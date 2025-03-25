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Трендбук весна-лето 2025: самый усердный гид по модным коллекциям нового сезона

Март: тренды добры как бобры. Модный отдел Собака.ru собрал фэшн-плотину из всего самого классного и актуального, что приедет в мультибренды Петербурга: вот вот ваш гид на сезон — только анималистичное, кожаное, пушистое, замшевое и экоустойчивое. 

ДЛТ

Готика, деним и сумочный обвес
Кашемир и Шелк

Феминный офискор, перья и ультрамарин
День и Ночь

Спорт-шик, цветы и многослойность
No One

Балеткор, сафари и сепия
Кенгуру

Канвас, банты и кружево
Very

Пастель, кристаллы и бублик
Subbota

Ледикор, пайетки и вельвет
8Store

Прозрачность, кокеткор и деним

ДЛТ

Готика, деним и сумочный обвес

Тренд: dark feminine energy

Готическое кружево The Attico

Готическое кружево The Attico

Будуаркор The Attico

Будуаркор The Attico

Одновременно с ледикором расцветает готично-драматичный dark feminine core в виде мрачного кружева, прозрачного шифона, секси-корсетов (никаких кокеткорных рюшей и бантиков!) и размазанных смоки, как на показе The Attico.

Лучшая коллекция сезона

Прощальная коллекция Dries Van Noten

Прощальная коллекция Dries Van Noten

Прощальная коллекция Dries Van Noten

Прощальная коллекция Dries Van Noten

Колорист-виртуоз (и новоиспеченный пенсионер-садовник!) Дрис ван Нотен приготовил (на прощание) образцовую пижамкор-капсулу — ждем в ДЛТ оливковые топы с кружевом и асимметричные юбки из шелка и по примеру показа миксуем с жаккардовыми жакетами, снейк-сумками и полупрозрачными туфлями.

Новый супербренд

Оригами из денима Jean Paul Gaultier

Оригами из денима Jean Paul Gaultier

В ДЛТ едет феминный панк (от профи кутюрных коллабораций!) Jean Paul Gaultier: сложносочиненные айтемы из денима, сетчатые топы, культовые платья в муаровую полоску и трикотажные макси с гравюрными цветами.

Цвет сезона

Платье-жвачка Blumarine

Платье-жвачка Blumarine

Красные башмачки Jil Sander

Красные башмачки Jil Sander

Не один, а целое комбо: добавляем в стайлбук пудрово-розовое мини Blumarine и мэтчим его с алыми балетками Jil Sander, украшенными гранд-пряжками.

Главная обувь сезона

Электрические мюли The Attico

Электрические мюли The Attico

Обувные рюши Dries Van Noten

Обувные рюши Dries Van Noten

Прозрачные мюли The Attico и туфли с рюшами Dries Van Noten — выгуливаем с оверсайз-джинсами и кожаными мини на танцполе кабаре «ШУМ».

Сумка-артефакт

Сумка-подушка Maison Margiela

Сумка-подушка Maison Margiela

На случай предотпускных (читай: невыносимо долгих!) планерок и петербургских пробок запасаемся фэшн-подушками Maison Margiela — спим и видим светлое будущее бренда при Гленне Мартенсе.

Стейтмент-аксессуар

Кошелек-дельфин Jil Sander

Кошелек-дельфин Jil Sander

Браслет Dries Van Noten

Браслет Dries Van Noten

Сумочный обвес 2.0: меняем разноцветные бусины и брелоки на кошельки-дельфины Jil Sander и браслеты с натуральными камнями Dries Van Noten.

Кашемир и Шелк

Феминный офискор, перья и ультрамарин

Тренд: soft power

Тотал-лук Peserico

Тотал-лук Peserico

Офискор не стоит на месте и трансформируется под влиянием трендового ледикора и неустаревающего кэжуала. Вместо четких линий — расслабленный феминный силуэт, а вместо вездесущего черного — пастельная палитра. Поэтому на замену маскулинной двойке присматриваемся к костюму из удлиненного жилета и укороченных брюк Peserico.

Маст-хэв

Зоркое сердце Faliero Sarti

Зоркое сердце Faliero Sarti

За арт + фэшн-платком выстраиваемся в очередь (занимаем за Дженнифер Энистон и Селеной Гомес!) к итальянским текстильщикам-виртуозам Faliero Sarti — повязываем стейтмент-аксессуар на сумку, бедра, а еще используем в качестве топа или ремня.

Стайлинг-трюк

Металлик Orciani

Металлик Orciani

Хором с Джонни Йоханссоном из Acne Studios и Алессандро Микеле из Valentino говорим «да» акцентным перчаткам всех мастей: металлик-вариант от Orciani и тренды отработает, и руки от петербургского мартовского ветра защитит.

Цвет весны

Ледяное кольцо Ereda

Ледяное кольцо Ereda

Метка Ива Кляйна Ereda

Метка Ива Кляйна Ereda

Осваиваем ультрамодный электрический синий: начинаем колорблок-путь с ярких украшений Ereda (вам ледяное кольцо или ив-кляйновский стеклянный фэшн-амулет?).

Сумка сезона

Шоколадный мусс Zanellato

Шоколадный мусс Zanellato

Не игнорируем главный цвет года по версии Pantone — mocha mousse — и внедряем в гардероб сумку Zanellato в ультрамодном оттенке.

Лучшая обувь

Перфорированные балетки Marsell

Перфорированные балетки Marsell

Без балеток все еще никуда: выгуливаем перфорированную пару Marsell с лиловыми жаккардовыми жакетами и гавайскими шортами (как у Себастьена Мейера и Арно Вайана в Coperni).

Стейтмент-украшение

Пернатые манжеты Ereda

Пернатые манжеты Ereda

Расправляем фэшн-крылья (привет, Thom Browne!) и запасаемся пернатыми айтемами — от юбок 16Arlington до платьев Prada и манжетов Ereda, которым под силу дополнить полупрозрачные шифоновые блузы и твидовые жакеты (заверено Chanel!).

День и Ночь

Спорт-шик, цветы и многослойность

Тренд: пайетки + аутдор

Сверкающий аутдор No. 21

Сверкающий аутдор No. 21

Перчатки No. 21

Перчатки No. 21

Пайеточный топ No. 21

Пайеточный топ No. 21

Главное фэшн-комбо по версии № 21 (а еще Prada и Burberry!): не останавливаемся на каноничной подиумной паре платье + парка и жонглируем сверкающими топами, перчатками и юбками при поддержке функциональных ветровок и карго.

Маст-хэв

Футболка Martine Rose

Футболка Martine Rose

На смену прямолинейному спорт-шику приходит гремучая смесь физкульт-эстетики с другими стилями — от преппи до кокеткора и пижамкора. Забираем футболку Martine Rose и по мотивам показа сочетаем с костюмными бермудами, гольфами-сеткой и гранжевыми лоферами с пряжками и заклепками.

Стайлинг-трюк

Незабудки Coperni

Незабудки Coperni

Переходим на новый уровень многослойности: женим кружевные юбки с костюмными брюками, а флористические платья Coperni — с оверсайз-джинсами.

Новый супербренд

Аскет-шик Calmlence

Аскет-шик Calmlence

«День и Ночь» первыми в Европе привезли из Японии аскетичный Calmlence (бренд ученика Иссея Мияке и фаундера casual-марки Attachment Казуюки Кумагаи!). Ловим дзен в умиротворяющих пиджаках-коконах и постигаем фэшн-икигаи с помощью брючных драпировок и цветочных шелковых подкладок.

Сумка-артефакт

Уорхоловские цветы Coperni

Уорхоловские цветы Coperni

Ручной тираннозавр Maison Mihara Yasuhiro

Ручной тираннозавр Maison Mihara Yasuhiro

Flowers for spring: наш фаворит в этом сезоне — культовая Coperni с уорхоловскими бутонами (мэтчим с желтыми резиновыми сапогами и идем наблюдать цветение подснежников и примул в Ботаническом!). При желании меняем флору на фауну и не спускаем с ремешка клатч-тираннозавр Maison Mihara Yasuhiro.

Вау-обувь

Гибриды казаков и ботильонов R13

Гибриды казаков и ботильонов R13

Фэшн-бунтари R13 скрестили ботильоны, казаки и стрипы — получилась экстремальная пара в духе дизельпанк-боевиков Джорджа Миллера.

No One

Балеткор, сафари и сепия

Тренд: сафари

Пятнистые слингбэки Principe di Bologna

Пятнистые слингбэки Principe di Bologna

Хищная оправа Baldinini

Хищная оправа Baldinini

Осваиваем сафари-шик по следам нью-йоркского показа Khaite: пальто — только леопардовое, туфли — только пятнистые слингбэки Principe di Bologna, очки — только хищные оправы Baldinini.

Маст-хэв

Острые мюли Giuseppe Zanotti

Острые мюли Giuseppe Zanotti

Алые мюли Giuseppe Zanotti на остром каблуке из стали — выгуливаем со змеиным пальто (главный принт 2025 года!) до кинотеатра Michèle в «Англетере» (открытие в мае!).

Цвет весны

Тоут астронавта Gianni Chiarini

Тоут астронавта Gianni Chiarini

Без космического металлика никуда: сверкаем и серебримся при помощи кожаной сумки Gianni Chiarini.

Стайлинг-трюк

Три пряжки Principe di Bologna

Три пряжки Principe di Bologna

По совету суперстилиста Лотты Волковой миксуем балеткорные туфли Principe di Bologna с гетрами и короткой трикотажной юбкой.

Аксессуар сезона

Сафари-шик Casadei

Сафари-шик Casadei

Украшаем микрокисетами и жемчужными брелоками массивный тоут Casadei из парусиновой ткани — пригодится на завтраке в кафе «Старт» (ждем в мае от мастеров крафта AF Brew!).

Кенгуру

Канвас, банты и кружево

Тренд: кружево

Бохо-шик Charo Ruiz

Бохо-шик Charo Ruiz

Прошлым летом мы не снимали шелковые комбинации с гипюром, а в этом году одеваемся в кружево с головы до ног: пасторальные топы Chloe, полупрозрачные комбинации Roberto Cavalli и бохо-платья со спущенными плечами Charo Ruiz — забираем в весну для комбо с трендовыми казаками и поясами-цепями.

Маст-хэв

Прозрачный офискор Parosh

Прозрачный офискор Parosh

Рубашка Parosh из прозрачного шелка — лучшая замена хлопковой в рамках летнего офискора. Носим и за пределами переговорных в тандеме с кружевными бра и пижамкорными брюками.

Лучший российский бренд

Жакет Aline

Жакет Aline

Aline — кокеткорные корсеты, нуарные блузы и феминные смокинги дизайнера Алины Нехай (основала первый мультибрендовый магазин в Минске и привезла в Беларусь Balmain, The Row и Tom Ford!), которые обожают Ксения Шипилова, Оксана Рим и Лена Перминова. Берем пример и забираем укороченный жакет с арт-пуговицами для комбо с кэтсьютами и рваными джинсами.

Главная обувь весны

Босоножки MSGM

Босоножки MSGM

Наш ответ невидимым сабо Alaia и греческим сандалиям Isabel Marant —плетеные босоножки MSGM, которым под силу дополнить и шелковые пижамы на завтраке в «Саду», и маскулинные смокинги на хореодраме «Ф. М. Игры» Евгения Козлова в БДТ.

Сумка сезона

Сумка Gianni Chiarini

Сумка Gianni Chiarini

Звание лучшей летней сумки присуждаем варианту из канваса Gianni Chiarini — забираем в знойный офискор в пару к льняным двойкам и платьям-кроше.

Very

Пастель, кристаллы и бублик

Маст-хэв

Космический бублик Coperni

Космический бублик Coperni

Культовый бублик Coperni (не тренд, а база!) в новом оттенке с голографическими переливами — для космических комбо с ультрамодными пайеточными мини на вечеринках в «Серже».

Стайлинг-трюк

Джинсы 2в1 Juun. J

Джинсы 2в1 Juun. J

Рубашка поверх джинсов — хорошо, а комбо-айтем — лучше! Корейский стритвир Juun. J виртуозно поженил две вещи (каждую можно носить по отдельности!), избавив нас от мучительных мыслей о стайлинге.

Новый супербренд

Феминный китч Jacques Wei

Феминный китч Jacques Wei

Феминный китч Jacques Wei

Феминный китч Jacques Wei

В сфере интересов Жака Вея (до того как основать Jacques Wei, учился кутюру у Стефана Роллана и Жюльена Фурнье и получил премию French Design Awards!) — феминный китч, интеллигентный гламур и ретровайб. Будем носить полупрозрачные акварельные комбинации (в тандеме с розовым боа!), пушистые макси и инкрустированные кристаллами жакеты.

Лучшая коллекция

Кутюрный деним Juun. J

Кутюрный деним Juun. J

Плечистые боди Juun. J

Плечистые боди Juun. J

Фаундер корейского стритвир-хедлайнера Juun. J Джун Джи перепридумал ворквир-деним и функциональный нейлон, отшив из них бальные юбки и куртки с виртуозными драпировками. А еще — сделал геометричные гранд-плечи great again.

Цвет весны

Джемпер с пирсингом Giuseppe di Morabito

Джемпер с пирсингом Giuseppe di Morabito

От кремового до фисташкового. Сочиняем пастельные комбо и миксуем молочный джемпер Giuseppe di Morabito с переливающейся Swipe от Coperni.

Сумка-артефакт

Сумка Ottolinger

Сумка Ottolinger

Багеты — out, круассаны Ottolinger — in! Раздаем тотальный фудкор по примеру фэшн-гуру Ольги Карпуть.

Обувь сезона

Ботильоны MM6 Maison Margiela

Ботильоны MM6 Maison Margiela

Дизайн-команда MM6 Maison Margiela поженила легендарные таби и классические ботильоны — получилась пара с трендовым квадратным мысом и устойчивым круглым каблуком.

Стейтмент-украшение

Два сердца Ottolinger

Два сердца Ottolinger

Наш главный jewelry-краш — любвеобильный кулон Ottolinger (сердце, не камень!).

Subbota

Ледикор, пайетки и вельвет

Тренд: ladylike

Кружевные оборки The Rebel

Кружевные оборки The Rebel

Скульптурный тейлоринг Say No More

Скульптурный тейлоринг Say No More

На замену плечистому оверсайзу пришли феминные приталенные силуэты: присматриваемся к скульптурным жакетам (по мотивам диоровского «Бара»!) — к варианту с кружевной отделкой и воланами на рукавах The Rebel или архитектурно скроенному Say No More, — в которых спешим с пятничных планерок на премьеру «Собачьего сердца» в Театре им. Комиссаржевской.

Маст-хэв

Бургунди Gainsbaree

Бургунди Gainsbaree

Вельветовые брюки — модная альтернатива джинсам: раньше их носили Джейн Биркин и Кэролин Бессетт-Кеннеди, а теперь делают все — от Bottega Veneta до Loewe. Наш фаворит — бордовые Gainsbaree (для уютных коттедж корных комбо с клетчатыми рубашками и замшевыми лоферами).

Стайлинг-трюк

Блестящий спорт-шик History One

Блестящий спорт-шик History One

По примеру Prada и Burberry женим пайетки со спорт-шиком. Наш выбор: комбо из сверкающего поло и ретро-олимпийки History One.

Новый супербренд

Кулон-жадеит Eré De Toi

Кулон-жадеит Eré De Toi

Путаница Eré De Toi

Путаница Eré De Toi

За трендовыми массивными браслетами (из дерева и смолы!) и кулонами с натуральными камнями (от жадеита до амазонита и яшмы мукаита) выстраиваемся в очередь к адептам японского минимализма Eré De Toi: каждое украшение заботливо создает вручную мама фаундера Карины Луртаевой, поэтому двух похожих не бывает.

Сумка сезона

Тихороскошная замша Ruskala

Тихороскошная замша Ruskala

Культовая Margo от The Row есть у нас дома! Универсальный замшевый тоут Ruskala (артизаны-кожевенники родом из Петербурга!) в оттенке темного шоколада носим с тренчами, кожаными бомберами и офискорными двойками.

8Store

Прозрачность, кокеткор и деним

Тренд: прозрачность

Паутинка Knitlubov

Паутинка Knitlubov

Прозрачный шифон Noel

Прозрачный шифон Noel

В придачу к филигранным паутинкам Knitlubov запасаемся шифоновыми юбками Noel и по примеру Alaia и Jacquemus миксуем их с топами-бандо и жакетами из той же ткани.

Новый супербренд

Тотал-лук Unke

Тотал-лук Unke

Москвичи Unke раздают артистичную базу: их лонгсливы с бликами света, приталенные жакеты из выстиранного трикотажа (красят вручную!) и псевдорваные юбки- карандаши вхожи и на вечеринки в обновленном El Copitas, и на премьеру «Аиды» в Мариинке.

Лучшая коллекция

Апсайкл-деним `Rishi

Апсайкл-деним `Rishi

Платьям из лифчиков Balenciaga петербургские апсайкл-гуру `Rishi отвечают тренчами из джинсов и сумками из галстуков. Миксуем деним-корсеты с пэчворк-джинсами — идеальное арт + фэшн-комбо для похода на выставку костюмов Эдиты Пьехи в Эрмитаже (до 20 апреля!).

Украшение сезона

Драгоценный колорблок Katya Shupenya

Драгоценный колорблок Katya Shupenya

Жемчужный кокеткор Dream Elephant

Жемчужный кокеткор Dream Elephant

На волне ювелирного максимализма меняем микропусеты на жемчужные гранд-бантики Dream Elephant и запасаемся лепными кольцами Katya Shupenya (сразу два разноцветных кристалла!).

Сумка-артефакт

Помпон Noel

Помпон Noel

Вместительный пипидастр (или помпон!) от петербургских мастеров стейтмент-базы Noel — наш ответ мохнатым клатчам Dries Van Noten.

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Материал из номера:
Март

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