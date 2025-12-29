Похмельные гуляния и файнайдинг-винегрет: что где есть на новогодних каникулах

Похмельные гуляния с фольклористами на террасе усадьбы, бранч у костра, нарядные чаепития и балет в старинном ресторане: рассказываем о первых гастрономических планах 2026 года.
«Огородники»
В первый день 2026 года собираемся на похмельные гуляния на зимней террасе усадьбы Данилевского (в «Лучшем новым ресторане на каждый день» по версии премии «Что где есть в Петербурге»). С 14:00 до 17:00 будут песни и пляски под баян, тетушки-фольклористки, прошлогодние щи, пирожки с капустой и курильский чай из самовара.
Институтский проспект, 22А
«Европа»
2026 год начинается с легендарных воскресных бранчей в главном (старинном!) ресторане «Гранд отеля Европа» 1 и 7 января занимаем лучший стол под старинными витражами и совершаем несколько подходов к буфету: за икрой, шампанским, мясными деликатесами, морепродуктами и десертными миниатюрами. Аккомпанировать вечеру будет музыкальный ансамбль со сцены.
6 января команда представит обновленную программу своих нарядных «Вечеров Чайковского». Ужин из пяти курсов при свечах и концерт с оперными и балетными партиями назван в честь великого композитора, который неоднократно останавливался в стенах отеля. Покажут партии из балета «Щелкунчик»: знаменитые «Вальс цветов» и «Снежное адажио».
Михайловская ул., 1/7
Севкабель Порт
Помимо катка на 2200 квадратных метрах с видом на зимний залив и вантовый мост и горки с ватрушками тут работает новогодний поп-ап-маркет (до 8 января!). Рыночек с одеждой, украшениями, керамикой, винтажной посудой и аксессуарами, косметикой и парфюмом ручной работы, книгами и крафтовыми сладостями дополнен фудкортом с горячей едой, свежей выпечкой и пряным сидром. А еще здесь работает глиттер-станция, где бесплатно украсят блестками всех желающих.
Со 2 по 6 января в 19:00 в Севкабель Порту пройдут концерты: «Симфонические 80е!», «Linkin Park Symphony» с оркестром, рождественский джаз, «Легенды русского рока на виолончелях» при свечах.
Кожевенная линия, 40
Новая Голландия
Во дворе здания «Бутылка» установили восьмиметровую елку и уличные очаги, 16 киосков с подарками, елочными игрушками, посудой и винтажными украшениями, а также едой и напитками — от пончиков с креветками и римской пиццы до шведских пирогов и пышек. С 1 января в Павильоне будут работать «Мастерские Деда Мороза», организованные Творческой мануфактурой «П.Т.Х.». В этом году программа мастер-классов посвящена свету в широком смысле слова — дети от 6 лет под руководством опытных помощников Деда Мороза научатся делать новогодние украшения, фонарики, открытки и даже волшебные палочки. Участие в «Мастерских» бесплатное, предварительная запись не требуется. В «Моей школе», которая находится в Доме Коменданта, пройдут зимние лагеря по кино, музыке и театру, а также новогодние мастер-классы.
наб. Адмиралтейского канала, 2
Kira
Вот такое красивое чаепитие можно устроить в ресторане Kira до 11 января, с 12:00 до 16:00. Это средиземноморский чайный микс со специями и набор рождественских десертов ручной работы. Каждая церемония сопровождается подарком — хрустальной ёлочной игрушкой в форме конфеты, созданной художницей Гусевского хрустального завода Валерией Симоновой.
Еще один специалитет новогодних каникул — завтраки. Все каникулы в Kira готовят яйца по-турецки с чимичурри, тартин с красной икрой, мини-оладьи с щучьей икрой, глазунью с венскими колбасками и картофелем, утренний бургер с беконом.
Кирочная, 67, стр. 2
Duo Asia
В азиатском ресторане Duo Asia впервые в восьмилетней истории появилось сет-меню — и это нам надо! Шеф-повар Илья Колесник, исколесивший Вьетнам и Китай, объединил характерные вкусы Азии с перуанскими и ближневосточными акцентами. Готовит тунец бигай с имбирно-луковым соусом и кунжутом кимчи, дальневосточный гребешок с маракуйей и лемонграссом и сорбетом из перца рамиро, крокет с копченой уткой и трюфельным унаги и стриплойн с восточной пастой бабагануш и запеченными узбекскими томатами. На десерт — брауни с пломбиром из черного чеснока.
ул.Рубинштейна, 20
Four Seasons Lion Palace St. Petersburg
Первый праздничный бранч нового года в «Чайной Гостиной» пройдет 1 января. Обещают романтичные новогодние мелодии, оперные арии, коктейльная станция и изобилие блюд в исполнении шеф-поваров отеля.
А в канун Рождества, 6 января, атриум «Дома со львами» будут подавать парадное меню. Спойлер: споет детский хор!
пр. Вознесенский, 1
Bourgeois Bohemians
Братья Гребенщиковы запустили традиционный рождественский сет у себя в Bourgeois Bohemians. В нем шефы Артём и Алексей по-своему интерпретируют наши любимые новогодние блюда.
Если винегрет, то с лососем конфи и воздушным сыром, если холодец, то с муссом из фуа-гра и винной редукцией. Королева любого праздничного стола — утка — у них с сухофруктами, восстановленными в вермуте, сельдереем и фейхоа. В завершение основных курсов — предесерт: мандарин с лемонграссом и манго. А основной десерт — вишня со специями и шоколадом.
Сет будет доступен до 14 января.
Виленский переулок, 15
House of Jade
3 января в квартале писателей, на улице Некрасова, сообщество italy совместно с командой EZO Izakaya и Giallo откроют двухэтажное паназиатское бистро House of Jade — c японским грилем и пивным баром. Дизайн разработала команда snob architects. Замерли в ожидании!
ул. Некрасова, 37
Reborn
«Бранч у костра» на скрытой террасе — то, что нельзя пропускать! Во дворике ресторана Harvest разожгут открытый огонь, чтобы устроить пикник вместе с командой Reborn. В основе меню — всё, ради чего мы выезжаем из города: запечённый на углях картофель с щучьей икрой; копчёное ребро бычка с соусом BBQ; стейк рибай на углях; картофельное пюре с костным мозгом. Специальное меню доступно 9, 10 и 11 января с 13:00 весь день.
проспект Добролюбова, 11
