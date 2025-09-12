Какой получилась ретроспектива Архипа Куинджи в корпусе Бенуа? От первых работ до картин-бэнгеров!

В Русском музее стартовала выставка, пожалуй, самого известного мастера передачи нюансов света в живописи. В экспозиция — более 150 полотен пейзажиста Архипа Куинджи: не только картины из собственной коллекции (самой внушительной в мире!), но и собраний арт-институций со всей страны. Рассказываем, как устроена ретроспектива художника, расположившаяся в шести залах корпуса Бенуа.
Архип Куинджи. Ладожское озеро. 1871
Хотя выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» заявлена как ретроспектива, критерий для деления по залам выбран не самый очевидный: это не хронология, а анализ тем и приемов. Вместо многословных текстов-экспликаций, объясняющих выбор работ, — лаконичные названия разделов с короткими цитатами (к слову, их вполне достаточно).
Первый зал назван «Поэтика этюда». И да, здесь собраны этюды — разных лет и во впечатляющем объеме. Работы, переданные музею Обществом художников им. А. И. Куинджи, можно воспринимать (что делал и сам их автор!) не только как наброски, но и самостоятельные произведения. Куинджи говорил: «Картину следует писать "от себя", не связывая свободы творчества этюдами. Писать наизусть, на основании знаний, приобретенных в этюде».
Архип Куинджи. Прибой в дождливый день. 1890-е
Во втором зале — «Среди передвижников» — количество людей на квадратный метр падает пропорционально плотности представленных работ. Здесь показывают картины большего формата (соответственно их меньше). Так что можно попытаться перевести дыхание и спокойно рассмотреть холсты, созданные художником во время поездок на Валаам в 1870 и 1872 годах. В этих ранних пейзажах нет фирменной куинджевской оптической выразительности почти аттракционного характера. Но уже заметна фиксация на максимально реалистичной передаче света различными живописными средствами. А еще тут можно увидеть интерес художника к социальным вопросам, характерный для передвижников, но неожиданный для тех, кто знает Куинджи по его знаковым работам.
Архип Куинджи. Ночное. 1905 - 1908
В третьем зале «От тьмы к свету» начинается, собственно, Куинджи, которого особенно ценят: сверкают луны-месяцы, переливается радуга, выделяются стены мазанок, видны проблески в грозовых облаках и светится одежда Христа. Движение от тьмы к свету — не про путь из мрака ночи к радости нового дня, а про живописную работу с контрастами. Это один из главных его приемов, за счет которого во многом и возникает фирменный эффект сияния в полотнах.
Архип Куинджи. Пятна лунного света в лесу. Зима. 1898 - 1908
В следующих двух залах «Поиски законченной формы» и «От цвета к тону» на примере характерных для художника работ можно увидеть, как он искал совершенную пейзажную формулу и экспериментировал с передачей эффекта естественного света (не только ночного, но и дневного).
Архип Куинджи. Ночь над Днепром. 1880
Живописная часть экспозиции заканчивается залом одной работы (когда-то ради нее организовывались отдельные выставки!). Это знаменитая «Лунная ночь на Днепре». Организаторы говорят, что воспроизвели решение, придуманное самим Куинджи — поместить картину в затемненном помещении, чтобы лунное свечение казалось еще ярче.
Например, архитектор Быковский так описывал свои впечатления от увиденного в 1880-м: «Вы входите в темную обширную комнату; слабый свет едва проникает при входе, но глубина помещения потонула в полном мраке. В этой глубине вдали, за силуэтом голов зрителей ярко светится, подобно транспаранту, блестящий цветной прямоугольник». Или люди в XIX веке были более впечатлительны, или сегодня в Русском музее решили нежнее обходиться со зрителем: зал затемнен, но не до стадии кромешной мглы. Зато на потолок проецируются звезды.
На выставке также есть отдельный кинозал, где крутят не биографические доки об Архипе Куинджи, а ожившие картины. Образовательный контент при этом тоже присутствует — по QR-коду можно перейти на сайт, где в интерактивной форме объясняют, как научные открытия влияли на художественные решения Куинджи и как именно у него получалось, чтобы картины так ярко светились.
Выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» проходит в корпусе Бенуа Русского музея с 11 сентября по 30 марта.
