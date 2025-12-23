30 лучших иностранных фильмов 2025 года

Собака.ru продолжает подводить субъективные итоги года в кино! При выборе главных иностранных фильмов мы включаем лишь те картины, что были в прокате в России или в него не попадут, но официально вышли в 2025-м на стримингах. Все, что вы пропустили, можно посмотреть на каникулах! А еще — почитать о лучших иностранных и отечественных сериалах, российских фильмах, а также документальных проектах.
Дисклеймер: в список не включены и другие хорошие фильмы, релиз которых в кино будет в следующем году. Например, «Отец мать сестра брат» Джима Джармуша выйдет в российский прокат с 1 января 2026-го, а «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу — с 15-го.
«Битва за битвой» / One Battle After Another (18+)
Один из главных кинохитов 2025 года — режиссер «Магнолии» и «Лакричной пиццы» Пол Томас Андерсон рассказывает историю бывшего пламенного революционера Боба Фергюсона (Леонардо ДиКаприо), который скрывается в глуши и воспитывает дочку-подростка (Чейз Инфинити). Однако спустя 16 лет его настигает прошлое — в лице одновременно зловещего и комичного полковника Локджо (Шон Пенн). Картина основана на книге Томаса Пинчона.
Вышел на Prime Video
«Гадкая сестра» / Den stygge stesøsteren (18+)
Норвежский боди-хоррор, который критики и зрители окрестили «новой "Субстанцией"». Это сказка про Золушку, рассказанная с точки зрения ее сестры-дурнушки. Эльвира (Леа Мюрен) мечтает выйти замуж за принца, под влиянием властной матери Ребекки (Ане Даль Торп, «Разлом») она идет на безумные жертвы: от болезненной операции по пластике носа до подсаживания паразитов в качества средства для похудения.
Картину сняла Эмили Блихфельдт, для которой это дебют в полнометражном формате.
Вышел на «Кинопоиске», Wink, «Иви», Okko
«Сентиментальная ценность» / Affeksjonsverdi (18+)
Драма Йоакима Триера («Громче, чем бомбы», «Худший человек на свете») получила Гран-при жюри Каннского кинофестиваля-2025. По сюжету сестры (Ренате Реинсве и Инга Ибсдоттер Лиллеос) похоронили мать. Дом, в котором жили несколько поколений, опустел, но женщины не отчаиваются — их связывают близкие отношения. Дисгармонию вносит внезапно появившийся отец — гениальный режиссер (Стеллан Скарсгард). После 15 лет отсутствия он приглашает старшую дочь, успешную театральную актрису, исполнить главную роль в его новом и, судя по всему, последнем фильме.
Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink
«Эддингтон» / Eddington (18+)
Действие неовестерна (и драматического хоррора!) разворачивается во время коронавируса. Коррумпированный шериф городка Эддингтон Джо Кросс (Хоакин Феникс) восстает против мэра Тэда Гарсии (Педро Паскаль) — любовника его жены Луизы (Эмма Стоун).
Также в касте нового фильма мастера слоубернов Ари Астера («Реинкарнация», «Солнцестояние»), снятого по его же сценарию, Люк Граймс, Остин Батлер, Дирдри О’Коннелл и другие. Оператор — Дариус Хонджи («Семь», «Полночь в Париже», «Пляж»).
Вышел на Apple TV
«Сират» / Sirât (18+)
Драма Оливера Лаше («И придет огонь») получила приз жюри на Каннском кинофестивале-2025. По сюжету немолодой мужчина Луис (Серхи Лопес, «Лабиринт Фавна») вместе с сыном приезжает на поиски дочери, пропавшей на рейве в Марокко — и их одиссея по живописной пустыне превращается в долгое экзистенциальное путешествие.
Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви»
«Простая случайность» / Yek tasadef sadeh (18+)
Картина иранского режиссера Джафара Панахи в этом году получила «Золотую пальмовую ветвь» — главный приз Каннского кинофестиваля. По сюжету мужчина едет домой с семьей и сбивает собаку, так он оказывается в автомастерской, где работник узнает в нем человека, пытавшего его в тюрьме. Так «простая случайность» запускает машину мести — бывшая жертва похищает мучителя и готова сама вступить в круговорот насилия, похоронив того заживо. Правда, прежде чем приступать к расправе, благоразумно решает удостовериться в личности экс-офицера — в этом ему помогают другие пострадавшие.
Вышел на Prime Video
«Орудия» / Weapons (18+)
Один из главных хорроров 2025 года и кассовый хит при относительно скромном бюджете снял режиссер «Варвара» Зак Креггер. Однажды ночью в небольшом американском городке сразу 17 младшеклассников выбежали из своих домов и умчались в неизвестность. Полиция бессильна — тогда расследование в свои руки берут отец одного из пропавших Арчер (Джош Бролин), школьная учительница Джастин (Джулия Гарнер), коп Пол (Олден Эренрайк) и оказавшийся с ними не в то время и не в том месте мелкий воришка Тони (Остин Абрамс). История при этом рассказывается глазами каждого из ключевых персонажей.
Вышел на Apple TV, Prime Video
«Грешники» / Sinners (18+)
Экшен-хит Райана Куглера (режиссер «Крида» и дилогии «Черная пантера») с отличным саундтреком! В 1930-е годы братья Смок и Стэк (обоих играет Майкл Б. Джордан) выкупают землю, чтобы построить на ней музыкальный бар для темнокожих. Это оказывается не так уж просто — в дело вмешиваются местные расисты и вампиры.
Также в картине в духе «От заката до рассвета» снялись Хейли Стайнфелд («Железная хватка»), Джек О’Коннелл («28 лет спустя»), Майлз Кэйтон и другие. И да, вампиры тут, конечно, метафора.
Вышел на Prime Video, iTunes
«F1» / F1 (18+)
Хит для любителей «Формулы-1» — и не только. Опытный пилот Сонни Хейс (Брэд Питт) по настоятельной просьбе своего бывшего напарника, а теперь босса команды-аутсайдера (Хавьер Бардем), возвращается за руль, чтобы спасти это сомнительное предприятие и доказать самому себе, что он еще чего-то стоит.
Удивительный многомиллионный аттракцион, который снимался во время проведения реальных Гран При — его режиссером выступил Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик»).
Вышел на Prime Video, iTunes
«28 лет спустя» / 28 Years Later (18+)
Дэнни Бойл и Алекс Гарленд воссоединились ради продолжения своего совместного хита об эпидемии вируса ярости, захлестнувшего Великобританию. В триквеле Альбион находится в полной изоляции от всего остального мира, зомби эволюционировали, а немногочисленные выжившие создали архаичные поселения. История разворачивается вокруг отца и сына (Аарон Тейлор-Джонсон из «Стать Джоном Ленноном» и Элфи Уильямс из «Темных начал»). Чтобы помочь тяжелобольной маме (Джоди Комер, «Убивая Еву») мальчик вместе с ней отправляется к загадочному доктору-отшельнику (Рэйф Файнс).
Вышел на Apple TV
«Финикийская схема» / The Phoenician Scheme (18+)
Новая картина Уэса Андерсона участвовала в этом году в основном конкурсе Каннского фестиваля. На дворе 1950-е, колоритный промышленник Анатоль Корда (Бенисио Дель Торо) после очередного покушения на него решает передать дела дочери Лизл (Миа Триплтон) — и рассказывает ей о своем гениальном торговом плане, который свяжет Запад и Ближний Восток и будет приносить баснословные деньги. Девушка, впрочем, больше хочет стать монахиней, а вокруг вьются весьма опасные конкуренты.
В касте — команда звезд первой величины: Том Хэнкс, Уиллем Дефо, Майкл Сера, Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон и другие.
Вышел на Prime Video, iTunes
«Под огнем» / Warfare (18+)
После «Падения империи» Алекс Гарленд, кажется, окончательно увлекся темой военных конфликтов. На этот раз он экранизировал реальный эпизод войны в Ираке: в 2006 году группа американских солдат попала в масштабную засаду. Сценарий Гарленд написал совместно с Рэем Мендосой, бывшим спецназовцем, непосредственно участвовавшим в том бою.
В фильме снялись Д’Фарао Ун-А-Тай («Расследования Мердока»), Уилл Поултер («Выживший»), Космо Джарвис («Сегун») и Кит Коннор («Темные начала»).
Вышел на Okko, «Иви», Wink
«Микки 17» / Mickey 17 (18+)
Сатирический сай-фай-экшн режиссера оскароносных «Паразитов», корейца Пон Джун-хо — его третий (и самый масштабный!) фильм на английском языке. В касте — сплошь голливудские звезды первой величины от Роберта Паттинсона до Марка Руффало, Тони Колетт и Наоми Аки из недавнего хита «Подай знак». Постановщик антиутопии «Сквозь снег» вновь препарирует капитализм, колониализм и прочие формы эксплуатации одних другими (и это ему явно куда интереснее эпичных схваток, хотя их тоже хватает).
Неудачник Микки Барнс (Паттинсон) вынужден бежать с Земли, задолжав крупную сумму кредитору с замашками садиста. Так он, не вникнув в условия, вписывается в космическую программу эксцентричного богача-нарцисса Кеннета Маршалла (Руффало) — пародии одновременно на Трампа и Маска. Она заключается в том, что корабль с добровольцами бороздит просторы галактики, чтобы осесть и построить дивный новый мир на ледяной планете Нифльхейм. А Микки достается низшая должность расходника — человека, который ради общего будущего готов раз за разом умирать. Чтобы воскресать в своем же свеженапечатанном теле, куда загружают его воспоминания за все прожитые жизни.
Вышел на Prime Video, iTunes
«Все, что нам кажется светом» / All We Imagine As Light (18+)
Снятая в квазидокументальной манере (постановщица Паял Кападиа начинала как раз с документального кино, и это ее игровой дебют) зарисовка из жизни двух женщин в современном Мумбаи. Они обе работают медсестрами и вместе снимают квартиру. У той, что старше, есть муж, но он давно уехал на заработки в Германию и с тех пор пропал. Вторая — тайно встречается с юношей-мусульманином.
Фильм стал обладателем гран-при Каннского кинофестиваля в прошлом году, но в российский прокат вышел лишь в 2025-м.
Вышел на Okko, «Иви», «Кинопоиске»
«Верни ее из мертвых» / Bring Her Back (18+)
Хоррормейкеры братья Дэнни и Майкл Филиппу («Два, три, демон, приди!») в 2025 году продолжили старательно пугать зрителей. История на этот раз строится вокруг брата и сестры, попавших к вроде бы добродушной приемной матери (Салли Хокинс). Впрочем, у нее есть жуткая тайна — с помощью подростков и обряда некромантии она хочет воскресить свою умершую дочь.
Вышел на Wink, «Иви», Okko, «Кинопоиске»
«Метод исключения» / No Other Choice (18+)
Новый фильм режиссера «Олдбоя» и «Решения уйти» Пак Чхан-ука участвовал в этому году в основном конкурсе Венецианского фестиваля. По сюжету сотрудника бумажной фабрики Ман-су увольняют с работы, которой мужчина отдал 25 лет. В отчаянии тот решает физически устранить всех гипотетических конкурентов на подходящее ему место в аналогичной компании.
В главных ролях — одна из звезд «Игры в кальмара» Ли Бен-хон и Сон Е-джин из «Любовного приземления». Картина основана на романе «Топор» американца Дональда Уэстлейка.
Идет в кинотеатрах России
«Умри, моя любовь» / Die My Love (18+)
Драматический триллер с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном — их герои, влюбленные Грейс и Джексон, сбегают ото всех в горы Монтаны и хотят начать жизнь с нуля вместе с маленьким ребенком. Получается не очень: отношения пары довольно быстро становятся адом из-за послеродовой депрессии, галлюцинаций, паранойи и неумении одного партнера услышать другого, вмешаться и помочь.
Также в касте — Ник Нолти, Сисси Спейсек и Лакит Стэнфилд. Постановщицей картины, показанной в этом году в основном конкурсе Канн, стала Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином»).
Идет в кинотеатрах России
«Прости, детка» / Sorry, Baby (18+)
Драмеди дебютантки Евы Виктор, тепло принятое на фестивале «Сандэнс». По сюжету Агнес (главную роль сыграла сама режиссер) подвергается сексуализированному насилию со стороны преподавателя, которому она доверяла. Наступает время для рефлексии, что же она сделала не так.
У постановщицы получилась не беспросветная картина о #MeToo, а наполненное юмором нежное напоминание, что самый темный час бывает перед рассветом.
Вышел на Apple TV
«Жизнь Чака» / The Life of Chuck (18+)
Экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга о трех эпизодах из жизни обычного мужчины по имени Чак (Том Хиддлстон, «Локи»), в чью реальность начинают проникать таинственные послания с намеками на его особое предназначение.
Хотя режиссером выступил хоррормейкер Майк Флэнаган («Призрак дома на холме», «Доктор Сон»), это не фильм ужасов, а драма с элементами фантастики — картину оценило жюри фестиваля в Торонто, вручив ей главный приз. Среди партнеров Хиддлстона — звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл, Чиветель Эджиофор («12 лет рабства»), Давид Дастмалчян («Оппенгеймер») и другие.
Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink
«Бугония» / Bugonia (18+)
Новая работа Йоргоса Лантимоса («Лобстер», «Убийство священного оленя») в жанре сатирической фантастики. Странноватые конспирологи Тедди и Дон (Джесси Племонс и Эйда Делбис) похищают главу фармацевтической корпорации Мишель (Эмма Стоун), находясь в полной уверенности, что та инопланетянка из созвездия Андромеды и готовит полномасштабное вторжение на Землю.
Среди продюсеров картины — режиссер «Эддингтона» Ари Астер.
Вышел на Prime Video
«Голый пистолет» / The Naked Gun (18+)
Перезагрузка легендарной комедии братьев Цукеров и Джима Абрахамса. В новой версии вместо Лесли Нильсена в роли копа-недоразумения задействован Лиам Нисон, который играет сына главного героя оригинальной трилогии Фрэнка Дребина. Впрочем, по степени фирменного концентрированного идиотизма тот оказывается достойным продолжателем дела отца.
В роли боевой подруги Фрэнка — Памела Андерсон, режиссером выступил Акива Шаффер («Бруклин 9-9»), а спродюсировал проект Сет Макфарлейн, один из отцов «Гриффинов» и «Американского папаши».
Вышел на Apple TV, Prime Video
«Франкенштейн» / Frankenstein (18+)
Новая интерпретация классического романа Мэри Шелли в версии режиссера «Лабиринта Фавна» и «Формы воды» Гильермо дель Торо. Доктора Франкенштейна играет Оскар Айзек, сотворенного им монстра — Джейкоб Элорди. Также в касте — Кристоф Вальц, Миа Гот, Ларс Миккельсен и многие другие.
Вышел на Netflix
«Материалистка» / Materialists (18+)
Лучшая брачная агентша Нью-Йорка Люси (Дакота Джонсон, «50 оттенков серого») выбирает между перспективным новым знакомым, состоятельным Гарри (Педро Паскаль, «Одни из нас»), и работающим официантом экс-бойфрендом-актером Джоном (Крис Эванс), к которому у нее все еще остались чувства.
Противоречивый ромком, отходящий от жанровых канонов, для студии А24 сняла Селин Сон, автор «Прошлых жизней». (Спойлер: самые смешные шутки тут — про дейтинг!)
Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink
«Дракула» / Dracula: A Love Tale (18+)
Люк Бессон взялся за вечный вампирский сюжет: Дракула в исполнении Калеба Лэндри Джонса («Догмен») уже четыреста лет ждет реинкарнации умершей любимой жены Елизаветы — в какой-то момент это все-таки случается и на его пути появляется девушка Мина (Зои Блю, «Элитное общество»).
Также в касте — Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Матильда Де Анджелис («Закон Лидии Поэт») и другие.
Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Кион», «Иви»
«Звук падения» / In die Sonne schauen (18+)
Обладатель приза жюри в Каннах-2025 — фильм разделил третью по значимости награду фестиваля с картиной «Сират» Оливера Лаше. Медитативная история в режиссуре немки Маши Шилински связывает четыре поколения женщин, в разное время живших в одном поместье в Альтмарке — с Первой мировой войны и до наших дней.
Идет в кинотеатрах России
«Зверополис 2» / Zootopia 2 (18+)
Импульсивная крольчиха Джуди (Джиннифер Гудвин) и хитрый лис Ник (Джейсон Бейтман) возвращаются к полицейской работе в Зверополисе — в сиквеле популярного мультфильма напарники расследуют появление в городе змей, соседство с которыми очень тревожит местных обитателей.
Картина Байрона Ховарда и Джареда Буша (они же делали первую часть) уже стала хитом и собрала более миллиарда долларов в мировом прокате.
Идет в кинотеатрах России
«Новая волна» / Nouvelle Vague (18+)
Фильм режиссера культовой трилогии «Перед рассветом /закатом/ полуночью» и «Отрочества» Ричарда Линклейтера посвящен французской новой волне в кино. Сюжет строится вокруг съемок первой полнометражной картины Жана-Люка Годара (его сыграл Гийом Марбек) «На последнем дыхании»: на главные роли тот приглашает Жана-Поля Бельмондо (Обри Дюллен) и Джин Сиберг (Зои Дойч) — начинается работа над одной из самых значимых лент мирового кинематографа.
Идет в кинотеатрах России
«Достать ножи: Воскрешение покойника» / Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (18+)
Продолжение популярной франшизы с Дэниэлом Крэйгом в роли частного детектива Бенуа Блана — на этот раз тот расследует убийство, случившееся в церкви в небольшом городке. Актерский состав традиционно мощный: Джош Бролин, Эндрю Скотт, Мила Кунис, Джереми Реннер, Гленн Клоуз и другие.
За режиссуру по-прежнему отвечает автор первых двух фильмов Райан Джонсон.
Вышел на Netflix
«Я бы тебя пнула, если бы могла» / If I Had Legs I'd Kick You (18+)
Актерский бенефис Роуз Бирн («28 недель спустя», «Миссис Америка») в роли женщины по имени Линда, которая в одиночку ухаживает за дочерью с тяжелым заболеванием (Дилейни Куинн, «Супруги Роуз») и находится на грани нервного срыва. Ситуацию в какой-то момент окончательно усугубляет протекающая в доме крыша, вынудившая семью переехать в дешевый мотель.
За роль в драмеди Мэри Бронштейн («Возбуждение») Бирн в этом году получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль на Берлинском кинофестивале.
Вышел на «Иви», Wink
«Кей-поп-охотницы на демонов» / KPop Demon Hunters (18+)
Хитовый мультфильм о трех девушках из кей-поп-группы Huntrix, которые в свободное от концертов время сражаются с демонами из параллельной реальности (но тоже с помощью своих песен!). Внезапно у них появляются конкуренты — парни из коллектива Saja Boys, активно переманивающие фанатов и вообще подозрительно похожие на пришельцев из другой вселенной.
Режиссерами проекта выступили дебютантка Мэгги Кан и Крис Аппелханс («Волшебный дракон»).
Вышел на Netflix
