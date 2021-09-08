«Если ты скучный — ты идешь нахрен» — режиссер Дмитрий Крестьянкин о работе с подростками и социальном театре

Пару лет назад в Петербурге случился бум новых театров: открылись Социально-художественный театр, Городской, Новый императорский театр, «Плохой театр». Чем твой проект отличается от других?

«Плохой» — театр, у которого ничего нет. У любого маленького независимого коллектива есть хотя бы амбиции: своя площадка лет через пять или «Золотая маска». В«Плохом» даже сезонов нет. Нам пофиг. Мы не продаем билеты, а следовательно, не получаем денег — только донаты со спектакля. Мы играем, когда хочется. А когда не хочется — не играем. Поэтому играем редко! (Смеется.)

Как устроен проект?

У нас идет то, что нигде не идет, — «Магда/Медея Третьего Рейха» Майкла Ардитти, например. Ольга Варшавер, переводчик, рассылала эту пьесу во все театры России, и ей приходил ответ в духе: «Вы что, обалдели? Пьесу про Йозефа Геббельса и его семью ставить?» В «Плохом театре» такое может быть, поэтому приходят режиссеры, которые говорят: «Хочу у вас сделать». Они понимают: мы не оплатим работу и декорации, но другие театры не рискнут выпускать все это под своим «брендом». А мы рискнем.

Почему «Плохой»?

Потому что ничего хорошего. Нет стабильности, бюджетов, звезд. Всего, что есть в МДТ, короче говоря.

Читала в одном твоем интервью, что до переезда в Петербург ты очень хотел попасть в МДТ. Попал?

Сходил пару раз. Слишком серьезно для меня. Театр — это прикол, я здесь занимаюсь весельем. И повторяю про себя постоянно: «Это всего лишь театр». Меня в РГИСИ учили, что театр — это серьезно. Когда зацикливаешься на этом, наступает смерть, а театру нужна жизнь и диалог. Театр — извращенный способ поболтать.