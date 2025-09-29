Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

Эксклюзив! Посмотрите на первую кутюрную (раньше — только демикутюр!) коллекцию Марии Белик: слезы Сююмбике, ювелирные сумки и великие драпировки!

ДИКИЙ ЭКСКЛЮЗИВ! Москва, конец сентября 2025 года. Автор главных корсетов и драпировок страны (в очереди стоят Лена Перминова, Юлия Снигирь, Ксения Шипилова) Маша Белик пакует чемоданы в Париж (мама, вызывай такси!). В них ее первая самостоятельная коллекция, выполненная полностью в кутюрных техниках, — «Слезы Сююмбике», посвященная правительнице Казанского ханства и ее мифу (читай: первому татарскому фемакту!). Двадцать пять фантастических нарядов, на каждый из которых ушло по три месяца работы, — кутюрье нашего сердца осознанно отрицает бизнес-планы и экономические обстоятельства.

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Суперсила Белик — не только в грандиозных умениях, но и в чистоте мотива: она делает кутюр, потому что не может его не делать. Назначили Машу новым авангардистом русского кутюра и попросили поговорить с ней об этом ее главного (после нас!) почитателя — рупора фэшн-постправды и крупного ювелира Михаила Барышникова (его тг-канал Osd наводит страх на всю индустрию).

Маша и Миша обсудили (в душевной беседе) ювелирные сумочки-коранницы, Спиридона Тримифунтского и героический фэшн-подвиг.

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Тебя называют новым авангардистом русского кутюра. Как тебе такое?

Я не авангардист в эстетическом смысле, разве что в плане хронологии и только если мы говорим в разрезе последних лет: просто оказалась в этой линии дизайнеров новой волны, среди тех, кто решился на кутюр прямо сейчас. И сама идея «авангарда» звучит слишком пафосно. Это про тех, кто рвется вперед, а мне не близки разговоры про амбиции, достижения и успех. Я не участвую в конкурсах и олимпиадах. Захотелось сделать кутюр — я его сделала. Нарисовала — и уже не могу остановиться. Это мой способ существовать.

Чистота мотива в твоем случае не вызывает ни единого сомнения. А с точки зрения бизнеса, ты делаешь кутюр сама? Может, есть меценат или инвестор — как правильно назвать этого человека?

Я делаю это полностью сама. В меценатов не верю — сегодня дал, завтра забрал. Один раз выделит средства и всю жизнь будет разговаривать со мной с позиции силы, а я этого не терплю. Инвестор — тоже слишком большой риск ограничения свободы, слишком большая ответственность перед чьими-то финансовыми ожиданиями. А делать все одной, без чьей-либо поддержки — это и есть высшая роскошь: я ни от кого не завишу. Я просто делаю то, что хочу. За мной не стоит ничего, кроме иконы Спиридона Тримифунтского и таблетки «Ламиктал».

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Фраза «делаю то, что хочу» — ключ к пониманию Белик. В твоем мире нет места финансовым и карьерным моделям и планам на пятилетку. Ты не строишь стратегий и не сочиняешь манифестов. Маша, есть ли у тебя цель?

У меня нет цели, у меня путь. Я самурай! (Смеется.)

Мне кажется, то, что ты действуешь из внутренней необходимости, продает лучше любой рекламной кампании. Но что, если завтра — ноль публикаций, ноль стороннего внимания?

Такого не бывает, я никогда не играю в худшие сценарии. С самого начала мой единственный сценарий — лучший.

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

И все же вопрос «зачем» возникает неизбежно. Кутюр — удовольствие не только редкое, но и пугающе дорогое. Себестоимость изделий Belik астрономическая, каждая вещь создается вручную, а твоя новая коллекция — двадцать пять образов, на каждый из которых ушли месяцы кропотливой работы. 
Это было безумие! Я сделала то же самое, что и семь лет назад, когда основала свой бренд: сначала нарисовала, потом получила предоплату и только потом приступила к созданию вещей. Всё — сплошной эксперимент и авантюра, с той только разницей, что семь лет назад мне терять было нечего, а в этот раз при готовой и весьма успешной демикутюрной коллекции мы приостановили работу на три месяца, потому что я запретила команде принимать заказы. Клиенты не любят ждать по полгода, интерес падает, информации слишком много. Мой менеджер по работе с клиентами говорил, что затея с остановкой заказов и открытием второго ателье только для кутюра — чистое самоубийство и что он такого хамства по отношению к клиентам не допустит.

Не страшно вкладываться в такое в нынешние времена, когда рынок сжался, все нестабильно?

Других времен у меня, к сожалению, нет.

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Маша, ты — единственный дизайнер собственного дома: сама придумываешь и разрабатываешь и одежду, и аксессуары (за исключением коллаборации с Владимиром Чувашевым и его петербургской студией коллекционного дизайна CHOOO.Space при создании сумок для этой коллекции). С тобой в команде разработки — один ассистент и четыре конструктора. Как ты справляешься?
Над коллекцией «Слезы Сююмбике» трудилось чуть больше сорока человек: девять портных, два конструктора внутри ателье, два вне, тридцать человек на аутсорсе и мой первый за семь лет ассистент — Оля. Без нее в кутюре я бы не справилась: слишком много техподдержки, лекал, компьютерной работы. География — четыре города, постоянные перелеты. Все требует присутствия. В работе нет ни секунды порядка, только контролируемый хаос: каждый этап проверяю лично, каждую деталь держу в руках. Это даже не проверка, это ежесекундный контроль. Каждый человек на своем участке хочет чуть-чуть упростить себе задачу. Поэтому изначальная мысль должна быть гигантской: даже тогда, когда жизнь и обстоятельства сгладят углы, идея останется достаточно большой, хотя бы близкой к той, о которой я мечтаю.

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Тебя многое роднит с главной героиней коллекции — самоотречение, смелость. Сююмбике — один из главных мифологических и поэтических образов Татарстана

Она меня сильно взволновала. Женщина-воин, правительница: кольчуга, шлем, монеты — сила и достоинство. Мудборд я традиционно не составляла. Брала только элементы татарского национального костюма и ремесленные техники. Остальное было в голове: откуда — не спрашивай. Мы отразили воинственную природу Сююмбике, ее трагическую судьбу, мифичность и женственность. Это лейтмотив всей коллекции и съемки, креативным директором которой выступил традиционно мой друг Абдулла Артуев. Абдулла — это, во-первых, мой друг и единомышленник. Мы постоянно делимся идеями и сверяем ориентиры. Во-вторых, это лучший фэшн-фотограф в нашей стране. Я знаю, что он не только донесет мою мысль без потерь, но и визуально усовершенствует. И хотя он постоянно закатывает глаза от моих назойливых комментариев на площадке, я безусловно доверяю его видению. А в монитор лезу только потому, что я контрол-фрик.

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

С образностью понятно, а как легенда о Сююмбике повлияла на выбор кутюрных техник?

Действительно, Сююмбике вдохновила не только на образы, но и на технику: от сложнейшей вышивки до титановых кольчуг с золотым покрытием и кожаной мозаики (из которых собраны особенные сапоги — ичиги, часть национального костюма, обычно они яркие, но я захотела сделать их угольно-черными). Каждая деталь прошла через десятки рук. Я контролировала каждый этап. Это было тяжело. И я не повторю это в ближайшее время. После Парижа коллекцию увидят и мои московские клиентки, я организую серию индивидуальных показов с персональными интерпретациями образов. Я обожаю своих клиенток. Им всегда нужно больше — ближе, точнее, глубже.

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Мне кажется, именно в этой близости — твой метод. Ты не страхуешься общими решениями, не разводишь смыслы водой. Каждый образ собирается под конкретную женщину, ее ритм жизни и потребности. В этом есть что-то от высокой портретной живописи. Только портрет этот можно примерить и сыграть в нем главную роль на любом вечере.

Женщина, которая надевает мое платье, должна быть готова к вниманию, должна быть готова блистать. А еще в этой близости мне важно, когда клиенты видят, что монеты времен Ивана Грозного, которые мы чеканили и золотили для манисты, — это не декор, а что за ними стоят смыслы.

Все же чего ты ждешь от Парижа? Продаж? Славы? Готова ли ты сама блистать?

Я жду диалога. Хочу понять, какой отклик это вызовет на Западе. Мы уже давно не помещаемся в Садовое кольцо. Мне важно выйти из изоляции. В Париж мы летим, потому что на одну страну можно продавать вещь только в одном цвете, это правило кутюра. Соответственно, в России мы просто не сможем реализовать продажи, нужно показывать шире. 

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кстати, о техниках и смыслах — не боишься полоумных с «апроприацией» на плакате?

Не боюсь, потому что все делается руками мастеров и искусствоведов из Татарстана. Мне очень повезло не просто побывать в музеях Казани и училище имени Фешина, но посмотреть все экспонаты досконально, изучить ремесленные техники. Я не похитила это, со мной этим щедро делятся. Люди Татарстана гордятся своим наследием и рады его показывать.

Мы используем сложнейшие техники работы с кожей — от традиционной кожаной мозаики до тиснения латунными клише, которые мастер режет вручную по моим эскизам. Важно понимать — я переосмысляю эти промыслы, меняю подход к вышивкам, не использую ничего в лоб, все проходит через фильтр как времени, так и технологий — и работает на ощущении. 

Перефразировала и вплела в наши архитектурные силуэты образ Сююмбике: огромные драпированные рукава, хаситэ — нагрудный оберег, сумочки-коранницы, ичиги — сапоги из кожаной мозаики, украшения из монет, кольчуги, канитель, тиснение. И многое пришлось изобретать на месте. Например, ушковую вышивку — не просто лентами, но из нарезанного шелкового атласа.

А наши с Володей Чувашевым совместные ювелирные сумки — это отдельное приключение. Травля по металлу на трехмерной поверхности, эмали, золочение, стеклянные стенки сумок, имитирующие разводы на воде от слезы Сююмбике, упавшей в озеро Кабан! Слезы, которые в количестве сотен штук вырезались из латуни, полировались, золотились и покрывались эмалью вручную, — настоящее искусство! Даже шарики на сумке — каждый выплавлен, припаян, позолочен отдельно.

Я смотрю на это все и не понимаю, как ты нашла в себе силы сделать коллекцию за три месяца и в такой трагический для тебя момент — потери отца.

Это был очень сложный период, не хочу об этом. Коллекция про слезы Сююмбике, не про мои. 

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Кутюрная коллекция Belik
Абдулла Артуев

Кутюрная коллекция Belik

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Михаил Барышников, Мария Белик

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: