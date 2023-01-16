СССР, сумка «Биркин» и апельсины: Почему «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом за всю историю кинопроката России?

Он такой один

«Чебурашка» вышел в прокат 1 января 2023-го — во второй день длинных праздничных выходных и первый года. Это самое выгодное время для кинотеатральных релизов, практически гарантирующее кассовые сборы, в том числе из-за климатических особенностей России: в большинстве регионов долго гулять по улице слишком холодно, а музеи работают часов до 18— 19.

Впрочем, и конкурентов у него было не так много. Девятую часть все неувядающей франшизы «Елки» к тому моменту можно было уже посмотреть дома — она вышла на киноплатформах 5 января. Как и интеллектуальный «антагонист» «Чебурашки» — победитель Каннского кинофестиваля «Треугольник печали».

Не удалось побороть чемпиона и стартовавшей на две недели раньше в прокате комедии «Непослушник 2», космической «Мире», мелодраме «Бывшие. Happy End» и даже обычно хитовой анимации про «эффект бабочки» «Иван-царевич и Серый Волк 5», не говоря уже о «Чуке и Геке» — тоже советской классике, но не такой универсальной.

«Чебурашка» стал самым быстрым фильмом-миллиардером российского проката (за три дня), затем раньше других он заработал два миллиарда (за пять дней), а в начале первой рабочей недели года победил «Холопа» с его 3,074 миллиарда рублей (тот долго оставался самым кассовым отечественным релизом новейшего времени). Вскоре проект побил и рекорд «Аватара» (3,517 миллиарда), самой прибыльной ленты в истории кинопроката России, шагнув за 4 миллиарда.