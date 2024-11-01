Виктория Исакова — Макару Хлебникову: «Мы все должны быть чуть менее серьезными. По крайней мере, по отношению к себе»

Танки, рынки и быть диким, например: какими Виктория запомнила 1990-е

МАКАР: Если честно, надеюсь, что все-таки не быть мне больше в жизни интервьюером.

ВИКТОРИЯ: А мне кажется, это интересно! Я тоже брала как-то интервью — у Ирины Хакамады. Или все же она у меня? Не пом­ню точно.

МАКАР: Давай, пожалуйста, начнем с эмоций и ассоциаций. Опиши 1990-е в нескольких предложениях — для тебя они про что?

ВИКТОРИЯ: Это музыка, льющаяся из окон Рахманиновского зала московской консерва­тории. Плакат на стене в крошечной комна­те в коммуналке с надписью Born to Be Wild. Всеобщее желание изменить мир и найти свое место в нем. И, конечно же, танки у Бе­лого дома.

МАКАР: Как в том меме — ничего не понял, но очень интересно. (Улыбается.)

ВИКТОРИЯ: Ну смотри. Когда я подростком пе­реехала в Москву из Дагестана, мы с семьей по­селились в коммунальной квартире с видом на двор Рахманиновского зала. Летом окна откры­вали, так что я могла слышать, как музыканты репетируют. Сама я играть не умела, но в ту ре­альность, откуда звучит эта музыка, мне очень хотелось. А на стене в моей маленькой комна­те висел неизвестно откуда взявшийся плакат со слоганом Born to Be Wild.

МАКАР: Так, а танки?

ВИКТОРИЯ: Мне было шестнадцать. У меня родилась племянница, и я решила показать ее живущей неподалеку подруге. Выхожу на улицу с грудным младенцем, а там — тан­ки. И молодые солдатики на пару лет старше меня. Но я, лихая шестнадцатилетка, вместо того чтобы вернуться обратно, пошла сквозь технику. В какой-то момент у меня устали руки, я прислонилась к танку и кто-то из во­енных помог мне подержать ребенка.

МАКАР: Ты вообще тогда понимала, что ваше поколение — «дети перемен»?

ВИКТОРИЯ: Такое осознаешь только спустя десятилетия. Это сейчас я понимаю, что мно­гое в нашей жизни было предопределено тем, в какое время мы родились. Мы рвались в светлое будущее и перемены. Сметали все преграды на пути. Настаивали на своем. Как будто эпоха 1990-х придала нам всем энер­гию ускорения. Мне кажется, нынешние дети совсем другие — сужу по своей дочери Варе, которой скоро исполнится девять. Это по­коление хочет просто счастливо жить. А воз­можно, для этого человек и рождается.

МАКАР: Самый яркий признак 1990-х — это?

ВИКТОРИЯ: Рынки! Точки, ларьки, джинсы, турецкие и китайские шмотки: товарно-де­нежные отношения заполнили каждый санти­метр пространства. Всё — на продажу. Стра­на превратилась в один сплошной рынок.

МАКАР: Кстати, да. Даже в «Брате» Балабано­ва, фильме из 1990-х и о 1990-х, Андреевский и Сенной рынки — это важные локации пе­тербургские. Скажи, ты думала, почему в по­следние годы так много снимают проектов о том времени («Слово пацана. Кровь на ас­фальте», «Лихие», «Комбинация» и многие другие. — Прим. ред.)?

ВИКТОРИЯ: Помимо того что эти сериалы о 1990-х сделаны профессионалами и талант­ливыми людьми, они очень попадают в наш культурный код. Кажется, что знаю, по какой причине, и это отдельный и серьезный раз­говор о судьбе страны. Это было и 20 лет на­зад, когда выходили «Бригада» и «Бумер», и сейчас. Есть какая-то энергия, что ли, в этих историях о сильных и обреченных мальчиках. Кроме того, в любой стране есть эпохи, кото­рые романтизируются, и у нас это 1990-е. Но из сегодняшнего дня мы можем оценить их на дистанции: разглядеть, например, в этом всем еще и карнавал гротеска, как наши режиссе­ры Люба Львова и Сережа Тарамаев в «Детях перемен».