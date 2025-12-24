12 лучших видеоигр 2025 года

Hades 2 (12+)

Георгий Ядвидчук: «Серия Hades прославилась и как приключение в мире древнегреческих богов, и как динамичная экшен-игра с большими возможностями. И если у оригинала все было в порядке с повествованием, но не так идеально с боевой системой, в продолжении наоборот: теперь это превосходный конструктор по сборке билда.

Философия Hades 2 строится на экспериментах и любознательности. В игре весело находиться и пробовать разные сочетания. При этом продолжительность именно такая, чтоб вы поймали настроение, втянулись и начали вникать в детали. Например, открывать новое оружие, прокачивать экипировку или кардинально менять свой игровой стиль».