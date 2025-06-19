Как Карина снималась в кино с Шоном Коннери и Мишель Пфайффер (и при чем тут Делон!)

Карина, хотим историю, как вас нашла скаут «Ленфильма» Лидия Ивановна До­ротенко, бригадир массовки и ассистент по актерам, работавшая с Балабановым, Германом и Рязановым!

Лидия Ивановна — легенда! Мы с мамой еха­ли на метро, и я на весь вагон голосила пес­ню Nautilus Pompilius о том, как Ален Делон не пьет одеколон. Мне пять, выгляжу как ан­гел, но одета в модные кожаные штаны и пою рок — сочетание несочетаемого. И Лидия Ива­новна спросила маму, не хочет ли девочка сни­маться в кино.

Девочка, которую назвали в честь геро­ини Гурченко в «Небесных ласточках», очевидно, хотела?

Мама сразу сказала: «Да!», а меня никто не спрашивал. (Смеется.) Но попав на кино­площадку, сразу решила: стану актрисой. Я даже снималась в одном кино с Шоном Коннери и Мишель Пфайффер. Они приез­жали в Ленинград на съемки фильма «Рус­ский дом» (первый в истории полностью голливудский проект, созданный в СССР: шпионский триллер 1990 года по роману Джона Ле Карре и сценарию классика бри­танской драматургии Тома Стоппарда. — Прим. ред.). А еще играла в одном фильме с моим будущим художественным руково­дителем в БДТ Кириллом Юрьевичем Лав­ровым — в картине про террористов-эсеров «Исчадье ада». У меня даже кадр сохранил­ся: сижу у него на руках!

Эпично. А как вообще снимали в 1990-е?

Тогда все было другим — и само кино, и как оно создавалось. Например, световые при­боры были огромными. А из фильмов, как ни странно, запомнился «Действуй, Маня!» с Юлией Меньшовой.

Кажется, это про киборга-спецагента с внешностью модели: «Бегущий по лез­вию» и «Терминатор» в версии коопера­тивного кино.

Дааа! Типичное кино из 1990-х, которое вы­глядело ужасающе, но чудо, что в России тогда вообще снимали (с распадом СССР разруши­лась построенная на плановой экономике ки­ноиндустрия, фильмы практически перестали создаваться, за исключением низкобюджетных картин частных компаний. — Прим. ред.). Так вот — мы, дети, играли юных рэкетиров, ко­торые должны были разгромить ресторан, вы­строенный в павильоне «Ленфильма», а потом замереть, увидев Юлию Меньшову. Ее в тот день на съемках не было, и, чтобы обозначить героиню в кадре, вместо Юлии на стул вска­кивал какой-то мужчина и кричал, размахивая руками: «Я орел! Я орел!» Что это было? За­чем? В итоге в кино видно, что мы стоим даже слишком ошарашенные.

Это был флэшфорвард: прямое включе­ние с премии «Золотой орел — 2025», где вы получаете актерский приз за «Трассу».

Возможно! (Улыбается.) Еще маленький маль­чик рядом со мной по сюжету должен был описаться. Естественно, не по-настоящему: через штанину протянули трубочку к бутылке с во­дой. Но я тогда думала: «Повезло, что не я, по­везло, что не я». (Смеется.)

Звучит как травмы из детства, которые могли отвернуть от профессии.

Все-таки это не травмы, а яркие эпизоды. Хо­рошего было больше. Например, я озвучива­ла сказки — русско-чешские и прочие — на студии «Бармалей», которой заведовал Ро­лан Быков (кот Базилио из «Приключений Буратино», снимался у Германа в «Проверке на дорогах» и запрещенном в СССР фильме Аскольдова «Комиссар», режиссер класси­ки советского кино для детей «Айболит-66» и «Чучело». — Прим. ред.). Мы с Роланом Антоновичем и его женой, актрисой Еле­ной Всеволодовной Санаевой, тогда мно­го общались. Все шло туда, где мы сейчас находимся.

Ремарка: а находимся мы в гримерке БДТ.

Сразу после школы я поступила в нашу Петер­бургскую академию театрального искусства на Моховой, на курс Владимира Викторовича Пе­трова (среди «петровцев» — актеры Андрей Ургант, Александр Лыков, Дмитрий Нагиев, Ла­риса Гузеева. — Прим. ред.). Моей целью было попасть в театр, и о Большом драматическом я даже не мечтала. Но так случилось — сразу после выпуска в 2004-м меня приняли в труппу.