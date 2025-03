Трендбук весна-лето 2025: самый усердный гид по модным коллекциям нового сезона

На замену плечистому оверсайзу пришли феминные приталенные силуэты: присматриваемся к скульптурным жакетам (по мотивам диоровского «Бара»!) — к варианту с кружевной отделкой и воланами на рукавах The Rebel или архитектурно скроенному Say No More, — в которых спешим с пятничных планерок на премьеру «Собачьего сердца» в Театре им. Комиссаржевской.