10 нескучных настольных игр для новогодних праздников: от «Дюны» до The Sims

«Догма» (18+)

Паблик «Страдающее Средневековье» теперь выпускает не только мемы, но и настольные игры. Ваша задача — выступить в роли кардиналов, которые подставляют друг друга, обеляют репутацию и переписывают священные догматы, чтобы сохранить власть и не оказаться сожженными на главной площади города.

Игра рассчитана на компанию от трех до восьми человек и понравится тем, кто любит остроумную сатиру.

