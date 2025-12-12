Бенуа как бренд: какой получилась выставка о династии художника и теоретика искусства, готовившаяся 5 лет?

Как следует из нейминга проекта, Бенуа здесь — это не только все, но и всё. Своего рода вселенная, которая захватывает образы, композиции, а также сюжеты в том числе других акторов искусства, не только апроприируя их, но и раскрашивая в фамильные цвета. Так, на выставке появляется, например, работа Тимура Новикова (тот, конечно не родственник!). Она связана с лором Бенуа через предмет изображения — Петропавловскую крепость, часть зданий в которой были построены Леонтием Бенуа. Ее также часто писал и его брат, художник, писатель и искусствовед Александр Николаевич Бенуа.

Именно он — центральная фигура всей выставки. Первое, что видит зритель — видео с костюмами, созданными Александром Бенуа, к балетам импресарио Дягилева. Партии при этом исполняют Матильда Кшесинская и Вацлав Нижинский. Это не архив — таких записей не сохранилось — а дипфейк: обработанные с помощью искусственного интеллекта ролики с современными танцовщиками.