Алексей Герман, Иван Трус, 1930-е и труба: каким получился спектакль «Мой друг Лапшин» в Александринском театре?

Этот спектакль ждали. Не только потому что в главной роли был заявлен премьер Александринки, любимец публики Иван Трус, недавно блистательно сыгравший Обломова в версии Андрея Прикотенко. Интриговало название, приковавшее к себе внимание и театралов, и ценителей кинематографа. В основу спектакля легли повесть Юрия Германа «Лапшин» и фильм Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». В выборе названия сразу послышался вызов: природа театра Елены Павловой — небытовая, нереалистическая, в отличие от творчества Германов — как будто заранее вступала в конфликт с материалом.

«Мой друг Лапшин» — второй спектакль Павловой на Новой сцене Александринского театра. Первой была саундрама «Чайка» по мотивам чеховской пьесы. А начинала она свое восхождение на Александринский Олимп с проекта «7 ярус», став победительницей конкурса для негосударственных театров и коллективов. Тогда в камерном пространстве над исторической сценой Павлова поставила экспериментально-музыкальные «Вишневый сад» и «Легкое дыхание». Но еще раньше была режиссерская номинация на «Золотую маску» дипломной постановки оперы Александра Маноцкова «Снегурочка». В творчестве Маноцкова — одного из лидеров новой музыки, соавтора Андрея Могучего и сочинителя перформансов — как раз и следует искать истоки «аудиальных» и «саундраматических» постановок Павловой.

«В моих спектаклях артисты преимущественно молчат», — этим программным заявлением она встречает посетителей своего сайта. Под «молчанием» имеется в виду, что артисты не произносят текст в привычном для нас понимании. В «Чайке», например, персонажи отнюдь не молчат, а все время поют, кто во что горазд — от арии Кавародосси из «Тоски» до «Зеленоглазого такси». В «Лапшине» принцип молчания возведен в степень: вместо привычных диалогов тут обрывки фраз и реплик. Текст так разрежен, что каждое слово звучит как символ.