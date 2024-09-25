Пианист-феномен Илья Папоян: «Мне жаль, что Рахманинов написал всего пять концертов, а не как Моцарт — около тридцати»

Вам 23 года, о вас все говорят, вы уже один из лучших исполнителей Рахманинова (Сергей Васильевич – база вашего репертуара!) и вы же открываете — Брамс! Шостакович! — сезон в Петербургской филармонии! Что происходит? И какие ощущения?

Это очень почетно. Меня всегда будоражат выступления на сценах Петербургской филармонии, будь то Малый или Большой зал — в них есть особенная теплота, энергия намоленных музыкальных мест. Здесь сердце по-другому бьется. Большой зал филармонии — один из величайших залов в мире, поэтому какие тут могут быть эмоции? Восторг.

И есть трепет, потому что Петербург — это мой родной город, и сцены филармонии, Мариинского театра — это родные сцены, на которых состоялись мои первые выступления, и публика здесь мне особенно дорога.

А как же страх и гнет ответственности?

Волнение, страх и в первую очередь ответственность — это те самые эмоции и качества, которые мешают музыке. У меня их практически нет. Но так было далеко не всегда. Мне в первую очередь помог опыт — я концертирую с детства, например, мне было 13 лет на момент первого сольного концерт в Капелле. Но конечно, я работал и работаю над собой психологически — сонастраиваюсь с реальностью.