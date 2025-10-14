Как семья Куниных более ста лет хранит коллекцию мирискусников и их круга? В ней — Бенуа, Григорьев, Петров-Водкин и Серебрякова!

Как коллекция стала закрытой, а картину Сарьяна чуть не потеряли на выставке

Как я уже сказал, после смерти Александры Ивановны практически не приобретались новые работы. Это могло быть связано с ее ролью в составлении коллекции или тем, что дед после перенесенного тифа (от которого и скончалась первая жена) был вынужден перейти на другую работу. А еще с тем, что многие художники покинули страну. Постепенно собрание стало закрытым: при жизни Якова Карповича еще приходили его друзья и сослуживцы, после — коллекцию практически никто не видел. Возможно, повлиял характер моих родителей или то, что и в советское время, и в 1990-е было довольно много случаев квартирных краж. Так что к нам приходили только искусствоведы. При этом отдельные работы участвовали в довольно в большом количестве выставок: и в 1920-е, и в 1930-е, и в 1960-е. Я хорошо помню экспозицию 1986 года в «Манеже», когда все огромное здание было набито вещами из частных собраний Ленинграда, которые раньше никто не видел. Но после 2010-го произведения из нашей коллекции нигде не выставлялись.

В 1966 году несколько работ из собрания, в том числе картину Мартироса Сарьяна, взяли на выставку в Руссий музей. После она поехала в Москву, а потом произведения отправили дальше за границу, не спрашивая нашего согласия. Спустя какое-то время моему отцу принесли извещение, что на станцию «Ленинград-Товарный-Московский» пришел ящик, который нужно получить в течение трех дней, иначе содержимое будет национализировано. Папа нашел «левака», который был готов отвезти на машине картины. На станции при погрузке ящик упал на асфальт. И шофер просто уехал. Отец правдами-не правдами нашел вторую машину. Ящик довезли, занесли в парадную, папа вскрывает его — и видит: картины не те! Так у нас дома сутки пробыли работы из собрания Русского музея, но их благополучно забрали. А через несколько дней вернулись и наши картины, правда, у Сарьяна было разбито стекло и царапина на краске. Темперу тогда в Ленинграде никто не реставрировал, отцу сказали, что надо в Москву, на что он ответил: «Нет уж, там мы уже были!» Так с тех пор картина Сарьяна «В Персии» висит с царапиной.