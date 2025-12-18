Как устроена выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха» в Эрмитаже: от посмертных масок до Уорхола, Мамышева-Монро и Энгельке (41 век истории жанра!)

Появляется предположение: это метамодернистское высказывание и выставка — портрет портрета. Поначалу похоже: в аванзале как будто закладываются «анатомические» основы персонажа, в роли которого выступает жанр. Роли, связанные с погребением, репрезентацией власти и демонстрацией эмоционального мира человека — три кита, на которых портрет стоит. Это композиционные «кости», что далее должны покрываться слоями плоти из мазков краски.

И вроде бы при переходе в Николаевский зал этот процесс начинается, но в итоге распадается на отдельные разнонаправленные потоки. Рушится навигация — сначала кажется: вот, справа — Запад, слева — Восток (немного условно и колониально-схематично, но читаемо). И тут где-то между Индией и Ираном на зрителя внезапно выскакивают Сезанн и Ван Гог, расположенные одним блоком с Винтерхальтером с портретом графини Шуваловой (вполне светская работа, не имеющая ничего общего с формальными экспериментами первых двух авторов) и единственным эрмитажным Гойей. Концептуальный ход пугающий: зрителю никак не объясняют, что это такое. Дальше скачки во времени, пространстве, а также стилях становятся уже привычнее, но не объяснимее.