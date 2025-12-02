«Ты брат мой»: каким получился «Старший сын» в Ленсовета — самый душеспасительный и актуальный спектакль сезона?

Обстоятельства пьесы Вампилова разворачиваются перед нами как воображаемый Сарафановым мир, как мечты о несбывшейся — или утраченной? — жизни. Зальцман обостряет сюжетную ситуацию, обнажая ее нерв. Тут не чеховское «пропала жизнь», не трагизм человеческого бытия сам по себе. Тут катастрофа, крах, у которых есть имя — Великая Отечественная война. Она проехала по Сарафанову, разделив его жизнь надвое. Физически он почти не пострадал, только, будучи артиллеристом, лишился слуха. Казалось бы, не такое тяжелое увечье, жить можно. Если разобраться, Сарафанову даже повезло — в отличие от многих и многих других, невернувшихся.

Но он филармонический музыкант. Его жизнь — музыка. И глухота для него — приговор. Новиков буквально воплощает в Сарафанове выражение «опустились руки». Что-то сломалось в этом человеке, разладился жизненный механизм. Вся его крупная благородная фигура будто отяжелела, обмякла. Словно выкачали воздух жизни и оставили тряпочкой на ветру. Он ушел в себя, упустил детей и больше не может претендовать на их уважение и любовь: ему нечем перед ними оправдаться. Нет никакой благостности в этом герое, ни тени комизма. Отброшены фирменные новиковские репризы. Играется страшная драма человека, раздавленного войной. Острое чувство отнятой, непрожитой, несостоявшейся жизни кричит в этом спектакле и больно резонирует с залом.

С мастерством фокусника Сарафанов кладет перед Бусыгиным — Александром Крымовым — заветный футляр с кларнетом, намереваясь исполнить свое сочинение. Открывает, ловко извлекает детали инструмента и моментально, отработанными движениями, собирает кларнет, как автомат. Оказывается, это единственное, на что он способен. Сарафанов даже не пытается играть, при одном прикосновении к инструменту его тут же накрывает очередной флешбэк.