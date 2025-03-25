Трендбук весна-лето 2025: самый усердный гид по модным коллекциям нового сезона

Март: тренды добры как бобры. Модный отдел Собака.ru собрал фэшн-плотину из всего самого классного и актуального, что приедет в мультибренды Петербурга: вот вот ваш гид на сезон — только анималистичное, кожаное, пушистое, замшевое и экоустойчивое.
ДЛТ
Готика, деним и сумочный обвес
Кашемир и Шелк
Феминный офискор, перья и ультрамарин
День и Ночь
Спорт-шик, цветы и многослойность
No One
Балеткор, сафари и сепия
Кенгуру
Канвас, банты и кружево
Very
Пастель, кристаллы и бублик
Subbota
Ледикор, пайетки и вельвет
8Store
Прозрачность, кокеткор и деним
ДЛТ
Готика, деним и сумочный обвес
Тренд: dark feminine energy
Одновременно с ледикором расцветает готично-драматичный dark feminine core в виде мрачного кружева, прозрачного шифона, секси-корсетов (никаких кокеткорных рюшей и бантиков!) и размазанных смоки, как на показе The Attico.
Лучшая коллекция сезона
Колорист-виртуоз (и новоиспеченный пенсионер-садовник!) Дрис ван Нотен приготовил (на прощание) образцовую пижамкор-капсулу — ждем в ДЛТ оливковые топы с кружевом и асимметричные юбки из шелка и по примеру показа миксуем с жаккардовыми жакетами, снейк-сумками и полупрозрачными туфлями.
Новый супербренд
Оригами из денима Jean Paul Gaultier
В ДЛТ едет феминный панк (от профи кутюрных коллабораций!) Jean Paul Gaultier: сложносочиненные айтемы из денима, сетчатые топы, культовые платья в муаровую полоску и трикотажные макси с гравюрными цветами.
Цвет сезона
Не один, а целое комбо: добавляем в стайлбук пудрово-розовое мини Blumarine и мэтчим его с алыми балетками Jil Sander, украшенными гранд-пряжками.
Главная обувь сезона
Прозрачные мюли The Attico и туфли с рюшами Dries Van Noten — выгуливаем с оверсайз-джинсами и кожаными мини на танцполе кабаре «ШУМ».
Сумка-артефакт
На случай предотпускных (читай: невыносимо долгих!) планерок и петербургских пробок запасаемся фэшн-подушками Maison Margiela — спим и видим светлое будущее бренда при Гленне Мартенсе.
Стейтмент-аксессуар
Сумочный обвес 2.0: меняем разноцветные бусины и брелоки на кошельки-дельфины Jil Sander и браслеты с натуральными камнями Dries Van Noten.
Кашемир и Шелк
Феминный офискор, перья и ультрамарин
Тренд: soft power
Офискор не стоит на месте и трансформируется под влиянием трендового ледикора и неустаревающего кэжуала. Вместо четких линий — расслабленный феминный силуэт, а вместо вездесущего черного — пастельная палитра. Поэтому на замену маскулинной двойке присматриваемся к костюму из удлиненного жилета и укороченных брюк Peserico.
Маст-хэв
За арт + фэшн-платком выстраиваемся в очередь (занимаем за Дженнифер Энистон и Селеной Гомес!) к итальянским текстильщикам-виртуозам Faliero Sarti — повязываем стейтмент-аксессуар на сумку, бедра, а еще используем в качестве топа или ремня.
Стайлинг-трюк
Хором с Джонни Йоханссоном из Acne Studios и Алессандро Микеле из Valentino говорим «да» акцентным перчаткам всех мастей: металлик-вариант от Orciani и тренды отработает, и руки от петербургского мартовского ветра защитит.
Цвет весны
Осваиваем ультрамодный электрический синий: начинаем колорблок-путь с ярких украшений Ereda (вам ледяное кольцо или ив-кляйновский стеклянный фэшн-амулет?).
Сумка сезона
Шоколадный мусс Zanellato
Не игнорируем главный цвет года по версии Pantone — mocha mousse — и внедряем в гардероб сумку Zanellato в ультрамодном оттенке.
Лучшая обувь
Без балеток все еще никуда: выгуливаем перфорированную пару Marsell с лиловыми жаккардовыми жакетами и гавайскими шортами (как у Себастьена Мейера и Арно Вайана в Coperni).
Стейтмент-украшение
Расправляем фэшн-крылья (привет, Thom Browne!) и запасаемся пернатыми айтемами — от юбок 16Arlington до платьев Prada и манжетов Ereda, которым под силу дополнить полупрозрачные шифоновые блузы и твидовые жакеты (заверено Chanel!).
День и Ночь
Спорт-шик, цветы и многослойность
Тренд: пайетки + аутдор
Главное фэшн-комбо по версии № 21 (а еще Prada и Burberry!): не останавливаемся на каноничной подиумной паре платье + парка и жонглируем сверкающими топами, перчатками и юбками при поддержке функциональных ветровок и карго.
Маст-хэв
Футболка Martine Rose
На смену прямолинейному спорт-шику приходит гремучая смесь физкульт-эстетики с другими стилями — от преппи до кокеткора и пижамкора. Забираем футболку Martine Rose и по мотивам показа сочетаем с костюмными бермудами, гольфами-сеткой и гранжевыми лоферами с пряжками и заклепками.
Стайлинг-трюк
Незабудки Coperni
Переходим на новый уровень многослойности: женим кружевные юбки с костюмными брюками, а флористические платья Coperni — с оверсайз-джинсами.
Новый супербренд
Аскет-шик Calmlence
«День и Ночь» первыми в Европе привезли из Японии аскетичный Calmlence (бренд ученика Иссея Мияке и фаундера casual-марки Attachment Казуюки Кумагаи!). Ловим дзен в умиротворяющих пиджаках-коконах и постигаем фэшн-икигаи с помощью брючных драпировок и цветочных шелковых подкладок.
Сумка-артефакт
Flowers for spring: наш фаворит в этом сезоне — культовая Coperni с уорхоловскими бутонами (мэтчим с желтыми резиновыми сапогами и идем наблюдать цветение подснежников и примул в Ботаническом!). При желании меняем флору на фауну и не спускаем с ремешка клатч-тираннозавр Maison Mihara Yasuhiro.
Вау-обувь
Фэшн-бунтари R13 скрестили ботильоны, казаки и стрипы — получилась экстремальная пара в духе дизельпанк-боевиков Джорджа Миллера.
No One
Балеткор, сафари и сепия
Тренд: сафари
Осваиваем сафари-шик по следам нью-йоркского показа Khaite: пальто — только леопардовое, туфли — только пятнистые слингбэки Principe di Bologna, очки — только хищные оправы Baldinini.
Маст-хэв
Алые мюли Giuseppe Zanotti на остром каблуке из стали — выгуливаем со змеиным пальто (главный принт 2025 года!) до кинотеатра Michèle в «Англетере» (открытие в мае!).
Цвет весны
Без космического металлика никуда: сверкаем и серебримся при помощи кожаной сумки Gianni Chiarini.
Стайлинг-трюк
По совету суперстилиста Лотты Волковой миксуем балеткорные туфли Principe di Bologna с гетрами и короткой трикотажной юбкой.
Аксессуар сезона
Украшаем микрокисетами и жемчужными брелоками массивный тоут Casadei из парусиновой ткани — пригодится на завтраке в кафе «Старт» (ждем в мае от мастеров крафта AF Brew!).
Кенгуру
Канвас, банты и кружево
Тренд: кружево
Бохо-шик Charo Ruiz
Прошлым летом мы не снимали шелковые комбинации с гипюром, а в этом году одеваемся в кружево с головы до ног: пасторальные топы Chloe, полупрозрачные комбинации Roberto Cavalli и бохо-платья со спущенными плечами Charo Ruiz — забираем в весну для комбо с трендовыми казаками и поясами-цепями.
Маст-хэв
Рубашка Parosh из прозрачного шелка — лучшая замена хлопковой в рамках летнего офискора. Носим и за пределами переговорных в тандеме с кружевными бра и пижамкорными брюками.
Лучший российский бренд
Aline — кокеткорные корсеты, нуарные блузы и феминные смокинги дизайнера Алины Нехай (основала первый мультибрендовый магазин в Минске и привезла в Беларусь Balmain, The Row и Tom Ford!), которые обожают Ксения Шипилова, Оксана Рим и Лена Перминова. Берем пример и забираем укороченный жакет с арт-пуговицами для комбо с кэтсьютами и рваными джинсами.
Главная обувь весны
Наш ответ невидимым сабо Alaia и греческим сандалиям Isabel Marant —плетеные босоножки MSGM, которым под силу дополнить и шелковые пижамы на завтраке в «Саду», и маскулинные смокинги на хореодраме «Ф. М. Игры» Евгения Козлова в БДТ.
Сумка сезона
Звание лучшей летней сумки присуждаем варианту из канваса Gianni Chiarini — забираем в знойный офискор в пару к льняным двойкам и платьям-кроше.
Very
Пастель, кристаллы и бублик
Маст-хэв
Культовый бублик Coperni (не тренд, а база!) в новом оттенке с голографическими переливами — для космических комбо с ультрамодными пайеточными мини на вечеринках в «Серже».
Стайлинг-трюк
Рубашка поверх джинсов — хорошо, а комбо-айтем — лучше! Корейский стритвир Juun. J виртуозно поженил две вещи (каждую можно носить по отдельности!), избавив нас от мучительных мыслей о стайлинге.
Новый супербренд
В сфере интересов Жака Вея (до того как основать Jacques Wei, учился кутюру у Стефана Роллана и Жюльена Фурнье и получил премию French Design Awards!) — феминный китч, интеллигентный гламур и ретровайб. Будем носить полупрозрачные акварельные комбинации (в тандеме с розовым боа!), пушистые макси и инкрустированные кристаллами жакеты.
Лучшая коллекция
Фаундер корейского стритвир-хедлайнера Juun. J Джун Джи перепридумал ворквир-деним и функциональный нейлон, отшив из них бальные юбки и куртки с виртуозными драпировками. А еще — сделал геометричные гранд-плечи great again.
Цвет весны
От кремового до фисташкового. Сочиняем пастельные комбо и миксуем молочный джемпер Giuseppe di Morabito с переливающейся Swipe от Coperni.
Сумка-артефакт
Багеты — out, круассаны Ottolinger — in! Раздаем тотальный фудкор по примеру фэшн-гуру Ольги Карпуть.
Обувь сезона
Дизайн-команда MM6 Maison Margiela поженила легендарные таби и классические ботильоны — получилась пара с трендовым квадратным мысом и устойчивым круглым каблуком.
Стейтмент-украшение
Два сердца Ottolinger
Наш главный jewelry-краш — любвеобильный кулон Ottolinger (сердце, не камень!).
Subbota
Ледикор, пайетки и вельвет
Тренд: ladylike
На замену плечистому оверсайзу пришли феминные приталенные силуэты: присматриваемся к скульптурным жакетам (по мотивам диоровского «Бара»!) — к варианту с кружевной отделкой и воланами на рукавах The Rebel или архитектурно скроенному Say No More, — в которых спешим с пятничных планерок на премьеру «Собачьего сердца» в Театре им. Комиссаржевской.
Маст-хэв
Вельветовые брюки — модная альтернатива джинсам: раньше их носили Джейн Биркин и Кэролин Бессетт-Кеннеди, а теперь делают все — от Bottega Veneta до Loewe. Наш фаворит — бордовые Gainsbaree (для уютных коттедж корных комбо с клетчатыми рубашками и замшевыми лоферами).
Стайлинг-трюк
По примеру Prada и Burberry женим пайетки со спорт-шиком. Наш выбор: комбо из сверкающего поло и ретро-олимпийки History One.
Новый супербренд
За трендовыми массивными браслетами (из дерева и смолы!) и кулонами с натуральными камнями (от жадеита до амазонита и яшмы мукаита) выстраиваемся в очередь к адептам японского минимализма Eré De Toi: каждое украшение заботливо создает вручную мама фаундера Карины Луртаевой, поэтому двух похожих не бывает.
Сумка сезона
Культовая Margo от The Row есть у нас дома! Универсальный замшевый тоут Ruskala (артизаны-кожевенники родом из Петербурга!) в оттенке темного шоколада носим с тренчами, кожаными бомберами и офискорными двойками.
8Store
Прозрачность, кокеткор и деним
Тренд: прозрачность
В придачу к филигранным паутинкам Knitlubov запасаемся шифоновыми юбками Noel и по примеру Alaia и Jacquemus миксуем их с топами-бандо и жакетами из той же ткани.
Новый супербренд
Москвичи Unke раздают артистичную базу: их лонгсливы с бликами света, приталенные жакеты из выстиранного трикотажа (красят вручную!) и псевдорваные юбки- карандаши вхожи и на вечеринки в обновленном El Copitas, и на премьеру «Аиды» в Мариинке.
Лучшая коллекция
Платьям из лифчиков Balenciaga петербургские апсайкл-гуру `Rishi отвечают тренчами из джинсов и сумками из галстуков. Миксуем деним-корсеты с пэчворк-джинсами — идеальное арт + фэшн-комбо для похода на выставку костюмов Эдиты Пьехи в Эрмитаже (до 20 апреля!).
Украшение сезона
На волне ювелирного максимализма меняем микропусеты на жемчужные гранд-бантики Dream Elephant и запасаемся лепными кольцами Katya Shupenya (сразу два разноцветных кристалла!).
Сумка-артефакт
Вместительный пипидастр (или помпон!) от петербургских мастеров стейтмент-базы Noel — наш ответ мохнатым клатчам Dries Van Noten.
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