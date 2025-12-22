25 лучших российских фильмов 2025 года

Собака.ru продолжает подводить субъективные итоги года. Мы уже рассказывали вам, какие документальные проекты, а также зарубежные и отечественные сериалы попали в число наших фаворитов. На очереди — лучшие российские кинокартины, вышедшие в прокат в 2025-м (большинство уже можно увидеть на киноплатформах!). Это проекты на любой вкус: как нестыдные рекордсмены бокс-офиса «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Пророк. История Александра Пушкина», так и фестивальные хиты вроде «Филателии» и «Кончится лето».

Дисклеймер: в список не включены отличные фильмы, релиз которых в кино будет в следующем году. Например, «Здесь был Юра» с Константином Хабенским должен выйти в российский прокат с 5 февраля 2026-го.