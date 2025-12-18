Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Как устроена выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха» в Эрмитаже: от посмертных масок до Уорхола, Мамышева-Монро и Энгельке (41 век истории жанра!)

В главном музее города (и страны!) показывают больше 750 изображений людей разных эпох и форматов. Это как мумии, античные статуи, искусство Японии и Китая, так и работы Франсиско Гойи, Фрэнсиса Бэкона, Валентина Серова и Билла Виолы — словом, все эрмитажные шедевры за почти четыре тысячи лет. Собака.ru рассказывает, как не запутаться в таком великолепии (и возможно ли это!).

Портрет молодой женщины (четыре фрагмента фаюмского портрета). Египет. Вторая половина II века
Изображение предоставлено Собака.ru Эрмитажем

Портрет молодой женщины (четыре фрагмента фаюмского портрета). Египет. Вторая половина II века

Может показаться, что выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха» в Эрмитаже показывает портрет самого музея. «А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, где все у нас есть» — и маски погребальные, и мрамор римский, и иконы византийские. В экспозиции представлено все, чем богат Эрмитаж: от египетских картонажей до модернистского европейского искусства, от сибирских мумий до арт-фотографии нашего времени. Правда, гипотеза о выставке как полифоничном портрете самой институции ломается, когда появляются вещи не из собственных залов и запасников, а фонда V-A-C и частных коллекций Дениса Химиляйне, Сергея Лимонова и Антона Козлова.

Поль Сезанн. Автопортрет в каске. Около 1872 года
Изображение предоставлено Собака.ru Эрмитажем

Поль Сезанн. Автопортрет в каске. Около 1872 года

Появляется предположение: это метамодернистское высказывание и выставка — портрет портрета. Поначалу похоже: в аванзале как будто закладываются «анатомические» основы персонажа, в роли которого выступает жанр. Роли, связанные с погребением, репрезентацией власти и демонстрацией эмоционального мира человека — три кита, на которых портрет стоит. Это композиционные «кости», что далее должны покрываться слоями плоти из мазков краски.

И вроде бы при переходе в Николаевский зал этот процесс начинается, но в итоге распадается на отдельные разнонаправленные потоки. Рушится навигация — сначала кажется: вот, справа — Запад, слева — Восток (немного условно и колониально-схематично, но читаемо). И тут где-то между Индией и Ираном на зрителя внезапно выскакивают Сезанн и Ван Гог, расположенные одним блоком с Винтерхальтером с портретом графини Шуваловой (вполне светская работа, не имеющая ничего общего с формальными экспериментами первых двух авторов) и единственным эрмитажным Гойей. Концептуальный ход пугающий: зрителю никак не объясняют, что это такое. Дальше скачки во времени, пространстве, а также стилях становятся уже привычнее, но не объяснимее.

Франц Ксавер Винтерхальтер. Портрет О. Э. Шуваловой. 1858
Изображение предоставлено Собака.ru Эрмитажем

Франц Ксавер Винтерхальтер. Портрет О. Э. Шуваловой. 1858

В общем, вся центральная часть экспозиции представляет скорее сумбур вместо музыки, хотя и составлена из прекрасных образцов разных видов искусства — от живописи до резных камей и терракотовых статуэток. Не слишком помогают разобраться и многочисленные вспомогательные тексты, присутствующие на стенах. Читать их интересно и местами познавательно, но мешают обилие материала и отсутствие внятной структуры. 

Маска на голове женщины. Таштыкская культура. Могильник Оглахты VI. III–IV века
Изображение предоставлено Собака.ru Эрмитажем

Маска на голове женщины. Таштыкская культура. Могильник Оглахты VI. III–IV века

Впрочем, начало и конец выставки удачные. На старте, как уже упоминалось, зрителя знакомят с основными функциями портрета, существовавшими в древности. Портретов в строгом понимании здесь нет, но есть изображения человека трех основных типов.

Во-первых, это разнообразные погребальные маски. Согласно верованиям они использовались для улучшения качества загробной жизни. Задачи точно передать индивидуальные черты перед  художниками не стояло — достаточно было при помощи знаков сделать узнаваемыми определенные характеристики покойных. Например, их принадлежность к конкретному коллективу, чтобы другие его члены могли узнать «своих» после смерти. В отдельную подкатегорию здесь можно выделить раскрашенные мумифицированные головы, характерные для народов Сибири — тот случай, когда портретное тождество доведено до совершенства.

Бюст императора Люция Вера. Древний Рим. 244–249 годы
Изображение предоставлено Собака.ru Эрмитажем

Бюст императора Люция Вера. Древний Рим. 244–249 годы

Вторая древнейшая функция портрета — репрезентация власти. При изображении правителей портретное сходство тоже играло далеко не первостепенную роль — важнее была символика, связанная с обожествлением государей и показывающая, каким они были: грозными или милостивыми. 

Наконец, третья функция связана с отражением эмоциональных типов человека в его лице и теорией Аристотеля о физиогномике — здесь в принципе нет изображений конкретных людей, а присутствуют скорее иллюстрации классификаций.

Все эти предназначения протопортрета подробно показаны на богатейшем материале, рассматривать который — одно удовольствие.

Портрет чиновника. Портрет жены чиновника. Китай, после 1898
Изображение предоставлено Собака.ru Эрмитажем

Портрет чиновника. Портрет жены чиновника. Китай, после 1898

Дальше начинается упомянутое слияние всего и вся, что связано с человеческим лицом: кольца, сосуды, графика, холсты, скульптуры и прочее. Если запастись терпением, можно попытаться отследить развитие жанра в пространственно-временном континууме, но будет не просто. Так что рекомендуем наслаждаться тем, что в большей степени привлечет лично ваш взгляд.

Нестор Энгельке. Толстой. 2020
Коллекция Сергея Лимонова

Нестор Энгельке. Толстой. 2020

Завершающая часть выставки включает художественные эксперименты с формой из XX–XXI веков и фотографическую версию портретного жанра. Здесь показаны как вещи, которые обычно можно видеть в экспозиции Главного штаба, так и произведения не из коллекции Эрмитажа, включая работы ультрасовременных авторов.

Фрэнсис Бэкон здесь соседствует с Семеном Файбисовичем и Нестором Энгельке, а Влад Мамышев-Монро — с Энди Уорхолом и Биллом Виолой. Тут же представлены Пабло Пикассо, Анри Матисс, Хаим Сутин и прочие классики модернизма.

Завершающий раздел построен скорее в духе остальной экспозиции, где все немного в кучу, но за счет концентрации стилевого разнообразия и приемов на минимальной площади производит громкое впечатление.

Финальным аккордом здесь становится восьмиугольное эрмитажное зеркало XVII века — жест, которым кураторы, видимо, призывают зрителя задуматься о выходе искусства за собственные границы в пространство жизни, где портретом становится сама человеческая личность.

Выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха» будет открыта в Эрмитаже до 29 марта, 6+.

