Музыкант и актер Дмитрий Караневский — о юбилейном фестивале «Ленинградские мосты», Петербурге в кино и реальности и локальных фрешменах

Уже в эти выходные, с 22 по 24 августа, в десятый раз пройдет самый петербургский музыкальный фестиваль с отличным лайн-апом «Ленинградские мосты». Редакция Собака.ru расспросила его создателя (а также экс-актера Театра им. Ленсовета и фронтмена ВИА «Пролетарское Танго»!) Дмитрия Караневского про любовь к району Коломна, ностальгию по эпохе фильма «Питер FM», а также разницу между жителями Москвы и нашего города. Бонус: рассказ о локальных фрешменах, которые обязаны оказаться в вашем плейлисте!
Актер, музыкант и создатель фестиваля «Ленмосты» Дмитрий Караневский
Я родился в Великих Луках — это не очень далеко от Петербурга, и первый раз побывал здесь еще совсем маленьким: отец взял меня с собой в командировку. Тогда я ничего толком не запомнил — кажется, увидел крейсер «Аврора» и Петропавловскую крепость. В сознательном возрасте я приехал лет в семнадцать, но тоже не посмотрел город: была очень холодная зима, и я с друзьями целыми днями тусил на Думской. Кажется, даже до Дворцовой площади не дошел. Отчасти влюбился в Петербург я немного позже, когда поступал в Театральную академию на Моховой (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств. — Прим.ред.) и много по нему гулял. Он мне нравится, мы с ним хорошие друзья, отличные партнеры, но домом он все-таки никогда не будет, а вот городом, куда мне хочется возвращаться, да.
Окончательно в Петербург я переехал в 2010 году, и с тех пор он сильно изменился. В десятые он был похож на фильм «Питер FM»: другой воздух, свет. Вольный город, где ты гуляешь по каналам и постоянно забегаешь в любимые «рестораны»: «Столовую №1» и «Две палочки». Возможно, это романтизация или ностальгия, но тот Петербург был мне роднее. Конечно, сейчас он стал круче и интереснее: появились Новая Голландия, «Севкабель Порт», Бертгольд Центр и другие локации. Но в 2010-е Петербург был для прогулок, а сейчас — для работы, связей, проектов.
Петербург — город увлекательных историй. Например, как я дрался на Марсовом поле с бандой рокеров или купался с однокурсниками в Фонтанке. Здесь со мной случилась куча событий: я создал группу «Пролетарское Танго», служил в Театре им. Ленсовета, сыграл первую роль в сериале «Немец», встретил жену. Петербург — лучший город для молодых. Для тех, кто готов влюбиться в него, наслаждаться его красотой и почувствовать себя героем фильма «Прогулка».
Фестиваль «Ленинградские мосты»
В Петербурге меня можно встретить в районе Коломны. Я обожаю гулять там, где кончается Фонтанка: Садовая, Никольская, Декабристов. Но жить я хотел бы у Таврика — это одна из самых больших центральных зеленых зон (что важно когда у тебя есть собака!), а еще там рядом мое любимое «Kroo Cafe».
Сейчас я живу в Москве и чувствую колоссальную разницу между столицей и Петербургом — она проявляется в темпе жизни и моей рутине. Мне нравится зеленый район Сокол — нахаживать по нему километры, кататься на самокате. Я прямо кайфую! Москва — город для того, чтобы побродить и подумать о жизни. Петербург — для насыщенных выходных. Например, в столице если ты если идешь в какой-то бар или ресторан, скорее всего, тебе потом будет лень поехать в другой. В Питере маршрутизация великолепная: зашел в одно место, свернул на противоположную улочку. Чистое удовольствие.
Петербуржцы менее амбициозные, они не гонятся за успехом. У них свой вайб: не спеша зайти в «Подписные», почитать книжку, выпить кофе. Москвичи — очень активные. Они мыслят категориями проектов и денег — всегда подхватывают твои идеи, готовы постоянно что-то придумывать, куда-то идти, что-то делать.
В 1980-е и 1990-е у ленинградской музыкальной сцены было одно лицо — рок-клуб. Сейчас индустрия разнообразная, много прикольных андеграундных ребят. Я бы посоветовал обратить внимание на T.Gosha, Леша Пой и OITZMANN.
Трек, который ассоциируется у меня с Петербургом — «Ленинградские мосты» Леонида Утесова. В нем есть прекрасная фраза: «Лучше моста места встречи нет». Не шучу, именно из-за нее у меня родилась идея создать одноименный фестиваль. А еще самый петербургский плейлист, конечно, в «Питер FM». «Вне зоны доступа» — достаточно услышать пару секунд, и у тебя уже возникают образы города.
В этом году проходит десятый, юбилейный фестиваль «Ленмосты». За эти девять лет мы стали катализаторами роста для многих молодых и классных музыкантов. Жене Трофимову мы предложили выступить сольно (сначала он был на бэк-вокале в группе Groo!) и записали его первый альбом. Рушана, благодаря нам, тоже записала пластинку и нашла своих музыкантов. Аннушкаа собрала коллектив. В этом году на фестивале, например, впервые выступит группа «Телепорт». Запомните это имя, они тоже выстрелят!
На фестивале я пойду на концерты малоизвестных молодых артистов и вам советую! Например, Женю Трофимова я уже слышал сто раз. А вот Uncle Pecos, Нани Еву, «Смирный и друзья» — нет. Мне интересно посмотреть на них. А еще у нас будет хедлайнер, но кто это раскроем только на самом фестивале.
Я считаю, что «Ленмосты» — чудо для Петербурга. Это классное, красивое мероприятие. Ты идешь по центру и видишь не просто случайного уличного музыканта, а профессиональную классную группу, которая стоит в окружении лампочек, флажков на мостах города. Это же волшебство! Мне хотелось бы больше таких мероприятий, где тебе бесплатно предлагают качественную музыку, и остается только прийти и послушать.
Фестиваль «Ленинградские мосты» пройдет в 2025 году с 22 по 24 августа. Вход свободный.
