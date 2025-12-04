9 открытых катков Петербурга: на острове, с видом на Финский залив и Вантовый мост

У Флагштока

Общественное пространство на Южной дороге компания «Зенит-Арена» запустила летом 2022 года. Зимой петербуржцы здесь учат двойной тулуп на самом большом катке в мире — официально включен в Книгу рекордов России. После сеанса рекомендуем снять усталость в открытом подогреваемом бассейне: вид на «Лахта Центр», парная и ЗОЖ-кафе.

Где: Южная дорога, 28

Режим работы: вторник — четверг и воскресенье с 9:00 до 22:00, пятница — суббота с 9:00 до 00:00, понедельник — выходной

Цена: базовый тариф — 250 —600 ₽, базовый тариф (льготный) — 150—500 ₽. Тариф комфорт — 1200 — 2500 ₽, тариф комфорт (льготный) — 700 — 2000 ₽. Прокат коньков — 400 ₽. Есть бесплатные сеансы со вторника по пятницу с 9:30 до 11:30, по выходным с 9:30 до 11:30 при наличии билетов

Охта Парк

На модном всесезонным курорте зимой мы медитативно катаемся на коньках в окружении соснового леса. Для новичков предусмотрена учебная зона с поручнями и площадка для бесплатных мастер-классов.

Где: д. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, к. 1

Режим работы: понедельник — пятница с 11:00 до 22:30, суббота — воскресенье с 9:00 до 22:30

Цена: взрослый — 800 — 1300 ₽,детский — 600 — 900 ₽; прокат коньков — 1000 — 1100 ₽