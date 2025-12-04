9 открытых катков Петербурга: на острове, с видом на Финский залив и Вантовый мост

Идем рассекать на коньках по льду, как герои картины Хендрика Аверкампа. Собака.ru собрала гид по лучшим каткам Петербурга: у СКА Арена, на территории цеха кожевенного завода и лед из «Книги рекордов России».
У Флагштока
Общественное пространство на Южной дороге компания «Зенит-Арена» запустила летом 2022 года. Зимой петербуржцы здесь учат двойной тулуп на самом большом катке в мире — официально включен в Книгу рекордов России. После сеанса рекомендуем снять усталость в открытом подогреваемом бассейне: вид на «Лахта Центр», парная и ЗОЖ-кафе.
Где: Южная дорога, 28
Режим работы: вторник — четверг и воскресенье с 9:00 до 22:00, пятница — суббота с 9:00 до 00:00, понедельник — выходной
Цена: базовый тариф — 250 —600 ₽, базовый тариф (льготный) — 150—500 ₽. Тариф комфорт — 1200 — 2500 ₽, тариф комфорт (льготный) — 700 — 2000 ₽. Прокат коньков — 400 ₽. Есть бесплатные сеансы со вторника по пятницу с 9:30 до 11:30, по выходным с 9:30 до 11:30 при наличии билетов
Охта Парк
На модном всесезонным курорте зимой мы медитативно катаемся на коньках в окружении соснового леса. Для новичков предусмотрена учебная зона с поручнями и площадка для бесплатных мастер-классов.
Где: д. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, к. 1
Режим работы: понедельник — пятница с 11:00 до 22:30, суббота — воскресенье с 9:00 до 22:30
Цена: взрослый — 800 — 1300 ₽,детский — 600 — 900 ₽; прокат коньков — 1000 — 1100 ₽
Севкабель Порт
Оттачиваем пируэты с нерпами — помощниками фигуриста — на «Катке у моря» с головокружительным видом на Финский залив и Вантовый мост. Восполняем дефицит калорий в зимнем корнере от кафе-пекарни СЛОЙ: в пару к круассану-кубу берите сливочное какао.
Где: Кожевенная линия, 40
Режим работы: понедельник — четверг с 11:00 до 21:00, пятница — воскресенье с 11:00 до 22:30
Цена: взрослый — 300 — 600 ₽, льготный — 50% от стоимости, детям от 3 до 7 лет, людям с ограниченными возможностями здоровья — бесплатно
Конюшенная площадь
Небольшой семейный каток славится культурной программой. В этом сезоне худрук Санкт-Петербургского ледового театра Елена Бережная представит спектакль «Снегурочка». Ждите показы с фигуристами Елизаветой Туктамышевой и Владиславом Дикиджи.
С 13 декабря
Где: Конюшенная площадь, 1
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00
Цена: взрослый — 250 — 500 ₽, льготный — 100 — 200 ₽. Дети младше 7 лет — бесплатно
Новая Голландия
Диско-буги на льду в обнимку с морскими котиками на рукотворном острове — это зимняя база. В перерывах отдыхаем у костров в амфитеатре с хрустальной люстрой. На перекус берем чешские трдельники и пирожки «Минутка» от пекаря Максима Бабича.
Где: наб. Адмиралтейского канала, 2
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:30
Цена: взрослый — 200 — 500 ₽, льготный — 200 ₽. Для детей от 3 до 6 лет — 50 ₽. Прокат коньков — 450 ₽
Музей железных дорог
План на уик-энд: покататься на коньках на камерной площадке возле музея, осмотреть первый паровоз России и макет Царскосельской железной дороги, пообедать под звук колес в местном кафе, оформленном в стилистике вагона-ресторана «Восточного экспресса».
С 12 декабря
Где: пер. Библиотечный, 4, к. 2
Режим работы: ежедневно с 13:30 до 22:00
Цена: взрослый — 300 ₽, льготный — 150 ₽. Прокат коньков — 150 — 300 ₽
Культурный квартал «Брусницын»
На территории цеха кожевенного завода на месте спортивной площадки залили камерный каток. Петербуржцы оттачивают конькобежное мастерство в свете лазеров — сверкающее вау! Для детей работают аттракционы: горка, тюбинг и паровозик.
С 28 ноября
Где: Кожевенная линия, 30
Режим работы: понедельник — четверг с 11:30 до 21:30, пятница — воскресенье с 10:00 до 23:00
Цена: взрослый — 300 — 600 ₽, льготный — 200 — 350 ₽. Детям от 3 до 7 лет бесплатно в сопровождении взрослого. Прокат коньков — 500 ₽
ЦПКиО
Всю зиму катаемся на коньках в пейзажном парке вокруг главной ели, украшенной шатром из гирлянд. Ретровечеринки на коньках — маст-визит. Съесть пышку, посмотреть коллекцию художественного стекла, отыскать таинственный камень «Россовъ Мать» — программа минимум.
Где: Елагин остров, 4
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 23:00
Цена: взрослый — 200—400 ₽, льготный — скидка 50% от стоимости. С 9:00 до 11:00 — бесплатные сеансы катания. Для детей от 3 до 6 лет бесплатно. Прокат коньков — 400 ₽.
СКА Арена
Впервые у реализованного детища австрийского бюро Coop Himmelb(l)au зальют лед 1700 квадратных метров. Выучив скольжение по дуге, делаем финальный марш-бросок до Московского рынка: вьетнамский стритфуд, дагестанская кухня и образцовые эклеры СЛОЙ х Вспышка.
С 7 декабря
Где: проспект Юрия Гагарина, 8
Режим работы: понедельник — пятница с 12:00 до 20:30, суббота — воскресенье, праздничные дни с 10:00 до 21:30
Цена: взрослый — 300 — 600 ₽, льготный и детский — 200—300 ₽
