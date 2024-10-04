О пользе метафизических пинков и Марке Аврелии

Бродский как-то заметил, что есть только две поистине захватывающие темы, достойные серьезных рассуж­дений: сплетни и метафизика. В но­вом фильме Романа Михайлова «Жар-птица», прокатная судьба которого пока неизвестна, есть сцена: режис­сер обращается за советом к продюсе­ру, которого играет главный редактор культового синефильского журнала «Сеанс» Вася Степанов. И тогда про­дюсер предлагает обратиться к фило­софии Жиля Делеза, чтобы построить сюжет на трех китах: сновидении, до­кументалистике и ритуале. Получает­ся, этот совет Роман дает сам себе?

Вся «Жар-птица» — это ритуальное про­странство, родившееся во снах у Ромы. Не­возможно объяснить, про что этот фильм, он абсолютно непересказываемый. Это не совсем совет, а скорее свет, который дает Рома. Нам. (Загадочно улыбается.) Два года назад я прочитал его роман «Дождись лета и посмотри, что будет» — и пропал. Я знал, что моя любовь по фильму «Стра­на Саша» Маша Мацель вовсю снимает­ся у Ромы, и попросил ее нас познакомить. Я так никогда не делаю, как будто это на­силие над реальностью, будто все долж­но складываться само. Но моя интуитивная потребность в Роме была настолько мощ­ная, что я решил ему написать. Маша скинула мне контакт, но предупредила, что с ним очень сложно познакомиться в це­лом, а уж посредством соцсетей или смс — вообще нереально. Но Рома ответил, а по­том меня позвали к нему на пробы.

Я приехал в Москву, там в старом здании Дома кино собралась целая толпа талант­ливых подростков, многие были знакомы друг с другом. Мы должны были играть разные импровизированные ситуации из абстрактного мира историй Ромы. На­пример, затереть за раз­ницу между зоной и психушкой с Федором Лавровым или выпро­сить день­ги у Фрола Фроло­ва, а тот должен был, напри­мер не дать (Лавров и Фро­лов — актеры, кото­рые снимаются почти во всех фильмах Ро­мана Михайлова. — Прим. ред.). Конечно, у меня совсем не по­лучилось. Я был очень мимо и не понимал, что делать. Со мной пробо­вался Олег Чугунов (пе­тербургский актер дебютировал в кино в 9 лет и стал известным после супергеройской саги «Майор Гром: Чумной док­тор». — Прим. ред.). С Олегом в паре был какой-то пацан, который говорил что-то типа «блин, дай денег, нам очень надо, мы вернем», а Фрол ему что-то очень жест­кое и по понятиям отвечал. Сцена шла око­ло пяти минут, и Олег за это время не ска­зал ни слова. И был так точен и правдив, что его утвердили.

Михайлов тогда перед всеми меня спро­сил что-то вроде: «А что ты хочешь делать по жизни, Марк?» Не знаю, что на меня на­шло, но почему-то мне показалось важ­ным рассказать, что я вообще-то должен в Америку улетать, потому что прошел ка­стинг к Шону Бейкеру, но мне визу не дали и только поэтому я здесь, но, может, еще и дадут. И пока я все это произносил, то с ужасом думал, какой же я идиот. Какая-то глупая совершенно мною овладела гор­дыня. Почему это из меня вылетело? Зачем людям эта информация? И вообще, скорее всего, я никуда не поеду и ничего та­кого не произойдет. Слава богу, тогда Рома меня не утвер­дил, потому что для того меня нужен был пинок, что­бы чуть-чуть в сознание вернуться.

Высту­пила твоя субличность, которую ты не был рад видеть?

Да, тупая самая.

Тем не менее с Михайловым у вас в итоге все сложилось.

Хочется в это верить. В октябре вы­ходит фильм «Надо снимать фильмы о любви», кино о том, как мы сни­мали кино «Жар-птица». А еще се­риал «Путешествие на солнце и обратно» по тому самому ро­ману Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет», он должен выйти в 2025 году.

Как будто Романа надо держаться.

Я и держусь конкретно.

То есть его метавсе­ленная тебя все-таки поглотила?

Спасла, спасла. Я очень люблю задавать ему вопро­сы. Он как оракул, только на­оборот. К оракулу нужно осоз­нанно подходить, а к Роме чем более бессознательно, тем интереснее будет ответ.

Хочешь немного кислоты? Очень хо­рошая вещь — свежевыжатый лимон­ный сок добавить в горячую воду с ча­брецом. Называю эту смесь «радость иммунитета».

Круто, давай чуть-чуть кислоты.

(Разливают напиток.)