Poison Drop, идеолог KGallery Кристина Березовская проведет ежегодную совриск-ярмарку «Из профессорской квартиры» в сотрудничестве с Домом Радио, а команда ÇAVA Disco замутит июльский барный фестиваль «Квартал писателей»!
Юлия Матвиенко
Фэшн-дива, фаундер бренда JM Studio
Какие у вас хорошие новости? JM Studio в этом году 10 лет.
Мастхэвы летнего гардероба? Пижамы, льняные костюмы, сумка из рафии, платья-майки. А еще обязательно — море и солнце!
Книга, которую советуете прочитать всем? Сейчас читаю Юрия Трифонова «Дом на набережной».
Маствизит в Петербурге летом? Смотреть и наслаждаться видами города с воды.
Как сказать «люблю» без слов? Глазами.
Юлдус Бахтиозина
Художница и арт-феномен
На Юлдус: платье handmade, туфли BOTTEGA VENETA
Какие хорошие новости? В июне открывается моя сольная выставка в московской Heritage Art Gallery. Выходит трейлер полнометражного фильма «Начало травмы», который я сейчас снимаю. И позже по мотивам этого фильма мы вместе с Poison Drop запускаем коллаборацию «Мои травмы — мои скакуны».
Куда сходить в Петербурге летом? Сегодня ехала вдоль Крестовского, и мне прямо захотелось выйти погулять.
Какую книгу рекомендуете прочесть каждому? «Подумайте еще раз» Адама Гранта.
С кем бы поменялись гардеробом? Я в мире с собой.
Вика Чума Вечеринка
Фэшн-словесница и блогер
Хайлайты образа на «ТОП50»? На мне платье дизайнера Ромы Зимогорского из коллекции Female Rage. Очень уважаю его — моё почтение и печенье, как говорится! Тетка лезла, я урвала! На самом деле, увидела его коллекцию в майском номере Собака.ru в «Сапсане», когда ехала из Петербурга в Москву. Это было прямо волшебство. Я листаю журнал — и бац! — дизайнерская премия, платья, всё это великолепие. Думаю: «Батюшки, почему я ещё не в этом?!» Пишу Роме: «Здравствуйте, моё почтение. Я влюблена. Есть ли ещё платья?» Он отвечает: «Есть одно, единственное, в Петербурге». А я тогда в Москве. В итоге мы его доставили, а сейчас оно на мне снова вернулось в Питер — ну его прям тянет домой. И я специально хранила его именно для этого вечера.
Какие русские бренды любите и поддерживаете? Люблю всех. Но! Буквально на днях списывалась с основательницей Capparel.21EST Оксаной Сутягиной — у них потрясающие буфы, плечи, все как я люблю. В одном из моих новых проектов будет платье от бренда. Еще нравится Gapanovich Саши Гапанович. А так я каждый день выискиваю, кто новый появляется. Очень важно не только радоваться за тех, кто уже добился успеха, но и поддерживать новичков.
Что сейчас читаете? Сразу три книги. Первая — «Рассеянное внимание. Как мы смотрим на искусство и перформанс сегодня» Клэр Бишоп. Очень откликается. Вторая — история корейского искусства, перечитываю. А третья — для души: труды Малевича. Он там, кстати, оскорбляет Микеланджело! Просто прелесть.
Какое произведение искусства побуждает обнять весь мир? Батюшки! Думаю, обнять весь мир можно через сюрреализм — потому что он охватывает и настоящее, и бессознательное. Например, «Постоянство памяти» Сальвадора Дали. Или любой триптих Босха. Представьте, как он раскрывается, как будто руками весь мир обнимает. Вот так. Обнимаю всем своим сюрреализмом!
Марина Кравец и Аркадий Водахов
Телеведущая и генеральный продюсер ТНТ, лауреат премии «ТОП50» — 2025 в номинации «Бизнес»
Какие хорошие новости? Сегодня наша младшая дочка сделала первые самостоятельные шаги.
Какую книгу советуете прочитать? Читать и бесконечно перечитывать Сергея Довлатова.
Главная вещь года? В этом году я очень полюбила винтажные украшения.
Чему научил 2025? Совмещать работу и активное материнство.
Мария Грудина
Велнес-нимфа, идеолог курорта «Первая линия»
На Марии: платье DANIIL ANTSIFEROV, украшения PARURE ATELIER, сумка-жемчужинка SIMONE ROCHA, туфли ZARA, бантик — «собственность модели»
Лучшие русские бренды? Бренд, в котором я буквально живу — 404 Not Found Алены Феликсовой. Алена — моя близкая подруга, шьет все мои культурные, шёлковые, свадебные платья. Ещё Юра Питенин из Saint-Tokyo, Meowshka Лиды Метельской и, конечно, Ulyana Sergeenko. Daniil Antsiferov тоже нравится, его корсеты и рюши. Свадебный стиль — мое.
Какие хорошие новости? Курорт «Первая линия» будет участвовать в Петербургском экономическом форуме. Планируем приглашать интересных людей из разных сфер — государственных, культурных, общественных — и задавать им один вопрос: как они инвестируют в себя? В свою молодость, долголетие, в longevity. Я уверена, это уже не просто тренд — это часть жизни. Этим летом я открываю биохакинг-центр. Хочется, чтобы забота о себе стала такой же нормой, как вечеринки и наряды.
Что сейчас читаете? Я дочитываю седьмой том «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Даже взяла с собой на премию, чтобы дочитать на ходу.
Что нового в арт-коллекции? На арт-ярмарке в Севкабеле Port Art Fair купила работу Вики Утикалко: разбитый фарфор и на нём надписи, почти евангельские, про наше время. Последняя строчка: «Я кричу в унисон со всей человеческой хрупкостью».
Михаил Стацюк
Главный редактор сайта Собака.ru
На Михаиле: костюм, рубашка и брошь HOUSE OF LEO, ботинки CELINE
Какие хорошие новости? Побывал в Екатеринбурге — в культурном потрясении от Ельцин-Центра! Кажется, это один из лучших музеев истории России!
Главная вещь года? И мы не только про одежду! Книга «Who's afraid of Romanée Conti» Дэна Килинга, которая умывает винных снобов, манифестируя «Великие вина — те, что вызывают эмоцию, а не язву вашего бюджета». Рекомендую всем, кто желает приобщиться к энологической тусовке.
Мастхэв летнего гардероба? Анорак Walk of Shame, подаренный близкой подругой из Москвы. Так я понял, что о бренде «лето в Петербурге» москвичи хорошо наслышаны.
Маствизит в Петербурге этим летом? Концерт Евы Польна на крыше Roof Place. Я буду неистово танцевать под «Метко» и «Зима в сердце».
Топ-3 фэшн-бренда? House of Leo, GATE31 и LIME.
Книга, которую советуете прочитать всем? Мемуары Грейдона Картера «When the Going was Good».
Чему научил 2025? Если очень сильно чего-то хочешь, то обязательно случится.
С кем бы поменялись гардеробом? Симон Порт Жакмюс: хотя бы посмеемся!
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? Летний малиновый закат Петербурга.
Покрас Лампас
Художник и основатель бренда PL Storage
Вещь года? Такая пока не появилась.
Без чего не представляете летний гардероб? Без черной оверсайз-футболки.
С кем бы поменялись гардеробом? С Янисом Чамалиди.
Какое место нужно посетить в Петербурге летом? Выставка «Жизнь замечательных собак» в Русском музее.
Какую книгу посоветуете прочитать? «The Creative Act: A Way of » Рика Рубина. Кстати, ее недавно перевели на русский.
Как 2025 успел изменить вас? Надеюсь, никак.
Кристина Березовская
Основательница KGallery и лауреат премии «ТОП50» — 2025 в номинации «Искусство»
Какие хорошие новости? Замечательная новость последних дней — премия Собака.ru! Это моя вторая награда от издания: первую я получила пятнадцать лет назад за открытие образовательного центра и вклад в искусство. И вот теперь снова — очень рада.
Что нового в арт-коллекции? Художница Анна Горн из творческого объединения «Паразит», Дмитрий Поддубный и Глеб Торгачкин — вот три автора, которых я приобрела в коллекцию совсем недавно. Мы планируем показать их работы на предстоящей ярмарке искусства «Из профессорской квартиры» — наш ежегодный проект, который в этом году пройдет в сотрудничестве с Домом радио. Обычно мы работаем с арт-коллекциями профессорских семей 1960-х, 1970-х, 1980-х годов, но теперь начали аккуратно внедрять и современное искусство. Эти три художника — мои фавориты прямо сейчас.
Что сейчас читаете? Рэя Далио «Принципы. Жизнь и работа». Это топ-менеджер одной из крупнейших американских компаний, и его труд — своего рода методология принятия решений, как в бизнесе, так и в жизни. Говорят, любимая книга Германа Грефа. Она требует сосредоточенности, но написана действительно доступно и помогает переосмыслить подход к профессиональной деятельности.
Маствизит в Петербурге летом? Обратите внимание на бурно развивающийся район вокруг улицы Белинского и Фонтанки — там сейчас буквально рождается новый гастрономический кластер. Salumeria, Salone Pasta Bar изумительный греческий Πολύ, а также новый ресторан Lotus Bistro от Алексея Алексеева. Идеальный маршрут: начать с выставки в KGallery, а потом сходить ужин в одном из новых хотспотов Петербурга.
Эльмира Тулебаева
Стилист образа Кристины Березовской на премии «ТОП50»
Хотела, чтобы Кристина выглядела богиней. За несколько дней до премии «ТОП50» магическим образом телепортировали к Кристине наряд Say No More и ночью провели онлайн-примерку! У нас было два полуфиналиста, поэтому мы прибегли к народной мудрости «утром вечером…» — утром финально выбрали платье, мейк и аксессуары. Добавлю, что у Кристины крутой самостоятельный вкус — именно придумала украсить образ акцентным крестом. Присылает фото с ним, я такая — о вау!
Глаша Гурьянова
Визажист-феномен
Без чего не представляете летний гардероб? Без черного цвета.
Какую книгу советуете прочитать всем? «Чайка» Чехова.
Какое место посетить в Петербурге летом? Пройти весь город пешком.
Топ-3 бренда? Lotophag, Ushatava, RBG.
Джессика
Арт-дива, фаундер Jessica Gallery
Какие хорошие новости? У нас очень много поездок в июне. Едем смотреть новый центр искусств, потом нужно успеть на день рождения Ольги Свибловой — in between хочу вырваться на йогатур в Кандалакшу, на Белое море, к китам. А затем возвращаемся в Петербург: у нас в Jessica Gallery финисаж выставки Александра Гронского с куратором — Алексеем Масляевым. Готовим интересную дискуссию.
Какое произведение искусства побуждает вас обнять весь мир? Работы художника Jessica Gallery Нестора Энгельке.
Сергей Бондарев
Художник
Какие хорошие новости? Я сейчас делаю много тиражных работ. Раньше тиражное искусство не признавал, а теперь начал делать шелкографию со своей графикой. Печатаю шелковые платки со своими картинами. И создаю уменьшенные версии своих скульптур, напечатанные на 3D-принтере. Приятная новость в том, что это очень хорошо покупается.
Лучшее место в Петербурге, чтобы провести лето? ДК им. Бондарева.
Что сейчас читаете? Я не читаю, фокусируюсь на визуале — смотрю фильмы, картины, картонки.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? «Крик» Эдварда Мунка.
Янис Чамалиди
Дизайнер и основатель модного дома Ianis Chamalidy
Какие хорошие новости? Мы в Ianis Chamalidy сделали три коллекции. Министерство культуры Азербайджана выбрало наш дом моды для закрытия Недели моды. До этого мы представляли Россию в Шанхае и Париже. В России — открывали Неделю моды в Нижнем Новгороде.
Главная вещь года? Тантрическая культура.
Какую книгу советуете прочитать каждому? «Attalea princeps» Всеволода Гаршина.
Наталья Сухотерина
Фаундер Rockabi и лауреат премии «ТОП50» — 2025 в номинации «Мода»
Вещь года? Муж на фрилансе.
Куда советуете сходить летом в Петербурге? Царское село.
Какую книгу нужно прочитать всем? «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.
С кем бы поменялись гардеробом? С Роузи Хантингтон-Уайтли.
Светлана Бекасова
Идеолог винтажного концепт-стора Pif Paf Supershop
Светлана Бекасова в компании Александры Новоселовой, Анны Балагуровой и Марка Алексеенко
На Светлане: платье SHARUK APPAREL, кожанка IRON, клатч COMME DES GARÇONS, сапоги UTERQÜE
Хайлайты образа на «ТОП50»? Ничего особенного — я собиралась нарядиться, но из-за дождя сложился иной образ. Платье Sharuk Apparell кожаная куртка Iron, клатч Comme des Garçons, сапоги Uterqüe. А под платьем у меня локальный японский бренд — очень красивые брюки. Их не видно, но мне нравится просто знать, что они у меня есть.
Какие хорошие новости у Pif Paf Supershop? У нас в конце июня будет выставка вместе с Институтом исследования стрит-арта. Мы перевезём одну из работ — инсталляцию, которая недавно стояла в Законодательном собрании. Теперь у неё будет новая жизнь в новом контексте.
Что сейчас читаете? «Всю историю Петербурга. От потопа и варягов до Лахта Центра и гастробаров» Льва Лурье и Марии Элькиной. Собираюсь взять несколько экскурсий. Например, у Оли Набоковой интересные маршруты. Возможно, возьму что-то загородное или, наоборот, по собственному району. В Петербурге всегда есть, что изучать, даже рядом с домом.
Какое произведение искусства побуждает обнять весь мир? Портрет да Винчи — не конкретный, а собирательный образ. Он кажется мне вне времени, как будто собран из множества лиц, мужчин и женщин. Он как дыхание вечности. Если кино можно называть произведением искусства, то «Орландо» Салли Поттер.
Эльмира Тулебаева
Стилист
Главная вещь года? И мы не только про одежду! Спектакль «ЮЛ» в Доме Радио.
Без чего не представляете свой летний гардероб? Солнцезащитные очки-маска.
Куда посоветуете сходить в Петербурге летом? На террасу Crevette Bistrot — вкусно есть, пить, чтобы волосы развевал ветер.
С кем бы поменялись гардеробом? Мэри-Кейт и Эшли Олсен.
Дарья Пластун
Танцор Pink Dance Company и хореограф
Хайлайты образа на «ТОП50»? Я очень долго думала над нарядом и в итоге решила обратиться за помощью к стилисту Ирен Миловской. Спустя несколько дней Надежда Фомина — мама моего коллеги и танцора Егора Фомина — предложила примерить корсет, который она сшила сама. Я влюбилась в него с первого взгляда, и мы начали собирать образ вокруг него. На финальной примерке Ирен предложила добавить вуаль и кепку-аэродром по мотивам кутюрного показа Maison Margiela Джона Гальяно. Когда весь образ наконец собрался, я поняла: это попадание на 1000%.
Ты участвовала в хореографическом перформансе премии на «ТОП50» — как оно? На мне был Кирилла Останина: юбка в форме мусорного бака, а топ — большой полиэтиленовый пакет. Скажу честно: когда увидела свой костюм, немного испугалась, поскольку он сильно сковывал амплитуду моих движений. Со временем выработала новую пластику и решила выступать в том самом костюме. Мне очень понравилось выступать на перформансе, а гости премии, кажется, были под большим впечатлением.
Какие хорошие новости? Скоро еду в пятое сольное путешествие — вдохновляться и набираться сил для новых спектаклей.
Топ-3 русских фэшн-бренда? Ushatava, GATE31, My812.
Книга, которую советуете прочитать всем? Я бы посоветовала читать сказки, чтобы быстро не взрослеть и продолжать фантазировать.
Маствизит в Петербурге этим летом? Фестиваль «Антон тут рядом» 27 августа.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? Природа. Горы, поля, леса, океан — безграничное произведение искусства.
Елизавета Серпова
Актриса
Хайлайты образа на «ТОП50»? Образ мне создала моя подруга и художница по костюму Анастасия Соломеина. Настя — неуловимый трудоголик: в день премии только вернулась из рабочей поездки в Москву, откуда привезла мне эти невероятные шаровары. Жакет, босоножки Uterque, аксессуары — все из из Настиной коллекции, я лишь дополнила лук корсетным топом Blizhe. Укладку сделал стилист салона Park by Osipchuk Тимур Гальский, макияж — Яна Бертрам.
Какие хорошие новости? Скоро еду на ладожские шхеры на свою первую регату! Со школы хотела вновь побывать в этом невероятном месте, но все никак не получалось, и вот наконец все сложилось, ура!
Топ-3 русских фэшн-бренда? Ульяна Сергеенко, Алена Ахмадулина, Дмитрий Логинов.
Книга, которую советуете прочитать всем? Повесть Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича». Я бы хотела посоветовать всем людям ценить жизнь. Понимать, принимать и чувствовать свое я, слышать свои желания, жить искренно и смело.
Маствизит в Петербурге летом? Kuznya Cruise. Для меня самый главный подарок летнего Петербурга — возможность быть на воде или вблизи нее, а также наряжаться, общаться и танцевать.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? Саграда Фамилия в Барселоне.
Анастасия Соломеина
Стилист, дизайнер и художница по костюмам
Анастасия Соломеина вместе со своими стайлинг-героинями — актрисой Елизаветой Серповой и художницей Дарьей Гилевой — в компании Сергея Бугаева-Африки
На Анастасии: платье НАСТЯ СОЛОМЕИНА aka COLOMEINYSH, винтажные туфли MARC JACOBS, сумка VALENTINO, пиджак ZARA
Анастасия Соломеина вместе со своими стайлинг-героинями — актрисой Елизаветой Серповой и художницей Дарьей Гилевой — в компании Сергея Бугаева-Африки
На Анастасии: платье НАСТЯ СОЛОМЕИНА aka COLOMEINYSH, винтажные туфли MARC JACOBS, сумка VALENTINO, пиджак ZARA
Хайлайты образа на «ТОП50»? Я в платье, которое сшила сама.
Топ фэшн-брендов? Dilara Findikoglu. Еще я очень люблю кутюрные архивы, в моем топе — модные дома Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.
Какие хорошие новости? Мы сейчас активно работаем с Софьей Эрнст: занимаемся развитием русского года в фэшн-стилизациях — пока без спойлеров.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? В последнее время меня очень сильно вдохновляет классический балет. Недавно ходила в Большом театр на «Конька-горбунка» Родиона Щедрина в постановке экс-артиста Мариинки Максима Петрова. Потрясающе красиво.
Где провести лето в Петербурге? Елагин дворец.
Мария Туева
Стилист по волосам
Что сейчас читаете? Иконописные таблетки из Святой Софии Новгородской.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? «Поцелуй» Густава Климта. Просто моя любовь.
Лучшее место в Петербурге летом? Есть едва заметный закуток между Зимним дворцом и Марсовым полем, у мостика — кажется, это участок на Мойке. Я люблю там лежать на траве и смотреть, как живет город, днем или ночью.
Рената Джало
Режиссер и лауреат премии «ТОП50» — 2025 в номинации «Кино»
Хайлайты образа на «ТОП50»? Мой лук полностью из GATE31. Мне нравится, что вуаль на топе и на юбке реагирует на движения, словно живая.
Какие хорошие новости? Мои хорошие новости заключаются в том, что я проведу в Петербурге всё лето. Буду работать удаленно.
Книга, которую нужно прочитать всем? «Когда мы перестали понимать этот мир?» Бенхамина Лабатута.
Маствизит в Петербурге этим летом? Я в Петербурге, к сожалению, храню в голове карту десятилетней давности, ничего не знаю из актуальных мест. Мой маствизит — это Ленинградская область.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса.
Катя Попова
Фаундер Pop-Up Gallery
Хайлайты образа на «ТОП50»? Дополнила жакет Ola Ola платьем за 600 рублей с «Авито», в котором снималась для арт-дропа Собака.ru в прошлом году. В босоножках Autentiments была на премии «ТОП50» в прошлом году — реально ношу раз в год на ивенты Собака.ru. Они супер удобные, всем рекомендую. Еще у меня потрясающий обвес от Mozi J. И винтажная сумочка, которую мне подарила Алина Майер. Адский винтаж.
Какие хорошие новости? Сегодня я поняла, что у меня в Pop-Up Gallery одновременно проходят три выставки. Я такая: «Вау!» Это правда хорошие новости. А еще мы завели карликового пуделя.
Что нового в арт-коллекции? Только что вернулись с ярмарки «Контур» в Нижнем Новгороде. Я, конечно, со стенда сразу забрала одну работу фотографа Владимира Ширманова. Новый резидент Pop-Up Gallery.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир? «Рабы» Микеланджело.
Юлия Ишимова
Редактор моды Собака.ru
Какие хорошие новости? Совсем скоро увижу море — впервые за четыре (!) года.
Без чего не представляете летний гардероб? Вьетнамки и шелковые шорты.
Маствизит в Петербурге этим летом? Какая-нибудь уличная вечеринка, например, в Севкабеле, — встретить рассвет и отправиться за шавермой.
Книга, которую советуете прочитать всем? «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары.
С кем бы поменялись гардеробом? Диана Вриланд.
Нестор Энгельке и Любовь Марченко
Художник и лауреат премии «ТОП50» — 2025 в номинации «Искусство», художница
На Любови: совриск-платье от топорописца Нестора Энгельке
Хайлайты образа на «ТОП50»?
Любовь: Художник вырубил костюм.
Лучшее место в Петербурге, чтобы провести лето?
Любовь: Мастерская.
Топ-3 русских фэшн-бренда?
Любовь: Мне нравится Pirosmani. Недавно еще узнала про Asia ST 71.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир?
Нестор: #antiposuda Владимира Лило.
Виталий и Кристина Аксеновы-Шабловские
Фаундеры Bad Gallery
На Кристине: жакет CHANEL, туфли SAINT LAURENT, брюки MANGO, клатч JACQUEMUS
На Виталии: жилет LOEWE, джинсы ABOUT DREAMS, кросcовки NIKE, ремень CHROME HEARTS
Какие хорошие новости?
Виталий: У нас был прекрасный отдых на Ибице.
Кристина: Продажи картин в нашей галерее Bad Gallery.
Без чего не представляете летний гардероб?
Кристина: Без Chanel.
Виталий: Без трусиков Tom Ford. Леопардовых!
Куда советуете сходить летом в Петербурге?
Виталий: Терраса Il Lago.
Кристина: Ресторан «Сад».
Какую книгу советуете всем прочитать:
Виталий: «Приглашение на казнь» Владимира Набокова.
С кем бы поменялись гардеробом:
Кристина: С мужем.
Виталий: С Ленни Кравицем.
Александра Столярова, Валерий Дятлов и Евгения Элькина
ÇAVA DISCO family
Маствизит в Петербурге летом?
Валерий: Двор MIA Strada.
Александра: В июле мы будем делать фестиваль «Квартал писателей» вместе с «Адищем» и баром «Серж» — объединим барное пространство от Маяковской до Кирочной.
Валерий: От Невского до Лиговского, от Литейного до Кирочной — мы задействуем много локаций. Хочется сделать что-то по-настоящему городское.
Самый летний коктейль в баре «Серж»?
Валерий: «Персиковый физз» самый популярный! Ещё летом классно пить сбальято негрони: мы в него добавляем особый вермут с вишнёвой косточкой.
В чем идти на вечеринку ÇAVA DISCO 21 июня?
Александра: Пайетки всегда будут в тему, потому что тематика — мермейдкор, подводный мир.
Валерий: Я стеснялся сказать про купальники, но тоже вариант.
Александра: Можно и купальники, если они будут сдобрены внушительным количеством блесток.
Матвей Ларионенко (aka 4eu3) и Екатерина Сергеева
Фаундер Geneva и фэшн-блогер
Главная вещь года?
Матвей: Палатка.
Екатерина: Баня, которую мы сейчас строим, радует больше всего.
Какое место советуете посетить в Петербурге летом?
Екатерина: Мы обожаем Сестрорецк.
С кем бы поменялись гардеробом?
Екатерина: Эльза Хоск.
Матвей: Гатс из «Берсерка».
Какую книгу нужно прочитать всем?
Екатерина: Библия.
Матвей: «Беседы с богом» Уолша.
Мария Швец
Визажист
На Марии: платье DAISY698 x CLOSIEVE, босоножки PORTAL, сумка ARNY PRAHT
Какие хорошие новости? Запуск коллаборации моего бренда CLOSIEVE с художницей daisy698 (Рита Штрих) — образ из нашей коллекции сейчас как раз на мне. По случаю дропа мы сделали выставку «Feeling blue».
Главная вещь года? И мы не только про одежду! Наушники AirPods Max — очень давно хотела и наконец-то купила.
С кем бы поменялись гардеробом? Не особенно слежу за другими. Но сегодня у меня немного вайб Джулии Фокс — поэтому, вероятно, с ней.
Лучшее место в Петербурге летом? Я сейчас исследую все экотропы. И мой фаворит — Линдуловская роща (а главное, и летом, и зимой!).
Текст: Полина Шевцова, Юлия Ишимова
Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Егоров, Артем Котелевец, Дмитрий Многолет, Виталий Коликов, Ася Минеева, Иван Матрос
Собака.ru благодарит за поддержу
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Rendez-Vous — мультибрендовую сеть магазинов обуви, сумок, аксессуаров и одежды
Ювелирный бренд Parure Atelier
ASKO — мировой скандинавский премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс ООО «СЗ «Ленинское» входит в группу компаний «RESPECT»
Valmont — всемирно известный швейцарский бренд уходовой косметики
Сhateau Tamagne. Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе — Центре энологии Chateau Tamagne.
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