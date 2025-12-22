25 лучших российских фильмов 2025 года

Собака.ru продолжает подводить субъективные итоги года. Мы уже рассказывали вам, какие документальные проекты, а также зарубежные и отечественные сериалы попали в число наших фаворитов. На очереди — лучшие российские кинокартины, вышедшие в прокат в 2025-м (большинство уже можно увидеть на киноплатформах!). Это проекты на любой вкус: как нестыдные рекордсмены бокс-офиса «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Пророк. История Александра Пушкина», так и фестивальные хиты вроде «Филателии» и «Кончится лето».
Дисклеймер: в список не включены отличные фильмы, релиз которых в кино будет в следующем году. Например, «Здесь был Юра» с Константином Хабенским должен выйти в российский прокат с 5 февраля 2026-го.
«Кончится лето» (18+)
Совместный фильм Владимира Мункуева («Нуучча») и документалиста Максима Арбугаева («Выход») — якутский роуд-муви о братьях, укравших золото и пустившихся в бега. По сюжету в небольшой золотодобывающий поселок, отсидев срок в колонии, возвращается 27-летний Кеша (Юра Борисов). Его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат, 17-летний Тима (Макар Хлебников), мечтающий поступить в институт на бюджет. Кажется, все идет по плану: Тима получает высокие баллы на ЕГЭ, Кеша устраивается в артель. Но вскоре старшего брата кидают старатели: он остается без работы и будущего. И решает отомстить, запуская машину насилия, остановить которую по силам только младшему.
На фестивале «Маяк» в прошлом году картина получила гран-при.
Вышел на «Кион»
«Папа умер в субботу» (18+)
Инди-драмеди о прощании и прощении, получившее приз за лучший дебют на фестивале «Маяк» в 2024 году. Живущая в Москве главная героиня, 30–летняя Айко (Лаура Турсунканова), летит в Казахстан на похороны отца, с которым у нее были, мягко говоря, сложные отношения. Там она знакомится с его новой семьей: сводным братом-тоддлером и сестрой-тинейджером, а также мачехой (Самал Еслямова) не намного старше нее самой. И путешествие внезапно переворачивает ее представление о папе, запомнившемся ей чуть ли не чудовищем.
Фильм поставила ученица Марины Разбежкиной Зака Абдрахманова — сценаристка сериала «Пингвины моей мамы».
Вышел на «Кинопоиске», Okko, Wink
«Пророк. История Александра Пушкина» (12+)
Вольный байопик Пушкина с Юрой Борисовым в заглавной роли и в жанре мюзикла (по словам создателей, они вдохновлялись «Ла-Ла Лендом» Дэмьена Шазелла). Также в касте Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына) и многие другие. Подробно о картине мы рассказывали здесь.
Режиссером выступил Феликс Умаров, дебютирующий в полном метре (хотя в его послужном списке уже был сериал «Домашнее поле»).
Вышел на «Иви», Start, Premier
«Агния» (18+)
Один из хитов фестиваля «Маяк»-2024 получил призы за лучшие сценарий (его автор — режиссер картины Павла Стратулат) и женскую роль (Евгения Громова, «Верность»).
Это драма о печнице Агнии, которая в одиночку воспитывает ребенка и пытается выжить в суровых бытовых условиях Крайнего Севера. Неожиданно судьба предоставляет ей шанс решить все проблемы за счет главы местной администрации Бориса (Сергей Гилев) — и ситуация с каждой минутой становится все более абсурдной.
Вышел на Okko, «Иви», Premier
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+)
Яркая экранизация классической сказки Александра Волкова про девочку Элли (Екатерина Червова) и ее пса Тотошку (в озвучке Дениса Власенко), оказавшихся в стране Жевунов по воле злой колдуньи Гингемы (Василина Маковцева).
Юрий Колокольников сыграл Железного Дровосека, Евгений Чумак — Страшилу, Артур Ваха cтал голосом Трусливого Льва, а в роли ведьмы Бастинды снялась Светлана Ходченкова. Режиссером выступил Игорь Волошин («Нирвана», «Повелитель ветра»). Все слагаемые, очевидно, сработали: у «Изумрудного города» будет еще две части.
Вышел на «Кинопоиске», Okko, Wink
«Снег в моем дворе» / Snowflakes in my Yard (16+)
Медитативное кино одного из символов «российской новой волны» Бакура Бакурадзе («Шультес», «Охотник»). По сюжету старые друзья Гиви и Леван пытаются вернуть утраченный контакт: первый работает кинорежиссером в Москве (его играет Бакурадзе, то есть практически самого себя), второй живет в бедности в Тбилиси. Встреча в родном городе помогает посмотреть друг на друга по-новому.
Оператором выступил Алишер Хамидходжаев.
Вышел на «Кинопоиске», Okko, Wink
«Чистый лист» (18+)
Светлая драма о женской дружбе постановщицы-дебютанки Полины Кондратьевой. Непутевая Рита (Полина Цыганова) сбегает от ненавистной учебы в колледже и раздражающего отца (Дмитрий Куличков) в совершенно другую реальность: устраивается сиделкой к своей преподавательнице (Елена Лядова), которой очень нужна помощь в уходе за дочкой-инвалидом Сашей (Зинаида Ястржембская). Девочки быстро становятся практически сестрами.
Социальное инди-кино, не сваливающееся ни в морализаторство, ни в откровенную чернуху, выиграло гран-при фестиваля «Короче»-2024.
Пока не вышел на стримингах
«Жар-птица» (18+)
Седьмой фильм российского инди-режиссера Романа Михайлова — это и есть та картина, вокруг съемок которой построено его мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви» (его шестой фильм). По сюжету театральная актриса (Александра Киселева) и ее сводный брат (Илларион Маров) летят в Индию, чтобы найти там пропавшую мать девушки — и оказываются в ни на что не похожем мистическом пространстве, которое среди прочих населяют странные персонажи в исполнении Марка Эйдельштейна, Чингиза Гараева, Марии Мацель и рэпера Хаски.
Вышел на Start, «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink
«Лермонтов» (16+)
Режиссер «Охотника», «Шультеса» и также попавшего в наш топ «Снега в моем дворе» Бакур Бакурадзе рассказывает о последних днях Лермонтова и роковой дуэли, завершившей короткую 27-летнюю жизнь поэта-романтика. Сюжет картины разворачивается в Пятигорске утром 15 июля 1841 года. В касте драмы — стендап-комик Илья Озолин, Вера Енгалычева, Евгений Романцов и Дмитрий Соломыкин. Продюсером фильма-эссе выступил Сергей Сельянов.
Вышел на «Кинопоиске», Okko
«Филателия» (18+)
Яна (Алина Ходжеванова, «Пальма»), девушка с легкой формой ДЦП и больным (но золотым) сердцем, коллекционирует марки в портовом северном городе. Обаятельный боцман Петя (Максим Стоянов, «Пришелец») начинает ухаживать за ней вопреки общественному мнению и условностям. Российский фестивальный хит, тепло принятый на фестивале «Окно в Европу»-2024 и ММКФ-2025, стал последним в карьере режиссера Натальи Назаровой — автора картины не стало этой весной.
Вышел на «Кинопоиске», Okko
«Походу любовь» (12+)
Разыгранная на троих комедийная мелодрама о приехавшей в Петербург из Пскова девушке Лизе (Анна Завтур), которая случайно знакомится с двумя друзьями — художником и музыкантом (Кузьма Котрелев и Сергей Горошко). Весь набор на месте — летняя питерская романтика и неопасные городские приключения, не последнюю роль в которых играет антикварная кровать.
Режиссером выступила Яна Климова-Юсупова (это ее второй фильм после «Просточеловек»).
Вышел на «Кион», Okko, «Иви», Wink
«Батя 2: Дед» (12+)
Продолжение успешной комедии с Владимиром Вдовиченковым, которую масштабировали до истории нескольких поколений. Сын героев первого фильма Макса (Стас Старовойтов) и Иры (Надежда Михалкова) сбегает из дома — а пока идут поиски, папа мальчика вспоминает, как его в девяностые отправляли на лето к деду-фронтовику (Евгений Цыганов с повязкой на глазу в молодости и в мощном пластическом гриме в старости).
Режиссером сиквела выступил Илья Учитель («Летучий корабль», «Стрельцов»). Кстати, на киноплатформах вышла и сериальная версия проекта, помимо полнометражной.
Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink, «Кион»
«Туда» (12+)
Петр Федоров («Перевал Дятлова») и Ирина Старшенбаум («Вторжение») в комедийном роуд-муви о таксисте и искательнице приключений — на двоих они разыгрывают классический сюжет о противоположностях, которые оказались в замкнутом пространстве.
Режиссером выступил Иван Петухов (хоррор о домашнем насилии «Сестры» и сериал «Гостья»).
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Wink, «Кион»
«Легенды наших предков» (12+)
Фэнтези Ивана Соснина («Пришелец», «Юг» ) об уральском журналисте, который натыкается в тайге на лесного духа: мистическое существо просит помочь ему спасти таких же местных обитателей, как и оно само.
В касте — Александр Яценко («Аритмия»), Александра Бабаскина («Чижик-Пыжик возвращается»), Антон Кузнецов («ЮЗЗЗ») и Наталья Павленкова («Зоология»).
Вышел на Okko, «Кинопоиске», «Wink, «Кион»
«Ровесник» (18+)
Фестивальный хит (спецприз за лучший дебют на киносмотре в Выборге!) снял автор документального сериала «Ничего личного» Федор Кудрявцев. Изящное мокьюментари о студенте журфака Грише (Юрий Вершинин), якобы нашедшем в бабушкиной квартире VHS-кассеты, где запечатлен его исчезнувший отец вместе с друзьями (выясняется, что они в конце 1990-х основали рекламное агентство). Молодой человек отправляется брать интервью у всех участников событий.
Помимо молодых актеров, в главных ролях задействованы Александр Яценко, Анна Михалкова и Даниил Спиваковский.
Пока не вышел на стримингах
«На деревню дедушке» (6+)
Жизнеутверждающая семейная комедия с Юрием Стояновым в роли дедушки, к которому на лето отправляют 10-летнего внука Владика (Ярослав Головнев, «Любовь Советского Союза»). Как и во многих бадди-муви, все начинается с взаимных подколов и мелких пакостей, а заканчивается бесконечной теплотой. Сценарий написал Александр Бережной, автор «Пара на пару» и «Мой папа — медведь».
Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви», «Кион», Start
«Семейное счастье» (18+)
Первая киноэкранизация одноименного произведения Льва Толстого. По сюжету девушка Маша (Евгения Леонова) после смерти родителей влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича (Евгений Цыганов, получивший за эту роль серебряного «Святого Георгия» на ММКФ-2025). В браке им со временем предстоит серьезная внутренняя трансформация: от обычной привязанности до глубокой душевной близости.
Также в касте — Ирина Розанова, Елена Морозова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Юлия Снигирь и другие. Для петербурженки Стаси Толстой это вторая полнометражная картина. Как и в дебюте «Тайное влечение», она выступила и режиссером, и автором сценария.
Вышел на «Кион»
«Ангелы не жужжат» / Angels Don’t Buzz (18+)
Экспериментальная инди-притча Андрея Селиверстова (автора триллера «Молоди») о внезапных жизненных пересечениях совершенно разных людей. В частности, в «Ангелах» на одном кулинарном мастер-классе встречаются ритуальщик, дизайнер, бездомный, страховой агент и прочие непохожие друг на друга (и очень странные) персонажи, чтобы (не без доли мистики) коренным образом поменять свои судьбы.
Пока не вышел на стримингах
«Ласточка» / Longer Than a Day (18+)
Дебютная полнометражная драма Малики Мухамеджан о девушке по имени Карлыгаш (Зухара Сансызбай) и ее жизни с мужем и свекром на коневодческой ферме в Казахстане — привычный уклад жизни резко меняется, когда в их степные края приезжает француз Луи, путешествующий по диким местам, чтобы пережить развод с женой.
Российская премьера картины состоялась на фестивале «Окно в Европу» в Выборге в этом году, а международная — на МКФ в Шанхае.
Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink
«Горыныч» (6+)
Семейная сказка о моряке Алексее (Александр Петров), попавшем через подводную пещеру из современности в волшебное княжество. Дел там полно: спасти осиротевшего дракончика Горыныча, победить силача, вылечить князя и, конечно же, влюбиться в принцессу.
В актерском составе — россыпь российских звезд: от Александра Робака и Сергея Маковецкого до Романа Курцына и Сергея Епишева. Режиссер — Дмитрий Хонин («Кислород»).
С 28 декабря на «Кинопоиске», Okko
«На этой земле» (16+)
Черно-белая гипнотическая драма в декорациях деревни XVIII века: несколько зарисовок из жизни крестьян и дворян, пропитанных подлинной русской хтонью. Фильм, получивший приз фестиваля «Маяк»-2024 за лучшую операторскую работу, сняла Рената Джало, выпускница мастерской Алексея Учителя во ВГИКе.
Пока не вышел на стримингах
«На выброс» (6+)
Новый мультфильм мастера мультипликации Константина Бронзита, худрука студии «Мельница» и автора «Мы не можем жить без космоса». На этот раз это история о выброшенных в мусор вещах: галстуке Маке и его друзьях — вазе, ботинке, катушке ниток и других предметах, которые хотят обрести свой рай и для этого отправляются в большое путешествие.
Пока не вышел на стримингах
«Искупление» (18+)
Монохромный слоубернер о солдате (Сергей Безруков), вернувшемся с русско-турецкой войны в родную деревню. Здесь ему приходится столкнуться с разного рода дьявольщиной. В роли сходящего с ума знахаря — Виктор Сухоруков, а Никита Кологривый играет контактирующего с бесами могильщика. В других ролях — Михаил Евланов, Кирилл Кяро, Полина Ватага и рэпер Хаски. Снял хоррор Константин Еронин, автор не менее мрачного «Вдохновения».
Идет в кинотеатрах России
«Сводишь с ума» (16+)
Одно из открытий фестиваля «Короче» 2025 года: девушка Алиса (Мила Ершова, «По щучьему велению») въезжает в петербургскую квартиру, в которой обнаруживается очень странное зеркало — в отражении оно показывает жизнь тусовщика Вани (Юрий Насонов, «Майор Гром: Чумной доктор») в той же локации, но в параллельной реальности. Молодые люди начинают общаться и, разумеется, между ними возникает химия.
Режиссером ромкома выступила Дарья Лебедева («Каждый 88»).
Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink, «Кион», Start, Premier
«Двое в одной жизни, не считая собаки» (12+)
Простой и душевный фильм Андрея Зайцева (дилогия «14+») о пожилой семейной паре петербургских интеллигентов (Светлана Крючкова и Александр Адабашьян) и их обыденных радостях и печалях серебряного возраста. Актерский ансамбль дополняет Полина Гухман, играющая их обаятельную соседку-подростка. На ММКФ-2025 картина получила приз зрительских симпатий.
Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink
Комментарии (0)