Что смотреть в кино на новогодних каникулах: сиквел «Чебурашки», «Буратино» и «Отец мать сестра брат» Джармуша

А также — бенефис Юрия Стоянова в «Добром докторе», игровое «Простоквашино», продолжение комедии «За Палыча!», Сидни Суини в «Горничной» и повторный прокат итальянской классики «Вчера, сегодня, завтра». Собака.ru рассказывает обо всех главных фильмах, которые будут сражаться за праздничный бокс-офис в прокате в начале 2026-го.

Дисклеймер: для тех, кто планирует поменьше выходить из дома на каникулах, мы рассказывали о лучших работах 2025 года — большинство из них уже можно посмотреть в онлайне. Это доки, российские фильмы и сериалы, а также зарубежные картины и многосерийные проекты.