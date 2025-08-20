Музыкант и актер Дмитрий Караневский — о юбилейном фестивале «Ленинградские мосты», Петербурге в кино и реальности и локальных фрешменах

Я родился в Великих Луках — это не очень далеко от Петербурга, и первый раз побывал здесь еще совсем маленьким: отец взял меня с собой в командировку. Тогда я ничего толком не запомнил — кажется, увидел крейсер «Аврора» и Петропавловскую крепость. В сознательном возрасте я приехал лет в семнадцать, но тоже не посмотрел город: была очень холодная зима, и я с друзьями целыми днями тусил на Думской. Кажется, даже до Дворцовой площади не дошел. Отчасти влюбился в Петербург я немного позже, когда поступал в Театральную академию на Моховой (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств. — Прим.ред.) и много по нему гулял. Он мне нравится, мы с ним хорошие друзья, отличные партнеры, но домом он все-таки никогда не будет, а вот городом, куда мне хочется возвращаться, да.

Окончательно в Петербург я переехал в 2010 году, и с тех пор он сильно изменился. В десятые он был похож на фильм «Питер FM»: другой воздух, свет. Вольный город, где ты гуляешь по каналам и постоянно забегаешь в любимые «рестораны»: «Столовую №1» и «Две палочки». Возможно, это романтизация или ностальгия, но тот Петербург был мне роднее. Конечно, сейчас он стал круче и интереснее: появились Новая Голландия, «Севкабель Порт», Бертгольд Центр и другие локации. Но в 2010-е Петербург был для прогулок, а сейчас — для работы, связей, проектов.

Петербург — город увлекательных историй. Например, как я дрался на Марсовом поле с бандой рокеров или купался с однокурсниками в Фонтанке. Здесь со мной случилась куча событий: я создал группу «Пролетарское Танго», служил в Театре им. Ленсовета, сыграл первую роль в сериале «Немец», встретил жену. Петербург — лучший город для молодых. Для тех, кто готов влюбиться в него, наслаждаться его красотой и почувствовать себя героем фильма «Прогулка».