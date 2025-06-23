«Страшно, аж жуть»: Какой получилась «Утиная охота» Антона Федорова в БДТ — главный спектакль летнего сезона?

А мужик, купец иль воин

Попадал в дремучий лес

Кто — зачем, кто — с перепою,

А кто — сдуру в чащу лез.

По причине пропадали, без причины ли —

Только всех их и видали: словно сгинули.

Владимир Высоцкий

«Утиная охота» Александра Вампилова — одна из самых загадочных пьес советского театра: была написана в середине 1960-х, попала под негласный запрет и только через десять лет смогла пробиться к зрителю, запоздало вместив в себя тему лишних людей застойной эпохи. Тогда Зилова во МХАТе сыграл Олег Ефремов. И почти одновременно с ним в кино — Олег Даль, фактически заменивший собой, своей актерской и человеческой индивидуальностью образ Зилова, созданный Вампиловым. Фильм «Отпуск в сентябре» тоже надолго лег на полку и вышел только в перестроечном 1987 году. Тогда же, в конце 1980-х, в ленинградском Молодежном театре «Утиную охоту» поставил Ефим Падве, режиссер трагической судьбы и трагического же мироощущения. Зилова там играл Александр Чабан, отец Григория Чабана, сегодня выходящего на сцену БДТ им. Г.А. Товстоногова в этой роли.

Пьеса пережила свое время, неоднократно ставилась, но, кажется, так и осталась неразгаданной до конца. В лучших своих сценических воплощениях она была прочитана как драма безвременья, распада жизненных основ, потери человеком себя. Именно потерянность, «заброшенность» героя, говоря языком экзистенциалистов, режиссер Антон Федоров делает программной, из этой точки начинает спектакль, снимая вечный вопрос, плохой или хороший человек Зилов.