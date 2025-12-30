Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах

Новогодние концерты в порту, «Севкабель Порт» (6+)

От Эллы Фицджеральд и Рэя Чарльза до Queen и Nirvana — до Рождества слушаем бэнгеры со всего мира в исполнении симфонического оркестра.

До 6 января

Спектакль «Рождественская сказка», Мариинский-2 (6+)

Оперу-феерию Родиона Щедрина сыграют в честь десятилетия премьеры. Сюжет, созданный по мотивам сказки «О двенадцати месяцах», здесь подают современно и иронично.

30 и 31 декабря, 2 января

Спектакль «Утиная охота», БДТ им. Товстоногова (16+)

Петербургский дебют режиссера Антона Федорова, которого называют одним из главных хедлайнеров в театре прямо сейчас. В звездном касте — Карина Разумовская, Григорий Чабан, Валерий Дегтярь и Юлия Марченко.

30 и 31 декабря, 2 и 3 января

«Рождественский органный вечер», Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Органист Батист-Флориан Марль-Уврар выступит с программой из Чайковского, Баха, Мусоргского и Франка.

Цирковое представление «Двое из ларца», Лахта Холл (0+)

Легендарный Цирк Никулина везет в Петербург шоу с героями русских народных сказок, акробатическими номерами, трюками иллюзионистов и поздравлением Деда Мороза и Снегурочки.

До 11 января

+

Идея: посмотреть дома фильмы и сериалы (от 0+)

Для тех, кому в праздники хочется остаться дома, мы составили список отличных фильмов и сериалов, которые доступны на стримингах. А топ всех главных премьер уходящего 2025 года ищите здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.