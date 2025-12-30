Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах

«Хармс-елка», продолжение фестиваля Pianissimo, ретроспектива Хаяо Миядзаки, концерты пианистов Ивана Бессонова и Ильи Папояна, а также групп «ПТВП» и The Hatters, хитовые спектакли «Ромео и Джульетта во мгле», «Утиная охота», «Старший сын», «Мой друг Лапшин» и еще более десятка идей, как провести праздничные выходные в городе.
ВТОРНИК: 30 ДЕКАБРЯ
Карина Разумовская
Новогодние концерты в порту, «Севкабель Порт» (6+)
От Эллы Фицджеральд и Рэя Чарльза до Queen и Nirvana — до Рождества слушаем бэнгеры со всего мира в исполнении симфонического оркестра.
До 6 января
Спектакль «Рождественская сказка», Мариинский-2 (6+)
Оперу-феерию Родиона Щедрина сыграют в честь десятилетия премьеры. Сюжет, созданный по мотивам сказки «О двенадцати месяцах», здесь подают современно и иронично.
30 и 31 декабря, 2 января
Спектакль «Утиная охота», БДТ им. Товстоногова (16+)
Петербургский дебют режиссера Антона Федорова, которого называют одним из главных хедлайнеров в театре прямо сейчас. В звездном касте — Карина Разумовская, Григорий Чабан, Валерий Дегтярь и Юлия Марченко.
30 и 31 декабря, 2 и 3 января
«Рождественский органный вечер», Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Органист Батист-Флориан Марль-Уврар выступит с программой из Чайковского, Баха, Мусоргского и Франка.
Цирковое представление «Двое из ларца», Лахта Холл (0+)
Легендарный Цирк Никулина везет в Петербург шоу с героями русских народных сказок, акробатическими номерами, трюками иллюзионистов и поздравлением Деда Мороза и Снегурочки.
До 11 января
+
Идея: посмотреть дома фильмы и сериалы (от 0+)
Для тех, кому в праздники хочется остаться дома, мы составили список отличных фильмов и сериалов, которые доступны на стримингах. А топ всех главных премьер уходящего 2025 года ищите здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.
СРЕДА: 31 ДЕКАБРЯ
Саша Алмазова
Концерт The Hatters, «Космонавт» (18+)
23:00
Встречаем 2026-й с Юрием Музыченко, его бэндом и бессменным хитом Russian Style.
«Новый год с Сашей Алмазовой», Джаз-клуб Игоря Бутмана (18+)
22:00
Живой джаз от Саши Алмазовой (и не только!) + авторский гастрономический сет от шеф-повара Евгения Асаула + интерактив от знатока игры «Что? Где? Когда?» Юрия Филиппова.
Спектакль «Золушка», театр-фестиваль «Балтийский дом» (6+)
Режиссер Александра Мамкаева обещает в своей версии хита Шарля Перро чудесные превращения, вселяющие веру в театральную магию и в победу добра над злом.
31 декабря, 2, 7 и 10 января
Вечеринка Blank New Year, Blank (18+)
23:00
Грандиозный электронный лайн-ап — Novikov, Prisheletz, Greenwald, Zaletniy, Shutta, Blank Cabaret, Napirelly и другие.
С 31 декабря по 2 января
+
Идея: сходить в театр на «Щелкунчика» (0+)
9 спектаклей — от Цискаридзе до Кудашова — ищите в нашем гиде по самой новогодней постановке. И да, билеты по доступным ценам еще остались!
ЧЕТВЕРГ: 1 ЯНВАРЯ
Марк Эйдельштейн
Концерт Ивана Бессонова, Филармония им. Шостаковича (0+)
20:00
Победитель классического «Евровидения» и чемпион среди молодых пианистов выступит с программой из Метнера, Рахманинова и Чайковского.
Концерт Billy’s Band, «Космонавт» (16+)
20:00
Блюзовые гении из Петербурга по традиции приглашают на свой «реанимационный» сольник после громких новогодних гуляний.
В первый день года в кинотеатрах смотрим сиквел семейного хита «Чебурашка 2» (6+), ремейк «Простоквашино» (6+) в режиссуре Сарика Андреасяна, блокбастер «Буратино» (6+) со звездным кастом (Эйдельштейн! Петров! Исакова! Минекаев! Бондарчук!) и библейскими аллюзиями, новинку Джима Джармуша «Отец мать сестра брат» (18+), австралийский хоррор «Оно. Первое пришествие» (18+) (не путать с шедевром Стивена Кинга!), итальянскую мелодраму «Безумное свидание» (18+) и повторный прокат фильма с дуэтом Софи Лорен и Марчелло Мастроянни «Вчера, сегодня, завтра» (16+).
+
Идея: побывать на выставке (от 6+)
На длинных каникулах идем в музеи и галереи города смотреть ретроспективу Куинджи, эволюцию жанра портрета, трибьют одной из самых известных артистических династий страны Бенуа, а также работы Сомова, Серебряковой, Петрова-Водкина и Рериха из коллекции Куниных. Подробнее — по ссылке. И да, совет: учитывайте режим работы музеев и галерей на праздниках.
Идея: сходить на рождественские ярмарки (0+)
Про лучшие варианты для поиска подарков, зимнего интерактива и глинтвейна в Петербурге мы рассказывали здесь.
ПЯТНИЦА: 2 ЯНВАРЯ
Леха Никонов
Концерт «ПТВП», «Рассвет» (18+)
19:00
Выступление панк-гуру Петербурга во главе с неизменным фронтменом Лехой Никоновым.
Спектакль «Без поводка», «Драм.Площадка» (16+)
Этот стендап-моноспектакль — экспрессивный и ироничный монолог от лица собаки из приюта, ищущей своего хозяина.
2, 11 января
«Рождество в Строгановском дворце», Русский музей (0+)
Экскурс по рождественским и новогодним традициям императорской семьи, а именно: ритуалам украшения дома и подготовке подарков.
До 10 января
Концерт Jane Air, «Космонавт» (16+)
20:00
Возвращаем себе 2007-й на сольнике рок-группы Антона Лиссова.
+
Идея: сходить на каток (3+)
Не только «Севкабель Порт» и Новая Голландия! Делимся девятью локациями, где можно рассекать на льду этой зимой.
СУББОТА: 3 ЯНВАРЯ
Лев Додин и его молодая студия
Спектакль «Ромео и Джульетта во мгле», МДТ — Театр Европы (18+)
Постановка Льда Додина и его учеников о противостоянии любви злу. Спектакль создан по мотивам произведений Яна Отченашека, Уильяма Шекспира, Виктора Астафьева, Александра Солженицына и Элиф Шафак.
3, 10 января
Ретроспектива Хаяо Миядзаки, «Родина» (6+)
Погружаемся в миры японского мастера анимации: от классического «Ходячего замка» до «Навсикаи из Долины ветров» и «Рыбки Поньо на утесе».
С 3 по 10 января
Вечеринка «Абстрасенция: новогодний порт», «Ритмы», «Мачты» (18+)
20:00
Кинематографичная электроника от 20 проектов: Reddy Sample, timmies, Flamberi x Chilly Holliday, Dessin Bizarre, Deescawa, Naarya, Sam Nobo, Mahlow и других.
Спектакль «Обломов», Новая сцена Александринского театра (16+)
Режиссер Андрей Прикотенко для дебюта на Новой сцене Александринки выбрал роман, подаривший миру «обломовщину», а Иван Трус выступил в главной роли. И да, это надо увидеть!
3, 4 января
Шоу «Снеговик и все-все-все», «Ленинград Центр» (0+)
История о том, как снеговик-почтальон вместе с друзьями Петей и Машей спасает Новый год. Бонус: подарок для каждого юного зрителя!
До 7 января
Концерт Вани Дмитриенко, Temple of Deer (12+)
18:00
Готовимся выкрикивать: «Держи меня, словно твои руки браслеты!» под бэнгер нашего краша-зумера.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 4 ЯНВАРЯ
Илья Папоян
Фестиваль Pianissimo, Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф» (12+)
В Петербурге продолжается традиционная серия концертов, которая знакомит публику с академической музыкой. На длинных каникулах слушаем выступления выпускника консерватории им. Чайковского Симона Бюрки и пианиста-феномена Ильи Папояна.
До 8 февраля
Концерт «ВИА Пролетарское танго», «Космонавт» (16+)
20:00
Музыкант и актер Дмитрий Караневский вместе с оркестром представит узнаваемые ретро-мелодии в самобытной аранжировке и собственные песни.
Спектакль «Театральный роман», Театр им. Ленсовета (16+)
18:00
Режиссер Роман Габриа объединяет булгаковский «Театральный роман», «Дни Турбиных» и «Белую гвардию». Каст тоже звездный — Лаура Пицхелаури и многие другие.
Спектакль «Мороз», «Невидимый театр» (16+)
20:00
Худрук «Невидимого театра» Семен Серзин представляет свою версию пьесы Константина Стешика о дружбе и самопожертвовании.
Концерт Эми Питерс, джаз-клуб Игоря Бутмана (18+)
18:00 и 21:30
Танцуем под ритмы джаза, соула и хип-хопа зажигательной Эми Питерс и ее группы.
+
Идея : сходить с детьми в театр (6+)
Фэнтези Яны Туминой о чудесах и чудачествах, космическая одиссея про собак Дмитрия Крестьянкина, пушкинские «Руслан и Людмила» в версии Антона Оконешникова и еще шесть лучших детских спектаклей Петербурга мы собрали для вас здесь.
ПОНЕДЕЛЬНИК: 5 ЯНВАРЯ
«Посвящение Мортону Фелдману»
Концерт «Посвящение Мортону Фелдману», Новая сцена Александринского театра (12+)
15:00
Медитативный перформанс-трибьют ключевой фигуре американского музыкального авангарда.
Концерт «Три дня дождя», Temple of Deer (16+)
20:00
«Отпускай», «Не киряй», «Демоны» — заранее заучиваем трек-лист Глеба Викторова и его группы.
Концерт Mayot, Sound (16+)
18:00
Мультижанровый хип-хоп-артист — со специальной зимней программой и свежим декабрьским синглом «Улитка».
+
Идея: поиграть в настольные игры (12+)
От «Дюны» до The Sims — 10 нескучных вариантов для новогодних праздников, как провести уютные домашние вечера с друзьями и семьей.
ВТОРНИК: 6 ЯНВАРЯ
«Фантазии Фарятьева»
Спектакль «Фантазии Фарятьева», театр-фестиваль «Балтийский дом» (16+)
19:00
Пьесу про недотепу и робкого мечтателя Павла Фарятьева поставил Вацлав Дембовский, уже показавший в своей версии арбузовской «Тани», как сегодня можно работать с советской драматургией.
Концерт «На заре под елкой», «Циферблат» (16+)
Акустический сет Hehehe, T.Gosha, Рушаны, OITZMANN и других.
С 6 по 7 января
Спектакль «Тэффи.Бег», «Открытое пространство» (16+)
19:30
История России начала ХХ века с элементами балагана, приправленная стихами Блока, Маяковского и Хлебникова.
Концерт «Мельницы», «Космонавт» (16+)
20:00
Фолк-артисты обещают треки из нового (неопубликованного!) альбома и вспомнят легендарную пластинку «Алхимия».
СРЕДА: 7 ЯНВАРЯ
Иван Трус
Спектакль «Старший сын», Театр им. Ленсовета (16+)
18:00
Режиссер Галина Зальцман инсценировала пьесу Вампилова про провинциального музыканта Сарафанова (Александр Новиков!), его семью и двух проходимцев, почти провернувших аферу века.
«Невидимое Рождество», «Невидимый театр» (12+)
18:00
В программе — барахолка с реквизитом из постановок и фильмов Семена Серзина, а также читка «Ночи перед Рождеством».
Спектакль «Мой друг Лапшин», Новая сцена Александринского театра (18+)
19:00
Режиссер Елена Павлова придумала синтез кино и театра: драму по мотивам одноименной повести Юрия Германа и фильма Алексея Германа с Иваном Трусом в главной роли.
Концерт Найка Борзова, «Космонавт» (16+)
20:00
«Верхо-о-ом на звезде», — душеспасительно выкрикнем мы, отмечая Рождество.
ЧЕТВЕРГ: 8 ЯНВАРЯ
Юрий Стоянов
Спектакль «Это Бритни, бич!», «Узел» (18+)
19:00
Режиссер Никита Славич экспериментирует с форматом интерактивного форум-театра и предлагает обсудить: «Бритни Спирс — поп-икона или мем? Символ эпохи или ее жертва?».
«Звезды балета. Рождественский гала-концерт», БДТ им. Товстоногова (сцена на Каменноостровском) (0+)
15:00 и 19:00
Классическая хореография, понятная как балетным профессионалам, так и неофитам.
Как и каждый четверг, 8 января в кинотеатрах выйдут новинки. Среди них комедия с Юрием Стояновым «Добрый доктор» (12+), хорроры «Гринч. Ужасающий новый год» (18+) и «Синистер. Первое проклятие» (18+), триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред «Горничная» (18+) и семейное кино «История дельфина: Каникулы на Багамах» (6+).
+
Идея: сходить в ресторан (0+)
Похмельные гуляния и файнайдинг-винегрет — так выглядит наш гастрономический маршрут на каникулы. Присоединяйтесь и вы.
ПЯТНИЦА: 9 ЯНВАРЯ
Петр Термен
Спектакль «Типа я», «Драм.Площадка» (12+)
19:00
Апологет документального и нескучного театра Дмитрий Крестьянкин инсценировал историю мальчика Артура, потерявшего мать и переживающего буллинг. Его отдушиной становится воображаемый друг Али.
Концерт «Терменвокс: Рождественское чудо», «Третье место» (0+)
20:00
Дочь и правнук создателя терменвокса Наталья и Петр Термен сыграют на «семейном» инструменте Баха, Грубера и Манчини.
Концерт «Жизнь артиста», Филармония им. Шостаковича (6+)
19:00
Симфонический оркестр «Классика» под руководством Александра Канторова предложит свою версию исполнения музыки семьи Штраусов.
Спектакль «Сорочинская ярмарка», Концертный зал Мариинского театра (12+)
18:00
Постановщиком незавершенной оперы Модеста Мусоргского выступил Илья Устинцев, музыкальным руководителем — Валерий Гергиев. Настроение у спектакля гоголевско-карнавальное и лирико-комическое.
СУББОТА: 10 ЯНВАРЯ
Алена Швец
Концерт Алены Швец, Aurora Concert Hall (16+)
20:00
Инди-поп-принцесса и автор бэнгера «Я приду, когда зацветет весна» выступит с сольником в Петербурге.
Спектакль «Экзюпери+Маленький принц», Театр «На Литейном» (12+)
19:00
Реальная история летчика Антуана де Сент-Экзюпери, которая смешивается с оригинальной повестью-сказкой про Маленького принца.
«Распев: хоровые встречи», Дом радио, Невский, 62 (18+)
13:00
Коллективное музыкальное единение — для тех, кто хотя бы базово владеет своим голосом.
+
Идея: поплавать в открытом бассейне (0+)
Мороз — вовсе не повод отказываться от прыжков «бомбочкой» в воду. Особенно, когда есть список из открытых бассейнов, которые работают и в новогодние даты.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 11 ЯНВАРЯ
«МарЛен»
Спектакль «Хармс-елка», Музей театрального и музыкального искусства (0+)
15:00 и 19:00
Синтез абсурда, нелепости, алогичности и гомерического смеха. Главные герои здесь — Хармс и прочие обэриуты. В программе — экскурсия, интермедия, застолье, фокусы и подарки. Спойлер: понравится и детям, и взрослым.
Спектакль «МарЛен», «Скороход» (16+)
20:00
Режиссер Александр Баргман препарирует биографию актрисы Марлен Дитрих (без мифологизации!).
+
Идея: поиграть в видеоигры (от 12+)
Если настольные варианты к концу праздников уже наскучат, мы собрали 12 лучших видеоигр, которые точно способны увлечь всех — от заядлых геймеров до любителей.
Комментарии (0)