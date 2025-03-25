Трендбук весна-лето 2025: самый усердный гид по модным коллекциям нового сезона

Прошлым летом мы не снимали шелковые комбинации с гипюром, а в этом году одеваемся в кружево с головы до ног: пасторальные топы Chloe, полупрозрачные комбинации Roberto Cavalli и бохо-платья со спущенными плечами Charo Ruiz — забираем в весну для комбо с трендовыми казаками и поясами-цепями.