9 лучших спектаклей для детей в Петербурге (их можно увидеть на новогодних каникулах!)

Фэнтези Яны Туминой о чудесах и чудачествах, космическая одиссея про собак Дмитрия Крестьянкина, пушкинские «Руслан и Людмила» в версии Антона Оконешникова, а также «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» с ньюкамерами Ленсовета Алисой Рейфер и Сергеем Филиповичем, а также бажовское «Серебряное копытце», оформленное в традициях уральской вышивки и тавлинской игрушки. Театральный обозреватель Собака.ru Наталия Эфендиева рассказывает о главных детских и подростковых постановках в театрах города, на которые точно стоит купить билеты. И да, новогодние каникулы — отличная возможность их посмотреть!
Яна Тумина
«Цирк Фибоначчи» (6+)
Где: «Упсала-Цирк»
Когда: 20 и 21 декабря
Лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Золотой маски» Яна Тумина выпустила инклюзивный спектакль, где на сцену, а точнее — арену «Упсала-Цирка» — выходят как нейротипичные, так и нейроотличные артисты. С момента прошлого сотрудничества режиссера с «хулиганским» проектом, постановки «Я – Басё», прошло уже девять лет.
Кажется, что Фибоначчи — герой какой-то сказки, вымышленный литературный персонаж или фокусник-авантюрист наподобие Калиостро. В действительности ни то, ни другое или что-то еще третье. Числа Фибоначчи — элементы последовательности. В искусстве с их помощью (и еще формулы Бине) находят золотую пропорцию. Во время лаборатории режиссер и актеры ее и искали, но в новых цирковых формах, которые можно было бы соединить с театром. В итоге получился спектакль, искрящийся волшебной пылью, которую сдувает с ладони одна из героинь. Яркий и эффектный, как и полагается цирковому представлению. А также трогательный, как и полагается истории, в которой участвуют дети и подростки.
«Руслан и Людмила» (6+)
Где: Александринский театр
Когда: 21 декабря
Рецензии и отзывы о постановке Антона Оконешникова, как правило, начинаются с восторгов по поводу сценографии, костюмов, броскости красок и изощренной работы с машинерией и средствами мультимедиа. Спектакль действительно получился актуальным по способу рассказа, визуально эффектным, да и просто красивым. Но александринская постановка поражает не только формой.
Режиссер переосмысляет характеры героев пушкинской сказки, делая их ближе современному зрителю. А заодно решительно отказывается от ученого кота и лукоморья с его неведомыми дорожками и невиданными зверями. Роли рассказчиков достаются внучке и бабушке, которые становятся проводниками в мир Александра Сергеевича, предлагая посмотреть на него совершенно иным взглядом. Разумеется, современным.
«Вафельное сердце» (6+)
Где: театр «КукФо» («Кукольный формат»)
Когда: 26 декабря, 5, 8 и 9 января
«Сердце», поставленное Анной Викторовой, состоялось в первую очередь благодаря превосходным актерским работам (к слову, здесь два состава исполнителей, играющих в очередь). Добавьте к этому искусную работу с куклами, граничащую с настоящим чудом — и на выходе получается спектакль, вызывающий бесконечные восторг и восхищение.
Небольшой хронометраж чрезвычайно насыщен событиями, одно интереснее другого – от лазания по канату (заканчивающегося сотрясением мозга!) до обсуждения, как эффективнее лизать качели на морозе. Рубежной здесь становится смерть всеми любимой Бабы-Тети. Для взрослых так проявляется естественный ход жизни, для детей — рушится их привычный и знакомый мир. К финалу герои ожидаемо становятся самостоятельнее в словах и поступках, стараясь лучше понять самих себя и свои чувства.
Дмитрий Крестьянкин
«Звездные псы» (12+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: 26 декабря и 7 января
Вместе с молодыми артистами труппы «На Литейном» главный апологет нескучного театра Дмитрий Крестьянкин поставил спектакль о тех, чьи имена известны немногим, да и то по необходимости. В основе «Псов» — документальная история про собак, которых ученые готовили для полета в стратосферу, но что-то пошло не так.
Душераздирающие монологи и диалоги героев, то сидящих по клеткам, то гуляющих на вольном выпасе, вызывают слезы, у кого-то переходящие в рыдания. В финале, когда к единственному оставшемуся в живых псу возвращаются все товарищи, зал не выдерживает и досрочно взрывается аплодисментами. Режиссер же задает недвусмысленные вопросы: действительно ли эти жертвы были так необходимы во имя отдаленного и как будто бы светлого будущего? Почему человек так безжалостен с безоговорочно преданными ему созданиями? И как так вышло, что память об одних собаках жива и здравствует, а других несправедливо предали забвению?
«Серебряное копытце» (6+)
Где: «Открытое пространство»
Когда: 28 декабря, 5 января
Павел Бажов подарил этому миру вселенную уральских сказов и ее героев: Хозяйку Медной горы и бабку Синюшку, Великого Полоза и Огневушку-поскакушку, Данилу-мастера и Серебряное копытце и многих других.
Для сказочной истории про волшебного козла (иногда его деликатно называют оленем), одаривающего того, кто его увидел, драгоценными камнями, постановщик Григорий Лайко придумал небанальное решение. Рассказчик — сама книга, разговаривающая голосом актера Александра Кошкидько. С первоисточником автор спектакля обходится предельно бережно, сохраняя присущую ему интонацию. А художник Мария Мурашова очевидно вдохновлялась традиционной уральской вышивкой и искусством лоскутного шитья: ее куклы созданы в стиле обаятельной тавлинской игрушки. По окончании спектакля каждый юный участник получает в дар цветной камушек. Ведь это история не только о чуде, но и о происхождении хризолита.
Яна Тумина
«Джинжик» (12+)
Где: «Театральная лаборатория Яны Туминой» на сцене театра «Открытое пространство»
Когда: 29 декабря, 7 и 8 января
Историю дружбы старика и пингвиненка, основанную на реальных событиях (!), режиссер Яна Тумина осмысляет, используя воистину новаторские художественные средства. Актеры Анна Сомкина и Александр Балсанов скрываются от зрительских глаз не за ширмой, как принято уже сотни лет, а за видеопроекциями, искусными световыми переходами и даже переливами, филигранно выстроенными художниками Машей Небесной, Кириллом Маловичко и Василием Ковалевым. Терморезина делает «лицо» Старика подвижным, а прелестный Джинжик выглядит настолько аутентично, что временами думаешь: это и правда кукла?
Авторы создают универсальную историю, ненавязчиво вводя в нее гуманистическо-экологический посыл, чей эффект посильнее всевозможных акций и разговоров о спасении природы.
«Волшебное кольцо» (6+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: 3 января
Пожалуй, самую знаменитую сказку Бориса Шергина постановщик Иван Рябенко решает через простодушную и понятную форму — ярмарочно-лубочную. С авторским текстом в спектакле обходятся весьма аккуратно, сохраняя аутентичность. Хотя не обошлось и без своеволия: автор постановки придумал романтическую героиню Василису, чьи душевные страдания во многом двигают центральный сюжет. И он отнюдь не про кольцо.
Под стать бесхитростной истории и сценография Ксении Ольховской, сотворенная как будто из того, до чего удалось дотянуться: фанера, пульверизатор, картина из бабушкиной квартиры. Кошку, пса и змею авторы убирают на второй план, на первый выводя людей, которые то ссорятся, то не замечают очевидных экивоков, а то и вовсе ведут себя как совершеннейшие обалдуи.
«Королевство кривых зеркал» (6+)
Где: «Балтийский дом»
Когда: 6 января
Виталий Губарев, в 1951 году написавший сказку о пионерке Оле и ее двойнике Яло, до этого был известен как автор биографии Павлика Морозова. И тут такой разворот на 180 градусов, да еще и в сторону фантастики. Возможности истории по достоинству оценил Александр Роу, экранизировавший книгу в 1963-м. А название в конце концов стало нарицательным.
Наталья Индейкина мало того, что поставила спектакль, так еще и сочинила зажигательные музыкальные композиции, под которые немедленно хочется начать отплясывать (остановят разве что соседи!). Художник Юлия Гольцова придумала феерические костюмы и сценографию, для которой использовали мультимедийное оборудование, создающего причудливые видеопроекции. Будет здесь и то самое зеркало — портал в фантастическую реальность, и жуткий замок, где собираются Анидаг и Абаж, Йагупоп и Нушрок. Азартная игра актеров добавляет драйва происходящему. И вот уже история, которой скоро стукнет 75 лет, превращается в универсальный рассказ о дружбе, взаимопомощи и самопожертвовании. То есть о самых непреходящих ценностях, важных в любые времена.
Алиса Рейфер и Сергей Филипович
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (6+)
Где: Малая сцена Театра им. Ленсовета
Когда: 7 и 18 января
Мария Романова поставила тонкий, умный и простой по средствам спектакль, в котором актерские работы одна лучше другой, сценография емка и выразительна, а пушкинский текст не заслоняют всевозможные спецэффекты.
Художник Мария Брянцева придумала контрастный черно-белый мир, сотканный из стилизованных древнерусских узоров, где и обитают герои. Актеры Дмитрий Хасанов и Максим Сапранов легко переходят от одной роли к другой, королевич Елисей (Сергей Филипович) сказочно прекрасен и, как полагается, отважен, царевна (Алиса Рейфер) — трепетна и нежна. Но приз зрительских симпатий уходит царице злой (так значится в программке) в исполнении Натальи Шаминой, играющей сразу два спектакля — сказку и психологическую драму, в которой ее героиня — современная женщина с кучей травм, страхов и комплексов. Неожиданный поворот, да и только.
