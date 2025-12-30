Что смотреть в кино на новогодних каникулах: сиквел «Чебурашки», «Буратино» и «Отец мать сестра брат» Джармуша

А также — бенефис Юрия Стоянова в «Добром докторе», игровое «Простоквашино», продолжение комедии «За Палыча!», Сидни Суини в «Горничной» и повторный прокат итальянской классики «Вчера, сегодня, завтра». Собака.ru рассказывает обо всех главных фильмах, которые будут сражаться за праздничный бокс-офис в прокате в начале 2026-го.
ГЛАВНОЕ
«Буратино» (6+)
Новогодний блокбастер Игоря Волошина («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича») по сценарию автора «Слова пацана», «Триггера» и многих других популярных проектов Андрея Золотарева, который добавил туда библейские аллюзии.
В этом году «Буратино» Алексея Толстого исполнилось 90 лет: в новой интерпретации истории про деревянного мальчика, который хочет стать настоящим, главного героя озвучила девочка — Виталия Корниенко из новых «Папиных дочек». Также в касте — Марк Эйдельштейн, Александр Яценко, Александр Петров, Виктория Исакова и Анастасия Талызина.
С 1 января
«Чебурашка 2» (6+)
Сиквел переосмысления классики советской анимации и потенциальный кассовый хит года — в продолжении Чебурашка (его по-прежнему озвучивает Ольга Кузьмина) взрослеет и активно ругается с Геной (Сергей Гармаш). Подростковый бунт приводит к уходу из дома вместе с друзьями, а взрослым приходится отправиться на их поиски и попытаться вновь найти общий язык.
В касте вернулись Елена Яковлева, Федор Добронравов, Дмитрий Лысенков и многие другие. Не изменился и режиссер — это автор первой части Дмитрий Дьяченко.
С 1 января
«Отец мать сестра брат» (18+)
Победитель Венецианского фестиваля 2025 года: режиссер Джим Джармуш триумфально вернулся в кино с первым за шесть лет фильмом, состоящим из нескольких новелл. В каждой из них повзрослевшие дети едут к родителям в три разных города — Нью-Йорк, Париж и Дублин. Фирменная разговорно-абсурдистская манера повествования режиссера на месте, как и блестящий каст из Тома Уэйтса, Адама Драйвера, Шарлотты Рэмплинг и Кейт Бланшетт.
С 1 января
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Простоквашино» (6+)
Любимый многими советский мультфильм возвращается на экраны в формате полного метра под руководством Сарика Андреасяна. Актеры (так, Дядю Федора играет Роман Панков из «Денискиных рассказов», а почтальона Печкина — Иван Охлобыстин) тут соседствуют с нарисованными персонажами (Матроскина озвучивает Антон Табаков, Шарика — Павел Деревянко). В плане сюжета авторы не стали ничего выдумывать сверх меры: здесь есть и правильный бутерброд с колбасой, и горбатый «Запорожец».
С 1 января
«Вчера, сегодня, завтра» / Leri, oggi, domani (1963) (18+)
Повторный прокат итальянской классики 1960-х в режиссуре Витторио Де Сики. Марчелло Мастроянни и Софи Лорен выдают мощную актерскую химию в трех новеллах о взаимоотношении полов — в свое время картина получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
C 1 января
«За Палыча! 2» (16+)
Продолжение народной комедии о вэдэвэшниках: после службы в десантных войсках Артем (Евгений Зарубин) вступается за своего легендарного боевого деда Евгения Палыча (Сергей Шакуров), которого до глубины души обидели (и даже похитили!) алчные коммерсанты. Также в картине снялись Николай Наумов, Татьяна Догилева и Анатолий Журавлев. Режиссером выступил сценарист первой части Максим Боев.
С 1 января
«Добрый доктор» (12+)
«Доктор Хаус» есть у нас дома: Юрий Стоянов играет опытного врача-мизантропа, которому на время пришлось стать то ли преподавателем, то ли духовным учителем для случайного коллеги-недотепы. Заслуженного медика сбивает на тротуаре велокурьер Дима (Виктор Хориняк из «Кухни»), из-за чего он вынужден передать своему обидчику (по странному стечению обстоятельств — студенту медколледжа) все свои полномочия с соответствующими эмоциональными подсказками по телефону. Режиссером комедии выступил Никита Грамматиков («Враг у ворот»).
С 8 января
«Горничная» / The Housemaid (18+)
Триллер с Сидни Суини («Эйфория»), которая играет горничную, устроившуюся на работу к загадочной семье богачей — в процессе выясняется, что их особняк хранит в себе очень много страшных тайн. Среди других заметных персонажей каста — Аманда Сайфред, а режиссером проекта выступил один из авторов «Офиса» Пол Фиг.
С 8 января
