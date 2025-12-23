30 лучших иностранных фильмов 2025 года

Собака.ru продолжает подводить субъективные итоги года в кино! При выборе главных иностранных фильмов мы включаем лишь те картины, что были в прокате в России или в него не попадут, но официально вышли в 2025-м на стримингах. Все, что вы пропустили, можно посмотреть на каникулах! А еще — почитать о лучших иностранных и отечественных сериалах, российских фильмах, а также документальных проектах.

Дисклеймер: в список не включены и другие хорошие фильмы, релиз которых в кино будет в следующем году. Например, «Отец мать сестра брат» Джима Джармуша выйдет в российский прокат с 1 января 2026-го, а «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу — с 15-го.