Как семья Куниных более ста лет хранит коллекцию мирискусников и их круга? В ней — Бенуа, Григорьев, Петров-Водкин и Серебрякова!

В KGallery 17 октября стартует выставка «Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных» с неизвестными широкой публике работами Рериха, Григорьева, Бенуа, Серебряковой и Петрова-Водкина (увидеть их вместе — по-настоящему редкий шанс!). Это наследие семьи Куниных из более 230 произведений. Их приобрели всего за несколько лет — с 1918-го по 1922-й — и с тех пор сохранили в практически полном объеме (за век продали всего одну работу!). Редакция Собака.ru поговорила с владельцем коллекции Юрием Вадимовичем Куниным, что о ней думал художник Константин Сомов, какие приключения были с картиной Мартироса Сарьяна, а также хайлайтах уникальной экспозиции, на которые точно стоит обратить внимание.
Юрий Вадимович и Надежда Вадимовна Кунины
Кто такие Кунины и как брак по любви привел к уникальной арт-коллекции
Линия нашей семьи, связанная с коллекцией, отсчитывается от моего прадеда по отцу Карпа Абрамовича Кунина, родившегося в Могилевской губернии. Став купцом первой гильдии, тот получил право жить вне черты оседлости и перебрался в Самару, где владел своими судами и занимался сплавом леса. Его первая супруга умерла, и он женился второй раз — на женщине с детьми. Так в семье стало больше десяти детей, а мой дед Яков Карпович, составитель коллекции, был самым младшим из них. Семейное дело целиком перешло по наследству к его старшему брату, а остальные должны были учиться. Как сын купца первой гильдии, дед имел право жить в Петербурге и здесь в 1912 году поступил в Институт высших коммерческих знаний. Обучение шло с большими перерывами, в 1919-м Яков только окончил третий курс — повлияли революция и бюрократические сложности. Например, его высылали из города за то, что он не предоставил купеческого свидетельства, за которым нужно было ехать. Параллельно с учебой Яков Карпович работал в семейном деле, уже перешедшем на тот момент по наследству к старшему брату. А еще в Петербурге он познакомился с русской девушкой Александрой Ивановной Домахиной, и в 1920 году они поженились. Исповедовавшая иудаизм семья Куниных была довольно ортодоксальной (например, в шаббат никто не должен был работать, поэтому домработнице говорили: «Маша, захотите чаю!»). Так что брак с Александрой Ивановной одобрения у родственников не нашел, и деду (еще и младшему) в наследство досталось только столовое серебро. Но этот роман и брак оказали непосредственное влияние на формирование коллекции. Якова Карповича и его первую жену объединяли интерес к искусству и театру — познакомились они в очереди за билетами в оперу. Александра Ивановна, видимо, была мотором в его жизни, поэтому после ее смерти в 1922 году собрание практически не пополнялось.
Зинаида Серебрякова. Портрет Александры Ивановны Куниной. 1921
Как появилась коллекция из работ мирискусников и их круга
Работы собрали за пять лет — с 1918 по 1922 годы. То есть в послереволюционную эпоху, когда вокруг были голод и холод. Художники, которые жили в Петрограде, продавали свои работы очень дешево. А у деда к этому моменту было какое-никакое, но наследство (то самое из столового серебра). К тому же, он стал занимать руководящую должность в транспортной организации. Появилась финансовая возможность реализовать свою любовь к искусству. В это же время они с женой познакомились с Надеждой Евсеевной Добычиной — первой русской галеристкой. (Недавно, кстати, в Музее русского импрессионизма в Москве прошла выставка, посвященная ее кураторству, и вышла монография Ольги Муромцевой, так что ее имя стало еще более известным.) Яков Карпович и Александра Ивановна, видимо, встретили ее на какой-то выставке. Большинство произведений в собрание пришли через нее, она направила их интерес. Ведь если просто покупать все, что нравится, это не будет коллекцией: нужна целостность. В нашем собрании — работы художников, близких к объединению «Мир искусства» — его члены или участники их выставок. Всего — 55 авторов, из которых только трое не относятся к «мирискусниками». Поэтому коллекцию можно назвать достаточно чистой и полной.
Константин Сомов. Дама с обезьянкой. 1918
Что о собрании думали современники, или как Сомов ругал Григорьева
Константин Сомов писал о нашем собрании в своих дневниках так: «За чаем сидел между Полоцкой и Добычиной, кривлявшейся и гоготавшей. У Куниных большая картинная галерея. Хорошие Бенуа и много неинтересных и плохих холстов, но все русские художники представлены». Хотя что значит «все русские художники»? Например, Репина, у нас в коллекции нет, он не мирискусник. «Плохие холсты» — тоже, конечно, очень субъективная оценка. Тех художников, которые не были близки ему по каким-то устремлениям, более авангардных, например, Петрова-Водкина, Сомов мог называть «неинтересными». Про Бориса Григорьева он вообще писал, что тот «замечательно талантливый, но сволочной, глупый, дешевый порнограф». Мнения могут быть разными, но Добычиной, и вслед за ней Куниным, удалось собрать то, что потом оказалось интересным и важным. Сохранились и воспоминания Сомова о проходивших у Якова Карповича с Александрой Ивановной музыкальных встречах: «Вечером мы были с Анютой у Куниных на концерте Полоцкой-Емцовой, которая положительно замучила Шуманом – играла шесть длинных вещей без перерыва с 22 до часу». Эти концерты проходили на Шпалерной улице.
Николай Крымов. Зимний вечер. 1913
Как коллекция Куниных сохранилась во времена раннего СССР и пережила блокаду
После революции один самарский знакомый предложил моему деду поселиться в петроградской квартире уехавших в эмиграцию богатых людей, чтобы присматривать за ней и не допустить разграбления. Контингент там жил такой, что сына купца первой гильдии назначили председателем Комитета бедноты. А поскольку Яков Карпович сам относился к слоям, понесшим во время революции некоторые утраты, то старался оберегать квартиры от излишне варварского отношения. Этажом выше в его же доме находилось жилье генерала, военного министра временного правительства Алексея Андреевича Поливанова. Во время обыска тот был в отъезде, а присутствовавший на месте дед смог убедить товарищей, что найденные мемуары не являются контрреволюционными записями и спасти их от уничтожения. Когда Поливанов перешел на сторону большевиков и вместе с правительством уехал в Москву, то свою квартиру передал в пользование Куниных. Там собрание находилось и экспонировалось до Второй мировой войны. Как именно это выглядело, сказать, к сожалению, нельзя. Сохранилась только маленькая, двухсантиметровая фотография: на ней мой дед в студенческой фуражке, а сзади — картина Крымова «Зимний вечер».
В начале блокады Ленинграда дом загорелся из-за зажигательной бомбы, пожар был локализован на крыше, но наряды также попали во двор. Поэтому нигде не осталось стекол и рам, помещение пришло в непригодное для жизни состояние. Тогда дедушка с бабушкой (второй своей женой) и всей коллекцией переехали к родственникам. Блокаду пережили своеобразной коммуной — вместе с сослуживцем деда и нашим родственником Иваном Степановичем Астаповым, участником «Боевого карандаша» (советское творческое объединение ленинградских художников, выпускавших агитационные плакаты и сборники сатирических рисунков. — Прим.ред.). Сразу после войны Яков Карпович получил ту квартиру, в которой мы и живем сейчас, здесь же с тех пор хранится собрание.
Мартирос Сарьян. В Персии. 1915
Как коллекция стала закрытой, а картину Сарьяна чуть не потеряли на выставке
Как я уже сказал, после смерти Александры Ивановны практически не приобретались новые работы. Это могло быть связано с ее ролью в составлении коллекции или тем, что дед после перенесенного тифа (от которого и скончалась первая жена) был вынужден перейти на другую работу. А еще с тем, что многие художники покинули страну. Постепенно собрание стало закрытым: при жизни Якова Карповича еще приходили его друзья и сослуживцы, после — коллекцию практически никто не видел. Возможно, повлиял характер моих родителей или то, что и в советское время, и в 1990-е было довольно много случаев квартирных краж. Так что к нам приходили только искусствоведы. При этом отдельные работы участвовали в довольно в большом количестве выставок: и в 1920-е, и в 1930-е, и в 1960-е. Я хорошо помню экспозицию 1986 года в «Манеже», когда все огромное здание было набито вещами из частных собраний Ленинграда, которые раньше никто не видел. Но после 2010-го произведения из нашей коллекции нигде не выставлялись.
В 1966 году несколько работ из собрания, в том числе картину Мартироса Сарьяна, взяли на выставку в Руссий музей. После она поехала в Москву, а потом произведения отправили дальше за границу, не спрашивая нашего согласия. Спустя какое-то время моему отцу принесли извещение, что на станцию «Ленинград-Товарный-Московский» пришел ящик, который нужно получить в течение трех дней, иначе содержимое будет национализировано. Папа нашел «левака», который был готов отвезти на машине картины. На станции при погрузке ящик упал на асфальт. И шофер просто уехал. Отец правдами-не правдами нашел вторую машину. Ящик довезли, занесли в парадную, папа вскрывает его — и видит: картины не те! Так у нас дома сутки пробыли работы из собрания Русского музея, но их благополучно забрали. А через несколько дней вернулись и наши картины, правда, у Сарьяна было разбито стекло и царапина на краске. Темперу тогда в Ленинграде никто не реставрировал, отцу сказали, что надо в Москву, на что он ответил: «Нет уж, там мы уже были!» Так с тех пор картина Сарьяна «В Персии» висит с царапиной.
Чем уникальна выставка «Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных»?
Наконец представилась возможность показать всю нашу коллекцию из более 230 работ целиком! И я этому очень рад. Это не только культурная единица, но и шанс для некоторых произведений и даже художников, которые в другом формате никогда бы не увидели зрителя, выйти в свет. Они очень интересные — просто не на слуху. Среди таких вещей — рисунки замечательного, но малоизвестного художника Константина Кузнецова. Мне очень нравится его работа тушью и пером, изображающая бабу — то ли игрушку, то ли человека. Дородную и самодовольную. Совершенно замечательная, двойственная вещь.
Или «Покинутый Амур» Анны Ремизовой-Васильевой, творившей под псевдонимом«Мисс» — работа в духе Обри Бердслея. Сейчас художницу, к сожалению, также очень мало знают вне круга специалистов.
На какие работы обратить особое внимание на выставке в KGallery?
Николай Рерих «Холмы»
Из двух произведений Рериха в нашем собрании на выставки чаще просят «Путивль», хотя «Холмы», на мой взгляд, — вещь гораздо более таинственная и интересная. С виду немного напоминает его поздние горные пейзажи, но это русский период! Владимир Леонидович Мельников (культуролог, искусствовед, экс-замдиректора музея-института семьи Рерихов. — Прим.ред.) по году написания предположил, что эти холмы нарисованы на берегах озера Пирос, где Рерих проводил раскопки. Если это так, то это земля, под которой находятся многовековые тайные захоронения. И работа этой загадочностью дышит.
С другой стороны, моя бабушка говорила, что это — чересполосица. Проблема российского землепользования, возникшая еще до Петра I. Когда разным владельцам принадлежали маленькие участки, что затрудняло их обработку. Победить эту проблему удалось только при коллективизации. И на картине заметно, что у разных кусочков разные владельцы — где-то земли только что вспаханы, где-то уже есть светло- и темно-зеленые всходы.
Получается, что внизу — древняя тайна, а сверху современная проблема!
Кузьма Петров-Водкин. Цветы. 1914
Кузьма Петров-Водкин «Цветы»
Работа создана в 1914 году, когда художник работал над росписями соборов и эскизами витражей. Это букет цветов, стоящий на краешке стола-полоски. И сверху — желтый фон. Мне это напоминает деисусный чин, в котором святые с двух сторон идут к Христу не по земле, а по условной плоскости под названием позем. Такой же, как край стола под синей скатертью в этом натюрморте. И золотой фон стены тоже отсылает как будто к иконе. Но это сугубо мое видение.
Борис Григорьев. Портрет Добужинского. 1917
Борис Григорьев «Портрет Добужинского»
Здесь изображен художник Добужинский на улице средневекового города. Из окна высунулась женщина, мимо проходит еще один мужчина, несколько призрачная фигура. Я согласен с трактовкой искусствоведа Тамары Галеевой, предложенной ею в каталоге выставки. Она пишет об ощущении иностранца, впервые оказавшегося в незнакомом месте, смотрящего на здешнюю жизнь со стороны. Поэтому Добужинский тут несколько визионерский.
Кроме того, вспоминаю как, бабушка говорила про работу, что двум мужчинам сложно разойтись на узкой улочке, если из окна высунулась женщина. А Добужинский при этом с блокнотом: как будто раздумывает, как перенести увиденное в свое творчество. Мне приходилось слышать и другие, кажется, совсем неподходящие трактовки. В любом случае в этой картине есть загадка, о которой стоит подумать.
Выставка «Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных» пройдет с 17 октября по 8 марта в KGallery, 16+.
