Искусство

46 выставок на любой вкус, которые можно увидеть в Петербурге на новогодних каникулах

«Все Бенуа» в «Манеже», ретроспектива Куинджи в Русском музее, Уорхол и Мамышев-Монро в Зимнем дворце, а также хрупкие произведения в «Стрит-арт хранении», одежда локальных дизайнеров в эрмитажном филиале и костюм покемона от Андрея Бартенева на экспозиции-эскапизме о детстве — рассказываем про все важные выставки в музеях и галереях города, которые можно застать на новогодних каникулах (и не только!). 

Бюст императора Люция Вера. Древний Рим. 244–249 годы
Изображение предоставлено Собака.ru Эрмитажем

Бюст императора Люция Вера. Древний Рим. 244–249 годы

«Искусство портрета. Личность и эпоха», Николаевский зал Зимнего дворца Эрмитажа (0+)

Более 750 произведений за 4,5 тысячи лет собрали на одну эрмитажную выставку, чтобы показать эволюцию жанра портрета в мировой культуре. Среди экспонатов — статуи фараонов, бюсты римских императоров, камеи, восточная и западная живопись, графика и фотография. А разброс авторов и изображаемых — от Перуджино и Рембрандта до Уорхола и Мамышева-Монро! 

До 29 марта

Подробнее здесь

Микеланджело Караваджо. Вакх. 1620-е годы. Эрмитаж
Открыть оригинал Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Манежа"

Микеланджело Караваджо. Вакх. 1620-е годы. Эрмитаж

«Все Бенуа — Всё Бенуа», «Манеж» (6+)

Выставка посвящена одной из самых (если не самой!) известных артистических династий страны. Центральная фигура — Александр Николаевич Бенуа, историк и теоретик искусства, художник, сценограф, куратор и арт-критик. Вокруг — остальные члены семьи и великие мастера-современники. Экспонаты, а их более 600 (!) разбили на группы. Среди них, например, «Азбука Бенуа» — лабиринтоподобный нарратив о представителях фамилии, формой для которого стал созданный самим Александром Николаевичем букварь с иллюстрациями. А конкретное наполнение разделов — живопись, графика, архитектурные чертежи, театральные эскизы, скульптуры, книги, игрушки и личные реликвии.

Также на выставке показывают «кабинет» с мемориальными предметами и восстановленные с помощью искусственного интеллекта балетные постановки Дягилева, соавтором которых выступал Бенуа.

До 19 апреля

Подробнее здесь

Борис Григорьев. Портрет Добужинского. 1917
Изображение предоставлено Собака.ru KGallery

Борис Григорьев. Портрет Добужинского. 1917

«Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных», KGallery (16+)

В экспозиции впервые представили сразу все работы (40 живописных и 190 графических!), в течение последних ста лет хранившиеся в семье Куниных. В коллекции, сформированной в 1918-1922 годах, произведения Александр Бенуа, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина, Николая Рериха, Виктора Борисова-Мусатова и других. А выставка позволяет не просто увидеть редкие вещи, но и понять, по каким принципам вообще отбирают произведения в собрания.

С 17 октября по 8 марта

Подробнее здесь

Архип Куинджи. Лунная ночь на Днепре. 1880
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Архип Куинджи. Лунная ночь на Днепре. 1880

«Архип Куинджи. Иллюзия света», Корпус Бенуа Русского музея (0+)

Более 200 работ из коллекции музея (и не только!) позволяют проследить основные этапы эволюции художника: от первых вещей до самых известных картин, включая «Ладожское озеро», «Радугу» и «Ночное». Экспозиционное решение зала, где показывают знаменитую «Лунную ночь на Днепре», повторяет придуманное самим Куинджи в 1880 году: тогда это произвело такое впечатление, что живописца даже обвиняли в колдовстве!

До 30 марта

Подробнее здесь

Татьяна Парфенова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Татьяна Парфенова

«Петербургский стиль», Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа «Старая Деревня» (6+)

Обновленная экспозиция открытого хранения демонстрирует, как развивалась локальная фэшн-сцена за три десятилетия — от позднесоветской эпохи до современности. Показывают переходный период петербургской моды — так, конец 1980-х был отмечен кризисом в Ленинградском доме моделей одежды, в 1994 году учреждение закрылось, а на смену ему пришли независимые кутюрье, постепенно вышедшие на международный уровень. Их дизайны и собрали на выставке. Например, мемное платье с сурикатами Татьяны Парфеновой!

До марта 2027-го

Подробнее здесь

Кузьма Петров-Водкин. Девочка в лесу. 1938

Кузьма Петров-Водкин. Девочка в лесу. 1938

«Взрослым вход разрешен», Мраморный дворец Русского музея (0+)

На примере более чем 300 произведений кураторы показывают, как в последние 100 лет менялось представление о детстве. В экспозиции работы как классиков — Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина и Бориса Григорьева — так и современных авторов (костюм покемона Андрея Бартенева!). Кроме произведений из собрания Русского музея, на выставке можно увидеть экспонаты Императорского фарфорового завода, Московского музея дизайна, архивные материалы и предметы из частных коллекций.

До 1 марта

Подробнее здесь

Галина Уланова в балете "Жизель"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Галина Уланова в балете "Жизель"

«Пьер и Сильфиды», Музей театрального и музыкального искусства (6+)

Артефакты (гравюры, литографии, фотографии, афиши, плакаты, документы и мемориальные предметы) из архива французского танцовщика и балетмейстера Пьера Лакотта и его бессмертной музы Гилен Тесмар. Экспозиция погружает в мир «Белого балета», рассказывает о творческом пути мастера и его музы, а также отражает панораму западноевропейского балетного искусства XVIII–XIX веков. 

Лакотт стал известен благодаря реконструкциям старинных балетов XIX века. Его самая знаменитая работа — новое прочтение символа эпохи романтизма: «Сильфиды».

До 5 апреля

Подробнее здесь

 

Икона Премудрость Божия. Россия. XIX век
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея истории религии

Икона Премудрость Божия. Россия. XIX век

«Русские коллекционеры. От князя до купца», Государственный музей истории религии (6+)

В экспозиции около 70 предметов — иконы, гравюры, старообрядческие листы, книги, складни, старообрядческие намогильные доски, кресты и прочее. На их примере кураторы показывают разнообразие социальных статусов коллекционеров и принципиально разные подходы к собирательству: одни удовлетворяли страсть к приобретению красивых и редких предметов, другие подходили к составлению системно, стремясь к репрезентативности.

До 14 января

Подробнее здесь

Фрагмент экспозиции «Слишком долго, недостаточно быстро»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Abramova Gallery

Фрагмент экспозиции «Слишком долго, недостаточно быстро»

«Слишком долго, недостаточно быстро», Abramova Gallery (6+)

Пять художниц (Анна Канфер, Елизавета Вербицкая, Наталия Спечинская, Майя Харитонова, Кира Костина) под кураторством Елизаветы Закураевой создали псевдоархеологические артефакты в керамике, живописи и графике, чтобы порассуждать о природе времени. Их вывод: искусство сегодня его все же отражает через бесконечные интертекстуальные отсылки, но при этом отчуждено от естественного течения.

До 23 января

Подробнее здесь

Фрагмент экспозиции «Рождество»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Анненкирхе

Фрагмент экспозиции «Рождество»

«Рождество», Анненкирхе (0+)

Иммерсивные инсталляции от арт-группы «Зерно» и работы современных христианских художников рассказывают об истории зимних праздников, их трансформации и сопровождающих традициях. Например, как связан Мартин Лютер и нарядная елка, что такое «комсомольское Рождество» и как религия вплетена в новогодние обращения глав государств.

До 1 февраля

Подробнее здесь

Даниэль Сегерс. Цветы на архитектурном украшении, в котором видно птичье гнездо с яйцами и щегленок. XVII век
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея Академии Художеств

Даниэль Сегерс. Цветы на архитектурном украшении, в котором видно птичье гнездо с яйцами и щегленок. XVII век

«Класс зверей и птиц, цветов и плодов. Академические классы XVIII века», Музей Академии художеств (6+)

В парадных залах музея показывают, как формировалось обучение живописи в России. Все это — на примерах натюрмортов и анималистических работ европейских и русских художников-преподавателей Академии, а также тех, чьи произведения копировали студенты. Среди авторов — Пауль де Вос, Иоганн Гроот, Карл Кнаппе, Даниэль Сегерс и другие.

До 29 марта

Подробнее здесь

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Лахта Центра

«Город π», Лахта Центр (16+)

Про петербургский миф, созданный великими литераторами прошлых двух веков, вы наверняка слышали. А теперь к нему добавилась выставка-инсталляция — вновь про миф, но на этот раз в арте. Она состоит из четырех слоев, включающих уличное искусство, фотографию, графику и видеоарт современных художников, среди которых Олег Хвостов, Ольга Васильева, Иван Чемакин, Максим Има, alesha, Базелевс и другие.

До конца марта

Подробнее здесь

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Sobo Gallery

Time notes, Sobo Gallery (6+)

Персональная выставка Паши Варнавского — молодого художника из Воронежа. В экспозиции — нежные абстрактные холсты, краска на которых лежит (хотя здесь это не очень удачное слово) не линией или пятном, а призрачной дымкой на их стыке: такого эффекта автор добивается с помощью аэрографа. Прием отлично рифмуется с вынесенной в заглавие концепцией, связанной с феноменом памяти: в ней моменты прошлого хоть и сохраняются, но становятся эфемерными.

До 11 января

Подробнее здесь

Мария Траутвейн. Три грации. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Марией Траутвейн

Мария Траутвейн. Три грации. 2025

«Очки Канта», Арт-центр в «Брусницыне» (16+)

Новый взгляд на сюрреализм в версии молодых художников. В основу концепции выставки легло утверждение Иммануила Канта, что человек никогда не видит мир «сам по себе», а воспринимает сквозь априорные формы сознания: пространство, время, категории мышления. Авторы выводят эти «очки» в поле зрительского внимания, акцентируя, что восприятие реальности имеет больше общего с проекцией, чем с зеркалом.

До 8 марта

Подробнее здесь

Объединение «Злые». Смысл жизни. 2021
Изображение предоставлено Собака.ru Стрит-арт хранением

Объединение «Злые». Смысл жизни. 2021

«Осторожно! Хрупкое», «Стрит-арт хранение» (18+)

В экспозиции — редкие работы художников с уличным бэкграундом: артефакты, студийные работы, фотографии. Произведения, которые совсем недолго живут в городе, да и в хранении их можно увидеть нечасто. Среди них — картины из грязи и скотча, куски штукатурки, спилы дерева и живопись на страусиных яйцах. Одним словом, вещи, требующие особо деликатного климата. Зимой вынести их из запасников в залы безопаснее всего, так что возможность встречи — еще одно новогоднее чудо!

До 8 февраля

Подробнее здесь

Андрей Карелин. Рыбная ловля. 1880-е
Изображение предоставлено Собака.ru РОСФОТО

Андрей Карелин. Рыбная ловля. 1880-е

«Андрей Карелин и Максим Дмитриев — мастера светописи из Нижнего Новгорода», «Росфото» (0+)

Более 300 произведений двух представителей раннего периода российской фотографии Андрея Карелина и Максима Дмитриева впервые показывают в Петербурге. Оба учились фотографии в мастерской Михаила Настюкова, придворного фотографа Его Императорского Величества. Карелин известен как мастер портрета, создатель «комнатных групп» и постановочных снимков. Дмитриев под его влиянием усвоил художественную традицию в фотографии и занимался пейзажами, но позже обратился к документальной съемке.

До 15 февраля

Подробнее здесь

Миша Маркер. Love Love. 2025
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Елизаветой Орловой

Миша Маркер. Love Love. 2025

«Сообщество печати», Центр мультимедиа Русского музея (12+)

Совместный проект мастерской Community print & gallery и Молодежного сообщества Русского музея. Идея экспозиции — показать многогранность шелкографии, актуальной и для академистов, и для стрит-артистов. Работы уже известных современных художников (среди них — Елена Филаретова, Миша Маркер, Максим Има, Маша Янковская) показывают рядом с молодыми авторами из секции «Оммаж-ХХ» Студенческого клуба музея.

До 12 февраля

Подробнее здесь

Егор Федоричев. Из проекта «Утро неспящих». 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Myth Gallery

Егор Федоричев. Из проекта «Утро неспящих». 2025

«Утро неспящих», MYTH Gallery (16+)

Персональная выставка участника нашего пула художников из первого номера арт-дропа «Коллекционировать искусство» Егора Федоричева. Живопись (не на холсте, а на ветоши!) в экспозиции обратилась в тотальную инсталляцию. На мятых, небрежно прикрепленных к стенам кусках ткани развернули полуфигуративные полуабстрактные сцены охоты. И это не про выставку трофеев, а природу человеческой жестокости.

До 15 февраля

Подробнее здесь

Ксения Воскобойникова. Из проекта «Где начинается речь дерева». 2025
Изображение предоставлено Собака.ru FLUX

Ксения Воскобойникова. Из проекта «Где начинается речь дерева». 2025

«Где начинается речь дерева», FLUX (16+)

Персональная выставка Ксении Воскобойниковой. Художница показывает art&science-скульптуру. Для ее создания она изучила изменения годичных колец клена, росшего на месте массового захоронения времен Второй мировой войны. В период с 1941 по 1945 год дерево пережило экстремальный скачок роста. Переводя эту информацию в пластическую форму, автор предлагает задуматься о последствиях коллективной травмы, существующей в том числе на уровне нечеловеческих агентностей.

До 8 мая

Подробнее здесь

Маяна Насыбуллова. Рамка для утопии ГОИ. 2021
Изображение предоставлено Собака.ru Pop-Up Gallery

Маяна Насыбуллова. Рамка для утопии ГОИ. 2021

«Маленькие и милые», Pop-Up Gallery (6+)

Персональная выставка Маяны Насыбулловой. Известная своими скульптурами и инсталляциями художница в новом проекте обратилась к «городской археологии» и использовала найденные предметы и фотографии. Из них она собрала керамические рамки и оклады, которые стали поводом поговорить о личной и коллективной памяти и природе художественного жеста, придающего повседневным предметам статус сакрального.

До 18 января

Подробнее здесь

Юрий Александров. Последний ужин. 2004
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Name Gallery/ Фотограф Александр Куликов

Юрий Александров. Последний ужин. 2004

«Шкаф», NAMEGALLERY (18+)

Персональная выставка яркого представителя «ленинградского концептуализма» и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрия Александрова. На время экспозиции пространство галереи превратилось в импровизированную библиотеку, где разместили около 60 книг художника, сделанных, по выражению автора, «от бешенства» в 1980–1990-е. Издания (от стихов и рассказов до справочных материалов и сборников рецептов) созданы из подручных материалов — туалетной бумаги, старой одежды, дешевого картона и даже макарон.

До 7 февраля

Подробнее здесь

Артем Максимов. Я дальше числовое значение. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru DiDi Gallery

Артем Максимов. Я дальше числовое значение. 2025

«Коллективное привлекательное», DiDi Gallery (6+)

Первая персональная выставка скульптора Артема Максимова. Для экспозиции он создал серию фарфоровых фигур — безликих манекенов в ярких зипках-олимпийках, маркирующих общее прошлое. А в качестве аккомпанемента подготовил дебют в живописи — с ориентацией на Ротко и Ньюмана!

До 22 февраля

Подробнее здесь

Амгалан Ринчинэ. Боги Древнего Мира. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Фабрикой Лимонной Кислоты

Амгалан Ринчинэ. Боги Древнего Мира. 2025

«Зимовье», «Фабрика лимонной кислоты» (18+)

Выставка «Сибирская готика», которую тут показывали почти полгода, закончилась, а интерес к мрачному и загадочному остался. На «Фабрике» зиму предлагают воспринимать как метафизическую территорию, где можно укрыться, переждать и подготовиться к следующему циклу. Это демонстрируют через живопись, графику и масштабные инсталляции.

До 1 марта

Подробнее здесь

Росток сада в крипте Храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы для экспозиции «Приглашение принято»
Изображение предоставлено Собака.ru ШОВ. Фотографка Софья Ткачук

Росток сада в крипте Храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы для экспозиции «Приглашение принято»

«Приглашение принято», крипта Храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы (16+)

Групповая выставка выпускников школы современного искусства «ШОВ» из разных городов. Экспозиция посвящена аспектам существования сообществ и включает инсталляции в разных медиумах (разброс — от живых растений до криптовычислительных систем!). Художники деконструируют конвенции, размышляют о необходимости строить горизонтальные связи за счет собственных усилий и призывают противостоять монополии на искусственный интеллект. К проекту обещают перформативную параллельную программу.

До 25 января

Подробнее здесь

Надежда Эверлинг. Число удачи. 2005
Изображение предоставлено Собака.ru Полиной Слепенковой

Надежда Эверлинг. Число удачи. 2005

«За Сценой», «Петербург-концерт» (новая площадка) (18+)

Второй акт исследования, посвященного творчеству Надежды Эверлинг. Если в первой итерации, показанной в Екатерининском собрании, можно было видеть театральные работы художницы, ее эскизы к декорациям и костюмам спектаклей и дипломный проект к опере «Князь Игорь», то здесь показывают произведения более позднего периода, связанные с поп-артом.

До 25 января

Подробнее здесь

Максим Савва. Фрагмент работы «Волшебный голос Джельсомино». 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Eggz Gallery

Максим Савва. Фрагмент работы «Волшебный голос Джельсомино». 2025

«Лучшее время», Eggz Gallery (16+)

Персональный проект петербургского живописца и графика Максима Саввы — размышление о моментах, часто оказывающихся на периферии восприятия, хотя их значение может быть больше, чем у традиционно признанных важными.

«Лучшие встречи — те, что не состоялись, лучшее ощущение от выставки — когда выходишь на улицу, лучший момент вечеринки — дорога домой», — резюмирует автор.

С 10 января по 25 января

Подробнее здесь

Евгений Гранильщиков. Mist (фрагмент).
Изображение предоставлено Собака.ru галереей Anna Nova

Евгений Гранильщиков. Mist (фрагмент).

Mist, Anna Nova (12+)

Первая в Петербурге персональная выставка Евгения Гранильщикова в отметившей в 2025-м двадцатилетие галерее под кураторством историка искусства и критика, создателя «Художественного журнала» Виктора Мизиано. В фотоработах, графике, инсталляции и видеоарте автор обращается к теме неопределенности (название переводится с английского как туман), в которой пытается найти осколки личного и коллективного опыта.

До 11 января

Подробнее здесь

Виталий Тюленев. Весенний ветер. 1992
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой МИСП

Виталий Тюленев. Весенний ветер. 1992

«Человек — Жизнь — Вселенная. Конфликт сопоставлений», МИСП (6+)

Выставку открыли в честь 10-летия Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков. В центре кураторского внимания — идея человека как центра вселенной. Его образ представили через разные физические и духовные проявления — от грехопадения до поиска смысла жизни. А через подтемы («Автопортрет», «Семья», «Адам и Ева», «Трапеза», «Блуждание», «Сон», «Смерть») проанализировали логику бытия в целом.

В экспозицию вошло более 150 произведений — картины, скульптура, объекты, инсталляции. Их сопровождает дополненная реальность. Среди авторов: Олег Целков, Андрей Бартенев, Нико Пиросмани и Гелий Коржев!

До 8 марта

Подробнее здесь

Иван Покидышев. Маленькое, незначительное, красивое событие. 2023
Изображение предоставлено Собака.ru Иваном Покидышевым

Иван Покидышев. Маленькое, незначительное, красивое событие. 2023

«Странствующие в темноте», Эрарта (16+)

Персональная выставка Ивана Покидышева — художника, который создает произведения в технике инфракрасной термографии (тепловизорная камера улавливает излучение объекта, и изображение возникает за счет тепла тела). Этот медиум автор использует, чтобы строить свой визуальный язык на основе «еще не скомпрометированных знаков».

До 8 февраля

Подробнее здесь

Джордж Доу. Портрет императора Николая I. 1828
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Джордж Доу. Портрет императора Николая I. 1828

«В зеркале судьбы. Русский исторический портрет», Михайловский замок Русского музея (6+)

В экспозицию вошло более 300 работ XVIII — первой половины XIX веков. Это портреты императоров, полководцев, государственных деятелей и представителей культуры. Чтобы показать, что портрет — не только картина, но и репрезентация судьбы, полотна сопроводили биографическими справками в духе ЖЗЛ.

До 12 мая

Подробнее здесь

Олег Кудряшов
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Полутора комнат"

Олег Кудряшов

Олег Кудряшов, «КВ.7» (6+)

Более 200 графических и живописных абстракций показывают на первой для Петербурга персональной выставке художника. Автор концепции экспозиции — архитектор Александр Бродский, для которого Кудряшов был учителем — тот впервые увидел его работы в 13 лет и испытал «острый холод в корнях волос, ощущение высочайшей точности попадания искусства в самое сердце». Неудивительно: виртуозный мастер гравюры Кудряшов — человек непростой судьбы, в биографии которого — тяжелое детство, эмиграция, болезнь и смерть любимой жены, но все эти переживания он выражал в экспрессивных абстракциях.

До 25 января

Подробнее здесь

Изображение Кибелы
Открыть оригинал Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Государственного музея истории религии

Изображение Кибелы

«Элевсинские мистерии. Образ обряд», Государственный музей истории религии (16+)

На выставке показывают мелкую пластику из бронзы терракоты и мрамора с IV века до н.э по III век н.э., древнегреческие керамические сосуды, светильники и монеты. Все они посвящены тайному культу Деметры, связанному с земледелием и представлениями об умирающих и воскресающих богах как символе природного цикла. Экспозицию дополняют гравюры европейских художников на сюжеты античных мифов.

До 20 января

Подробнее здесь

Нестор Энгельке. Пушкин
Открыть оригинал Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Набокова СПбГУ

Нестор Энгельке. Пушкин

«Живой Пушкин», Музей Набокова СПбГУ (12+)

Под кураторством мультидисциплинарного художника Кирилла Дацука высказать свое мнение о «солнце русской поэзии» собралась звездная команда авторов. Здесь и лауреаты нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нестор Энгельке и Александр Шишкин-Хокусай, и куратор проекта «Новые городские художники» Стас Багс, и сооснователь «Митьков» Александр Флоренский, и многие другие.

К Пушкину на выставке отнеслись не как к забронзовевшему символу, а как к живому человеку, с которым можно вступить в диалог (и даже поспорить!).

До 24 января

Подробнее здесь

Сальвадор Дали. Принц любви. Трилогия любви. 1983
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой арт-центра «Брусницын»

Сальвадор Дали. Принц любви. Трилогия любви. 1983

«Тайнопись», «Брусницын» (6+)

В культурном квартале можно увидеть литографии и ксилографии Сальвадора Дали. Несмотря на достаточно большой тираж (200 — 300 копий), каждый лист лично подписан самым известным сюрреалистом. Сюжетной основой его графики становились литературные произведения, мифы и даже карты таро. Так, обратившись к ним, Дали создал триптих «Трилогия любви», посвященный их с женой и музой Галой полувековой истории отношений.

До 31 мая

Подробнее здесь

Пабло Пикассо. Цирковая лошадь. 1957
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Bashmakov Gallery

Пабло Пикассо. Цирковая лошадь. 1957

«Шедевры мастеров Парижской школы», Bashmakov Gallery (6+)

На территории квартала «Ленполиграфмаш» показывают более ста работ (тиражная графика и скульптура) 30 художников, среди которых Матисс, Пикассо, Шагал и Дали. К слову, «Парижская школа» — не учебное заведение в прямом смысле слова и даже не единое течение, а скорее тусовка — интернациональное сообщество, объединенное не программой или стилем, а местом, временем и социальными связями. В первой половине ХХ века в районах Монпарнаса и Монмартра жили художники-эмигранты, которые встречались, спорили, обменивались творческим опытом. И это стало одной из самых романтизируемых страниц в истории искусства.

В экспозиции их работы поделены на пять тематических блоков, среди которых, конечно, и посвящение Парижу.

До 15 февраля

Подробнее здесь

Вячеслав Михайлов. Сусанна и старцы. 1988
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой МИСП

Вячеслав Михайлов. Сусанна и старцы. 1988

«Фрагменты эпох», МИСП (0+)

Выставкой открыли помещения нового здания Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков. В бывшем особняке купца Ивана Алафузова показывают более ста работ (на самом деле, капля в море — всего хранение насчитывает 12 000 единиц!) в разных медиумах. Есть даже два зала-инсталляции — воссозданная мастерская художника Виктора Данилова и живописно-скульптурный «Ловец» Марии Кулагиной, подаренный художницей МИСПу.

Четких тематических и хронологических рамок кураторы не устанавливают — цель выставки видят в том, чтобы показать разнообразие и значимость коллекции, которую долгое время широкая публика могла видеть только частично.

До 11 января

Подробнее здесь

Фрагмент экспозиции «Древняя Синдика и Семибратнее городище. К 150-летию начала исследований»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Фрагмент экспозиции «Древняя Синдика и Семибратнее городище. К 150-летию начала исследований»

«Древняя Синдика и Семибратнее городище. К 150-летию начала исследований», Эрмитаж (6+)

Выставка посвящена археологическим исследованиям на территории нынешнего Краснодарского края. Когда-то тут располагалось самостоятельное государство на границе варварского мира и античной цивилизации. За полтора века ученые обнаружили здесь золотые изделия, бронзовые и серебряные сосуды, керамику, монеты, оружие и конскую узду в скифском зверином стиле. Все эти находки покажут в экспозиции.

До 18 января

Подробнее здесь

Федор Васильев. Перед грозой. 1870-1871
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Федор Васильев. Перед грозой. 1870-1871

«Федор Васильев. К 175-летию со дня рождения», Михайловский замок Русского Музея (6+)

Первая за 50 лет масштабная ретроспектива одного из главных российских пейзажистов. Художник, несмотря на свою короткую жизнь (всего 23 года!), успел войти в число основоположников лирической версии жанра. В экспозиции  сто работ, среди которых как шедевры «После дождя. Проселок», «Вид на Волне. Барки», «Болото в лесу. Осень», так и малоизвестные произведения.

До 26 января

Подробнее здесь

С.Г.Шульман, поднос «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», не позднее февраля 1925
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

С.Г.Шульман, поднос «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», не позднее февраля 1925

«Русский декоративный поднос», Строгановский дворец Русского музея (0+)

Пятивековую историю эволюции одного из самых распространенных предметов декоративно-прикладного искусства рассказывают на примере 150 экспонатов. Кроме разнообразия техник, материалов и сюжетов, менялись и стили: рококо, классицизм, романтизм. Есть также супрематизм и революционные агитации от авангардистов. В экспозиции также живопись (от Неврева до Кончаловского) и традиционный женский костюм.

До 1 февраля

Подробнее здесь

Семен Бороздин «Икона. Богоматерь Боголюбская с предстоящими», конец XVI — начало XVII века.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Семен Бороздин «Икона. Богоматерь Боголюбская с предстоящими», конец XVI — начало XVII века.

«Иконы из коллекции Сергея Григорьевича Строганова», Строгановский дворец Русского музея (0+)

Кроме икон, выставка включает работы в технике лицевого шитья и утварь, выполненную мастерами-серебряниками. Все это изначально создавалось для Благовещенского собора в Сольвычегодске — родовой вотчине солепромышленников Строгановых. Сергей Григорьевич, переезжая в Петербург, захватил собранную предками коллекцию с собой, дополнил и разместил в фамильном доме на Мойке (куда она и вернулась на время выставки).

До 1 февраля 

Подробнее здесь

Т.М. Дмитриева-Шульпина. Квартет. 1960
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Т.М. Дмитриева-Шульпина. Квартет. 1960

«Русская традиция», Корпус Бенуа Русского музея (6+)

Более 650 предметов в разных медиумах показывают историю страны с XVI по начало XXI века. И, да, название говорящее: произведения Бориса Кустодиева, Алексея Венецианова, Константина и Владимира Маковских, Филиппа Малявина, Андрея Рябушкина и прочих используют, чтобы напомнить о традиционных ценностях.

До 9 марта

Подробнее здесь

Фрагмент экспозиции «Огорода против города»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Marina Gisich Gallery

Фрагмент экспозиции «Огорода против города»

«Огород против города», Marina Gisich Projects (12+)

Художник, куратор, сооснователь «НеНеМу» и лауреат «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Дашевский собрал к 25-летию Marina Gisich Gallery авторов-резидентов в цикл из трех выставок-ретроспекций «Река времен не терпит льда». «Огород против города» — заключительная часть проекта. В экспозиции — редкие, архивные работы Марины Алексеевой, Тани Ахметгалиевой, Семена Мотолянца, Ивана Карпова, Максима Имы, Владимира Козина, Бориса Казакова и других.

До 18 января

Подробнее здесь

Владислав Зубарев. Абстрактная композиция. 1978
Изображение предоставлено Собака.ru Arts Square Gallery

Владислав Зубарев. Абстрактная композиция. 1978

«Горизонт свободы: соцреализм/нонконформизм», Arts Square Gallery (18+)

Выставка, демонстрирующая два параллельных пути (официальный и неофициальный), по которым развивалось советское искусство. В экспозиции — произведения Тимура Новикова, Оскара Рабина, Анатолия Зверева, Владислава Зубарева, Евсея Моисеенко, Тараса и Эрны Гапоненко, Александра Самохвалова и других.

До 19 января

Подробнее здесь

Виктор Вильнер. У значительного лица. 2004
Изображение предоставлено «Собака.ru» коллекционером Кириллом Авелевым

Виктор Вильнер. У значительного лица. 2004

«Последние ленинградской литографии», Библиотека книжной графики (6+)

Выставка работ из частного собрания коллекционера Кирилла Авелева, посвященная деятельности знаменитой Экспериментальной литографской мастерской Ленинградской организации Союза художников РСФСР. В экспозиции — цветная автолитография, эксперименты с печатью, декоративность и виды Петербурга.

До 24 января

Подробнее здесь

Фрагмент эеспозиции «Наблюдатели»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Левашовского хлебозавода

Фрагмент эеспозиции «Наблюдатели»

«Наблюдатели», Левашовский хлебозавод (12+)

Парная выставка участников Венецианской биеннале Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина. Обращение к сферам духовного у художницы в экспозиции соседствует с исследованием материального мира и картографированием реальных ландшафтов в творчестве ее мужа.  

До 15 февраля

Подробнее здесь

Мстислав Добужинский, "Князь Хованский"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Антикварной галереи «Петербург»

Мстислав Добужинский, "Князь Хованский"

«Мстислав Добужинский. К 150-летию художника. Живопись, графика и книги из частных коллекций», Антикварная галерея «Петербург» (6+)

В экспозиции — более 100 произведений участника «Мира искусства», созданные с 1900-го по 1940-е. Многое широкому зрителю показывается впервые. Это и многочисленная графика, и редкая живопись с панорамами Петербурга и Амстердама начала XX века, и сценографии к спектаклям Московского художественного театра и мировым постановкам, и культовые иллюстрации к «Морщинке» Алексея Ремизова, «Свинопасу» Ганса Христиана Андерсона и сентиментальной повести Федора Достоевского «Белые ночи».

До 10 марта

Подробнее здесь

