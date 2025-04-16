«Если идти на компромиссы, спектакль получится уродливым, как Франкенштейн»: режиссер Роман Габриа — о премьере «Театрального романа», работе с Сокуровым и хейте

Премьера — лихорадочное время и для актеров, и для режиссера. Вам нравится это состояние?

Скажу так: от театра есть психологическая зависимость. А выпуск спектакля — всегда адреналин, который возбуждает психику так сильно, что седеешь и сжигаешь десятки килограммов.

При подготовке «Театрального романа» тоже появились седые волосы?

Конечно, но не из-за того, что что-то не получалось или не успевалось! Это не паника, а созидательное настроение.

Что чувствуете постфактум? В день премьеры, 12 апреля, было много тревожных новостей и даже риск отмены спектакля.

Я раньше спокойно относился к «сверхъестественному» влиянию Булгакова на процесс постановки его произведений. Думал, совпадения. Но нет — создание постановки и правда оказалось сложнейшим. В «Театральный роман» я вложил весь свой ресурс. А сейчас чувствую гиперусталость и одновременно счастье от проделанной работы. Как будто я долго плыл по реке, меня било камнями, несло течением и вот выбросило на берег.

Расскажите подробнее о работе над спектаклем. Читала, что инсценировка готовилась почти два года!

Да, было 19 версий инсценировки, 20 актерских работ и долгий анализ публицистики. Дело в том, что я захотел создать спектакль не столько про героев «Театрального романа» — Сергея Максудова и Ивана Васильевича, сколько про их прообразы из реальной жизни — Михаила Булгакова и Константина Станиславского. Поэтому я перечитывал собрания сочинений, воспоминания, стенограммы. Обращался к первоисточникам и уже их «перекладывал» на «Театральный роман». Материала было столько, что пришлось остановиться и, подобно тексту самого неоконченного романа, оборвать спектакль на самом интересном месте.