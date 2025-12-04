Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
Город

Поделиться:

9 открытых катков Петербурга: на острове, с видом на Финский залив и Вантовый мост

Идем рассекать на коньках по льду, как герои картины Хендрика Аверкампа. Собака.ru собрала гид по лучшим каткам Петербурга: у СКА Арена, на территории цеха кожевенного завода и лед из «Книги рекордов России».

Фото предоставлено пресс-службой АО «Зенит Арена»

У Флагштока

Общественное пространство на Южной дороге компания «Зенит-Арена» запустила летом 2022 года. Зимой петербуржцы здесь учат двойной тулуп на самом большом катке в мире — официально включен в Книгу рекордов России. После сеанса рекомендуем снять усталость в открытом подогреваемом бассейне: вид на «Лахта Центр», парная и ЗОЖ-кафе. 

Где: Южная дорога, 28

Режим работы: вторник — четверг и воскресенье с 9:00 до 22:00, пятница — суббота с 9:00 до 00:00, понедельник — выходной

Цена: базовый тариф — 250 —600 ₽, базовый тариф (льготный) — 150—500 ₽. Тариф комфорт — 1200 — 2500 ₽, тариф комфорт (льготный) — 700 — 2000 ₽. Прокат коньков — 400 ₽. Есть бесплатные сеансы со вторника по пятницу с 9:30 до 11:30, по выходным с 9:30 до 11:30 при наличии билетов

Охта Парк

На модном всесезонным курорте зимой мы медитативно катаемся на коньках в окружении соснового леса. Для новичков предусмотрена учебная зона с поручнями и площадка для бесплатных мастер-классов. 

Где: д. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, к. 1

Режим работы: понедельник — пятница с 11:00 до 22:30, суббота — воскресенье с 9:00 до 22:30

Цена: взрослый — 800 — 1300 ₽,детский — 600 — 900 ₽; прокат коньков — 1000 — 1100 ₽

Фото предоставлено пресс-службой проекта «Севкабель Порт»

Севкабель Порт

Оттачиваем пируэты с нерпами — помощниками фигуриста — на «Катке у моря» с головокружительным видом на Финский залив и Вантовый мост. Восполняем дефицит калорий в зимнем корнере от кафе-пекарни СЛОЙ: в пару к круассану-кубу берите сливочное какао. 

Где: Кожевенная линия, 40

Режим работы: понедельник — четверг с 11:00 до 21:00, пятница — воскресенье с 11:00 до 22:30

Цена: взрослый — 300 — 600 ₽, льготный — 50% от стоимости, детям от 3 до 7 лет, людям с ограниченными возможностями здоровья — бесплатно

Конюшенная площадь

Небольшой семейный каток славится культурной программой. В этом сезоне худрук Санкт-Петербургского ледового театра Елена Бережная представит спектакль «Снегурочка». Ждите показы с фигуристами Елизаветой Туктамышевой и Владиславом Дикиджи. 

С 13 декабря 

Где: Конюшенная площадь, 1

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

Цена: взрослый — 250 — 500 ₽, льготный — 100 — 200 ₽. Дети младше 7 лет — бесплатно

Фото предоставлено пресс-службой проекта «Новая Голландия»

Новая Голландия 

Диско-буги на льду в обнимку с морскими котиками на рукотворном острове — это зимняя база. В перерывах отдыхаем у костров в амфитеатре с хрустальной люстрой. На перекус берем чешские трдельники и пирожки «Минутка» от пекаря Максима Бабича.

Где: наб. Адмиралтейского канала, 2

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:30

Цена: взрослый — 200 — 500 ₽, льготный — 200 ₽. Для детей от 3 до 6 лет — 50 ₽. Прокат коньков — 450 ₽

Музей железных дорог

План на уик-энд: покататься на коньках на камерной площадке возле музея, осмотреть первый паровоз России и макет Царскосельской железной дороги, пообедать под звук колес в местном кафе, оформленном в стилистике вагона-ресторана «Восточного экспресса».

С 12 декабря

Где: пер. Библиотечный, 4, к. 2

Режим работы: ежедневно с 13:30 до 22:00

Цена: взрослый — 300 ₽, льготный — 150 ₽. Прокат коньков — 150 — 300 ₽

Фото предоставлено пресс-службой культурного квартала «Брусницын»

Культурный квартал «Брусницын»

На территории цеха кожевенного завода на месте спортивной площадки залили камерный каток. Петербуржцы оттачивают конькобежное мастерство в свете лазеров — сверкающее вау! Для детей работают аттракционы: горка, тюбинг и паровозик.

С 28 ноября

Где: Кожевенная линия, 30

Режим работы: понедельник — четверг с 11:30 до 21:30, пятница — воскресенье с 10:00 до 23:00

Цена: взрослый — 300 — 600 ₽, льготный — 200 — 350 ₽. Детям от 3 до 7 лет бесплатно в сопровождении взрослого. Прокат коньков — 500 ₽

ЦПКиО

Всю зиму катаемся на коньках в пейзажном парке вокруг главной ели, украшенной шатром из гирлянд. Ретровечеринки на коньках — маст-визит. Съесть пышку, посмотреть коллекцию художественного стекла, отыскать таинственный камень «Россовъ Мать» — программа минимум.

Где: Елагин остров, 4

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 23:00

Цена: взрослый — 200—400 ₽, льготный — скидка 50% от стоимости. С 9:00 до 11:00 — бесплатные сеансы катания. Для детей от 3 до 6 лет бесплатно. Прокат коньков — 400 ₽.

СКА Арена 

Впервые у реализованного детища австрийского бюро Coop Himmelb(l)au зальют лед 1700 квадратных метров. Выучив скольжение по дуге, делаем финальный марш-бросок до Московского рынка: вьетнамский стритфуд, дагестанская кухня и образцовые эклеры СЛОЙ х Вспышка.

С 7 декабря

Где: проспект Юрия Гагарина, 8

Режим работы: понедельник — пятница с 12:00 до 20:30, суббота — воскресенье, праздничные дни с 10:00 до 21:30

Цена: взрослый — 300 — 600 ₽, льготный и детский — 200—300 ₽

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: