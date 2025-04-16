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«Если идти на компромиссы, спектакль получится уродливым, как Франкенштейн»: режиссер Роман Габриа — о премьере «Театрального романа», работе с Сокуровым и хейте

В театре им. Ленсовета важная премьера — спектакль «Театральный роман»: многослойный микс с участием звездных актеров (Боярский!) из сразу трех произведений Булгакова и сотен архивных документов. Редакция Собака.ru поговорила с постановщиком проекта, главным режиссером «Мастерской» Романа Габриа, почему в театре надо быть психологом для артистов, а розы на сцене приемлемы только живые. Бонус: задали вопросы от лица Михаила Булгакова!

Изображение предоставлено Собака.ru театром "Мастерская"

Премьера — лихорадочное время и для актеров, и для режиссера. Вам нравится это состояние?

Скажу так: от театра есть психологическая зависимость. А выпуск спектакля — всегда адреналин, который возбуждает психику так сильно, что седеешь и сжигаешь десятки килограммов.

При подготовке «Театрального романа» тоже появились седые волосы?

Конечно, но не из-за того, что что-то не получалось или не успевалось! Это не паника, а созидательное настроение.

Что чувствуете постфактум? В день премьеры, 12 апреля, было много тревожных новостей и даже риск отмены спектакля.

Я раньше спокойно относился к «сверхъестественному» влиянию Булгакова на процесс постановки его произведений. Думал, совпадения. Но нет — создание постановки и правда оказалось сложнейшим. В «Театральный роман» я вложил весь свой ресурс. А сейчас чувствую гиперусталость и одновременно счастье от проделанной работы. Как будто я долго плыл по реке, меня било камнями, несло течением и вот выбросило на берег.

Расскажите подробнее о работе над спектаклем. Читала, что инсценировка готовилась почти два года!

Да, было 19 версий инсценировки, 20 актерских работ и долгий анализ публицистики. Дело в том, что я захотел создать спектакль не столько про героев «Театрального романа» — Сергея Максудова и Ивана Васильевича, сколько про их прообразы из реальной жизни — Михаила Булгакова и Константина Станиславского. Поэтому я перечитывал собрания сочинений, воспоминания, стенограммы. Обращался к первоисточникам и уже их «перекладывал» на «Театральный роман». Материала было столько, что пришлось остановиться и, подобно тексту самого неоконченного романа, оборвать спектакль на самом интересном месте.

"Театральный роман"
Изображение предоставлено Собакаю.ru театром им. Ленсовета

"Театральный роман"

Но вы же в этой постановке не ограничиваетесь смыслами «Театрального романа».

Да, я смешал три книги: «Белую гвардию», «Дни Турбиных» и «Театральный роман». Плюс в спектакле есть аллюзия на Воланда и Азазелло. То есть это целая вселенная Булгакова.

Вольное обращение с текстами классика могут посчитать дерзким.

Возможно, но для меня этот подход был логичным. «Театральный роман» основан на реальном процессе постановки «Белой гвардии». А «Дни Турбиных» — это его же видоизмененная инсценировка.

Вы упомянули, что в спектакле 20 актерских работ: одна часть труппы играла «Дни Турбиных», другая — «Театральный роман». При этом сам каст звездный: Михаил Боярский, Илья Дель, Лаура Пицхелаури...Как с этим справлялись?

Мне самому иногда нужен психолог, а я в итоге вынужден был им быть для 20 артистов. К каждому искал свой подход, основываясь на психотипе, чтобы он открылся. Это все равно, что находиться в сумасшедшем детском саду, где все вокруг бегают и капризничают. Ну и режиссерское дело вообще неблагодарное.

Звучит немного как кокетство. 

Но ведь мне никто за это спасибо не скажет. Многим плевать, какие внутренние сложности я проживаю в моменте. Просто делаю свое дело — и все.

Изображение предоставлено Собака.ru театром "Мастерская"

«Театральный роман» уже не раз окрестили «потенциальным блокбастером»...

...это ужасная формулировка. Тот, кто ее создал, преследовал менеджерские цели.

А вы никогда не думаете про резонанс?

Я не думаю ни о чем, кроме того, чтобы вытащить содержание из книги на сцену. Булгаков был смел, когда описал театральный мир в сатирическом русле, он не боялся, когда писал роман про классовых врагов государства — белогвардейцев. Если берешься за постановку, важно думать только о том, как быть таким же смелым. Иначе ты предаешь то, зачем существуют эти книги.

В ваш адрес тоже звучат очень разные эпитеты: «апологет неклассического театра», «провокатор», «один из самых смелых режиссеров России». Что-то из этих описаний вам близко?

Не могу судить об их справедливости — я же смотрю на процесс постановок изнутри, а не снаружи. Вообще я люблю собирать прикольный хейт про себя. Например: «Неужели театры не видят, что это полная бездарность? Как же получается, что они снова и снова его приглашают?!».

Изображение предоставлено Собака.ru театром "Мастерская"

Не обидно?

Нет. Когда критик обоснованно пишет, в чем я не до конца понял произведение, я прислушиваюсь. Понятно же, что все постановки несовершенны. Я всего лишь передатчик театральных текстов. Себя в спектаклях не выпячиваю, не кричу о том, что я лучший. Это просто моя работа. Кто-то водит трамвай, кто-то лечит людей, а кто-то…

…ставит «Театральный роман»?

Развлекает по вечерам людей разных городов.

То есть ваш театр — для развлечения?

Да, но для развлечения ума.

А как иначе можно развлекать?

Можно не приглашать к диалогу, а сгонять побольше людей и продавать билетов. Я же стараюсь заставить зрителя быть соавтором спектакля, размышлять над ним вместе со мной.

Изображение предоставлено Собака.ru театром "Мастерская"

Вы пришли в театр из живописи — то есть задумались о режиссуре еще в художественной школе. Как сейчас это отражается на ваших спектаклях?

Драматический театр не слишком внимателен к деталям: мол, какая разница, пластиковые розы или настоящие. Для меня как для художника, она есть. Когда девушка на сцене получает настоящие розы, у них есть запах и энергия.

А еще живые розы развлекают ум.

Именно.

Вы учились в СПбГАТИ у Григория Козлова. Читала, что у вас в то время бывали разногласия, но в 2019 году именно вы стали главным режиссером в созданным им театре «Мастерская». А в 2023-м даже посвятили ему спектакль «Чайка». Как в итоге мастер на вас повлиял?

Григорий Михайлович для меня, пожалуй, самая важная фигура в жизни. Он определил мою судьбу, поверил в меня, обучил, пригласил в «Мастерскую» и поддержал во всех постановках. У нас почти родственные отношения.

Вы также как актер гастролировали с Derevo — проектом идеолога пластического театра Антона Адасинского, сотрудничали с авангардным «АXE» — детищем Павла Семченко и Максима Исаева. Этот опыт отразился на вашем языке в театре?

Скорее научил не бояться сочинять. В «АХЕ» я понял многое про взаимодействие с вещественными миром посредством театра. В Derevo — про отношение к свету, цвету, теням и отражению. Да и потом я увидел большой театральный мир: от Тайваня до Бразилии. Это было круто.

Среди ваших актерских работ также съемки у Александра Сокурова в «Русском ковчеге», снятом одним кадром оммаже Эрмитажу... 

У Александра Николаевича очень выверенная и деликатная методология, философия невмешательства во внутреннюю жизнь актера. Работа с ним осталось в моем ДНК, как и с Алексеем Германом-младшим в «Garpastum» (картина участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. — Прим.ред.). Мне показался любопытным его математический подход к присутствию актера в кадре.

То есть у них вы тоже по-своему учились?

Иногда позволяю себе использовать этот опыт с артистами.

А что сейчас в планах? Какие намечены проекты?

Я еду в любимый новосибирский «Красный факел» ставить «Дорогую Елену Сергеевну». Потом летом будет «Преступление и наказание» в Гомеле. Ну и главное — в следующем году буду снимать дебютный полный метр «Паралимпиец» на основе собственного текста о дуальности бытия.

Изображение предоставлено Собакаю.ru театром "Мастерская"

Хочу предложить вам блиц. Вопрос-ответ по булгаковскому «Театральному роману».

Давайте.

«Я вернулся в театр, без которого не мог жить уже».

Так и есть. Однажды я попытался бросить театр и пожить спокойной жизнью. Не вышло, вернулся через три месяца. В дни, когда в жизни нет театра, мне скучно и одиноко.

«Самое худшее было то, что роман был плох. Если же он был плох, то это означало, что жизни моей приходит конец».

Знакомое состояние. Например, в декабре на фестивале театра «Мастерская» моя работа «Пастернак» не прошла к постановке. Я чувствовал себя полной бездарностью.

«Вы не знаете, что такое театр. Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего».

Это правда! Театр — целое государство, где происходят бунты, расколы, любови, трагедии и случайности. Помню, когда я поступал к Владимиру Викторовичу Петрову (театральный режиссер, мастер в РГИСИ. — Прим.ред.), один из его педагогов сказал обо мне: этот молодой человек в театре не выживет. Ничего! Всякое увидел и живу. Стараюсь поддерживать в себе человеческое и других людей не мучать.

«Нужно было не спорить, — а отвечать так: очень вам благодарен, Иван Васильевич, за ваши указания, я непременно постараюсь их исполнить. Нельзя возражать, понимаете вы или нет?»

Отстаивать свои интересы и убеждать других в правоте своих решений нужно всегда. Иначе будешь изнутри разрушен предательством своих взглядов и идей. Если идти на компромиссы, спектакль получится уродливым, как Франкенштейн.

«Не будем забегать вперед — дальше будет хуже».

Не будем.

Ближайшие показы спектакля «Театральный роман» в театре им. Ленсовета 29 апреля, 8, 23 мая, 8, 22 июня, 8 июля, 16+ 

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