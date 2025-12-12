Бенуа как бренд: какой получилась выставка о династии художника и теоретика искусства, готовившаяся 5 лет?

В петербургском «Манеже» с 13 декабря стартует выставка-блокбастер «Все Бенуа — всё Бенуа». И да, название — не преувеличение. Экспозиция посвящена не только создателю объединения «Мир искусства» Александру Бенуа, но и примерно 40 представителям арт-династии (это не только художники и скульпторы, но и оскароносный актер Питер Устинов!). Cобака.ru в числе первых побывала на открытии масштабного проекта и рассказывает, как он устроен и почему его стоит увидеть, даже если вы впервые слышите о семье Бенуа.
Как следует из нейминга проекта, Бенуа здесь — это не только все, но и всё. Своего рода вселенная, которая захватывает образы, композиции, а также сюжеты в том числе других акторов искусства, не только апроприируя их, но и раскрашивая в фамильные цвета. Так, на выставке появляется, например, работа Тимура Новикова (тот, конечно не родственник!). Она связана с лором Бенуа через предмет изображения — Петропавловскую крепость, часть зданий в которой были построены Леонтием Бенуа. Ее также часто писал и его брат, художник, писатель и искусствовед Александр Николаевич Бенуа.
Именно он — центральная фигура всей выставки. Первое, что видит зритель — видео с костюмами, созданными Александром Бенуа, к балетам импресарио Дягилева. Партии при этом исполняют Матильда Кшесинская и Вацлав Нижинский. Это не архив — таких записей не сохранилось — а дипфейк: обработанные с помощью искусственного интеллекта ролики с современными танцовщиками.
Напротив экрана — выстроенная архитектором проекта Сергеем Падалко парадная лестница, отсылающая к архитектуре Версаля. Это еще одна Римская империя и важный троп в мире Александра Бенуа. Поднявшись по ней (экспозицию предлагается смотреть сверху вниз), зритель оказывается в стеклянном лабиринте — его прозрачность отсылает и к петербургскому мифу, ради поддержания которого Бенуа немало потрудились, и к водам Невы, о которой также напоминает доминантный в экспозиции синий цвет.
Пространственный лабиринт служит формой для лабиринта же смыслового: все сферы деятельности Александра Николаевича и важные для него образы сплетаются в сложноустроенные многослойные метафоры. Так, костюмы Петра I мэтчатся с образом Петрушки — центрального персонажа в эстетике создателя «Мира искусства».
В этом лабиринте много графики — эскизы сценографии и костюмов к балетам, виды Петербурга, Петергофа и Парижа (три главных локации во вселенной Александра Бенуа). Отдельную часть составляют вещи из Эрмитажа, попавшие в коллекцию благодаря Александру Николаевичу — почти десять лет после революции тот заведовал картинной галереей музея. Например, это он убедил приобрести в собрание «Вакха» Караваджо и не позволил рассеяться важным частным коллекциям. Здесь же демонстрируют документы, связанные с работой Александра Бенуа как искусствоведа.
В центре экспозиции — инсталляция-кабинет Александра Бенуа, которая показывает его как ренессансного человека: занимающегося одновременно всеми доступными областями культуры. Это не реконструкция, а очередная игровая метафора — предметы подбирали так, чтобы они символизировали разные направления деятельности. Образ рекурсивен — посередине «кабинета» на подрамнике стоит картина из собрания Эрмитажа, изображающая реальный кабинет Бенуа.
Выбравшись из лабиринта, зритель попадает в пространство «азбуки Бенуа». Понятие это тоже многослойное. Да, Александр Николаевич буквально создал букварь с картинками для своего сына Коки — и листы из него представлены в экспозиции. Но слова, выбранные для иллюстрации каждой буквы, поддержаны на выставке предметами и инсталляциями.
Так, «Е» в азбуке — это Египет (держите по этому случаю эрмитажную погребальную маску!). «О» — это озеро. И вот вам работа Маковского из Русского музея (ее композиционно процитировал в реальной азбуке сам Бенуа). А вот рядом и второй иконографический источник — «Остров мертвых» Беклина. В пандан идет маскарон, выражение лица у персонажа которого напоминает лицо утопленника в «Русалках» все того же Маковского. Буква «З» — это звезды, а с ними инсталляция в виде сарая. Зайдя внутрь, можно увидеть ночное небо, а по бокам — телескопы. При этом родом они из Кунсткамеры.
Азбучная часть экспозиции рассказывает и про всех Бенуа. Здесь собраны работы художников, скульпторов, архитекторов, связанных с династией (среди них — Лансере, Серебряковы, Фроловы, Кавос, Устиновы и другие).
Павел Каплевич
Куратор выставки, художник, сценарист, продюсер
Лейтмотивом этой выставки становятся мечты всех Бенуа. Мы прикасаемся к созданным ими образам и бережно воплощаем фантазии. Идеи, формы и смыслы рожденные этой семьей находят новое звучание в сегодняшнем дне. Александр Бенуа и его семья открываются для нас вне контекста пространства и времени, вместе с ними мы заглядываем в историческое прошлое и путешествуем в будущее. Все Бенуа и всё Бенуа!
Евгений Дединкин
Сокуратор выставки
При создании экспозиции мы стремились играть, быть дерзкими и проводить смелые визуальные метафоры, чтобы соответствовать Александру Бенуа. Из его воспоминаний и биографии видно, каким легким человеком он был, как легко и неординарно мыслил.
Выставка «Все Бенуа — всё Бенуа» пробудет в петербургском «Манеже» с 13 декабря по 19 апреля 2026-го, 6+. Подробнее здесь.
