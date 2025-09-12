Какой получилась ретроспектива Архипа Куинджи в корпусе Бенуа? От первых работ до картин-бэнгеров!

Хотя выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» заявлена как ретроспектива, критерий для деления по залам выбран не самый очевидный: это не хронология, а анализ тем и приемов. Вместо многословных текстов-экспликаций, объясняющих выбор работ, — лаконичные названия разделов с короткими цитатами (к слову, их вполне достаточно).

Первый зал назван «Поэтика этюда». И да, здесь собраны этюды — разных лет и во впечатляющем объеме. Работы, переданные музею Обществом художников им. А. И. Куинджи, можно воспринимать (что делал и сам их автор!) не только как наброски, но и самостоятельные произведения. Куинджи говорил: «Картину следует писать "от себя", не связывая свободы творчества этюдами. Писать наизусть, на основании знаний, приобретенных в этюде».

Лайфхак от редакции: выставка только открылась, но уже претендует на статус главного блокбастера осени, посетителей много даже на дневных сеансах и в будни — если не хотите попасть в затор на входе, начинайте обход по левой стороне. А еще — электронный билет избавит от необходимости стоять в очереди.