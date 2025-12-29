Похмельные гуляния и файнайдинг-винегрет: что где есть на новогодних каникулах

«Европа»

2026 год начинается с легендарных воскресных бранчей в главном (старинном!) ресторане «Гранд отеля Европа» 1 и 7 января занимаем лучший стол под старинными витражами и совершаем несколько подходов к буфету: за икрой, шампанским, мясными деликатесами, морепродуктами и десертными миниатюрами. Аккомпанировать вечеру будет музыкальный ансамбль со сцены.

6 января команда представит обновленную программу своих нарядных «Вечеров Чайковского». Ужин из пяти курсов при свечах и концерт с оперными и балетными партиями назван в честь великого композитора, который неоднократно останавливался в стенах отеля. Покажут партии из балета «Щелкунчик»: знаменитые «Вальс цветов» и «Снежное адажио».

Михайловская ул., 1/7