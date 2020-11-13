Алена Швец: «Если стала королевой, то будь добра, сохрани весь отстой, который тебя сформировал»

«Королева отстоя» — звучит самокритично.

Нет, никакой самокритики тут нет. Это название имеет четкий посыл — чего бы ты ни достиг, помни, кто ты есть на самом деле и откуда ты начинал. И если стала королевой, то будь добра, сохрани весь отстой, который когда-то тебя сформировал. Иначе это уже не ты. Название я придумала быстро и сразу поняла: оно лучше всего отвечает моей философии — как и треки: «Мемы», «Комплексы», «Молодая красивая дрянь» (между прочим, отсылка к стихотворению Есенина!).

Вы родились и выросли в Челябинске — русском Детройте, который многим кажется городом с суровыми нравами. Каково было взрослеть там?

Ранее детство я провела в Златоусте, это под Челябинском, но в школе училась уже в самом Танкограде. И это была обычная, нормальная жизнь, обычное взросление, я ни разу не сталкивалась с гопниками или уличным насилием. Я, может быть, открою секрет, но в Челябинске живут точно такие же люди, как и во всей России, а все остальное — стереотипы. Маргиналов там ровно столько, сколько в других городах. Я понимаю, что словосочетание «юность в Челябинске» порождает адские ассоциации с суровыми законами улиц, но у меня было все прекрасно: друзья, музыка, поездки в леса и на озера. Я играла и пела на Кировке (главная пешеходная улица Челябинска, которую называют местным Арбатом. — Прим. ред.), как говорят, стритовала вместе с подругами. Челябинск — это очень яркое и очень светлое воспоминание.

Что вам как музыканту дало стритование?

Я не могу это сформулировать, но это настолько уникальный опыт, что он вдохновляет меня до сих пор. То лето, когда я вышла на улицу с гитарой — лучшее в жизни. Ты стоишь, весь такой яркий, необычный, вокруг ходят вроде как заурядные серые люди — и вдруг ты видишь, что им нравится твоя музыка! Это ж такое чувство, как будто систему поломал и мир разукрасил! Собственно, я научилась играть на гитаре ради стритования. Репетировала, стирала в кровь пальцы — уж очень хотелось играть там, на Кировке.