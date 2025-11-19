Где смотреть «Щелкунчика» в Петербурге? 9 спектаклей — от Цискаридзе до Кудашова

До зимних каникул и праздников осталось чуть больше месяца, а значит пора охотиться за билетами на самую новогоднюю постановку — «Шелкунчик». Чтобы избежать очередей и солд-аутов, конечно! Собака.ru рассказывает о девять танцевальных, драматических и музыкальных версиях сказки Гофмана — на любой вкус, бюджет и возраст.
Балет «Щелкунчик», Мариинский театр (6+)
6 декабря 1892-го именно на сцене Мариинского театра «Щелкунчик» был показан впервые. Правда, балет Петра Чайковского шел тогда в хореографии Льва Иванова — на основе либретто Мариуса Петипа (тот, в свою очередь, использовал ту адаптацию сказки Гофмана, что придумал когда-то Александр Дюма-отец).
Привычный и знакомый всем с детства «Щелкунчик» появился в 1934-м. Василий Вайонен переосмыслил в своей версии для Кировского театра (советское название Мариинки) и либретто Петипа, и хореографию Иванова. В его редакции балет и идет здесь до сих пор.
Составы на стартующую с декабря серию спектаклей пока не сообщают.
2, 3, 4, 7, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 января
Начо Дуато
Балет «Щелкунчик», Михайловский театр (6+)
Постановка «Щелкунчика» Петра Чайковского в хореографии Начо Дуато идет в Михайловском театре с 2013 года. В этой версии главной стала тема прощания — с детством, иллюзиями и прошлым, которое не хочется отпускать. А еще — это признание в любви Дуато Петербургу, «самому умышленному городу» с его строгими линиями и рациональностью.
Действие балета перенесено в предреволюционную Россию — в Серебряный век для русской культуры. Художником-постановщиком стал французский сценограф Жером Каплан, подхвативший тему ностальгии и тоски по ушедшей натуре. В том числе в силу своей семейной истории — его дедушка эмигрировал из России в Париж вскоре после Октябрьской революции.
Главные партии в сезоне 2025-го — 2026-го исполняют Приска Цайзель и Эрнест Латыпов. Дирижер — Антон Торбеев.
16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 6, 7, 8, 9 января, 28 февраля
Михаил Шемякин
Балет «Щелкунчик», Мариинский-2 (6+)
Редакция Василия Вайнонена наиболее хрестоматийная, но, пожалуй, самая известная версия в Мариинском театре — это спектакль Михаила Шемякина в хореографии Кирилла Симонова, который идет с 2001 года.
Опираясь на эстетику Гофмана, Шемякин переосмыслил либретто и выступил одновременно как автор декораций и костюмов, сценарист и режиссер. Его «Щелкунчик» — это красочная фантасмагория, в которой передается не только сказочность, но и тревожность музыки Чайковского, а также гротеск и черный юмор Гофмана. Например, снежинки здесь в черных пачках, и их вальс превращается в зловещую вьюгу. А мир спектакля населен существами (то ли людьми, то ли мышами) в треуголках и с длинными носами.
5, 6, 8, 10, 17 декабря, 4, 6, 8 января
Николай Цискаридзе
Балет «Щелкунчик», театр балета им. Якобсона (на сцене БДТ, Александринского и Мариинского театров) (6+)
Для театра имени Якобсона хореографию Василия Вайнонена переосмыслил ректор Академии им. Вагановой, автор бестселлера «Мой театр» Николай Цискаридзе. Он 18 лет исполнял роль Щелкунчика-принца на сцене Большого театра, и его прочтение партии считается эталонным. Сценография — Петра Окунева, костюмы — Татьяны Ногиновой.
20, 23, 24, 25, 26, 29, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13 января
Спектакль «Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум», Большой театр кукол (6+)
Драматическая (и кукольная!) постановка БТК о том, что все увиденное Мари (она же Маша, она же Клара) был лишь сладкий грезофарс про прекрасную конфетную страну. А реальность, увы, не такая уж яркая и бескомпромиссно радостная. Конечно, и не беспросветная, как, скажем, у героини «Девочки со спичками», но тем не менее.
Хотя мир и не прост, совсем не прост, если ты натура романтичная и сострадательная — а Мари именно такая — то даже реализм становится магическим. Или, если угодно, волшебным. А значит совершенно естественна в нем эмпатия, в том числе к деревянной кукле, и готовность помочь, даже пожертвовав собой.
Спектакль завершается балом в фойе театра в честь победы Щелкунчика над Мышиным королем (и тем самым торжеством добра над злом), в котором участвуют главные герои и, конечно, юные зрители. Автор инсценировки и режиссер — Руслан Кудашов.
30, 31 декабря, 2, 3, 4 января
Спектакль «Щелкунчик», «Театр на Садовой» (6+)
Под Новый год и Рождество всегда хочется чудес. На сцене «Театра на Садовой» (экс-«Приют комедианта») их обещают к последней трети декабря. Ведь сюжет повести, написанной в начале XIX столетия романтиком Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом, содержательно резонирует с настоящим так, как не всякому современному тексту удастся.
Постановку срежиссировал Виталий Любский. И главной его задачей было очистить «Щелкунчика» Гофмана от балетных и поп-культурных коннотаций и прочей мишуры, оставив весь мистический подтекст оригинала.
20, 21 декабря, 4, 5 января
Спектакль «Щелкунчик», «Мастерская» (3+)
В театре «Мастерская» показывают «Щелкунчика» не балетного, но драматического. В версии режиссерского дуэта Максима Студеновского и Владимира Карпова история рассказана глазами мастера Дроссельмейера. Роль Мари поочередно исполняют Мария Мясникова и Дарья Соловьева, Франца — Фома Бызгу и Иван Григорьев, а Дроссельмейера играет как раз сам Максим Студеновский.
Постановка подходит для самых юных зрителей, которых постепенно вовлекают в бытование спектакля. Их путешествие начинается с детской Штальбаумов, где они сидят на подушках прямо на полу и слушают сказку мастера Дроссельмейера.
13, 21, 27, 28, 30 декабря, 3, 6, 7 января
Балет «Щелкунчик», «Санкт-Петербургский Балет» (на второй сцене БДТ им. Товстоногова) (6+)
«Санкт-Петербургский Балет», основанный в 2011 году Николаем Боярчиковым (экс-худрук Михайловского театра), регулярные гости Эрмитажного театра и БДТ. Сейчас труппа выступает под руководством Дмитрия Рудаченко (в прошлом ведущий солиста все того же Михайловского!) и показывает прежде всего классику: «Спящую красавицу», «Лебединое озеро», «Жизель», «Кармен» и «Шопениану», но в репертуаре можно найти и постановки Константина Кейхеля. Впрочем, в случае с «Щелкунчиком» хореография выбрана Мариуса Петипа.
Состав спектакля будет известен позднее.
20, 31 декабря, 7 января
Концертный зал Мариинского театра
Спектакль «Щелкунчик», Концертный зал Мариинского театра (0+)
Самые юные зрители в этом году тоже не останутся без «Щелкунчика». Режиссер Ольга Пикколо представляет постановку из цикла «Музыка песчаных сказок» (наряду с «Золушкой», «Русланом и Людмилой», «Маленьким принцем» и «Странствиями Нильса с дикими гусями»!). Это синтез мелодий скрипки и фортепиано, актерского чтения и песочной анимации. За арт отвечает Анастасия Яркова, а читает текст Гофмана сама Пикколо.
14 декабря
