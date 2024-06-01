Как Юрий Музыченко, фронтмен самой гастролирующей группы России The Hatters, начал сольную карьеру телеведущим и выпускает графическую новеллу о жизни рок-хулиганов

Юра, первое интервью мы перенесли, потому что вы с группой репетировали саундтрек к «Майору Грому: Игра». Расскажите, как вы сотрудничали с проектом?

Это был интересный опыт. Ребята — создатели фильма — сами вышли на нас, отправили черновой монтаж, предложили выбрать сцену и написать песню. Мы это сделали, выбрали, отправили идеи. Они сказали: «Замечательно, но мы предлагаем вам другую!» Мы легко общались и, вдохновившись этим доверием, взяли и написали другую песню. Легкую, непринужденную, не берущую много внимания на себя. Ведь она писалась конкретно для кино, а не как изначально самостоятельное произведение. Такой опыт у нас уже был, но прямо чтобы для большого-большого кино — еще нет.

Смотрели первого «Грома»?

Конечно, смотрели! Были страшно обижены, что нас не звали до этого. Но теперь обиду как рукой сняло.

Ходят слухи, что вы — прекрасный отец, трогательный и любящий. Поделитесь лайфхаками гармоничного воспитания!

Все очень просто! Я занимаюсь своим воспитанием, а не Лизы, моей дочки. Стараюсь быть лучше и лучше сам, чтобы быть для нее примером, как, впрочем, и ее мама.