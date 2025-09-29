Эксклюзив! Посмотрите на первую кутюрную (раньше — только демикутюр!) коллекцию Марии Белик: слезы Сююмбике, ювелирные сумки и великие драпировки!

Тебя называют новым авангардистом русского кутюра. Как тебе такое?

Я не авангардист в эстетическом смысле, разве что в плане хронологии и только если мы говорим в разрезе последних лет: просто оказалась в этой линии дизайнеров новой волны, среди тех, кто решился на кутюр прямо сейчас. И сама идея «авангарда» звучит слишком пафосно. Это про тех, кто рвется вперед, а мне не близки разговоры про амбиции, достижения и успех. Я не участвую в конкурсах и олимпиадах. Захотелось сделать кутюр — я его сделала. Нарисовала — и уже не могу остановиться. Это мой способ существовать.

Чистота мотива в твоем случае не вызывает ни единого сомнения. А с точки зрения бизнеса, ты делаешь кутюр сама? Может, есть меценат или инвестор — как правильно назвать этого человека?

Я делаю это полностью сама. В меценатов не верю — сегодня дал, завтра забрал. Один раз выделит средства и всю жизнь будет разговаривать со мной с позиции силы, а я этого не терплю. Инвестор — тоже слишком большой риск ограничения свободы, слишком большая ответственность перед чьими-то финансовыми ожиданиями. А делать все одной, без чьей-либо поддержки — это и есть высшая роскошь: я ни от кого не завишу. Я просто делаю то, что хочу. За мной не стоит ничего, кроме иконы Спиридона Тримифунтского и таблетки «Ламиктал».