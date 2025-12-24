12 лучших видеоигр 2025 года

В новом тексте о субъективных итогах 2025-го автор Собака.ru Алексей Нимандов, редактор рубрики «Кино» Александр Павлов, гейм-журналист и создатель YouTube-канала «Бумажный меч» Эмиль Политаев, а также выпускающий редактор издания «Кибер» и создатель телеграм-канала «Лутбоксы, карты, два доната» Георгий Ядвидчук рассказывают о 12 лучших видеоиграх года, которые способны увлечь всех.
Бонус: о нескучных настольных вариантах читайте здесь.
Ghost of Yotei (18+)
Эмиль Политаев: «Это отличное самурайское приключение, которое скрасит ваши вечера на новогодних каникулах. И да, для погружения не нужно проходить первую часть. Прелесть Ghost of Yotei — в том, как она направляет игрока: на некоторые активности вы будете натыкаться сами, просто изучая территорию, а про остальные вам расскажут второстепенные персонажи. Исследовать подобный мир — сплошное удовольствие. Сюжет об отмщении подкрепляется красивым визуалом и достаточно бодрым геймплеем. Сложность можно настроить под себя, поэтому довольны будут как казуалы, так и хардкорные игроки».
Arc Raiders (16+)
Эмиль Политаев: «Идеальный вариант для совместной игры с друзьями. Это extraction-шутер с артом, вдохновленным научной фантастикой 1980-х. Тут нужно исследовать территории, а также сражаться с роботами и другими игроками. На выбор дают несколько карт, поэтому скучно не будет — всегда найдете чем заняться. Еще Arc Raiders постоянно генерирует забавные и эпичные ситуации. Любители мультиплеерных игр точно оценят!»
Hades 2 (12+)
Георгий Ядвидчук: «Серия Hades прославилась и как приключение в мире древнегреческих богов, и как динамичная экшен-игра с большими возможностями. И если у оригинала все было в порядке с повествованием, но не так идеально с боевой системой, в продолжении наоборот: теперь это превосходный конструктор по сборке билда.
Философия Hades 2 строится на экспериментах и любознательности. В игре весело находиться и пробовать разные сочетания. При этом продолжительность именно такая, чтоб вы поймали настроение, втянулись и начали вникать в детали. Например, открывать новое оружие, прокачивать экипировку или кардинально менять свой игровой стиль».
Avowed (18+)
Георгий Ядвидчук: «Игра, которая поощряет любознательность. Пока другие студии пытаются впечатлить размахом, Obsidian создала камерное приключение во вселенной Pillars of Eternity. Поначалу кажется, что в игре не так много элементов, зато каждый представлен на достойном уровне.
С Hades 2 игру роднит философия экспериментов. Здесь вопрос "А что если?" способен привести к неожиданным решениям как при прохождении заданий, так и в сражениях. Например, герой способен вооружиться двумя мушкетами и стать Джоном Уиком или забраться в секретную пещеру и найти не только уникальный набор доспехов, но и кардинально изменить концовку одного из эпизодов. Единственный недостаток — на финальных титрах уже хочется продолжения, но пока всем поклонникам игры остается только ждать релиза».
MARVEL Cosmic Invasion (12+)
Георгий Ядвидчук: «Приключение на пару вечеров, которое окунет вас в атмосферу 1990-х, когда вы вместе с отцом или друзьями выходили на игровую арену, чтобы отмутузить группу засранцев в рваных штанах или длинных трико. Сюжет в таких играх, как правило, неважен. А вот ощущение от командного взаимодействия и разных механик — очень даже. Чем веселее, тем лучше.
MARVEL Cosmic Invasion как раз из таких. В игре увлекательно нажимать кнопки вне зависимости, любите вы супергероев или нет. Главное достоинство — в выборе сразу двух персонажей, чьи умения вы сочетаете в бою. И чем лучше взаимодействуют их способности, тем более зрелищные комбо вы будет совершать. А уж подобрать пару, от которой вы придете в восторг, вполне легко — состав героев широкий. Бонус: никто не мешает вам повторяться: можно хоть одинаковыми парами мутузить инопланетных болванчиков и получать удовольствие».
The Alters (18+)
Александр Павлов: «Новая игра про выживание в исполнении польских разработчиков 11 bit studios, авторов This War of Mine и Frostpunk и больших любителей моральных дилемм. Если первая была о сложности сохранения человеческого облика во время войны в условной Боснии, а вторая — о неизбежности диктатуры во время ледяного апокалипсиса, то The Alters предлагает приключения в космосе, но с еще более дикой концепцией.
Главный герой остается единственным выжившим из экипажа корабля на недружелюбной планете. При таких раскладах шансы построить полноценную базу и не умереть почти равны нулю, но есть выход. С помощью квантового компьютера и волшебного ископаемого под названием рапидий можно клонировать себя, причем с разными профессиональными навыками, которые персонаж мог бы получить, приняв то или иное важное жизненное решение: стать врачом, ученым, шахтером и так далее.
В итоге собирается команда вроде бы из тебя самого, но с совершенно противоположными опытом и характером — причем зачастую клоны оказываются довольно неприятными людьми и поладить с ними (то есть с собой) будет сложнее, чем что-нибудь починить или спрятаться от солнечной радиации».
Rue Valley (16+)
Александр Павлов: «Изометрическая RPG в стиле Disco Elisium про психическое здоровье: главный герой получает целый набор расстройств вроде паранойи или чувства вины (их необходимо выбрать самому игроку!) и оказывается на приеме у психолога в маленьком городке. А через некоторое время сталкивается с аномалией — временной петлей, как в “Дне сурка”, только длиной в 47 минут.
Чтобы из нее выбраться, нужно вдумчиво проживать этот отрезок снова и снова, обращая внимание на мельчайшие детали и по крупицам собирая подробности истории. Впрочем, главное и самое увлекательное здесь — вместе с протагонистом хоть как-то починить его побитое тяжелой депрессией ментальное состояние».
Kingdom Come: Deliverance II (18+)
Алексей Нимандов: «Моя личная игра года, в которой я провел уже 120 часов и не планирую останавливаться, потому что все еще не пройдены сюжетка и дополнения. Это RPG, в которой хочется жить (без шуток!), проходить все квесты и любоваться пейзажами средневековой Чехии».
Clair Obscur: Expedition 33 (16+)
Алексей Нимандов: «Даже если забыть про многочисленные награды, это просто очень хорошая JRPG, где отлично прописаны персонажи, а еще пронзительная сама история и интересная боевая система. Поверьте: вы будете с азартом бродить по вселенной "Экспедиции", чтобы отыскать очередного противника для схватки».
Ball x Pit (12+)
Алексей Нимандов: «Арканоид, основная фишка которого — шары с разными способностями можно между собой комбинировать и получать новые, с еще более мощными фичами. Это невероятно затягивает, так что если у вас проблемы с тайм-менеджментом, не запускайте Ball x Pit до новогодних выходных!»
Dispatch (16+)
Алексей Нимандов: «Супергеройский сериал года. Ладно, шутка! Геймплей тут тоже есть, но смотреть видео придется очень долго. Сюжетная завязка такова: вы — бывший супергерой, который вынужден стать диспетчером колл-центра для других сверхлюдей. Кажется, что протагониста съест рутина, но нет, это лишь начало приключения».
Death Stranding 2: On The Beach (18+)
Алексей Нимандов: «Если вдруг вы пропустили дилогию о похождениях Сэма Портера Бриджеса, можете сразу начать со второй части. Она удобнее в плане управления и интерфейса, понятнее по сюжету, менее душная по геймплею, а события первой части проговариваются основными тезисами несколько раз. В общем, Кодзима все еще гений!»
Комментарии (0)