Актер Александринского театра Иван Трус: «Обломов сегодня особенно близок многим: не можешь принять что-то во внешнем мире — создай свой и находись там»

«Обломов» как обломок

Премьера «Обломова» была всего ме­сяц назад — удалось ли тебе за это вре­мя осмыслить своего Илью Ильича? И понять, каким получился он и спек­такль в целом?

У каждого зрителя, который ждет спектакля с надписью «Обломов» на афише, свой Обло­мов в голове. Он архетипический персонаж — такой же, как Раскольников или Хлестаков. Все его уже знают, уже сами придумали и всё про него поняли. В этом есть дополнитель­ное препятствие, но и большой азарт. Наш Обломов — сложный человек, неоднозначный, глубокий, погруженный. Он не лежебока и не Емеля на печи. Тотальное погружение Обло­мова в собственный внутренний мир плени­ло и меня как артиста. В нем интересно разби­раться, там скрыто и зашифровано много тайн и глубин, с которыми увлекательно работать. Обломов не картонный и не плоский, а ров­но наоборот. Хотелось лишить его традици­онного школьного клише, сделать живым, пе­реживающим, страдающим. Когда сегодня, именно в наше время, появляется такой герой, наверное, он должен быть этой эпохе созву­чен. При сегодняшних скоростях, при просто неумолимом беге времени многие погружают­ся во внутреннюю эмиграцию, уходят в себя и к себе, отключаются от внешних батареек. Поэтому Обломов и его способ существова­ния, взгляд на вещи многим могут показать­ся близкими: если что-то не можешь принять во внешнем мире, с чем-то не можешь прими­риться, просто создай свой, построй свою все­ленную и находись там.

И «никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чи­сто, светло, честно» — как говорил про Обломова Штольц.

Именно так, потому что при внешнем якобы безделии в душе его происходит серьезная работа, сдвигаются и раздвигаются текто­нические плиты. Он не врет окружающим и себе и не способен на подмены. В этом нет инфантилизма или позиции «вечного ребен­ка». Просто Обломов другой. Такой вот дру­гой человек. Не могу пока вынести никаких вердиктов — получился он у меня или нет. Он только начал свою жизнь, свой путь. Ка­ким он будет, покажет время.

В тексте романа многие литературове­ды находят отсылки к Гоголю, одна из них — Обломов как говорящая фами­лия. Современный человек услышит в ней «облом», и это логично. Но со­временникам Гончарова ближе другая этимология — «обломок», отломанная от чего-то или просто сломанная вещь. И здесь Обломов представляется по­следним героем утраченного мира, ко­торый устроен по совсем другим пра­вилам и существует только в снах или грезах. Что ты думаешь об этом?

Мне близка идея про «обломок» как про что-то такое, чего уже нет и не будет. В на­шем спектакле Обломова, этот «обломок», все хотят себе присвоить или куда-то при­строить. Штольц, Ольга — все наблюда­ют в нем свое, какую-то часть себя, а не отдельного, целого, самостоятельного че­ловека. Никто не видит и не слышит само­го Обломова, который отрекся от внешне­го мира, от быта, поэтому любые движения навстречу блокируют волю и парализуют его. Знаменитая обломовская лень многих вводит в заблуждение, и если бы не она, то его говорящая фамилия была бы не Обло­мов, а Осколков.

Про этот спектакль Андрея Прикотен­ко уже написано приличное количе­ство рецензий, отзывов критиков и те­атроведов. Читаешь ли ты их, важны ли они для тебя?

Здесь, конечно, можно было бы слукавить и сказать: «Нет, не важны» или «Не чи­таю». Но ты же сама мне их периодически подсовываешь, если я что-то упускаю. По­этому стараюсь читать и вникать: с чем-то внутренне спорю, с другим соглашаюсь. Всегда приятно, когда отметили неочевид­ное или объяснили что-то даже мне само­му. Испытываю весь вполне предсказуемый набор реакций: радуюсь, когда про спек­такль, про меня или коллег пишут хорошо. Все мы существуем в общем поле, поэтому глупо искусственно конструировать вокруг себя вакуум, закрываться и ничего в него не впускать. Появляются спектакли, арти­сты, режиссеры, о них пишут — это впол­не нормальное, интересное течение жизни, в которой мы все барахтаемся.