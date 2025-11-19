Где смотреть «Щелкунчика» в Петербурге? 9 спектаклей — от Цискаридзе до Кудашова

Балет «Щелкунчик», Мариинский театр (6+)

6 декабря 1892-го именно на сцене Мариинского театра «Щелкунчик» был показан впервые. Правда, балет Петра Чайковского шел тогда в хореографии Льва Иванова — на основе либретто Мариуса Петипа (тот, в свою очередь, использовал ту адаптацию сказки Гофмана, что придумал когда-то Александр Дюма-отец).

Привычный и знакомый всем с детства «Щелкунчик» появился в 1934-м. Василий Вайонен переосмыслил в своей версии для Кировского театра (советское название Мариинки) и либретто Петипа, и хореографию Иванова. В его редакции балет и идет здесь до сих пор.

Составы на стартующую с декабря серию спектаклей пока не сообщают.

2, 3, 4, 7, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 января