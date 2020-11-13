Алена Швец: «Если стала королевой, то будь добра, сохрани весь отстой, который тебя сформировал»

19-летняя певица и автор песен собрала полмиллиона подписчиков на YouTube, исполняя свои песни про мемы, скейтеров и первую любовь под гитару, недавно вышел ее новый (шестой!) альбом «Королева отстоя», а на этой неделе и клип «Машина для убийств».
«Королева отстоя» — звучит самокритично.
Нет, никакой самокритики тут нет. Это название имеет четкий посыл — чего бы ты ни достиг, помни, кто ты есть на самом деле и откуда ты начинал. И если стала королевой, то будь добра, сохрани весь отстой, который когда-то тебя сформировал. Иначе это уже не ты. Название я придумала быстро и сразу поняла: оно лучше всего отвечает моей философии — как и треки: «Мемы», «Комплексы», «Молодая красивая дрянь» (между прочим, отсылка к стихотворению Есенина!).
Вы родились и выросли в Челябинске — русском Детройте, который многим кажется городом с суровыми нравами. Каково было взрослеть там?
Ранее детство я провела в Златоусте, это под Челябинском, но в школе училась уже в самом Танкограде. И это была обычная, нормальная жизнь, обычное взросление, я ни разу не сталкивалась с гопниками или уличным насилием. Я, может быть, открою секрет, но в Челябинске живут точно такие же люди, как и во всей России, а все остальное — стереотипы. Маргиналов там ровно столько, сколько в других городах. Я понимаю, что словосочетание «юность в Челябинске» порождает адские ассоциации с суровыми законами улиц, но у меня было все прекрасно: друзья, музыка, поездки в леса и на озера. Я играла и пела на Кировке (главная пешеходная улица Челябинска, которую называют местным Арбатом. — Прим. ред.), как говорят, стритовала вместе с подругами. Челябинск — это очень яркое и очень светлое воспоминание.
Что вам как музыканту дало стритование?
Я не могу это сформулировать, но это настолько уникальный опыт, что он вдохновляет меня до сих пор. То лето, когда я вышла на улицу с гитарой — лучшее в жизни. Ты стоишь, весь такой яркий, необычный, вокруг ходят вроде как заурядные серые люди — и вдруг ты видишь, что им нравится твоя музыка! Это ж такое чувство, как будто систему поломал и мир разукрасил! Собственно, я научилась играть на гитаре ради стритования. Репетировала, стирала в кровь пальцы — уж очень хотелось играть там, на Кировке.
И несмотря на любовь к Челябинску, вы переехали в Петербург.
В Петербурге куча моих друзей-музыкантов, звукорежиссеров, фотографов, огромное количество творческих комьюнити. Петербург как будто всегда тянул ко мне руки, и когда в 2018 году я училась в 11 классе, поняла, что в Челябинске мне просто некуда развиваться. Посреди учебного года улетела в Петербург, родители помогли снять квартиру, обосноваться, окончить здесь школу. Так и живу с тех пор.
Вы обозначали жанр вашей музыки как «постбард», но потом отказались от этого определения. Почему?
Сейчас я свою музыку вообще никак не определяю, я просто пою песни. У меня есть и поп-рок, и гранж, и бардовская песня под гитару. А в прошлых альбомах были и инди, и, прости господи, кантри. Альбом «Проволока из одуванчиков» 2019 года вообще идет под грифом «альтернатива». А постбард — это не жанр, это группа людей, которые пели песни под гитару без музыкального образования на улицах, на YouTube, да где угодно, такое широкое комьюнити по всей стране. Комьюнити распалось, умер постбард.
О чем вообще надо петь в 2020 году?
В первую очередь, в 2020 году надо петь в ноты. Вот без этого совсем никак. А если серьезно, то жизнь сейчас настолько разнообразна, что петь можно реально о чем угодно — и тебя услышат. Я пою о разном. Например, мой альбом «Похороните меня за социум» — это рука помощи всем подросткам, которые живут в стрессе, вызванном их обычными подростковыми проблемами, а «Молодая красивая дрянь» — о любви и о ненависти, которую такая любовь может породить. Или «В кабинете у директора» — уже в названии типичная для школьника ситуация: тоже о любви, но наоборот, настолько сильной, что ее не могут омрачить даже враждебно настроенные учителя.
Вы часть целого поколения классных девушек-музыкантов: Polnalyubvi, «Ритуальные услуги», Мусор. Почему вдруг вас стало так много?
Да не вдруг, крутые девушки в музыке были всегда. Просто спасибо интернету, о нас заговорили. Правда, неравенство никуда не делось — мне кажется, парни с гитарами набирают на YouTube больше просмотров. Но то, что пол перестает быть фактором, тормозящим твою жизнь и карьеру, — хорошо.
А в чем вообще соль поколения двадцатилетних, это можно понять изнутри?
Лично я точно такая же, как какая-нибудь моя условная ровесница сто лет назад. С теми же страхами, мечтами и радостями. Просто у нее не было компьютера, а у меня есть. И спасибо этому компьютеру — я могу говорить сразу с миллионами людей.
Текст: Игорь Топорков
Фото: Леля Нордик
Свет: Skypoint
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