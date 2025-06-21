Актер Александринского театра Иван Трус: «Обломов сегодня особенно близок многим: не можешь принять что-то во внешнем мире — создай свой и находись там»

Хедлайнер труппы Александринского театра и главный обоже театроведов и зрителей Петербурга в премьере Андрея Прикотенко «Обломов» феноменально перезагрузил пыльный образ из школьных хрестоматий. Его Илья Ильич не инертный сибарит-соглашатель, а трогательный осколок прежней прекрасной жизни, не совпадающий с пазлом современности. Сыграно на нюансах и полутонах. Отзывается на максималках. Развидеть удивительной красоты финал со сценой, опутанной, как паутиной, колготками, и полными слез глазами Ивана Труса не получится (и не захочется!).
Иван Трус — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Театр и шоу».
Костюм BOGGI MILANO, пальто и рубашка USHATAVA
|Портрет Ивана сделан на ступеньках Академии Штиглица в Соляном переулке — выдающегося памятника архитектуры историзма, построенного Максимилианом Месмахером в 1885–1895 годах. Трехъярусные фонари у входа в здание украшены фигурами путти — они олицетворяют различные ремесла.
О переезде из Беларуси, мечтах о велосипеде, любви к музыке Вячеслава Бутусова и Петербургу, а также о том, как стать Лапшиным и не повторить Алексея Германа, с Иваном поговорила его жена, автор журнала «Сеанс» Катя Трус.
«Обломов» как обломок
Премьера «Обломова» была всего месяц назад — удалось ли тебе за это время осмыслить своего Илью Ильича? И понять, каким получился он и спектакль в целом?
У каждого зрителя, который ждет спектакля с надписью «Обломов» на афише, свой Обломов в голове. Он архетипический персонаж — такой же, как Раскольников или Хлестаков. Все его уже знают, уже сами придумали и всё про него поняли. В этом есть дополнительное препятствие, но и большой азарт. Наш Обломов — сложный человек, неоднозначный, глубокий, погруженный. Он не лежебока и не Емеля на печи. Тотальное погружение Обломова в собственный внутренний мир пленило и меня как артиста. В нем интересно разбираться, там скрыто и зашифровано много тайн и глубин, с которыми увлекательно работать. Обломов не картонный и не плоский, а ровно наоборот. Хотелось лишить его традиционного школьного клише, сделать живым, переживающим, страдающим. Когда сегодня, именно в наше время, появляется такой герой, наверное, он должен быть этой эпохе созвучен. При сегодняшних скоростях, при просто неумолимом беге времени многие погружаются во внутреннюю эмиграцию, уходят в себя и к себе, отключаются от внешних батареек. Поэтому Обломов и его способ существования, взгляд на вещи многим могут показаться близкими: если что-то не можешь принять во внешнем мире, с чем-то не можешь примириться, просто создай свой, построй свою вселенную и находись там.
И «никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно» — как говорил про Обломова Штольц.
Именно так, потому что при внешнем якобы безделии в душе его происходит серьезная работа, сдвигаются и раздвигаются тектонические плиты. Он не врет окружающим и себе и не способен на подмены. В этом нет инфантилизма или позиции «вечного ребенка». Просто Обломов другой. Такой вот другой человек. Не могу пока вынести никаких вердиктов — получился он у меня или нет. Он только начал свою жизнь, свой путь. Каким он будет, покажет время.
В тексте романа многие литературоведы находят отсылки к Гоголю, одна из них — Обломов как говорящая фамилия. Современный человек услышит в ней «облом», и это логично. Но современникам Гончарова ближе другая этимология — «обломок», отломанная от чего-то или просто сломанная вещь. И здесь Обломов представляется последним героем утраченного мира, который устроен по совсем другим правилам и существует только в снах или грезах. Что ты думаешь об этом?
Мне близка идея про «обломок» как про что-то такое, чего уже нет и не будет. В нашем спектакле Обломова, этот «обломок», все хотят себе присвоить или куда-то пристроить. Штольц, Ольга — все наблюдают в нем свое, какую-то часть себя, а не отдельного, целого, самостоятельного человека. Никто не видит и не слышит самого Обломова, который отрекся от внешнего мира, от быта, поэтому любые движения навстречу блокируют волю и парализуют его. Знаменитая обломовская лень многих вводит в заблуждение, и если бы не она, то его говорящая фамилия была бы не Обломов, а Осколков.
Про этот спектакль Андрея Прикотенко уже написано приличное количество рецензий, отзывов критиков и театроведов. Читаешь ли ты их, важны ли они для тебя?
Здесь, конечно, можно было бы слукавить и сказать: «Нет, не важны» или «Не читаю». Но ты же сама мне их периодически подсовываешь, если я что-то упускаю. Поэтому стараюсь читать и вникать: с чем-то внутренне спорю, с другим соглашаюсь. Всегда приятно, когда отметили неочевидное или объяснили что-то даже мне самому. Испытываю весь вполне предсказуемый набор реакций: радуюсь, когда про спектакль, про меня или коллег пишут хорошо. Все мы существуем в общем поле, поэтому глупо искусственно конструировать вокруг себя вакуум, закрываться и ничего в него не впускать. Появляются спектакли, артисты, режиссеры, о них пишут — это вполне нормальное, интересное течение жизни, в которой мы все барахтаемся.
Наш друг Иван Трус
Ваня, прямо сейчас на твоем столе лежит книжка Юрия Германа, с обложки которой смотрит грустными глазами артист Болтнев, сыгравший Ивана Лапшина у Алексея Германа. В конце апреля ты приступил к репетициям спектакля «Лапшин» в режиссуре Елены Павловой в Александринском театре. Вокруг его главного героя существует огромное множество дополнительных источников знания, кроме непосредственно самой повести: от каноничной картины «Мой друг Иван Лапшин» до фундаментального труда редакции журнала «Сеанс» — книжки «Герман», которая тоже прямо сейчас нам подмигивает корешком, и многое, многое другое. А для тебя с чего началась работа над этой ролью?
Я пошел классическим прямым маршрутом: еще до начала репетиционного, застольного периода (начальный этап работы над спектаклем — разбор сверхзадачи, поиск интонации с режиссером. — Прим. ред.) прочитал повесть и посмотрел кино. Сказать, что в моей голове сложился какой-то образ героя, пока не могу, но что-то важное про него все-таки понял. Лапшин раздробился на множество мелочей: мятый плащ, гора окурков, скулы, неприкаянная жизнь. Тот самый «воздух времени», о котором все пишут и говорят. Сейчас, в процессе репетиций, я стараюсь все это забыть и придумать собственного Лапшина. Совсем не оглядываться, конечно, невозможно. И режиссер Алексей Герман, и актер Андрей Болтнев могут стать помощниками, даже соучастниками, только в том случае, если не пытаться их повторять и копировать. Да, в первоисточнике и в фильме содержится важное для меня знание, но оно лишь повод для формирования своего собственного. Просто взять и повторить или начать себя измерять ими, постоянно сверяться — неинтересное, бессмысленное занятие.
Твоя история с Лапшиным только началась, премьера планируется в следующем театральном сезоне — 12 сентября 2025 года, поэтому, думаю, впереди, в репетициях, тебя ждет еще много новых пониманий и открытий.
Я впервые работаю с режиссером Еленой Павловой, ее «Чайку» на Новой сцене нашего театра я посмотрел с большим интересом, очень порадовался прекрасным актерским работам коллег, например Ольги Белинской в роли Аркадиной. Сейчас, в репетициях «Лапшина», Елена не пытается скопировать кино или как-то ему подражать. У нее есть свое видение, которое мы стараемся уловить и понять. Происходит генерация наших общих представлений и знаний.
Александринский театр как перемена участи
Зимой 2025-го исполнилось ровно пять лет, как ты работаешь в труппе Александринского театра. Представить то, что с тобой происходит сейчас, в 2020-м едва ли было возможно — когда мы только переехали из Беларуси, будущее было, мягко говоря, туманным. Со стороны твоя карьера в театре кажется не просто стремительной, а какой-то космической. Понимаю, что у тебя нет никакого «рецепта успеха», но какие промежуточные итоги пятилетки?
Состояние эйфории, которое настигло, когда я переступил порог Александринского театра, не покидает меня до сих пор, хотя все предсказывали, что со временем «отпустит». Очень горжусь служить здесь, быть частью прекрасной, профессиональной труппы, работать с лучшими, великими режиссерами. Это все какие-то банальные, формальные слова, но я действительно так думаю и чувствую. До сих пор радуюсь, когда нахожу фамилию Трус в приказе будущей премьеры, а чем больше названий своих спектаклей вижу в текущем репертуаре, тем для меня лучше. Очень боюсь остановок, потерянного времени, потому что ощущаю внутреннюю силу и не хочу, чтобы эта энергия ушла в пустоту.
То есть не было никаких подводных камней при перемене участи?
Нет, я попал в удивительную, сложно устроенную вселенную со своими планетами, галактиками и энергиями. Со временем в ней у меня появились свои проводники, моральные камертоны, например Семен Семенович Сытник, заслуженный артист России и мой старший товарищ (вместе играли в спектакле «Один восемь восемь один» Валерия Фокина, Семен — великого князя Константина Николаевича, Иван — Александра III. — Прим. ред.). Поэтому ни о каких разочарованиях или неоправданных ожиданиях не может быть речи. Единственное беспокойство — как бы справиться самому, не подвести и не снизить существующий, уже давным-давно заданный высокий профессиональный уровень, который есть в труппе.
Давай перечислим твои роли в Александринском театре, что для тебя особенно важны.
У меня появились не просто важные спектакли, а Спектакли с большой буквы «С». Все они — открытия и огромный приобретенный опыт. Первым был «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина, но он требует отдельного панегирика. Потом Йозеф К. в спектакле «Процесс» Аттилы Виднянского, «Боркман» — вновь у Калинина и Александр III в «Один восемь восемь один» Валерия Фокина. По последнему тоскую особенно (постановку, несмотря на номинацию на «Золотую маску», перестали играть с зимы 2024 года. — Прим. ред.). Это было очень ценное для меня событие: я впервые работал с Валерием Владимировичем Фокиным, человеком, который всегда был для меня героем учебника по истории театра. И вдруг он стоит рядом со мной, еще и разговаривает. Очень хочу еще когда-нибудь сыграть этот спектакль, окунуться в его мир. А еще во время репетиций я лично познакомился с Вячеславом Бутусовым, который писал музыку для спектакля. Я с раннего детства был его преданным поклонником, переписывал песни группы Nautilus Pompilius с кассеты на кассету, и тут такая встреча — из разряда «невозможное возможно».
А теперь обещанный отдельный панегирик про «Товарища Кислякова».
Моя профессиональная жизнь в Петербурге началась именно с «Товарища Кислякова», это входной счастливый билет. Спектакль совершенно особенный для меня. Во-первых, его бы не случилось, если бы не аванс режиссера Андрея Калинина, который взял еще никому не известного артиста в эту работу. Во-вторых, у спектакля сложилась головокружительная жизнь: большая гастрольная география, приличный список наград — от «Золотого софита» до «Золотой маски», внимание зрителей. Мне приятно, что я к нему причастен. Это мой первый спектакль в Александринском театре, и как все первое, я люблю его особенной любовью. Он живет вместе со мной, растет со мной, меняется. Мне повезло с коллегами, которые тоже в нем заняты. За это время мы стали настоящей командой.
Костюм BOGGI MILANO, пальто и рубашка USHATAVA
Петербург пешеходный и велосипедный
Расскажи про свой Петербург. Какой он для тебя?
Попробую опровергнуть классическую цитату: «Город — злая сила». Я родился в маленькой провинции, с серыми пятиэтажками и пустым школьным стадионом (город Узда Минской области. — Прим. ред.). Поэтому все, что сейчас меня окружает, кажется музеем или декорацией. За это время у меня построились довольно близкие отношения с Петербургом, мне здесь хорошо, несмотря на пресловутые «холод и гранит». Если сложить все тысячи шагов, подсчитанные приложениями в телефоне, которые я нашагал по городу, получится внушительная цифра. Кажется, я уже неплохо его знаю, есть свои маршруты, свои места силы, свои люди. Выучил все местные штучки про парадные, поребрики и шаверму. Мечтаю о велосипеде, как ты знаешь, чтобы география путешествий еще больше расширилась.
Давай я назову два твоих любимых места в Петербурге, а ты добавишь третье: внутренний дворик Шереметевского дворца, подворотни в районе Лиговского проспекта и…
Катькин садик.
До переезда в Петербург у тебя была совсем другая профессиональная жизнь: театры, режиссеры, спектакли. Что из прошлого тоже «переехало» и с тобой до сих пор?
Я никогда не старался умышленно что-то забыть или, наоборот, запомнить. Так сложилось, что со мной уже, наверное, навсегда остались два человека, моих учителя, — заслуженный артист Республики Беларусь, мастер моего курса в Академии искусств Фома Сильвестрович Воронецкий и режиссер Саулюс Варнас, с которым мне посчастливилось работать в Могилевском драматическом театре. Они оба занимают особенное место в моем сердце и сознании, с ними я советуюсь, сверяюсь, настраиваю внутренний компас. Многое, что я сегодня могу и умею, происходит исключительно благодаря им. Фома Сильвестрович умер в 2022 году, но его: «Вперед, друзья, и горе королеве!» — по-прежнему во мне звучит.
Текст: Катя Трус
Фото: Валентина Каштан
Стиль: Олег Ульянов
Ассистент стилиста: Кристина Нурдинова
Свет: Данил Тарасов Skypoint
Собака.ru благодарит за поддержку
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier
Комментарии (0)