Что смотреть дома на новогодних каникулах: финал «Очень странных дел», «Алиса в Стране чудес» и сиквел мюзикла «Злая»

А также — «Елки 12», «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном, режиссерский дебют Кейт Уинслет «Прощай, Джун», новые сезоны «Сергий против нечисти», «Проект "Анна Николаевна"» и «Питт» плюс комедийный сериал «Жека Рассел». Собака.ru собрала многочисленные проекты для просмотра на новогодних каникулах, выходящие на этой и следующей неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Очень странные дела» / Stranger Things, финальная серия 5 сезона (18+)
Напоминаем, гранд-финал легендарного проекта разбили на несколько частей: первые четыре серии вышли 26 ноября, еще три — 25 декабря, а завершается все финальным эпизодом 31 декабря. По сюжету действие происходит спустя полтора года после окончания четвертого сезона: городок Хоукинс контролируют военные, а герои готовятся к решающей битве с чудовищем Векной.
В сериале появляется звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон, а несколько эпизодов поставили режиссер «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт и Шон Леви («Дэдпул и Росомаха»). Впрочем, шоураннеры братья Даффер, конечно, тоже на месте.
31 декабря, Netflix
Фильм «Алиса в Стране чудес» (6+)
Новая интерпретация сказки Льюиса Кэрролла в формате мюзикла (на стихи Высоцкого!), в которой Алиса (Анна Пересильд) встретит всех классических персонажей: Шляпника (Милош Бикович), Королеву (Ирина Горбачева), Герцогиню (Паулина Андреева), Гусеницу (Сергей Бурунов) и других.
Режиссером проекта стал Юрий Хмельницкий («Лед 3»).
С 31 декабря, «Кинопоиск», «Кион»
Фильм «Злая. Часть 2» / Wicked: For Good (18+)
Сиквел основанного на «Волшебнике страны Оз» мюзикла о девушке по имени Эльфаба (Синтия Эриво из «Гарриет») с зеленой кожей и магическими скиллами, которая в конце первой части стала вынесенной в заглавие «Злой Ведьмой Запада». Вместе с ней в продолжении возвращаются мадам Моррибл (Мишель Йео, звезда «Все везде и сразу»), Глинда (Ариана Гранде), принц Фиеро (Джонатан Бейли) и, собственно, Волшебник (Джефф Голдблюм). Режиссер остался прежним — это Джон М. Чу.
C 30 декабря, Prime Video
Фильм «Елки 12» (6+)
В очередной части новогодней франшизы история строится вокруг приключений девятилетнего Вани (Костя Каримов, «Лихие», «Тайны следствия»). Невероятно самостоятельный молодой человек отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза помешать разводу родителей.
В касте комедии традиционно много знакомых лиц: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Дмитрий Журавлев, Мария Камова (aka Маш Милаш) и другие. Сценарий написали Жора Крыжовников («Слово пацана») и Петр Внуков («Мир! Дружба! Жвачка!»).
С 7 января, Wink
Фильм «Умри, моя любовь» / Die My Love (18+)
Семейный драматический триллер с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном — их герои, влюбленные Грейс и Джексон, сбегают ото всех в горы Монтаны и хотят начать жизнь с нуля. Получается не очень: парочка довольно быстро погружается в ад в отношениях из-за послеродовой депрессии, галлюцинаций, паранойи по поводу измен и тому подобного.
Также в касте — Ник Нолти, Сисси Спейсек и Лакит Стэнфилд. Режиссером картины, показанной в этом году в основном конкурсе Канн, стала Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином»).
С 5 января, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Питт», 2 сезон (18+)
Продолжение одного из лучших сериалов 2025 года. Воссоединение обеспечившей успех «Скорой помощи» команды оказалось не просто ярким, а по-настоящему впечатляющим. Продюсер Джон Уэллс (также работал над «Бесстыжими», «Саутлендом» и десятками других проектов), шоураннер Р. Скотт Геммил («Гавайи 5.0») и актер Ноа Уайли (да, тот самый доктор Картер) по-прежнему в седле.
Создатели отошли от классического канона медицинского процедурала и сняли историю врачей, по замыслу похожую на сериал «24 часа»: один эпизод — их смена в больнице Питтсбурга, полная хаоса врачебных будней.
С 8 января, Max
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Спешл «Любопытная Варвара и Новый год», премьера (6+)
Получасовой новогодний выпуск о приключениях юной сыщицы Вари Смородиной (Полина Айнутдинова), которая вместе с другом Васей (Сергей Федоров) расследует кражу подарков. Из сюрпризов каста — Никита Кологривый в роли Деда Мороза (хоть и ненастоящего), помогающего вернуть похищенный праздник.
Вышел на Wink
Сериал «Русские народные. Вся правда о сказках», премьера (16+)
Анимированный док о русском фольклоре — филологи и антропологи погружают зрителей в сказочный лор (привет Владимиру Проппу!), который оказывается гораздо сложнее, чем казалось в детстве. Мультипликация сделана на основе сотен этнографических описаний персонажей, а главного героя-исследователя сыграл звезда «Волшебного участка» Николай Наумов.
Вышел на Okko
Фильм «Прощай, Джун» / Goodbye June (18+)
Режиссерский дебют Кейт Уинслет (она также сыграла одну из ролей), снятый по сценарию ее сына. По сюжету драмеди пожилая мать семейства по имени Джун (Хелен Миррен) медленно умирает от тяжелой болезни и собирает взрослых детей вместе — но трагический повод становится катализатором для восстановления отношений братьев и сестер.
Также в касте — Тимоти Сполл, Джонни Флинн и другие.
Вышел на Netflix
Сериал «Киберслав», 2 часть 1 сезона (18+)
Неожиданный анимационный микс из древнерусской эстетики и киберпанка. По сюжету на альтернативной Руси очень развиты футуристические технологии: бластеры, робототехника и прочие атрибуты сай-фая. Главный герой — богатырь Киберслав, который расследует жестокое убийство княжеской семьи.
Создала проект инди-студия Evil Pirate Studio — ее продюсер и режиссер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрии Яковенко.
С 30 декабря, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца» / Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin (16+)
Драматический триллер о судьбе Дитриха Бонхеффера (Йонас Дасслер, «Золотая перчатка») — немецкого лютеранского пастора и теолога, активно участвовавшего в организации антинацистского сопротивления в годы Второй мировой. Также в фильме Тодда Комарники (сценарист «Чуда на Гудзоне» и «Игр разума») снялись звезда «Мастера и Маргариты» Аугуст Диль, Мориц Бляйбтрой («Беги, Лола, беги», «Элементарные частицы») и Дэвид Джонссон из «Долгой прогулки».
С 1 января, Okko
Сериал «Карта желаний», премьера (18+)
Комедия о девушке Олесе (Надежда Лумпова, «Еще один год»), которая записалась на марафон «Карта желаний» и напророчила там очень много плохого своим обидчикам. Внезапно ее негативные аффирмации начали сбываться в реальной жизни (примерно, как в «Тетради смерти»).
Также в сериале снялись Дарья Руденюк, Денис Власенко и Илья Лыков. Режиссером выступила Оксана Мафагел («Мне плевать, кто вы»).
С 1 января, Okko
Сериал «Жека Рассел» (18+)
Комедийный сериал дебютанта Виталия Дудника о парне по имени Женя (Эльдар Калимулин из «Аутсорса»), который так хотел быть рядом с нравящейся ему Алисой (Виктория Агалакова, «Нулевой пациент»), что с помощью начальницы-ведьмы согласился превратиться в ее собаку. Однако не все так просто — возлюбленной угрожает опасность, так что нужно найти способ вернуть себе человеческий облик.
С 1 января, «Кион»
Фильм «Дело семейное» / Adulthood (18+)
Брат и сестра Ноа и Мэг (Джош Гэд из «Авеню 5» и Кая Скоделарио из «Молокососов») собираются продать родительский дом, но внезапно находят в подвале труп соседки. Ситуация усугубляются, когда на пороге появляется причастное к этому старшее поколение, которое не горит желанием попасть за решетку. В черной комедии также снялись Энтони Кэрриган («Барри»), Билли Лурд («Шоугерл») и другие. В режиссерском кресле — Алекс Уинтер («Дети шоу-бизнеса»).
С 1 января, «Кинопоиск»
Сериал «Убегай!» / Run Away, премьера (18+)
Британский триллер об отце (Джеймс Несбитт из «Хоббита»), который пытается вытащить дочь из порочного круга наркозависимости и уличного криминала — для чего не остановится ни перед чем. Режиссером выступил Нимед Рашад, ранее работавший над сериалом «Мисс Скарлет и Герцог».
C 1 января, Netflix
Сериал «Ландыши. Вторая весна», 2 сезон (18+)
Продолжение музыкально-патриотической мелодрамы об отношениях танкиста Лехи (Сергей Городничий из «Цикад») и богатой наследницы Кати (Ника Здорик из «Хора»), детство которой прошло в Лондоне. В новом сезоне ей придется искать пропавшего без вести возлюбленного и решать другие проблемы — вроде борьбы за наследство и распада музыкальной группы. Режиссером нового сезона выступил дебютант Илья Шпота.
С 1 января, Wink
Сериал «Три друга, клад и матрос Кошка», премьера (12+)
Семейный приключенческий фильм о трех друзьях-нахимовцах (Федор Кирсанов, Алексей Родионов и Всеволод Клименок), которые очень хотят найти сокровища, спрятанные адмиралом во времена Крымской войны. Режиссерами проекта стали Сергей Жигунов (перезапущенные «Три мушкетера») и Владимир Потапов («Крик тишины»).
С 1 января, Okko
Сериал «Земля греха» / Synden, премьера (18+)
Экранизация атмосферного шведского бестселлера Фриды Скайбе — по сюжету детектив Сайлас (Криста Косонен) расследует убийство подростка в небольшом городке, где сталкивается с крайне подозрительной религиозной общиной. Режиссер — Петер Гренлунд (сериал «Медвежий угол»).
Со 2 января, Netflix
Фильм «Шальная императрица» (16+)
Комедия с отсылкой к поп-хиту Ирины Аллегровой в нейминге: три подруги (их играют Ангелина Стречина, Зоя Бербер и Алиса Стасюк) устраивают спиритический сеанс и опрометчиво вызывают в современный Петербург Екатерину II (звезда «Прогулки» Ирина Пегова). Первоначальное замешательство у всех участниц быстро сменяется нешуточным энтузиазмом к тусовкам и разного рода приключениям.
Режиссером выступила Радда Новикова, до этого работавшая над сериалами «Отмороженные» и «Девушки с Макаровым».
Со 2 января, Okko, Wink
Сериал «Люба Управдом», премьера (16+)
Ответственная девушка Люба (голос «Чебурашки» Ольга Кузьмина) после развода заселяется в новый ЖК и сразу начинает наводить там свои порядки — со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде недовольных жильцов и коммунальных проблем. Также в комедийном сериале сценариста «Физрука» и «Контейнера» Алексея Ляпичева снялись Артем Осипов, Ксения Федотова, Петр Романов и другие.
С 3 января, Start
Фильм «Голосовой помощник» (18+)
Хоррор Олега Витвици («Мокьюментари») о бывших однокурсниках, решивших отдохнуть в загородном доме в компании с виду безобидной умной колонки. Как выяснилось, гаджет оказался даже слишком умным — он знает все маленькие секреты собравшихся и одну страшную тайну об исчезновении их подруги. В картине снялись Полина Федина, Илья Антоненко, Борис Дергачев и Виолетта Онор.
С 3 января, «Кинопоиск», «Иви», Premier, Okko
Сериал «Проект "Анна Николаевна"», 3 сезон (18+)
Продолжение комедийного сай-фая про идеального полицейского Анну (потому что она андроид). В новом сезоне Пожарский (Антон Филипенко, «Давай разведемся») возвращается на малую родину и узнает, что его жена Настя — тоже робот. Параллельно в городе орудует еще один ИИ, который, например, легко может унести целый банкомат голыми руками.
К своим ролям в новом сезоне вернулись Зоя Бербер, Федор Лавров, Маруся Климова и Кузьма Сапрыкин. Режиссером выступил Сергей Дьячковский («Убойный отпуск»), а сценаристом — Дмитрий Лемешев («Король и Шут»).
С 3 января, «Кинопоиск»
Сериал «Сергий против нечисти». Зов предков, 4 сезон (18+)
Продолжение комедийного экшена про отлученного от церкви священника Сергия (Роман Маякин из «Сладкой жизни»), который зарабатывает уничтожением нечисти. Помогает ему в этом следовательница Екатерина (Лукерья Ильяшенко). В четвертом сезоне герои отправятся в Татарстан, где им предстоит сразиться с Соловьем-разбойником и лесным духом шурале. Режиссером проекта по-прежнему выступает Кирилл Кузин.
С 5 января, «Кион»
Фильм «Человек, который видел медведя, который видел человека» / L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme (18+)
Неожиданное возвращение на большие экраны 91-летнего Пьера Ришара в качестве актера и режиссера — по сюжету его герой, затворник Грегуар, знакомится с молодым человеком с аутизмом по имени Мишель (Тими-Джой Марбо). Между представителями разных поколений завязывается дружба — на фоне спасения ими медведя, который сбежал из бродячего цирка.
C 7 января, Okko
Сериал «Его и ее» / His & Hers, премьера (18+)
Мистический триллер о журналистке Анне (Тесса Томпсон, «Мир Дикого Запада»), которая возвращается в родной город, чтобы расследовать жестокое убийство. Там она знакомится с местным детективом Харпером (Джон Бернтал, «Каратель») — и сама попадает под подозрение. Шоураннер проекта — Ди Джонсон («Нулевой день»).
C 8 января, Netflix
Сериал «Похищенная девушка», премьера / Girl Taken (18+)
Экранизация романа Холли Овертон о юной Еве, которую похитил ее учитель и несколько лет держал в заточении. Ей удается сбежать, однако прежней жизнь не будет никогда — тем более, что злодей по-прежнему на свободе и очень ловко старается избежать правосудия. Главные роли в сериале Лауры Вэй и Бинду Де Стоппани исполнили Алфи Аллен («Игра престолов») и Таллула Эванс («Моя вина: Лондон»).
С 8 января, Paramount+
Фильм «Отпуск на двоих» / People We Meet on Vacation, премьера (18+)
Поппи (Эмили Бейдер, «Моя леди Джейн») и Алекс (Том Блайт, «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») дружат уже 10 лет, но живут в разных городах и видятся только в отпуске — но в итоге все-таки решаются на серьезные отношения с непредсказуемым результатом. Режиссером ромкома выступил Бретт Хейли («В поисках Аляски»).
С 9 января, Netflix
