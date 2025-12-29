46 выставок на любой вкус, которые можно увидеть в Петербурге на новогодних каникулах

«Все Бенуа» в «Манеже», ретроспектива Куинджи в Русском музее, Уорхол и Мамышев-Монро в Зимнем дворце, а также хрупкие произведения в «Стрит-арт хранении», одежда локальных дизайнеров в эрмитажном филиале и костюм покемона от Андрея Бартенева на экспозиции-эскапизме о детстве — рассказываем про все важные выставки в музеях и галереях города, которые можно застать на новогодних каникулах (и не только!).
ГЛАВНЫЕ
Бюст императора Люция Вера. Древний Рим. 244–249 годы
«Искусство портрета. Личность и эпоха», Николаевский зал Зимнего дворца Эрмитажа (0+)
Более 750 произведений за 4,5 тысячи лет собрали на одну эрмитажную выставку, чтобы показать эволюцию жанра портрета в мировой культуре. Среди экспонатов — статуи фараонов, бюсты римских императоров, камеи, восточная и западная живопись, графика и фотография. А разброс авторов и изображаемых — от Перуджино и Рембрандта до Уорхола и Мамышева-Монро!
До 29 марта
Подробнее здесь
Микеланджело Караваджо. Вакх. 1620-е годы. Эрмитаж
«Все Бенуа — Всё Бенуа», «Манеж» (6+)
Выставка посвящена одной из самых (если не самой!) известных артистических династий страны. Центральная фигура — Александр Николаевич Бенуа, историк и теоретик искусства, художник, сценограф, куратор и арт-критик. Вокруг — остальные члены семьи и великие мастера-современники. Экспонаты, а их более 600 (!) разбили на группы. Среди них, например, «Азбука Бенуа» — лабиринтоподобный нарратив о представителях фамилии, формой для которого стал созданный самим Александром Николаевичем букварь с иллюстрациями. А конкретное наполнение разделов — живопись, графика, архитектурные чертежи, театральные эскизы, скульптуры, книги, игрушки и личные реликвии.
Также на выставке показывают «кабинет» с мемориальными предметами и восстановленные с помощью искусственного интеллекта балетные постановки Дягилева, соавтором которых выступал Бенуа.
До 19 апреля
Подробнее здесь
Борис Григорьев. Портрет Добужинского. 1917
«Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных», KGallery (16+)
В экспозиции впервые представили сразу все работы (40 живописных и 190 графических!), в течение последних ста лет хранившиеся в семье Куниных. В коллекции, сформированной в 1918-1922 годах, произведения Александр Бенуа, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина, Николая Рериха, Виктора Борисова-Мусатова и других. А выставка позволяет не просто увидеть редкие вещи, но и понять, по каким принципам вообще отбирают произведения в собрания.
С 17 октября по 8 марта
Подробнее здесь
Архип Куинджи. Лунная ночь на Днепре. 1880
«Архип Куинджи. Иллюзия света», Корпус Бенуа Русского музея (0+)
Более 200 работ из коллекции музея (и не только!) позволяют проследить основные этапы эволюции художника: от первых вещей до самых известных картин, включая «Ладожское озеро», «Радугу» и «Ночное». Экспозиционное решение зала, где показывают знаменитую «Лунную ночь на Днепре», повторяет придуманное самим Куинджи в 1880 году: тогда это произвело такое впечатление, что живописца даже обвиняли в колдовстве!
До 30 марта
Подробнее здесь
Татьяна Парфенова
«Петербургский стиль», Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа «Старая Деревня» (6+)
Обновленная экспозиция открытого хранения демонстрирует, как развивалась локальная фэшн-сцена за три десятилетия — от позднесоветской эпохи до современности. Показывают переходный период петербургской моды — так, конец 1980-х был отмечен кризисом в Ленинградском доме моделей одежды, в 1994 году учреждение закрылось, а на смену ему пришли независимые кутюрье, постепенно вышедшие на международный уровень. Их дизайны и собрали на выставке. Например, мемное платье с сурикатами Татьяны Парфеновой!
До марта 2027-го
Подробнее здесь
Кузьма Петров-Водкин. Девочка в лесу. 1938
«Взрослым вход разрешен», Мраморный дворец Русского музея (0+)
На примере более чем 300 произведений кураторы показывают, как в последние 100 лет менялось представление о детстве. В экспозиции работы как классиков — Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина и Бориса Григорьева — так и современных авторов (костюм покемона Андрея Бартенева!). Кроме произведений из собрания Русского музея, на выставке можно увидеть экспонаты Императорского фарфорового завода, Московского музея дизайна, архивные материалы и предметы из частных коллекций.
До 1 марта
Подробнее здесь
Галина Уланова в балете "Жизель"
«Пьер и Сильфиды», Музей театрального и музыкального искусства (6+)
Артефакты (гравюры, литографии, фотографии, афиши, плакаты, документы и мемориальные предметы) из архива французского танцовщика и балетмейстера Пьера Лакотта и его бессмертной музы Гилен Тесмар. Экспозиция погружает в мир «Белого балета», рассказывает о творческом пути мастера и его музы, а также отражает панораму западноевропейского балетного искусства XVIII–XIX веков.
Лакотт стал известен благодаря реконструкциям старинных балетов XIX века. Его самая знаменитая работа — новое прочтение символа эпохи романтизма: «Сильфиды».
До 5 апреля
Подробнее здесь
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Икона Премудрость Божия. Россия. XIX век
«Русские коллекционеры. От князя до купца», Государственный музей истории религии (6+)
В экспозиции около 70 предметов — иконы, гравюры, старообрядческие листы, книги, складни, старообрядческие намогильные доски, кресты и прочее. На их примере кураторы показывают разнообразие социальных статусов коллекционеров и принципиально разные подходы к собирательству: одни удовлетворяли страсть к приобретению красивых и редких предметов, другие подходили к составлению системно, стремясь к репрезентативности.
До 14 января
Подробнее здесь
Фрагмент экспозиции «Слишком долго, недостаточно быстро»
«Слишком долго, недостаточно быстро», Abramova Gallery (6+)
Пять художниц (Анна Канфер, Елизавета Вербицкая, Наталия Спечинская, Майя Харитонова, Кира Костина) под кураторством Елизаветы Закураевой создали псевдоархеологические артефакты в керамике, живописи и графике, чтобы порассуждать о природе времени. Их вывод: искусство сегодня его все же отражает через бесконечные интертекстуальные отсылки, но при этом отчуждено от естественного течения.
До 23 января
Подробнее здесь
Фрагмент экспозиции «Рождество»
«Рождество», Анненкирхе (0+)
Иммерсивные инсталляции от арт-группы «Зерно» и работы современных христианских художников рассказывают об истории зимних праздников, их трансформации и сопровождающих традициях. Например, как связан Мартин Лютер и нарядная елка, что такое «комсомольское Рождество» и как религия вплетена в новогодние обращения глав государств.
До 1 февраля
Подробнее здесь
Даниэль Сегерс. Цветы на архитектурном украшении, в котором видно птичье гнездо с яйцами и щегленок. XVII век
«Класс зверей и птиц, цветов и плодов. Академические классы XVIII века», Музей Академии художеств (6+)
В парадных залах музея показывают, как формировалось обучение живописи в России. Все это — на примерах натюрмортов и анималистических работ европейских и русских художников-преподавателей Академии, а также тех, чьи произведения копировали студенты. Среди авторов — Пауль де Вос, Иоганн Гроот, Карл Кнаппе, Даниэль Сегерс и другие.
До 29 марта
Подробнее здесь
«Город π», Лахта Центр (16+)
Про петербургский миф, созданный великими литераторами прошлых двух веков, вы наверняка слышали. А теперь к нему добавилась выставка-инсталляция — вновь про миф, но на этот раз в арте. Она состоит из четырех слоев, включающих уличное искусство, фотографию, графику и видеоарт современных художников, среди которых Олег Хвостов, Ольга Васильева, Иван Чемакин, Максим Има, alesha, Базелевс и другие.
До конца марта
Подробнее здесь
Time notes, Sobo Gallery (6+)
Персональная выставка Паши Варнавского — молодого художника из Воронежа. В экспозиции — нежные абстрактные холсты, краска на которых лежит (хотя здесь это не очень удачное слово) не линией или пятном, а призрачной дымкой на их стыке: такого эффекта автор добивается с помощью аэрографа. Прием отлично рифмуется с вынесенной в заглавие концепцией, связанной с феноменом памяти: в ней моменты прошлого хоть и сохраняются, но становятся эфемерными.
До 11 января
Подробнее здесь
Мария Траутвейн. Три грации. 2025
«Очки Канта», Арт-центр в «Брусницыне» (16+)
Новый взгляд на сюрреализм в версии молодых художников. В основу концепции выставки легло утверждение Иммануила Канта, что человек никогда не видит мир «сам по себе», а воспринимает сквозь априорные формы сознания: пространство, время, категории мышления. Авторы выводят эти «очки» в поле зрительского внимания, акцентируя, что восприятие реальности имеет больше общего с проекцией, чем с зеркалом.
До 8 марта
Подробнее здесь
Объединение «Злые». Смысл жизни. 2021
«Осторожно! Хрупкое», «Стрит-арт хранение» (18+)
В экспозиции — редкие работы художников с уличным бэкграундом: артефакты, студийные работы, фотографии. Произведения, которые совсем недолго живут в городе, да и в хранении их можно увидеть нечасто. Среди них — картины из грязи и скотча, куски штукатурки, спилы дерева и живопись на страусиных яйцах. Одним словом, вещи, требующие особо деликатного климата. Зимой вынести их из запасников в залы безопаснее всего, так что возможность встречи — еще одно новогоднее чудо!
До 8 февраля
Подробнее здесь
Андрей Карелин. Рыбная ловля. 1880-е
«Андрей Карелин и Максим Дмитриев — мастера светописи из Нижнего Новгорода», «Росфото» (0+)
Более 300 произведений двух представителей раннего периода российской фотографии Андрея Карелина и Максима Дмитриева впервые показывают в Петербурге. Оба учились фотографии в мастерской Михаила Настюкова, придворного фотографа Его Императорского Величества. Карелин известен как мастер портрета, создатель «комнатных групп» и постановочных снимков. Дмитриев под его влиянием усвоил художественную традицию в фотографии и занимался пейзажами, но позже обратился к документальной съемке.
До 15 февраля
Подробнее здесь
Миша Маркер. Love Love. 2025
«Сообщество печати», Центр мультимедиа Русского музея (12+)
Совместный проект мастерской Community print & gallery и Молодежного сообщества Русского музея. Идея экспозиции — показать многогранность шелкографии, актуальной и для академистов, и для стрит-артистов. Работы уже известных современных художников (среди них — Елена Филаретова, Миша Маркер, Максим Има, Маша Янковская) показывают рядом с молодыми авторами из секции «Оммаж-ХХ» Студенческого клуба музея.
До 12 февраля
Подробнее здесь
Егор Федоричев. Из проекта «Утро неспящих». 2025
«Утро неспящих», MYTH Gallery (16+)
Персональная выставка участника нашего пула художников из первого номера арт-дропа «Коллекционировать искусство» Егора Федоричева. Живопись (не на холсте, а на ветоши!) в экспозиции обратилась в тотальную инсталляцию. На мятых, небрежно прикрепленных к стенам кусках ткани развернули полуфигуративные полуабстрактные сцены охоты. И это не про выставку трофеев, а природу человеческой жестокости.
До 15 февраля
Подробнее здесь
Ксения Воскобойникова. Из проекта «Где начинается речь дерева». 2025
«Где начинается речь дерева», FLUX (16+)
Персональная выставка Ксении Воскобойниковой. Художница показывает art&science-скульптуру. Для ее создания она изучила изменения годичных колец клена, росшего на месте массового захоронения времен Второй мировой войны. В период с 1941 по 1945 год дерево пережило экстремальный скачок роста. Переводя эту информацию в пластическую форму, автор предлагает задуматься о последствиях коллективной травмы, существующей в том числе на уровне нечеловеческих агентностей.
До 8 мая
Подробнее здесь
Маяна Насыбуллова. Рамка для утопии ГОИ. 2021
«Маленькие и милые», Pop-Up Gallery (6+)
Персональная выставка Маяны Насыбулловой. Известная своими скульптурами и инсталляциями художница в новом проекте обратилась к «городской археологии» и использовала найденные предметы и фотографии. Из них она собрала керамические рамки и оклады, которые стали поводом поговорить о личной и коллективной памяти и природе художественного жеста, придающего повседневным предметам статус сакрального.
До 18 января
Подробнее здесь
Юрий Александров. Последний ужин. 2004
«Шкаф», NAMEGALLERY (18+)
Персональная выставка яркого представителя «ленинградского концептуализма» и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрия Александрова. На время экспозиции пространство галереи превратилось в импровизированную библиотеку, где разместили около 60 книг художника, сделанных, по выражению автора, «от бешенства» в 1980–1990-е. Издания (от стихов и рассказов до справочных материалов и сборников рецептов) созданы из подручных материалов — туалетной бумаги, старой одежды, дешевого картона и даже макарон.
До 7 февраля
Подробнее здесь
Артем Максимов. Я дальше числовое значение. 2025
«Коллективное привлекательное», DiDi Gallery (6+)
Первая персональная выставка скульптора Артема Максимова. Для экспозиции он создал серию фарфоровых фигур — безликих манекенов в ярких зипках-олимпийках, маркирующих общее прошлое. А в качестве аккомпанемента подготовил дебют в живописи — с ориентацией на Ротко и Ньюмана!
До 22 февраля
Подробнее здесь
Амгалан Ринчинэ. Боги Древнего Мира. 2025
«Зимовье», «Фабрика лимонной кислоты» (18+)
Выставка «Сибирская готика», которую тут показывали почти полгода, закончилась, а интерес к мрачному и загадочному остался. На «Фабрике» зиму предлагают воспринимать как метафизическую территорию, где можно укрыться, переждать и подготовиться к следующему циклу. Это демонстрируют через живопись, графику и масштабные инсталляции.
До 1 марта
Подробнее здесь
Росток сада в крипте Храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы для экспозиции «Приглашение принято»
«Приглашение принято», крипта Храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы (16+)
Групповая выставка выпускников школы современного искусства «ШОВ» из разных городов. Экспозиция посвящена аспектам существования сообществ и включает инсталляции в разных медиумах (разброс — от живых растений до криптовычислительных систем!). Художники деконструируют конвенции, размышляют о необходимости строить горизонтальные связи за счет собственных усилий и призывают противостоять монополии на искусственный интеллект. К проекту обещают перформативную параллельную программу.
До 25 января
Подробнее здесь
Надежда Эверлинг. Число удачи. 2005
«За Сценой», «Петербург-концерт» (новая площадка) (18+)
Второй акт исследования, посвященного творчеству Надежды Эверлинг. Если в первой итерации, показанной в Екатерининском собрании, можно было видеть театральные работы художницы, ее эскизы к декорациям и костюмам спектаклей и дипломный проект к опере «Князь Игорь», то здесь показывают произведения более позднего периода, связанные с поп-артом.
До 25 января
Подробнее здесь
Максим Савва. Фрагмент работы «Волшебный голос Джельсомино». 2025
«Лучшее время», Eggz Gallery (16+)
Персональный проект петербургского живописца и графика Максима Саввы — размышление о моментах, часто оказывающихся на периферии восприятия, хотя их значение может быть больше, чем у традиционно признанных важными.
«Лучшие встречи — те, что не состоялись, лучшее ощущение от выставки — когда выходишь на улицу, лучший момент вечеринки — дорога домой», — резюмирует автор.
С 10 января по 25 января
Подробнее здесь
Евгений Гранильщиков. Mist (фрагмент).
Mist, Anna Nova (12+)
Первая в Петербурге персональная выставка Евгения Гранильщикова в отметившей в 2025-м двадцатилетие галерее под кураторством историка искусства и критика, создателя «Художественного журнала» Виктора Мизиано. В фотоработах, графике, инсталляции и видеоарте автор обращается к теме неопределенности (название переводится с английского как туман), в которой пытается найти осколки личного и коллективного опыта.
До 11 января
Подробнее здесь
Виталий Тюленев. Весенний ветер. 1992
«Человек — Жизнь — Вселенная. Конфликт сопоставлений», МИСП (6+)
Выставку открыли в честь 10-летия Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков. В центре кураторского внимания — идея человека как центра вселенной. Его образ представили через разные физические и духовные проявления — от грехопадения до поиска смысла жизни. А через подтемы («Автопортрет», «Семья», «Адам и Ева», «Трапеза», «Блуждание», «Сон», «Смерть») проанализировали логику бытия в целом.
В экспозицию вошло более 150 произведений — картины, скульптура, объекты, инсталляции. Их сопровождает дополненная реальность. Среди авторов: Олег Целков, Андрей Бартенев, Нико Пиросмани и Гелий Коржев!
До 8 марта
Подробнее здесь
Иван Покидышев. Маленькое, незначительное, красивое событие. 2023
«Странствующие в темноте», Эрарта (16+)
Персональная выставка Ивана Покидышева — художника, который создает произведения в технике инфракрасной термографии (тепловизорная камера улавливает излучение объекта, и изображение возникает за счет тепла тела). Этот медиум автор использует, чтобы строить свой визуальный язык на основе «еще не скомпрометированных знаков».
До 8 февраля
Подробнее здесь
Джордж Доу. Портрет императора Николая I. 1828
«В зеркале судьбы. Русский исторический портрет», Михайловский замок Русского музея (6+)
В экспозицию вошло более 300 работ XVIII — первой половины XIX веков. Это портреты императоров, полководцев, государственных деятелей и представителей культуры. Чтобы показать, что портрет — не только картина, но и репрезентация судьбы, полотна сопроводили биографическими справками в духе ЖЗЛ.
До 12 мая
Подробнее здесь
Олег Кудряшов
Олег Кудряшов, «КВ.7» (6+)
Более 200 графических и живописных абстракций показывают на первой для Петербурга персональной выставке художника. Автор концепции экспозиции — архитектор Александр Бродский, для которого Кудряшов был учителем — тот впервые увидел его работы в 13 лет и испытал «острый холод в корнях волос, ощущение высочайшей точности попадания искусства в самое сердце». Неудивительно: виртуозный мастер гравюры Кудряшов — человек непростой судьбы, в биографии которого — тяжелое детство, эмиграция, болезнь и смерть любимой жены, но все эти переживания он выражал в экспрессивных абстракциях.
До 25 января
Подробнее здесь
Изображение Кибелы
«Элевсинские мистерии. Образ обряд», Государственный музей истории религии (16+)
На выставке показывают мелкую пластику из бронзы терракоты и мрамора с IV века до н.э по III век н.э., древнегреческие керамические сосуды, светильники и монеты. Все они посвящены тайному культу Деметры, связанному с земледелием и представлениями об умирающих и воскресающих богах как символе природного цикла. Экспозицию дополняют гравюры европейских художников на сюжеты античных мифов.
До 20 января
Подробнее здесь
Нестор Энгельке. Пушкин
«Живой Пушкин», Музей Набокова СПбГУ (12+)
Под кураторством мультидисциплинарного художника Кирилла Дацука высказать свое мнение о «солнце русской поэзии» собралась звездная команда авторов. Здесь и лауреаты нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нестор Энгельке и Александр Шишкин-Хокусай, и куратор проекта «Новые городские художники» Стас Багс, и сооснователь «Митьков» Александр Флоренский, и многие другие.
К Пушкину на выставке отнеслись не как к забронзовевшему символу, а как к живому человеку, с которым можно вступить в диалог (и даже поспорить!).
До 24 января
Подробнее здесь
Сальвадор Дали. Принц любви. Трилогия любви. 1983
«Тайнопись», «Брусницын» (6+)
В культурном квартале можно увидеть литографии и ксилографии Сальвадора Дали. Несмотря на достаточно большой тираж (200 — 300 копий), каждый лист лично подписан самым известным сюрреалистом. Сюжетной основой его графики становились литературные произведения, мифы и даже карты таро. Так, обратившись к ним, Дали создал триптих «Трилогия любви», посвященный их с женой и музой Галой полувековой истории отношений.
До 31 мая
Подробнее здесь
Пабло Пикассо. Цирковая лошадь. 1957
«Шедевры мастеров Парижской школы», Bashmakov Gallery (6+)
На территории квартала «Ленполиграфмаш» показывают более ста работ (тиражная графика и скульптура) 30 художников, среди которых Матисс, Пикассо, Шагал и Дали. К слову, «Парижская школа» — не учебное заведение в прямом смысле слова и даже не единое течение, а скорее тусовка — интернациональное сообщество, объединенное не программой или стилем, а местом, временем и социальными связями. В первой половине ХХ века в районах Монпарнаса и Монмартра жили художники-эмигранты, которые встречались, спорили, обменивались творческим опытом. И это стало одной из самых романтизируемых страниц в истории искусства.
В экспозиции их работы поделены на пять тематических блоков, среди которых, конечно, и посвящение Парижу.
До 15 февраля
Подробнее здесь
Вячеслав Михайлов. Сусанна и старцы. 1988
«Фрагменты эпох», МИСП (0+)
Выставкой открыли помещения нового здания Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков. В бывшем особняке купца Ивана Алафузова показывают более ста работ (на самом деле, капля в море — всего хранение насчитывает 12 000 единиц!) в разных медиумах. Есть даже два зала-инсталляции — воссозданная мастерская художника Виктора Данилова и живописно-скульптурный «Ловец» Марии Кулагиной, подаренный художницей МИСПу.
Четких тематических и хронологических рамок кураторы не устанавливают — цель выставки видят в том, чтобы показать разнообразие и значимость коллекции, которую долгое время широкая публика могла видеть только частично.
До 11 января
Подробнее здесь
Фрагмент экспозиции «Древняя Синдика и Семибратнее городище. К 150-летию начала исследований»
«Древняя Синдика и Семибратнее городище. К 150-летию начала исследований», Эрмитаж (6+)
Выставка посвящена археологическим исследованиям на территории нынешнего Краснодарского края. Когда-то тут располагалось самостоятельное государство на границе варварского мира и античной цивилизации. За полтора века ученые обнаружили здесь золотые изделия, бронзовые и серебряные сосуды, керамику, монеты, оружие и конскую узду в скифском зверином стиле. Все эти находки покажут в экспозиции.
До 18 января
Подробнее здесь
Федор Васильев. Перед грозой. 1870-1871
«Федор Васильев. К 175-летию со дня рождения», Михайловский замок Русского Музея (6+)
Первая за 50 лет масштабная ретроспектива одного из главных российских пейзажистов. Художник, несмотря на свою короткую жизнь (всего 23 года!), успел войти в число основоположников лирической версии жанра. В экспозиции сто работ, среди которых как шедевры «После дождя. Проселок», «Вид на Волне. Барки», «Болото в лесу. Осень», так и малоизвестные произведения.
До 26 января
Подробнее здесь
С.Г.Шульман, поднос «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», не позднее февраля 1925
«Русский декоративный поднос», Строгановский дворец Русского музея (0+)
Пятивековую историю эволюции одного из самых распространенных предметов декоративно-прикладного искусства рассказывают на примере 150 экспонатов. Кроме разнообразия техник, материалов и сюжетов, менялись и стили: рококо, классицизм, романтизм. Есть также супрематизм и революционные агитации от авангардистов. В экспозиции также живопись (от Неврева до Кончаловского) и традиционный женский костюм.
До 1 февраля
Подробнее здесь
Семен Бороздин «Икона. Богоматерь Боголюбская с предстоящими», конец XVI — начало XVII века.
«Иконы из коллекции Сергея Григорьевича Строганова», Строгановский дворец Русского музея (0+)
Кроме икон, выставка включает работы в технике лицевого шитья и утварь, выполненную мастерами-серебряниками. Все это изначально создавалось для Благовещенского собора в Сольвычегодске — родовой вотчине солепромышленников Строгановых. Сергей Григорьевич, переезжая в Петербург, захватил собранную предками коллекцию с собой, дополнил и разместил в фамильном доме на Мойке (куда она и вернулась на время выставки).
До 1 февраля
Подробнее здесь
Т.М. Дмитриева-Шульпина. Квартет. 1960
«Русская традиция», Корпус Бенуа Русского музея (6+)
Более 650 предметов в разных медиумах показывают историю страны с XVI по начало XXI века. И, да, название говорящее: произведения Бориса Кустодиева, Алексея Венецианова, Константина и Владимира Маковских, Филиппа Малявина, Андрея Рябушкина и прочих используют, чтобы напомнить о традиционных ценностях.
До 9 марта
Подробнее здесь
Фрагмент экспозиции «Огорода против города»
«Огород против города», Marina Gisich Projects (12+)
Художник, куратор, сооснователь «НеНеМу» и лауреат «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Дашевский собрал к 25-летию Marina Gisich Gallery авторов-резидентов в цикл из трех выставок-ретроспекций «Река времен не терпит льда». «Огород против города» — заключительная часть проекта. В экспозиции — редкие, архивные работы Марины Алексеевой, Тани Ахметгалиевой, Семена Мотолянца, Ивана Карпова, Максима Имы, Владимира Козина, Бориса Казакова и других.
До 18 января
Подробнее здесь
Владислав Зубарев. Абстрактная композиция. 1978
«Горизонт свободы: соцреализм/нонконформизм», Arts Square Gallery (18+)
Выставка, демонстрирующая два параллельных пути (официальный и неофициальный), по которым развивалось советское искусство. В экспозиции — произведения Тимура Новикова, Оскара Рабина, Анатолия Зверева, Владислава Зубарева, Евсея Моисеенко, Тараса и Эрны Гапоненко, Александра Самохвалова и других.
До 19 января
Подробнее здесь
Виктор Вильнер. У значительного лица. 2004
«Последние ленинградской литографии», Библиотека книжной графики (6+)
Выставка работ из частного собрания коллекционера Кирилла Авелева, посвященная деятельности знаменитой Экспериментальной литографской мастерской Ленинградской организации Союза художников РСФСР. В экспозиции — цветная автолитография, эксперименты с печатью, декоративность и виды Петербурга.
До 24 января
Подробнее здесь
Фрагмент эеспозиции «Наблюдатели»
«Наблюдатели», Левашовский хлебозавод (12+)
Парная выставка участников Венецианской биеннале Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина. Обращение к сферам духовного у художницы в экспозиции соседствует с исследованием материального мира и картографированием реальных ландшафтов в творчестве ее мужа.
До 15 февраля
Подробнее здесь
Мстислав Добужинский, "Князь Хованский"
«Мстислав Добужинский. К 150-летию художника. Живопись, графика и книги из частных коллекций», Антикварная галерея «Петербург» (6+)
В экспозиции — более 100 произведений участника «Мира искусства», созданные с 1900-го по 1940-е. Многое широкому зрителю показывается впервые. Это и многочисленная графика, и редкая живопись с панорамами Петербурга и Амстердама начала XX века, и сценографии к спектаклям Московского художественного театра и мировым постановкам, и культовые иллюстрации к «Морщинке» Алексея Ремизова, «Свинопасу» Ганса Христиана Андерсона и сентиментальной повести Федора Достоевского «Белые ночи».
До 10 марта
Подробнее здесь
