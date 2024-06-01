Как Юрий Музыченко, фронтмен самой гастролирующей группы России The Hatters, начал сольную карьеру телеведущим и выпускает графическую новеллу о жизни рок-хулиганов

Музыкант, актер театра «Лицедеи» (всем смотреть Old School с его участием!) и фронтмен фолк-ска-панк-рок группы The Hatters взял вектор на сольную карьеру телеведущим: лихо ведет «Маска. Танцы» на СТС, на очереди — новое шоу о Петербурге. Но и со «Шляпниками» у лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Музыченко сплошные премьеры: записали бэнгер для санудтрека к «Майору Грому: Игра», выпустили неожиданно лирический альбом «По ходу люблю», свою графическую новеллу «Испытательный срок» о жизни рок-хулиганов и заглавную композицию фильма про дислексию «Я делаю шаг». И важно: The Hatters — самый гастролирующий коллектив России: за год группа сыграла больше 150 (!) концертов по всей стране — в Казани и Калининграде, в Иваново и Туле, Краснодаре и Череповце!
Юрий Музыченко сфотографирован в бывшем ДК «Невский» на проспекте Обуховской Обороны. В 1980-х здесь проводил концерты Ленинградский рок–клуб, выступали группы «Кино» и «Алиса». Да и сам Юрий тоже когда-то выступал.
Юра, первое интервью мы перенесли, потому что вы с группой репетировали саундтрек к «Майору Грому: Игра». Расскажите, как вы сотрудничали с проектом?
Это был интересный опыт. Ребята — создатели фильма — сами вышли на нас, отправили черновой монтаж, предложили выбрать сцену и написать песню. Мы это сделали, выбрали, отправили идеи. Они сказали: «Замечательно, но мы предлагаем вам другую!» Мы легко общались и, вдохновившись этим доверием, взяли и написали другую песню. Легкую, непринужденную, не берущую много внимания на себя. Ведь она писалась конкретно для кино, а не как изначально самостоятельное произведение. Такой опыт у нас уже был, но прямо чтобы для большого-большого кино — еще нет.
Смотрели первого «Грома»?
Конечно, смотрели! Были страшно обижены, что нас не звали до этого. Но теперь обиду как рукой сняло.
Ходят слухи, что вы — прекрасный отец, трогательный и любящий. Поделитесь лайфхаками гармоничного воспитания!
Все очень просто! Я занимаюсь своим воспитанием, а не Лизы, моей дочки. Стараюсь быть лучше и лучше сам, чтобы быть для нее примером, как, впрочем, и ее мама.
Рубашка и брюки HOUSE OF LEO, чокер ELENA SAENKO (47 Store)
Какую музыку слушаете вместе?
В моей компании Лиза слушает музыку из моего плейлиста, и по большей части ей нравится. Но больше всего ей и ее подругам зашла «Снегири и суперклей» от группы «Кожаный олень»!
Прямо сейчас проходит тур The Hatters по России, впереди два солдаута в Калининграде и Мурманске и дополнительные концерты в этих городах. Какие впечатления от путешествий по стране?
Мы по стране ездим уже восемь лет подряд. В среднем это два больших тура в год и летние фестивали. Ну и всё меняется. Инфраструктуры — как в плане музыкального бизнеса, так и просто социальные — становятся все лучше и лучше. Потому что люди работают, а когда люди работают, происходит работа над ошибками. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, а если постоянно что-то делать, то количество в любом случае перерастет в качество. Поэтому ездить становится интереснее, удобнее, проще, выгоднее. Теперь от этого можно получать удовольствие.
Как ощущается текущий период популярности?
Сложно сказать про период популярности, потому что мы себя не со стороны наблюдаем. Мы живем внутри своей жизни, и она происходит вокруг нас. Чтобы не выпасть из профессии, мы каждый раз, с каждым туром, каждым концертом стараемся делать все лучше и задирать планку. Чтобы не деградировать, а идти вперед. И поэтому нам каждый раз интересно: когда мы проделываем одну и ту же работу, у нас получается с каждым разом всё новее и новее. И это не пустые слова — это могут подтвердить зрители, которых мы, конечно, разбаловали. Скоро нам ехать с новой программой в новый тур. Работать и работать. В общем, моторчик из задницы рано вытаскивать.
«После концерта хочется иногда засадить пивка, но минут 10 перетерпеть — и все». Ваша цитата! Всей редакцией респектуем отказу от алкоголя и публичному выражению этой позиции в соцсетях. Что дает ЗОЖ и как получается его придерживаться?
Ну, тут все просто. Я пробовал по-другому, мне надоело, решил попробовать по-новому. Я оглядываюсь немного назад — естественно, было весело, прикольно, но, получается, пожил для себя. Теперь нужно пожить для окружающих. Так сложилось, что из взрослых мужчин я в нашей немаленькой семье остался один. К сожалению, нет уже отца, нет старшего брата, и многочисленные женские судьбы теперь ну не то чтобы на моих плечах, но под моей, так сказать, защитой, что ли. Нужно пожить ради вот моих девчонок, которых немало, племянниц и племянников.
И как ощущения?
Я вам скажу, так тоже довольно интересно. И когда не фанатично, а чуть-чуть заниматься спортом, вот вообще по мелочи, каждый день, через пару месяцев появляется какой-то результат. К сожалению, удовольствие не приходит со временем от занятий спортом, как многие обещали, но приходит удовольствие, когда видишь результат после этих занятий. И наверное, просто не хочется этот результат терять, видимо, поэтому держусь. Ну и вообще, спустя несколько месяцев желание прям выпить пропадает. Так что все хорошо, не страдаю. Как-то так. Обрел гармонию с собой, с окружающими. Живу сейчас больше для них. Следя за собой. Вот такой парадокс
Пальто и брюки HOUSE OF LEO
Контент, который вы делаете в коллаборации с женой Анной, — это всегда пиршество для глаз. Как обычно появляются сценарии для видео и рилсов?
Мы с женой учились вместе в театральном институте, очень много лет уже дружим и не только. У нас похожий склад ума, так как мы, два дурака, нашли друг друга. И просто в общении, шутками, прибаутками, приколами, междометиями, полуобразами Аня всегда выходит на свои совершенно сумасшедшие нестандартные идеи. Так что у нас такая пара. Я белый клоун, она рыжий. Так и справляемся. В общем, сумасшедшая — она, и все эти идеи — ее.
В декабре 2023-го The Hatters выпустили комикс «Испытательный срок» о жизни вымышленной инди-группы по мотивам жизни вполне реальной. Что это было?
У нас давно была идея снять комедийный сериал про самих себя. Хотелось шутить и играть, но так, чтобы продукт оказался глубже влогов. В коллаборации с креативным агентством Great мы разработали концепт, который позже превратился в комикс благодаря нашим друзьям из «Другого издательства». А со съемками сериала мы решили чуть-чуть поменять концепт и сейчас находимся на стадии разработки сценария.
Кроме музыки, какие еще есть идеи и планы, как провести 2024-й?
Есть ощущение, что открылось второе дыхание и горшочек варит и варит. Планов и идей ооочень много! Работы непочатый край. Так как у нас большая и отлаженная в работе команда, мы можем распределять все проекты между собой… И почти всё успеваем! Впереди песни, музыкальные эксперименты, большие и суперкамерные проекты, клипы, видео, коллаборации и новые амплуа.
Профессиональное мнение и прогноз: как думаете, вернемся ли мы во времена квартирников? Что вообще нас ждет в плане музыкального развития?
Музыки стало больше в разы! И она очень разнообразная, на любой вкус и стиль, а главное — качественная! И как мы можем наблюдать, некоторые места на сцене освободились, а природа не терпит пустоты, как мы знаем. Я раз в неделю открываю для себя новые имена и каждого второго артиста с удовольствием добавляю в плейлист.
Вы гуру внутреннего туризма: поездки на Алтай, гастроли непрерывные. Какие впечатления от увиденного?
Часть нашей работы — передвижение по стране. И передвигаться все прикольней, проще, интересней. Города всё красивее, люди занимаются их благоустройством, занимаются их культурой, чистотой, порядком. В общем, классная страна. Есть куда поездить, есть что посмотреть, есть на чем ездить. С годами мы также замечаем, как меняется дорожная инфраструктура, перемещаться все удобнее. Советую всем путешествовать по России, не стесняться и открывать для себя неожиданные города по соседству, которые прежде могли казаться чем-то скучным и заунывно старым.
Что способствует такому развитию?
Думаю, развитие малого и среднего бизнеса в городах. Появляются деньги, появляются места, где можно эти деньги тратить. Одно за другое, петелька-крючочек — и вокруг хорошо работающего, ответственного и правильного человека сразу выстраивается вся инфраструктура. Цепляет с собой других людей, потому что у них теперь тоже есть смысл улучшать свои показатели. Потихонечку, помаленечку, по зернышку, по семечку — все вместе мы делаем Россию лучше. Но не болтовней, а делом. И мы считаем (мы — Юрий Юрьевич и моя группа), что вносим в это свою лепту, передвигаясь по городам страны, и даем хорошие концерты, вдохновляем людей и так далее и тому подобное. Кстати, на наши концерты во многих городах России люди приходят очень нарядными. Видимо, наши концерты — это культурное событие, потому что мы стараемся, чтобы так и было.
Брюки HOUSE OF LEO
Где чаще всего вас можно встретить в Петербурге?
Слушайте, где угодно! Довольно удобный у нас город для перемещения. Даже в самое пробочное время можно, перетерпев, сжав зубы, за 40 минут добраться. Поэтому передвигаемся по городу тудема-сюдема. И соответственно, встретить нас можно много где. Учитывая, что Петербург очень красиво сейчас развивается, и мы частенько нет-нет да и выбираемся посмотреть на какие-нибудь новые локации. На новый парк или набережную, новую кафешечку или театр. Но это фактически вранье, потому что дома мы либо на студии работаем, либо проводим время с домашними. Но я этим летом купил мопед! Поэтому ищите меня на центральных улицах города на Неве.
Что вы загадали в Новый год, во время боя курантов?
На Новый год ничего не загадывал, потому что был на работе, на сцене! Поэтому загадаю сейчас оказаться на Новый год вновь на сцене, чтобы опять не было времени загадать желание. Я очень счастлив — счастлив в окружении своей семьи, друзей — и стараюсь им соответствовать. Чтобы они были счастливы со мной. Вот так и балансируем. Стараемся не подвести друг друга. Ну, по крайней мере, я. Не знаю, как остальные.
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Валентин Блох
Стиль: Александра Сухоненкова
Виэаж и волосы: Лия Кибисова
Ассистент стилиста: Роман Мисирук
Свет: Айрат Муратов и Павел Знаменский Skypoint
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