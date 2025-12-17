9 лучших спектаклей для детей в Петербурге (их можно увидеть на новогодних каникулах!)

«Цирк Фибоначчи» (6+)

Где: «Упсала-Цирк»

Когда: 20 и 21 декабря

Лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Золотой маски» Яна Тумина выпустила инклюзивный спектакль, где на сцену, а точнее — арену «Упсала-Цирка» — выходят как нейротипичные, так и нейроотличные артисты. С момента прошлого сотрудничества режиссера с «хулиганским» проектом, постановки «Я – Басё», прошло уже девять лет.

Кажется, что Фибоначчи — герой какой-то сказки, вымышленный литературный персонаж или фокусник-авантюрист наподобие Калиостро. В действительности ни то, ни другое или что-то еще третье. Числа Фибоначчи — элементы последовательности. В искусстве с их помощью (и еще формулы Бине) находят золотую пропорцию. Во время лаборатории режиссер и актеры ее и искали, но в новых цирковых формах, которые можно было бы соединить с театром. В итоге получился спектакль, искрящийся волшебной пылью, которую сдувает с ладони одна из героинь. Яркий и эффектный, как и полагается цирковому представлению. А также трогательный, как и полагается истории, в которой участвуют дети и подростки.