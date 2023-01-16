СССР, сумка «Биркин» и апельсины: Почему «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом за всю историю кинопроката России?

В конце минувшей недели сборы фильма «Чебурашка» в кино превысили четыре миллиарда рублей. Это означает, что семейная драмеди с рейтингом «6+» про умильного зверька с большими ушами, родом из детства для большинства целевой аудитории кинозалов, стала самым кассовой картиной в истории российского кинопроката. Разбираемся, почему зрители так полюбили «странную игрушку безымянную» и ее приключения в компании Сергея Гармаша, Елены Яковлевой, Полины Максимовой, Сергея Лавыгина и Дмитрия Лысенкова.
Раскладывать успех на слагаемые — дело неблагодарное (только если вы не маркетолог или продюсер, готовящий питчинг на госфинансирование для Фонда кино). Что-то сравнимое с проверкой гармонии алгеброй. Но разбирая феномен «Чебурашки» в кинопрокате, обычно выделяют две причины оглушительного триумфа: отсутствие других конкурентов в расписании кинозалов и использование советских культурных кодов в нарративе. «Собака.ru» анализирует каждую из них и предлагает свою версию востребованности совместного проекта студии Yellow, Black and White и «Союзмультфильма».
Он такой один
«Чебурашка» вышел в прокат 1 января 2023-го — во второй день длинных праздничных выходных и первый года. Это самое выгодное время для кинотеатральных релизов, практически гарантирующее кассовые сборы, в том числе из-за климатических особенностей России: в большинстве регионов долго гулять по улице слишком холодно, а музеи работают часов до 18— 19.
Впрочем, и конкурентов у него было не так много. Девятую часть все неувядающей франшизы «Елки» к тому моменту можно было уже посмотреть дома — она вышла на киноплатформах 5 января. Как и интеллектуальный «антагонист» «Чебурашки» — победитель Каннского кинофестиваля «Треугольник печали».
Не удалось побороть чемпиона и стартовавшей на две недели раньше в прокате комедии «Непослушник 2», космической «Мире», мелодраме «Бывшие. Happy End» и даже обычно хитовой анимации про «эффект бабочки» «Иван-царевич и Серый Волк 5», не говоря уже о «Чуке и Геке» — тоже советской классике, но не такой универсальной.
«Чебурашка» стал самым быстрым фильмом-миллиардером российского проката (за три дня), затем раньше других он заработал два миллиарда (за пять дней), а в начале первой рабочей недели года победил «Холопа» с его 3,074 миллиарда рублей (тот долго оставался самым кассовым отечественным релизом новейшего времени). Вскоре проект побил и рекорд «Аватара» (3,517 миллиарда), самой прибыльной ленты в истории кинопроката России, шагнув за 4 миллиарда.
Back in USSR
Конечно, «Чебурашка» — проект ностальгический. Для тех, кто помнит кукольные мультфильмы из золотой коллекции «Союзмультфильма», а потом показывал их своим детям, внукам и даже правнукам. Здесь символы и коды советской эпохи рассыпаны щедрой рукой. Вот жестяные банки в горошек, добродушная мороженица зачитывается «Тремя мушкетерами», в домах рабочей интеллигенции стоят бюсты Эйнштейна, а она сама ездит на мотороллере «Муравей», играет в шахматы, запивая черным чаем обычные сушки-челночок. Здесь шутят в разных значениях рязановским «Тепленькая пошла» и вспоминают «Абырвалг» из булгаковского «Собачьего сердца».
Весь этот уютный мир воспоминаний о хорошем советском (без рефлексий о плохом) олицетворяет Гена (Сергей Гармаш) и его холостяцкий дом с башенкой (специально возведенный для съемок в Кисловодске на территории санатория им. Орджоникидзе). Он тут не крокодил из зоопарка, а мрачный и токсичный пожилой садовник в дендрарии, хамящий окружающим. Геннадий Петрович ожесточился после смерти жены, потерял контакт с дочерью и винит в произошедшем весь мир (и себя, тоже являющегося частью Вселенной).
Его антагонистку в фильме зовут не Шапокляк, а Римма (Елена Яковлева). Если старушка из мультфильма была похожа на пережиток прошлого, «вредный элемент», с которым боролась советская власть (судя по стилю, она бывшая дворянка), в игровой версии — это бизнесвумен, владелица шоколадной фабрики. Она разгуливает с сумкой «Биркин» от Hermès (подозреваем, что именно из крокодиловой кожи!) и олицетворяет все новое, буржуазное и капиталистическое. Живет Римма в стерильном особняке с видом на море, верит в покупательную способность денег (практически для всего). Например, что ими удастся завоевать любовь избалованной внучки.
В этот мир безвременья, где равно сплавлены новое и советское, ураган, как будто из «Волшебника страны Оз» (или «Волшебника Изумрудного города»), приносит Чебурашку вместе с апельсинами. Те не из Марокко (а жаль — было бы, как в повести у Василия Аксенова, то есть еще один советский культурный код), а из Испании. Обаятельный CGI-зверек с большими ушами, чью мимику отыграла актриса Ольга Кузьмина (и подарила ему свой голос), становится тем, кто способен помирить и западников, и славянофилов, собрав всех за одним столом. С апельсиновым соком.
А стол один — и прадеду и внуку
Чебурашка — элемент магического в пространстве картины, устроенной хотя и слишком глянцево, но все же по законам реальности. Он то волшебство, которого не хватает в жизни. Чудо, благодаря которому маленький мальчик, молчавший пять лет, заговорит, вверх взмоют ракеты с конфетами, чтобы устроить из них салют, а быть может быть даже прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Но это уже, вероятно, в сиквеле.
Пока же благодаря Чебурашке люди станут добрее, милосерднее и научатся прощать. Тогда и неприятный помощник Риммы (Дмитрий Лысенков) растянет красное знамя вмести со всеми, чтобы спасти ребенка, падающего с высоты. И сама Римма сменит «Биркин» на Dior, чтобы извиниться и рассказать, что ей просто, как принцу Гарри, не хватает любви. Тогда все и соберутся за одним столом, что, по заветам Тарковского-старшего, один и прадеду, и внуку. В какие времена они бы ни взрослели и какие ни читали в детстве книги: Джоан Роулинг или Эдуарда Успенского.
6+
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