Макабрический триллер «Трасса» — главный российский сериал 2024-го по версии ассоциации продюсеров, «Золотого орла», рейтингов кинокритиков и зрителей, переживавших, как за себя, за Свету — судью из Петербурга, которая разыскивает исчезнувшую дочь-тинейджера в городе детства, где уже много лет бесследно пропадают девушки. Стандартный процедурал про поиск маньяка команда «Трассы» превратила в хтоническую аллегорию о круговороте насилия, банальности зла и невозможности выкорчевать из себя его цветы. А работница Фемиды Светлана, она же актриса БДТ Карина Разумовская (и любимая Маша из «Трех сестер»!), выкрутила тумблер нашей эмпатии на максимум: десятиминутный монолог-шоустоппер у постели умирающего отца заставил рыдать снобов и циников. Внимание: интервью с сюжетными спойлерами! Актриса Карина Разумовская — лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».
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Карина сфотографирована в роскошных интерьерах XVIII века особняка Трубецких-Нарышкиных на улице Чайковского — также известного как дом Ганнибалов: первая версия одноэтажного здания была построена в 1779-1780 годах для Абрама Петровича Ганнибала, «арапа Петра Великого».
Как Карина снималась в кино с Шоном Коннери и Мишель Пфайффер (и при чем тут Делон!)
Карина, хотим историю, как вас нашла скаут «Ленфильма» Лидия Ивановна Доротенко, бригадир массовки и ассистент по актерам, работавшая с Балабановым, Германом и Рязановым!
Лидия Ивановна — легенда! Мы с мамой ехали на метро, и я на весь вагон голосила песню Nautilus Pompilius о том, как Ален Делон не пьет одеколон. Мне пять, выгляжу как ангел, но одета в модные кожаные штаны и пою рок — сочетание несочетаемого. И Лидия Ивановна спросила маму, не хочет ли девочка сниматься в кино.
Девочка, которую назвали в честь героини Гурченко в «Небесных ласточках», очевидно, хотела?
Мама сразу сказала: «Да!», а меня никто не спрашивал. (Смеется.) Но попав на киноплощадку, сразу решила: стану актрисой. Я даже снималась в одном кино с Шоном Коннери и Мишель Пфайффер. Они приезжали в Ленинград на съемки фильма «Русский дом» (первый в истории полностью голливудский проект, созданный в СССР: шпионский триллер 1990 года по роману Джона Ле Карре и сценарию классика британской драматургии Тома Стоппарда. — Прим. ред.). А еще играла в одном фильме с моим будущим художественным руководителем в БДТ Кириллом Юрьевичем Лавровым — в картине про террористов-эсеров «Исчадье ада». У меня даже кадр сохранился: сижу у него на руках!
Эпично. А как вообще снимали в 1990-е?
Тогда все было другим — и само кино, и как оно создавалось. Например, световые приборы были огромными. А из фильмов, как ни странно, запомнился «Действуй, Маня!» с Юлией Меньшовой.
Кажется, это про киборга-спецагента с внешностью модели: «Бегущий по лезвию» и «Терминатор» в версии кооперативного кино.
Дааа! Типичное кино из 1990-х, которое выглядело ужасающе, но чудо, что в России тогда вообще снимали (с распадом СССР разрушилась построенная на плановой экономике киноиндустрия, фильмы практически перестали создаваться, за исключением низкобюджетных картин частных компаний. — Прим. ред.). Так вот — мы, дети, играли юных рэкетиров, которые должны были разгромить ресторан, выстроенный в павильоне «Ленфильма», а потом замереть, увидев Юлию Меньшову. Ее в тот день на съемках не было, и, чтобы обозначить героиню в кадре, вместо Юлии на стул вскакивал какой-то мужчина и кричал, размахивая руками: «Я орел! Я орел!» Что это было? Зачем? В итоге в кино видно, что мы стоим даже слишком ошарашенные.
Это был флэшфорвард: прямое включение с премии «Золотой орел — 2025», где вы получаете актерский приз за «Трассу».
Возможно! (Улыбается.) Еще маленький мальчик рядом со мной по сюжету должен был описаться. Естественно, не по-настоящему: через штанину протянули трубочку к бутылке с водой. Но я тогда думала: «Повезло, что не я, повезло, что не я». (Смеется.)
Звучит как травмы из детства, которые могли отвернуть от профессии.
Все-таки это не травмы, а яркие эпизоды. Хорошего было больше. Например, я озвучивала сказки — русско-чешские и прочие — на студии «Бармалей», которой заведовал Ролан Быков (кот Базилио из «Приключений Буратино», снимался у Германа в «Проверке на дорогах» и запрещенном в СССР фильме Аскольдова «Комиссар», режиссер классики советского кино для детей «Айболит-66» и «Чучело». — Прим. ред.). Мы с Роланом Антоновичем и его женой, актрисой Еленой Всеволодовной Санаевой, тогда много общались. Все шло туда, где мы сейчас находимся.
Ремарка: а находимся мы в гримерке БДТ.
Сразу после школы я поступила в нашу Петербургскую академию театрального искусства на Моховой, на курс Владимира Викторовича Петрова (среди «петровцев» — актеры Андрей Ургант, Александр Лыков, Дмитрий Нагиев, Лариса Гузеева. — Прим. ред.). Моей целью было попасть в театр, и о Большом драматическом я даже не мечтала. Но так случилось — сразу после выпуска в 2004-м меня приняли в труппу.
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Почему Карина не видела «Трассу», а Олег Басилашвили смотрел «Мажора»
Тогда вопрос: зачем актрисе БДТ сниматься в кино? И в обратную сторону — зачем востребованной киноартистке играть в театре?
Раньше мне казалось, что рост возможен только в театре. Но потом появились сериалы «Трасса», «Аутсорс», и я поняла: тут тоже есть чему поучиться. Это как две разные профессии: в кино проверяю себя на гибкость. У тебя в один съемочный день то сцена из десятой серии, то из первой. Надо выдавать всё везде и сразу, разобрав заранее образ на слагаемые. И такой кайф, когда это получается! А театр — возможность провести три часа подряд со своим персонажем, при этом каждый следующий спектакль у тебя есть роскошь все поменять.
Вы всегда говорите, что избегаете просмотра фильмов и сериалов с собой в касте. Хотя даже Олег Валерьянович Басилашвили видел «Мажора»!
Да, он мне рассказывал, что смотрел. Справедливости ради: вижу кусочки проектов на озвучивании, — и мне даже что-то нравится. Но пока не доросла до того, чтобы относиться к себе критично, но спокойно. Чтобы не закопаться так сильно, что вообще уйти из актерства, предпочитаю не смотреть. (Смеется.)
Это про перфекционизм?
Наверное, комбо: у меня синдром и отличника, и самозванца. Но это и про доверие — к режиссеру и команде, с которой работаю.
Долго настраиваетесь перед кадром или выходом на сцену?
Нет, я спокойно переключаюсь. Не как Вера Федоровна Комиссаржевская, которая, готовясь к спектаклю, за сутки запиралась в квартире, всех выгоняла и закрывала шторы. Наоборот, я как раз люблю посмеяться, поболтать, потом раз — и включаю драматизм. Это мой внутренний триумф, что профессия в моих руках и я ей владею.
Спойлер для тех, кто не видел, например, «Калеку с острова Инишмаан» в БДТ или не знает Карину Разумовскую в жизни: в вас много легкости, смешливости. А в кино вам предлагают роли страдалиц!
Спасибо, что сейчас я хотя бы отошла от лирических героинь! (Смеется.) Недавно снялась в новогодней комедии «Снеговик» с Димой Чеботаревым: надеюсь, все поймут, что могу быть и веселой девчонкой. Обидно, что это мало кто замечает.
А кто вы тогда в мировой литературе? Выбрать можно только одну героиню!
Кажется, теория про баланс между драмой и комедией рушится. (Смеется.) Потому что мне кажется, что я Мэгги Поллит из «Кошки на раскаленной крыше» Теннесси Уильямса. Такая drama queen. Муж всегда над этим подшучивает: «Ты не в БДТ, завязывай». У меня и ребенок такой растет: Платон в свои пять лет — маленький drama king. Рыдает навзрыд: «Мама, эта машинка сломалась навсегда!» Через пару минут шепотом: «О, работает опять». Но при этом могу быть и хрупкой Бланш Дюбуа из «Трамвая “Желание”».
«И что бы ни случалось, я всегда верила в доброту незнакомцев». Платон уже хочет реализовать свой драматический потенциал в актерстве?
Пока нет. Театральный кружок он бросил, сказал, что ему неинтересно. Платон хотел быть трактористом, поваром, гимнастом, так как занимается спортивной гимнастикой. У него разные есть варианты развития событий, мы примем всё. Главное — чтобы он был счастливым и здоровым.
Кадр из сериала «Трасса»
Надо ли сажать внутренних демонов на цепь
«Трасса» — главный российский сериал 2024-го. Начинается как обычный процедурал про поиски маньяка, убивающего девочек-подростков, а разворачивается до масштабов притчи о природе зла: одна непроработанная травма ведет к другой, насилие порождает насилие. Роль судьи Светы, чья дочь тоже пропадает на просторах Ставрополья, сработала для вас как психотерапевтическая?
Наверное, да. Когда соизмеряешь происходящее в сериале с жизнью, твои проблемы по-хорошему обесцениваются. А еще видишь на примере, как важно иногда просто откровенно поговорить. Эта формула, мне кажется, работает не только на межличностном уровне.
А как вам Светин способ борьбы с внутренними демонами? Спойлер: в финале она буквально сажает их на цепь, вернее маньяка, от которого пострадала в детстве.
Месть — не мой вариант, но для Светы — единственное правильное решение. Важно, что в сценарии Олега Маловичко (автор «Метода», «Хрустального», «Лихих» и «Нулевого пациента». — Прим. ред.) нет хэппи-энда, когда героиня исправилась и стала хорошей. Нет, не стала. Хорошей она не будет никогда, травма изменила ее. Мне кажется, финал в этом смысле гениальный, как и сюжетный твист с героиней Анны Михалковой. Она честная неподкупная полицейская, разрывается между работой и воспитанием в одиночку двоих детей. Ей сопереживаешь по определению — и вдруг ее внезапно убивают в четвертой серии. Мы шутили, что просто не хватило денег на гонорар. Но это же отличный сценарный ход! И самое печальное: в жизни так все и происходит — внезапно и трагично.
С режиссером «Трассы» Душаном Глигоровым у вас сразу случился мэтч?
Да, с сериала «Хрустальный», нашей первой совместной работы (психодрама с вайбами «Настоящего детектива» и «Твин Пикса» о маньяке, орудующем в депрессивном шахтерском городке. — Прим. ред.). Меня поразило, насколько многоуровневый разбор он проводит на репетициях. Понятно, что в театре мы можем копаться в материале по несколько месяцев, в кино — такого почти нет. К «Трассе» у нас уже выработался свой птичий язык — с Душаном и оператором Батыром Моргачевым понимаем друг друга с полуслова.
Недавно кто-то сказал, мол, вы — муза Душана Глигорова. На самом деле наоборот: Душан — моя муза. Человек, который дает играть вещи, о которых я в себе даже не подозревала.
Среди этих вещей — шоустоппер «Трассы», ваш великий монолог про прощение у постели разбитого инсультом отца. Любой зритель, обладающий хотя бы минимальной эмпатией, начинает рыдать со второй минуты.
Мы сняли сцену за шесть дублей. Душан потом рассказывал, что вся группа плакала на плейбэке. Это очень круто написанный Олегом Маловичко текст, монолог про каждого из нас. Какие бы у детей ни были прекрасные отношения с родителями, всегда есть претензии. Поэтому сцена так точно попадает в зрителей. Конечно, для меня это был актерский челлендж.
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Что нам ждать от «Утиной охоты» — главной летней премьеры в БДТ
Как возвращаться в себя после таких челленджей?
Мне помогает переключение — семья и близкие. На съемки «Трассы» ко мне приезжали муж с сыном и моя подруга, невероятная актриса БДТ Алена Кучкова (сериал снимали в Ессентуках, Кисловодске и Пятигорске. — Прим. ред.). С ней мы даже на парапланах успели полетать, когда выдалось несколько выходных. Алену обожает вся моя семья — сын Платон даже сделал ей 3D-ручкой Эйфелеву башню в подарок. Потому что (его цитата) «Алена любит Париж». С ней мы выпускали спектакли «Крещенные крестами» и «Пьяные», но особенно сплотились после «Трех сестер». Мы вообще дружны с «сестрами»: с Полиной Маликовой (Толстун), Аленой и Юлей Дейнегой (в спектакле Владимира Панкова использован прием, что Ольгу, Машу и Ирину играют сразу шесть актрис. — Прим. ред.).
Что у вас происходит после «Трассы»?
Я немножко потерялась. С одной стороны, поднялись требования к себе и ролям, хочется таких же цельных персонажей, как в «Трассе». С другой — у меня появился запрос на легкость, а не драму. Когда рефлексировала об этом, думала, как же Андрей Анатольевич Могучий каждый раз умудряется один за одним выпускать спектакли, все выше и выше ставя планку. Уже после «Пьяных» мне казалось, что круче быть не может, а он раз — и берет следующую высоту: «Толстяки», «Губернатор», «Гроза», «Материнское сердце», «Холопы»… Хотелось бы быть как Андрей Анатольевич. (Смеется.)
Ну в театре у вас точно грядет важная премьера в июне — роль экс-возлюбленной Зилова Веры в «Утиной охоте», которую ставит Антон Федоров, главный ньюкамер и хедлайнер театральной режиссуры последних лет, легко справившийся и с хтонью «Петровых в гриппе» Сальникова в «Гоголь-Центре», и с каноническим «Морфием» Булгакова в Псковском театре драмы.
Я мечтала поработать с Антоном, видела в Москве его спектакли «Шинель», «Мадам Бовари», «Это не я», «Где ты был так долго, чувак?» — и осталась под огромным впечатлением. Театральных режиссеров много, а обладающих собственным узнаваемым языком — единицы. Ученик Погребничко Федоров, мне кажется, как раз из них. Антон — целый космос со своими мирами, к которым очень хочется приобщиться. Надеюсь, что к премьерным показам роль у меня получится. Пока не все удается. Вроде бы понимаю, как должно быть, но до конца всем не овладела.
Про что магистрально «Утиная охота» у Федорова? В свое время, особенно с оглядкой на экранизацию с Олегом Далем, пьесу Вампилова, например, трактовали как «советского Гамлета».
Да, у нас совсем не про «советского Гамлета». Зилова играет замечательный Григорий Чабан (Витька Громов в «Материнском сердце» Могучего, снимался в сериалах «Почка» и «Тайга». — Прим. ред.). Его герой собирательный в прямом смысле: пытается собрать себя из воспоминаний — чужих и своих собственных. А про что это всё, чтобы не заспойлерить, скажу так: про нас, неустроенных, и мир сейчас. Ни разу не про СССР. Про воронку или лимб и застрявших в нем людей.
Текст: Елена Анисимова
Фото: Таня Янчурова
Стиль: Елизавета Савина
Визаж и волосы: Мария Швец
Свет: Александр Огурцов и Михаил Ланцов, Skypoint
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