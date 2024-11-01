Виктория Исакова — Макару Хлебникову: «Мы все должны быть чуть менее серьезными. По крайней мере, по отношению к себе»

Звезда театральной Москвы (Заречная! Панночка! Аркадина!) Виктория Исакова — в эпоху индустриального расцвета российского кино стала нарасхват (мы и завсегдатаи Театра драмы им. Пушкина люто плюсуем!). Это она — талантливая и ранимая актриса Инга в оммаже 1960-м «Оттепель» Валерия Тодоровского; несгибаемая «биологичка»-идеалистка Елена Львовна в «Ученике» Кирилла Серебренникова; успешная, но одинокая Елена Ивановна в «Нежности» Анны Меликян, которая становится чуть счастливее, проведя уикенд в Петербурге (понимаем и поддерживаем!); мама ангелочков на грани развода и нервного срыва в обаятельном драмеди «Нина» по сценарию Жоры Крыжовникова.
А в ноябре мы дождемся «Детей перемен»! Гротесккор-сериал Любови Львовой и Сергея Тарамаева — это премьера онлайн-кинотеатров Start и Wink, и так эстетски и беспощадно-иронично 1990-е в кино еще не осмысляли! POV: «Рокко и его братья» попадают во вселенную Балабанова, а «Бригаду» снимают в стилистике необарокко, как cinéma du look.
Итого: лирическая (во всех смыслах!) героиня Исаковой Флора управляет тремя сыновьями (Копейкин! Хлебников! Хинчагов!) от разных мужей и троллейбусом, как спасительница Данилы Багрова Света трамваем в «Брате». Софья Лебедева из «Викингов: Вальхаллы» Netflix рыдает под «Не плачь» Татьяны Булановой. А Тимофей Трибунцев безжалостно уничтожает конкурентов в образе эксцентричного главы ОПГ в тотал Versace. Если это не смысловые галлюцинации, то что это? Всем смотреть!
Важно: Не успела Виктория выйти из роли мамы Флоры из 1990-х, как мы попросили ее проехать с нами в лес, чтобы закатать в ковер пару моделей из агентства Lumpen.
На Виктории: шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), ремень EKONIKA
На моделях: водолазки и брюки LIME, ремни GUESS
На Виктории: пальто VETEMENTS (Spin4spin)
Рынки, танки, Татьяна Буланова, дао Данилы Багрова и «Пиковая дама»: о ДНК постосоветских 1990-х Виктория Исакова рассказала своему экранному сыну в «Детях перемен», художнику Юре: актер фильма-сенсации фестиваля «Маяк» «Скоро кончится лето» Макар Хлебников дебютировал как интервьюер и теперь собирается на спектакль «Холопы» в БДТ.
Танки, рынки и быть диким, например: какими Виктория запомнила 1990-е
МАКАР: Если честно, надеюсь, что все-таки не быть мне больше в жизни интервьюером.
ВИКТОРИЯ: А мне кажется, это интересно! Я тоже брала как-то интервью — у Ирины Хакамады. Или все же она у меня? Не помню точно.
МАКАР: Давай, пожалуйста, начнем с эмоций и ассоциаций. Опиши 1990-е в нескольких предложениях — для тебя они про что?
ВИКТОРИЯ: Это музыка, льющаяся из окон Рахманиновского зала московской консерватории. Плакат на стене в крошечной комнате в коммуналке с надписью Born to Be Wild. Всеобщее желание изменить мир и найти свое место в нем. И, конечно же, танки у Белого дома.
МАКАР: Как в том меме — ничего не понял, но очень интересно. (Улыбается.)
ВИКТОРИЯ: Ну смотри. Когда я подростком переехала в Москву из Дагестана, мы с семьей поселились в коммунальной квартире с видом на двор Рахманиновского зала. Летом окна открывали, так что я могла слышать, как музыканты репетируют. Сама я играть не умела, но в ту реальность, откуда звучит эта музыка, мне очень хотелось. А на стене в моей маленькой комнате висел неизвестно откуда взявшийся плакат со слоганом Born to Be Wild.
МАКАР: Так, а танки?
ВИКТОРИЯ: Мне было шестнадцать. У меня родилась племянница, и я решила показать ее живущей неподалеку подруге. Выхожу на улицу с грудным младенцем, а там — танки. И молодые солдатики на пару лет старше меня. Но я, лихая шестнадцатилетка, вместо того чтобы вернуться обратно, пошла сквозь технику. В какой-то момент у меня устали руки, я прислонилась к танку и кто-то из военных помог мне подержать ребенка.
МАКАР: Ты вообще тогда понимала, что ваше поколение — «дети перемен»?
ВИКТОРИЯ: Такое осознаешь только спустя десятилетия. Это сейчас я понимаю, что многое в нашей жизни было предопределено тем, в какое время мы родились. Мы рвались в светлое будущее и перемены. Сметали все преграды на пути. Настаивали на своем. Как будто эпоха 1990-х придала нам всем энергию ускорения. Мне кажется, нынешние дети совсем другие — сужу по своей дочери Варе, которой скоро исполнится девять. Это поколение хочет просто счастливо жить. А возможно, для этого человек и рождается.
МАКАР: Самый яркий признак 1990-х — это?
ВИКТОРИЯ: Рынки! Точки, ларьки, джинсы, турецкие и китайские шмотки: товарно-денежные отношения заполнили каждый сантиметр пространства. Всё — на продажу. Страна превратилась в один сплошной рынок.
МАКАР: Кстати, да. Даже в «Брате» Балабанова, фильме из 1990-х и о 1990-х, Андреевский и Сенной рынки — это важные локации петербургские. Скажи, ты думала, почему в последние годы так много снимают проектов о том времени («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Лихие», «Комбинация» и многие другие. — Прим. ред.)?
ВИКТОРИЯ: Помимо того что эти сериалы о 1990-х сделаны профессионалами и талантливыми людьми, они очень попадают в наш культурный код. Кажется, что знаю, по какой причине, и это отдельный и серьезный разговор о судьбе страны. Это было и 20 лет назад, когда выходили «Бригада» и «Бумер», и сейчас. Есть какая-то энергия, что ли, в этих историях о сильных и обреченных мальчиках. Кроме того, в любой стране есть эпохи, которые романтизируются, и у нас это 1990-е. Но из сегодняшнего дня мы можем оценить их на дистанции: разглядеть, например, в этом всем еще и карнавал гротеска, как наши режиссеры Люба Львова и Сережа Тарамаев в «Детях перемен».
О чем на самом деле сериал «Дети перемен»
МАКАР: Про что для тебя лично сериал «Дети перемен»?
ВИКТОРИЯ: Сейчас глупо скажу — про потерянное поколение. Но оно не потерялось в результате! Может, пусть лучше кто-то умный за меня сформулирует…
МАКАР: Агент! (Смеется.)
ВИКТОРИЯ: Кстати! (Смеется.) Мой агент Вета Гераськина невероятно умная. Про что «Дети перемен»… да на самом деле про всё!
МАКАР: Такая солянка? Ты это имеешь в виду?
ВИКТОРИЯ: Не совсем… Давай вместе поищем: вот ты как думаешь?
МАКАР: Если брать сравнение с «Братом» (а оно напрашивается!), то Багров — человек, который пришел с войны, ему там объяснили, что хорошо, а что — плохо. И эти моральные ценности он пытается применить в современном ему обществе. У нас в «Детях перемен» примерно то же: советские люди попали в непонятную для них реальность и пытаются с ней взаимодействовать.
ВИКТОРИЯ: Создают свои законы, царьков и богов. Да, но все равно — о чем это магистрально? Например, «Ромео и Джульетта» — мы знаем про что.
МАКАР: Про любовь. (Смеется.) Скажу так: если в нескольких словах и гиперболизированно, то для меня «Дети перемен», пожалуй, про слепых людей. Они попали в новую экономику, политику, моральные установки. Ничего в них не понимают. И пытаются адаптироваться.
ВИКТОРИЯ: «Страна слепых»! У Валерия Петровича Тодоровского была «Страна глухих», а у нас — слепых. Слушай, тогда «Дети перемен» про поиск пути и нашу родину. А ее квинтэссенция — моя героиня Флора. Такая «жила-была родина-мать, у которой было три сына — бандит Петя, художник Юра и юный “коммерс” Руслан, да от трех разных мужей».
МАКАР: Скажи, я правильно понимаю, что в 1990-е, как в сказках, было только три пути-дороги, три социальных лифта: художник (в широком смысле), бандит или коммерсант?
ВИКТОРИЯ: Для многих это правда был период беспробудной безысходности, судя по моим родителям и их друзьям. Та же Флора — водит троллейбус, а руки у нее аристократические, не водительские. Мы проговаривали с режиссерами «Детей перемен» Сережей и Любой, что скорее всего у моей героини должна была быть совсем другая жизнь, но появились дети, их надо было кормить. Или ее мужья непутевые — скажем, твой папа Генрих Павлович, которого играет замечательный Сергей Гилев. Это абсолютно запутавшийся человек! Он вынужден встраиваться в рыночную реальность и торговать китайским мылом, так как ему, инженеру, больше не платят зарплату.
Как песня «Не плачь» Татьяны Булановой связана с Лу Ридом и при чем здесь «Дядя Ваня» и «Пиковая дама»
МАКАР: Методы рефлексии о 1990-х, которые выбрали Сережа с Любой для «Детей перемен», тебе близки?
ВИКТОРИЯ: Мне понравилось, что у нас получилось. На этапе съемок я не до конца понимала форму и во что все выльется. Но понимала, что существую не совсем документально: достоверно, но искажаю жест. А от искажения рождается гротеск. Только посмотрев готовую первую серию, я оценила, насколько это великолепно. Не шептально-бормотальная реалистичность, а все немного ярче, акцентнее, жирнее — как будто под увеличительной лупой. Знаешь, то самое, что зовется условностью. Если вспомнить, мы в 1990-е внешне выглядели чуть комично и буффонадно. А ты смог увидеть это вживую в «Детях перемен»: наша великолепная художник по костюмам Оксана Шевченко очень точно подобрала одежду и обошла чуть ли не все винтажные магазины.
МАКАР: Меня Сережа с Любой просили не плюсовать: просто расслабиться в кадре и быть собой. А еще — посмотреть сериал HBO «Наследники» как ориентир по многофигурности и драматургии.
ВИКТОРИЯ: Меня, кстати, не просили! Но я оценила, как тонко и нежно Сережа с Любой встраивали нас в свой мир. Когда тебе кажется, что ты импровизируешь, но на самом деле все уже было заранее придумано режиссерами. Это очень деликатная коммуникация: они будто бросают зернышко, а твоя задача сделать так, чтобы оно разрослось.
МАКАР: Слушай, я тут подумал: а нет ли в этом всем перебора? В «Детях перемен» герой Александра Яценко, актер, читает бандитам монолог Сони из «Дяди Вани». Один из твоих экранных сыновей Петя — решала из ОПГ, но мечтает спеть арию Германна из «Пиковой дамы». Мой персонаж, художник Юра, сравнивает воздействие песни «Не плачь» Булановой с Perfect Day Лу Рида.
ВИКТОРИЯ: Если это перебор, то струн. (Смеется.) В этом столько экранной роскоши на самом деле! Когда-то на меня совершенно неизгладимое впечатление произвела сцена из фильма Роберта Родригеса «От заката до рассвета»: герои заходят в бар и начинается «сражение» —летят куски рук, куски ног. Это за гранью, но ведь очень смешно.
МАКАР: Ну да. Или «Бесславные ублюдки» Тарантино — тоже ведь постмодерн в кино и ироничное осмысление Второй мировой. Как думаешь, смех может помочь пережить травму?
ВИКТОРИЯ: Если мы говорим о личной трагедии, то нет. Ее поможет пережить только время. По-настоящему серьезную травму нельзя высмеять. Но со временем от нее можно дистанцироваться.
МАКАР: Хорошо, а нужна ли вообще тогда самоирония?
ВИКТОРИЯ: Конечно! Мы все должны быть чуть менее серьезными. По крайней мере, по отношению к себе. Мне с этим сложно: у меня плохо с чувством юмора. (Смеется.) Периодически кажется, что я вся такая ироничная, но на самом деле это не так. А мне бы хотелось, чтобы у меня был мозг, как у Жванецкого. Чтобы уметь, как он, проговаривать боли целой страны с невероятным юмором. Зато я по-настоящему ценю чужое чувство юмора — как у Зощенко, Хармса. И приучаю к нему дочь Варю — недавно купила ей в «ГЭС-2» очень красивое издание стихов Хармса. Подумала, что самое время начать его читать.
На Виктории: куртка LUZEEN, легинсы AUTENTIMENTS, туфли LE SILLA (No One)
Модели слева направо
На LEVSHA: плащ ARLIGENT, водолазка LIME
На GRIND: куртка ARLIGENT, водолазка USHATAVA
На DANIIL: куртка KOVIK, водолазка LIME
На SHAKA: куртка RED SEPTEMBER, водолазка USHATAVA
На GRONSKY: куртка ARLIGENT, водолазка USHATAVA
На Виктории: платье и перчатки VIVA VOX, сапоги PARIS TEXAS (ЦУМ), серьги VERTIGO JEWELLERY LAB, браслет QUECHUA (Poison Drop)
Чем мама Флора похожа на маму Рому Пазолини
МАКАР: Мы уже выяснили, что твоя героиня в «Детях перемен» — фигура символическая: Флора — такая мать-природа и родина. Но в ней много и бытового — она будто из вселенной неореализма Пазолини или Висконти.
ВИКТОРИЯ: Да, Флора — образ скомпилированный, так что все зрительские ассоциации с «Рокко и его братьями» Висконти или «Мамой Ромой» Пазолини правильные. Флора — вот такая парадоксальная: и тонкая, и невероятно витальная. Она простая баба, водит троллейбус и может послать на три буквы, но бесконечно любит своих сыновей, хотя ничего про них на самом деле не знает.
МАКАР: Хочу задать вопрос от твоего сына, точнее, моего героя Юры. А чего вообще хочет Флора? Это неочевидно.
ВИКТОРИЯ: Чтобы все были рядом — и желательно за одним столом. Ее сыновья, мужья — Флора всех держит поблизости и готова согреть своим теплом, как наседка. Они все ее дети в каком-то смысле. При этом в самой Флоре сочетаются и мудрость, и юность. Моя мама вот тоже такая. Но к финалу Флора эту детскость потеряет и станет жестче.
МАКАР: У меня вот в голове не укладывается, как могут за одним столом сидеть три бывших мужа, а напротив — три их сына. Удивительно, как Флоре удается всеми управлять. Скажи, а для тебя родительство — это про что?
ВИКТОРИЯ: Это про опыт родителя, а не ребенка. Ребенок вырастет сам, глядя на тех, кто его окружает. Я раз за разом убеждаюсь: не нужно воспитывать — человек до всего дойдет сам. А родительство — это то, чему научусь именно я благодаря тому, что стала матерью.
МАКАР: Есть лайфхаки, как слышать, понимать и принимать своих детей? Может, мануалы, книги посоветуешь?
ВИКТОРИЯ: Ответ в самом вопросе: надо их слышать, понимать и принимать. Но чтобы научиться этому, придется положить жизнь и все осознать на своем опыте. Пройти этот уникальный путь вместе с ребенком. Книги тут не всегда помогут: все-таки специальная литература скорее о тенденциях в воспитании, это не рецепт к действию. И кроме того, дети умнее нас, они подключены к высшему знанию, которое исчезает с каждым годом взросления.
Ради какого спектакля стоит приехать в Петербург на один день
МАКАР: Ты стала чуть ли не главной мамой в нашем кино и театре: детско-родительские отношения препарируются в твоих фильмах «Детка» Ирины Бас и «Лунатики» Юрия Мороза, в спектакле «Костик». Такие роли — это твой внутренний запрос?
ВИКТОРИЯ: Нет, просто я в том возрасте, что уже должна играть мам. Слава богу, пока мам. (Смеется.) Но среди них я стараюсь выбрать достойных! Например, маму-супергероиню Киру Селезневу из «Сто лет тому вперед» по Киру Булычеву. Я не только получила огромное удовольствие от этой роли: мной теперь гордится мой ребенок, а другие дети очень радуются, когда я прихожу за Варей в школу.
МАКАР: А как тебе работается с нами, поколением актеров, которые играют твоих детей: Слава Копейкин, Хетаг Хинчагов, Маша Мацель, Степан Белозеров, Даша Верещагина?
ВИКТОРИЯ: Я не определяю мастерство возрастом. И я совершенно не замечаю разницы. Наверное, по той причине, что в моем окружении прекрасные артисты! Мне было интересно работать с вами как с партнерами, видеть реакции, придумывать вместе. А то, что вы молодые, это хорошо. Значит, у нашего кино есть будущее и все на своем месте.
МАКАР: Почему тебе, несмотря на плотный съемочный график, важно продолжать играть в театре?
ВИКТОРИЯ: В театре я выращиваю себя как актрису, развиваюсь, а потом уже переношу какие-то вещи в кино. В этом смысле кино как будто паразитирует на том, что выкристаллизовалось в театре. Скажем, раньше я не умела гротескно существовать, но спектакли меня этому научили — и вот я уже активно эксплуатирую эту краску в фильмах и сериалах.
МАКАР: Что в театре из недавних премьер нельзя пропускать?
ВИКТОРИЯ: Из последнего — я специально съездила в Петербург, чтобы посмотреть «Холопов» Андрея Могучего в БДТ им. Товстоногова. А в Москве рекомендую «Собачье сердце» Антона Федорова в МТЮЗе и «Зойкину квартиру» Евгения Писарева в театре Пушкина.
Фото: Элина Шевченко
Текст: Елена Анисимова
Идея: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Татьяна Преображенская
Волосы: Дмитрий Абрамович
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Сет-дизайн: Татьяна Катранина, Дарья Венгерская
Ассистенты фотографа: Вадим Пушкин, Даниил Мякотенко
Ассистенты стилиста: Карина Афраимова, Елизавета Фесенко
Ретушь: Жанна Галай
Фото Макара: Георгий Кардава
Журнал Собака.ru благодарит любимое модельное агентство Lumpen за помощь в организации съемки. В фотосессии приняли участие суперзвезды моделинга GRONSKY, GRIND, SHAKA, LEVSHA, DANIIL, TONY.
Благодарим арт-проект «Быть здесь» и куратора Веру Ершову за помощь в проведении съемки.
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