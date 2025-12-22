Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

25 лучших российских фильмов 2025 года

Собака.ru продолжает подводить субъективные итоги года. Мы уже рассказывали вам, какие документальные проекты, а также зарубежные и отечественные сериалы попали в число наших фаворитов. На очереди — лучшие российские кинокартины, вышедшие в прокат в 2025-м (большинство уже можно увидеть на киноплатформах!). Это проекты на любой вкус: как нестыдные рекордсмены бокс-офиса «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Пророк. История Александра Пушкина», так и фестивальные хиты вроде «Филателии» и «Кончится лето».

Дисклеймер: в список не включены отличные фильмы, релиз которых в кино будет в следующем году. Например, «Здесь был Юра» с Константином Хабенским должен выйти в российский прокат с 5 февраля 2026-го.

ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM, Место силы, KION / МТС Медиа, 2025

«Кончится лето» (18+)

Совместный фильм Владимира Мункуева («Нуучча») и документалиста Максима Арбугаева («Выход») — якутский роуд-муви о братьях, укравших золото и пустившихся в бега. По сюжету в небольшой золотодобывающий поселок, отсидев срок в колонии, возвращается 27-летний Кеша (Юра Борисов). Его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат, 17-летний Тима (Макар Хлебников), мечтающий поступить в институт на бюджет. Кажется, все идет по плану: Тима получает высокие баллы на ЕГЭ, Кеша устраивается в артель. Но вскоре старшего брата кидают старатели: он остается без работы и будущего. И решает отомстить, запуская машину насилия, остановить которую по силам только младшему.  

На фестивале «Маяк» в прошлом году картина получила гран-при. 

Вышел на «Кион»

Глобус-фильм, Кинокомпания CTB, СТВ, Фонд «Кинопрайм», 2025

«Папа умер в субботу» (18+)

Инди-драмеди о прощании и прощении, получившее приз за лучший дебют на фестивале «Маяк» в 2024 году. Живущая в Москве главная героиня, 30–летняя Айко (Лаура Турсунканова), летит в Казахстан на похороны отца, с которым у нее были, мягко говоря, сложные отношения. Там она знакомится с его новой семьей: сводным братом-тоддлером и сестрой-тинейджером, а также мачехой (Самал Еслямова) не намного старше нее самой. И путешествие внезапно переворачивает ее представление о папе, запомнившемся ей чуть ли не чудовищем.

Фильм поставила ученица Марины Разбежкиной Зака Абдрахманова — сценаристка сериала «Пингвины моей мамы».

Вышел на «Кинопоиске», Okko, Wink

Централ Партнершип, Кинослово, Студия Тритэ, 2025

«Пророк. История Александра Пушкина» (12+)

Вольный байопик Пушкина с Юрой Борисовым в заглавной роли и в жанре мюзикла (по словам создателей, они вдохновлялись «Ла-Ла Лендом» Дэмьена Шазелла). Также в касте Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына) и многие другие. Подробно о картине мы рассказывали здесь

Режиссером выступил Феликс Умаров, дебютирующий в полном метре (хотя в его послужном списке уже был сериал «Домашнее поле»).

Вышел на «Иви», Start, Premier

Кинокомпания «Слон», 2025

«Агния» (18+)

Один из хитов фестиваля «Маяк»-2024 получил призы за лучшие сценарий (его автор — режиссер картины Павла Стратулат) и женскую роль (Евгения Громова, «Верность»).

Это драма о печнице Агнии, которая в одиночку воспитывает ребенка и пытается выжить в суровых бытовых условиях Крайнего Севера. Неожиданно судьба предоставляет ей шанс решить все проблемы за счет главы местной администрации Бориса (Сергей Гилев) — и ситуация с каждой минутой становится все более абсурдной.

Вышел на Okko, «Иви», Premier

Централ Партнершип, CGF, Кинослово, Студия Тритэ, 2025

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+)

Яркая экранизация классической сказки Александра Волкова про девочку Элли (Екатерина Червова) и ее пса Тотошку (в озвучке Дениса Власенко), оказавшихся в стране Жевунов по воле злой колдуньи Гингемы (Василина Маковцева).

Юрий Колокольников сыграл Железного Дровосека, Евгений Чумак — Страшилу, Артур Ваха cтал голосом Трусливого Льва, а в роли ведьмы Бастинды снялась Светлана Ходченкова. Режиссером выступил Игорь Волошин («Нирвана», «Повелитель ветра»). Все слагаемые, очевидно, сработали: у «Изумрудного города» будет еще две части.

Вышел на «Кинопоиске», Okko, Wink

Gemini, Lemon Films Studio, ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM, 2025

«Снег в моем дворе» / Snowflakes in my Yard (16+)

Медитативное кино одного из символов «российской новой волны» Бакура Бакурадзе («Шультес», «Охотник»). По сюжету старые друзья Гиви и Леван пытаются вернуть утраченный контакт: первый работает кинорежиссером в Москве (его играет Бакурадзе, то есть практически самого себя), второй живет в бедности в Тбилиси. Встреча в родном городе помогает посмотреть друг на друга по-новому.

Оператором выступил Алишер Хамидходжаев.

Вышел на «Кинопоиске», Okko, Wink

Фонд «Кинопрайм», Telefilm Production, 2025

«Чистый лист» (18+)

Светлая драма о женской дружбе постановщицы-дебютанки Полины Кондратьевой. Непутевая Рита (Полина Цыганова) сбегает от ненавистной учебы в колледже и раздражающего отца (Дмитрий Куличков) в совершенно другую реальность: устраивается сиделкой к своей преподавательнице (Елена Лядова), которой очень нужна помощь в уходе за дочкой-инвалидом Сашей (Зинаида Ястржембская). Девочки быстро становятся практически сестрами.

Социальное инди-кино, не сваливающееся ни в морализаторство, ни в откровенную чернуху, выиграло гран-при фестиваля «Короче»-2024.

Пока не вышел на стримингах

Фрут Тайм, 2025

«Жар-птица» (18+)

Седьмой фильм российского инди-режиссера Романа Михайлова — это и есть та картина, вокруг съемок которой построено его мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви» (его шестой фильм). По сюжету театральная актриса (Александра Киселева) и ее сводный брат (Илларион Маров) летят в Индию, чтобы найти там пропавшую мать девушки — и оказываются в ни на что не похожем мистическом пространстве, которое среди прочих населяют странные персонажи в исполнении Марка Эйдельштейна, Чингиза Гараева, Марии Мацель и рэпера Хаски.

Вышел на Start, «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink

Студия СКИФ, студия 1155, кинокомпания СТВ, 2025

«Лермонтов» (16+)

Режиссер «Охотника», «Шультеса» и также попавшего в наш топ «Снега в моем дворе» Бакур Бакурадзе рассказывает о последних днях Лермонтова и роковой дуэли, завершившей короткую 27-летнюю жизнь поэта-романтика. Сюжет картины разворачивается в Пятигорске утром 15 июля 1841 года. В касте драмы — стендап-комик Илья Озолин, Вера Енгалычева, Евгений Романцов и Дмитрий Соломыкин. Продюсером фильма-эссе выступил Сергей Сельянов.

Вышел на «Кинопоиске», Okko

Киностудия Соль, 2025

«Филателия» (18+)

Яна (Алина Ходжеванова, «Пальма»), девушка с легкой формой ДЦП и больным (но золотым) сердцем, коллекционирует марки в портовом северном городе. Обаятельный боцман Петя (Максим Стоянов, «Пришелец») начинает ухаживать за ней вопреки общественному мнению и условностям. Российский фестивальный хит, тепло принятый на фестивале «Окно в Европу»-2024 и ММКФ-2025, стал последним в карьере режиссера Натальи Назаровой — автора картины не стало этой весной.

Вышел на «Кинопоиске», Okko

ID Production, KION, Ленфильм, 2025

«Походу любовь» (12+)

Разыгранная на троих комедийная мелодрама о приехавшей в Петербург из Пскова девушке Лизе (Анна Завтур), которая случайно знакомится с двумя друзьями — художником и музыкантом (Кузьма Котрелев и Сергей Горошко). Весь набор на месте — летняя питерская романтика и неопасные городские приключения, не последнюю роль в которых играет антикварная кровать.

Режиссером выступила Яна Климова-Юсупова (это ее второй фильм после «Просточеловек»).

Вышел на «Кион»Okko, «Иви», Wink

Good Story Media, ТНТ, «Централ Партнершип», 2025

«Батя 2: Дед» (12+)

Продолжение успешной комедии с Владимиром Вдовиченковым, которую масштабировали до истории нескольких поколений. Сын героев первого фильма Макса (Стас Старовойтов) и Иры (Надежда Михалкова) сбегает из дома — а пока идут поиски, папа мальчика вспоминает, как его в девяностые отправляли на лето к деду-фронтовику (Евгений Цыганов с повязкой на глазу в молодости и в мощном пластическом гриме в старости).

Режиссером сиквела выступил Илья Учитель («Летучий корабль», «Стрельцов»). Кстати, на киноплатформах вышла и сериальная версия проекта, помимо полнометражной. 

Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink, «Кион»

«Базелевс», «Кинопоиск», 2025

«Туда» (12+)

Петр Федоров («Перевал Дятлова») и Ирина Старшенбаум («Вторжение») в комедийном роуд-муви о таксисте и искательнице приключений — на двоих они разыгрывают классический сюжет о противоположностях, которые оказались в замкнутом пространстве.

Режиссером выступил Иван Петухов (хоррор о домашнем насилии «Сестры» и сериал «Гостья»).

Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Wink, «Кион»

ID Production, Red Pepper Film при поддержке Министерства Культуры РФ, 2025

«Легенды наших предков» (12+)

Фэнтези Ивана Соснина («Пришелец», «Юг» ) об уральском журналисте, который натыкается в тайге на лесного духа: мистическое существо просит помочь ему спасти таких же местных обитателей, как и оно само.

В касте — Александр Яценко («Аритмия»), Александра Бабаскина («Чижик-Пыжик возвращается»), Антон Кузнецов («ЮЗЗЗ») и Наталья Павленкова («Зоология»).

Вышел на Okko, «Кинопоиске», «Wink, «Кион»

ООО «Анимация и кинофильмы», ООО «Айлем», 2025

«Ровесник» (18+)

Фестивальный хит (спецприз за лучший дебют на киносмотре в Выборге!) снял автор документального сериала «Ничего личного» Федор Кудрявцев. Изящное мокьюментари о студенте журфака Грише (Юрий Вершинин), якобы нашедшем в бабушкиной квартире VHS-кассеты, где запечатлен его исчезнувший отец вместе с друзьями (выясняется, что они в конце 1990-х основали рекламное агентство). Молодой человек отправляется брать интервью у всех участников событий.

Помимо молодых актеров, в главных ролях задействованы Александр Яценко, Анна Михалкова и Даниил Спиваковский.

Пока не вышел на стримингах

Инфинити Контент, Биг Скрин Продакшн, при участии кинокомпании «Р1», 2025

«На деревню дедушке» (6+)

Жизнеутверждающая семейная комедия с Юрием Стояновым в роли дедушки, к которому на лето отправляют 10-летнего внука Владика (Ярослав Головнев, «Любовь Советского Союза»). Как и во многих бадди-муви, все начинается с взаимных подколов и мелких пакостей, а заканчивается бесконечной теплотой. Сценарий написал Александр Бережной, автор «Пара на пару» и «Мой папа — медведь».

Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви», «Кион», Start

KIONFILM, киностудия «РОК» (Rock Films), «Амедиа Продакшн», при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, 2025

«Семейное счастье» (18+)

Первая киноэкранизация одноименного произведения Льва Толстого. По сюжету девушка Маша (Евгения Леонова) после смерти родителей влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича (Евгений Цыганов, получивший за эту роль серебряного «Святого Георгия» на ММКФ-2025). В браке им со временем предстоит серьезная внутренняя трансформация: от обычной привязанности до глубокой душевной близости.

Также в касте — Ирина Розанова, Елена Морозова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Юлия Снигирь и другие. Для петербурженки Стаси Толстой это вторая полнометражная картина. Как и в дебюте «Тайное влечение», она выступила и режиссером, и автором сценария.

Вышел на «Кион»

Human Films, 2025

«Ангелы не жужжат» / Angels Don’t Buzz (18+)

Экспериментальная инди-притча Андрея Селиверстова (автора триллера «Молоди») о внезапных жизненных пересечениях совершенно разных людей. В частности, в «Ангелах» на одном кулинарном мастер-классе встречаются ритуальщик, дизайнер, бездомный, страховой агент и прочие непохожие друг на друга (и очень странные) персонажи, чтобы (не без доли мистики) коренным образом поменять свои судьбы.

Пока не вышел на стримингах

ВГИК-Дебют, 2024

«Ласточка» / Longer Than a Day (18+)

Дебютная полнометражная драма Малики Мухамеджан о девушке по имени Карлыгаш (Зухара Сансызбай) и ее жизни с мужем и свекром на коневодческой ферме в Казахстане — привычный уклад жизни резко меняется, когда в их степные края приезжает француз Луи, путешествующий по диким местам, чтобы пережить развод с женой.

Российская премьера картины состоялась на фестивале «Окно в Европу» в Выборге в этом году, а международная — на МКФ в Шанхае.

Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink

Глобус Фильм, кинокомпания СТВ при поддержке Фонда кино, 2025

«Горыныч» (6+)

Семейная сказка о моряке Алексее (Александр Петров), попавшем через подводную пещеру из современности в волшебное княжество. Дел там полно: спасти осиротевшего дракончика Горыныча, победить силача, вылечить князя и, конечно же, влюбиться в принцессу.

В актерском составе — россыпь российских звезд: от Александра Робака и Сергея Маковецкого до Романа Курцына и Сергея Епишева. Режиссер — Дмитрий Хонин («Кислород»).

С 28 декабря на «Кинопоиске», Okko

ТПО «Рок», 2025

«На этой земле» (16+)

Черно-белая гипнотическая драма в декорациях деревни XVIII века: несколько зарисовок из жизни крестьян и дворян, пропитанных подлинной русской хтонью. Фильм, получивший приз фестиваля «Маяк»-2024 за лучшую операторскую работу, сняла Рената Джало, выпускница мастерской Алексея Учителя во ВГИКе.

Пока не вышел на стримингах

Lakeside Animation, Метрафильмс, 2025

«На выброс» (6+)

Новый мультфильм мастера мультипликации Константина Бронзита, худрука студии «Мельница» и автора «Мы не можем жить без космоса». На этот раз это история о выброшенных в мусор вещах: галстуке Маке и его друзьях — вазе, ботинке, катушке ниток и других предметах, которые хотят обрести свой рай и для этого отправляются в большое путешествие.

Пока не вышел на стримингах

Ильмень, 2025

«Искупление» (18+)

Монохромный слоубернер о солдате (Сергей Безруков), вернувшемся с русско-турецкой войны в родную деревню. Здесь ему приходится столкнуться с разного рода дьявольщиной. В роли сходящего с ума знахаря — Виктор Сухоруков, а Никита Кологривый играет контактирующего с бесами могильщика. В других ролях — Михаил Евланов, Кирилл Кяро, Полина Ватага и рэпер Хаски. Снял хоррор Константин Еронин, автор не менее мрачного «Вдохновения».

Идет в кинотеатрах России

Forza Film по заказу «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатра START, 2025

«Сводишь с ума» (16+)

Одно из открытий фестиваля «Короче» 2025 года: девушка Алиса (Мила Ершова, «По щучьему велению») въезжает в петербургскую квартиру, в которой обнаруживается очень странное зеркало — в отражении оно показывает жизнь тусовщика Вани (Юрий Насонов, «Майор Гром: Чумной доктор») в той же локации, но в параллельной реальности. Молодые люди начинают общаться и, разумеется, между ними возникает химия.

Режиссером ромкома выступила Дарья Лебедева («Каждый 88»).

Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink, «Кион», Start, Premier

ООО КИНОСТУДИЯ «СЕНТЯБРЬ», 2025

«Двое в одной жизни, не считая собаки» (12+)

Простой и душевный фильм Андрея Зайцева (дилогия «14+») о пожилой семейной паре петербургских интеллигентов (Светлана Крючкова и Александр Адабашьян) и их обыденных радостях и печалях серебряного возраста. Актерский ансамбль дополняет Полина Гухман, играющая их обаятельную соседку-подростка. На ММКФ-2025 картина получила приз зрительских симпатий.

Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink

Что смотреть дома

