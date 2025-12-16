10 нескучных настольных игр для новогодних праздников: от «Дюны» до The Sims

Погружаемся в миры Иосифа Бродского и комикса «Собакистан», примеряем роль кардинала в «Страдающем Средневековье», изучаем полотна импрессионистов (от Коровина до Поленова!), а также пробуем «Крокодил» в каменном веке и деремся надувными дубинками. Редакция Собака.ru составила подборку настольных игр на любой вкус — для новогодних каникул и не только!
«Догма» (18+)
Паблик «Страдающее Средневековье» теперь выпускает не только мемы, но и настольные игры. Ваша задача — выступить в роли кардиналов, которые подставляют друг друга, обеляют репутацию и переписывают священные догматы, чтобы сохранить власть и не оказаться сожженными на главной площади города.
Игра рассчитана на компанию от трех до восьми человек и понравится тем, кто любит остроумную сатиру.
Арт-мемо «Доходные дома Санкт-Петербурга» (18+)
Популярная игра на тренировку памяти для краеведческих энтузиастов. Карточки с изображениями доходных домов Петербурга (Бака, Лейхтенбергского, Хренова!) тщательно перемешивают и раскладывают в произвольном порядке картинками вниз. За один ход игрок может открыть два любых изображения. Если они совпадают, можно забрать карточки себе и снова сделать ход. Если нет, игрок кладет их на прежнее место, предварительно показав остальным участникам. Победит тот, кто соберет как можно больше пар.
«Собакистан: Ищейки» (12+)
В основу стратегии лег мир комикса «Собакистан», созданный сценаристом и художником Виталием Терлецким. Игроки делятся на две команды: одни становятся «ищейками, руководителями отряда служебных собак», другие — «членами волчьего сопротивления», совершающими кражу и узнающими страшную правду о генеральном плане готовящегося к открытию метро. Преступникам нужно оставить компромат в укромном месте и покинуть город, а ищейки должны поймать их, конфисковать материалы и забрать специальные жетоны.
Игра-ходилка Музея русского импрессионизма (18+)
Участники art+geek-игры — музейные кураторы, которым предстоит собрать свою экспозицию. Игроки по очереди бросают кубик, перемещают фишки по часовой стрелке и выполняют указания на клетках, коллекционируя полотна. Выиграет тот, кто первым соберет все произведения из своего списка и расположит их на стенах музея.
«Есть Коровин?» (6+)
36 карточек с изображениями полотен девяти русских художников: Архипова, Виноградова, Жуковского, Коровина, Лаховского, Петровичева, Поленова, Тархова и Фешина. Для победы нужно собрать по четыре картины каждого живописца. Суть игры — в том, что каждый участник задает соперникам наводящие вопросы и выясняет, есть ли у них работы тех мастеров, которые ему необходимы.
«Место не хуже любого» (16+)
Игру-погружение в мир Иосифа Бродского выпустил Еврейский музей и центр толерантности в коллаборации к выставке-трибьюту «Место не хуже любого». Это 60 карточек с вопросами, которые задавал себе поэт в переломные моменты жизни (например, какие сильные и слабые стороны присущи скромности?). Бонус: QR-коды с фактами из биографии Иосифа Александровича.
«Эрудит» (18+)
Версия игры, знакомой каждому с детства, приурочена Еврейским музеем и центром толерантности все к той же экспозиции про Бродского. Каждый участник получает семь случайных букв. Сначала на середину поля игрок выкладывает первое слово, затем следующий добавляет еще одно из своих букв. Можно составлять их либо слева направо, либо сверху вниз. Когда у одного из участников заканчиваются буквы, игра завершается.
«Поэзия неандертальцев» (7+)
Представьте себе «Крокодил» в каменном веке! Это буквальное описание «Поэзии неандертальцев». Участники делятся на два племени и объясняют своей команде загаданные фразы при помощи звуков или слов, состоящих только из одного слога. В это время участник противоположной команды следит за карточкой противника и соблюдением правил. А в случае нарушения — бьет по голове надувной дубинкой.
«Дюна: Война за Арракис» (13+)
Берегитесь песчаных червей! В динамичной стратегии по мотивам второй части научно-фантастической саги Дени Вильнева участники борются за контроль над планетой Арракис и меланжем — основным ресурсом галактической геополитики. Игра делится на несколько раундов, каждый из которых состоит из фаз: размещение техники, действия, опасности пустыни, добыча «пряности». В течение тура ходят по очереди, обновляя карты в поисках лучшего расклада. Побеждает тот, кто первым выполнит задания своего дома: например, Харконнены должны набрать десять очков превосходства.
The Sims (12+)
Камбэк страха оказаться в бассейне без лестницы и воспоминания о волшебном коде motherlode! Участники примеряют на себя роли симов: во время партии ходят по полю, посещают участки друг друга, получают карточки действий и знакомятся с другими персонажами — все как в оригинальной компьютерной игре. Побеждает тот, кто первым наберет восемь очков жизненных целей: например, их начисляют за выполнение задач и взаимодействие с другими игроками.
