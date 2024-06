Как Юрий Музыченко, фронтмен самой гастролирующей группы России The Hatters, начал сольную карьеру телеведущим и выпускает графическую новеллу о жизни рок-хулиганов

Музыкант, актер театра «Лицедеи» (всем смотреть Old School с его участием!) и фронтмен фолк-ска-панк-рок группы The Hatters взял вектор на сольную карьеру телеведущим: лихо ведет «Маска. Танцы» на СТС, на очереди — новое шоу о Петербурге. Но и со «Шляпниками» у лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Музыченко сплошные премьеры: записали бэнгер для санудтрека к «Майору Грому: Игра», выпустили неожиданно лирический альбом «По ходу люблю», свою графическую новеллу «Испытательный срок» о жизни рок-хулиганов и заглавную композицию фильма про дислексию «Я делаю шаг». И важно: The Hatters — самый гастролирующий коллектив России: за год группа сыграла больше 150 (!) концертов по всей стране — в Казани и Калининграде, в Иваново и Туле, Краснодаре и Череповце!