50 лучших сериалов первой половины 2026 года

«Рыцарь Семи Королевств» и новый сезон «Дома Дракона», хитовая «Бухта вдов», продолжения «Питт», «Бриджертонов» и «Шугара» , финалы «Вампиров средней полосы», «Пацанов», «Медведя», «Эйфории» и «Благих знамений», обаятельные российские «Встать на ноги», «Отпечатки» и «Малахит», новая «Грызня», «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем и многое другое — Собака.ru собрала лучшие сериалы первой половины года, которые вы могли пропустить (срочно исправляйте в летних отпусках!).
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
«Рыцарь Семи Королевств» / A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, премьера (18+)
Приквел «Игры престолов» основан на нескольких повестях Джорджа Мартина. События разворачиваются вокруг приключений рыцаря Дункана Высокого (Питер Клэффи, «Заговор сестер Гарви») и его совсем юного оруженосца (Декстер Сол Анселл, «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»), который позже станет королем Вестероса.
Шоураннером выступил один из создателей «Дома Дракона» Айра Паркер.
Вышел полностью, Max
«Чудо-человек» / Wonder Man, премьера (18+)
Новый метаироничный сериал Marvel об актере-лузере Саймоне (Яхья Абдул-Матин II, «Матрица: Воскрешение»), которому странноватый режиссер Фон Ковак (Златко Бурич из «Дилера») дает роль в ремейке блокбастера — а вместе с ней целую пачку суперспособностей.
Шоураннерами проекта выступили Дэстин Дэниэл Креттон («Человек Паук: Совершенно новый день») и Эндрю Гест («Бруклин 9-9»).
Вышел полностью, Disney+
«Бухта вдов» / Widow's Bay, премьера (18+)
Комедийный хоррор со звездой «Чудовища внутри меня» Мэттью Ризом. В нем он играет мэра небольшого острова, который изо всех сил старается сделать из богом забытого места хоть что-то привлекательное для туристов (чему отдельно мешают древние мистические существа и отвратительный климат). Шоураннером проекта выступила Кэти Дипполд («Копы в юбках»).
Вышел полностью, Apple TV
«Встать на ноги», премьера (18+)
Победитель фестиваля «Новый сезон»-2025 — по сюжету отсидевший в колонии бандит по кличке Старый (Гоша Куценко) возвращается в квартиру, в которой прописан, где оказывается, все годы жила его дочь Оля (Мила Ершова). Впрочем, та не спешит восстанавливать родственные связи, так как винит его в аварии, в которой погибла мама, а она сама получила травму позвоночника и теперь прикована к инвалидному креслу.
Шоураннером проекта выступил Александр Носков («Капельник», «Волшебный участок»). В касте также Кузьма Котрелев, Святослав Рогожан, Ольга Лерман, Алексей Розин, Юлия Александрова и невероятно обаятельный Антон Санкевич, актер с синдромом Дауна.
Вышел полностью, Okko
«Майор Гром: Игра против правил», премьера (18+)
Расширение киновселенной майора Грома (Тихон Жизневский) в сериальном формате — предполагается, что в каждом из шести эпизодов по-новому раскроются истории героев и злодеев франшизы. Все полюбившиеся фанатам персонажи на месте: в касте — Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Алексей Маклаков, Константин Хабенский, Матвей Лыков и другие.
Шоураннером выступил режиссер оригинальной трилогии Олег Трофим, а постановщиком — клипмейкер Соберсаша.
Вышел полностью, «Кинопоиск», «Иви»
«Ограбление» / Steal, премьера (18+)
Суперзвезда «Игры престолов» Софи Тернер играет сотрудницу пенсионного фонда Зару, оказавшуюся не в то время и не в том месте — бандиты вынуждают ее вместе с другом Люком (Арчи Мадекве, «Солтберн») украсть несколько миллиардов.
Режиссерами триллера выступили Сэм Миллер («Я могу уничтожить тебя») и Хетти Макдональд («Нормальные люди»).
Вышел полностью, Prime Video
«Повелитель мух» / Lord of the Flies, премьера (18+)
Новая экранизация классического романа-аллегории Уильяма Голдинга о подростках, попавших на необитаемый остров и максимально стремительно превратившихся из интеллигентных мальчиков в настоящих дикарей.
Режиссером выступил Марк Манден («Таинственный сад»), а сценарий написал Джек Торн («Переходный возраст»).
Вышел полностью, BBC One
«Предместье» / The 'Burbs, премьера (18+)
Знаменитая черная комедия с Томом Хэнксом 1989 года получила сериальный ремейк — молодожены (Кеке Палмер и Джек Уайтхолл) переезжают в старый дом в тихом городке и от скуки начинают пристально следить за подозрительным соседом, который любит по ночам гулять по лесу и покупать лопаты.
Шоураннером стала Селеста Хаги («Меломанка»), а одним из продюсеров выступил создатель «Гриффинов» Сет Макфарлейн.
Вышел полностью, Peacock
«Американская история любви» / Love Story, премьера (18+)
Неугомонный шоураннер Райан Мерфи врывается на территорию романтического кино: в центре внимания его нового проекта — отношения Джона Ф. Кеннеди-младшего (дебют Пола Келли) и Кэролин Бэссетт-Кеннеди (Сара Пиджон, «Готэм»). Из ярких лиц каста — Наоми Уоттс сыграла Жаклин Кеннеди, а Алессандро Нивола перевоплотился в модельера Кельвина Кляйна.
Вышел полностью, FX
«Соседи» / Neighbors, премьера (18+)
Документальный сериал студии A24 на вроде бы обычную тему — конфликты между соседями в американской провинции. Однако каждый эпизод (всего их шесть) из фиксации комичной ругани из-за пустяка быстро превращается в настоящую увлекательную драму в духе «Грызни».
Вышел полностью, Max
«Молодой Шерлок» / Young Sherlock, премьера (18+)
Новый амбициозный проект Гая Ричи о легендарном сыщике (впрочем, никак не связанный с его же дилогией с Робертом Дауни мл. в главной роли). В сериале действие происходит в 1870-х, когда Шерлоку (Хиро Файнс Тиффин, «Министерство неджентльменских дел») было 19 и он учился в Оксфорде. Также в касте — Макс Айронс, Колин Ферт и Наташа Макэлхоун.
Вышел полностью, Prime Video
«Время Счастливых», премьера (18+)
История одной семьи, охватывающая период с конца 1980-х до современности: Иван и Марина Счастливые (Тихон Жизневский и Ольга Лерман) каждый раз им приходится перепридумывать свою жизнь заново, учитывая турбулентные времена. В других ролях — Анна Завтур, Сергей Новосад, Вадим Соснин и Виктория Заболотная, а режиссером выступил автор сериала «Хутор» Илья Силаев.
Вышел полностью, Okko, Start
«Скарпетта» / Scarpetta, премьера (18+)
Экранизация серии детективных романов Патрисии Корнуэлл. В центре их сюжета — патологоанатом Кей Скарпетта (Николь Кидман), обладающая незаурядными способностями в своей области и способная раскрывать сложнейшие преступления.
На втором плане — также звезды первой величины: лауреаты «Оскара» Джейми Ли Кертис и Ариана Дебоуз. Шоураннер проекта — Лиз Сарнофф («Остаться в живых»).
Вышел полностью, Prime Video
«ГКС. Сент-Луис» / DTF St. Louis, премьера (18+)
Черная комедия Стивена Конрада («Патриот») о порядочно уставших от жизни обывателях, оказавшихся в любовном треугольнике (который привел к трагическому происшествию). Главные роли исполнили Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор и Линда Карделлини.
Вышел полностью, Max
«Река Мадисон» / The Madison, премьера (18+)
Очередной (уже пятый по счету) спин-офф «Йеллоустоуна»: на этот раз события разворачиваются вокруг семейства Клайбернов, которое после смерти отца и брата возглавила Стейси (Мишель Пфайффер). Для этого она перебралась из Нью-Йорка в Монтану. В касте — Курт Рассел, Мэттью Фокс, Патрик Джей Адамс и другие. Шоураннер оригинала Тейлор Шеридан здесь выступил в качестве исполнительного продюсера.
Вышел полностью, Paramount+
«На льду», премьера (18+)
Драма об изнанке фигурного катания: успешная спортсменка Ксения (Ангелина Пахомова, «Золотое дно») возвращается на малую родину, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнера Алексея (Антон Рогачев, «Небесная команда»). Для этого она устраивается в детскую школу для будущих фигуристов, где ей приходится столкнуться со своим бывшим тренером Алевтиной (Виктория Толстоганова), чьи авторитарные методы за эти годы ничуть не изменились. Также в сериале снялись Артем Быстров, Петр Федоров, Мария Ахметзянова и другие, а режиссером выступил Максим Кулагин («По-мужски»).
Вышел полностью, Okko
«Рустер» / Rooster, премьера (18+)
Комедия автора «Клиники», «Теда Лассо» и «Терапии» Билла Лоуренса о популярном писателе Греге (Стив Карелл), который приезжает в студенческий кампус помириться с работающей там дочерью (Чарли Клайв) и провести несколько семинаров. Но в итоге с головой погружается в местные перипетии.
Вышел полностью, HBO
«Наживка» / Bait, премьера (18+)
Самоироничная комедия по сценарию обладателя «Оскара» Риза Ахмеда («Звук металла», «Долгое прощание»). В ней он же играет актера-лузера Шаха, который мало того, что оказывается под огнем критики близких за попытку попробоваться на роль Джеймса Бонда, так еще и попадает в центр самого настоящего заговора.
Вышел полностью, Prime Video
«Детектив Холе» / Jo Nesbo's Detective Hole, премьера (18+)
Сольный проект живого классика скандинавского детективного нуара Ю Несбе: здесь он выступил и сценаристом, и шоураннером (предыдущая попытка адаптации его текстов, фильм «Снеговик» с Фассбендером, вышла откровенно неудачной). Это экранизация романа «Пентаграмма», в центре сюжета — неизменный следователь-профи с алкогольной зависимостью Харри Холе (Тобиас Зантельман), разыскивающий серийного убийцу и противостоящий коллеге-коррупционеру Тому Волеру (Юэль Киннаман).
Вышел полностью, Netflix
«У Марго проблемы с деньгами», премьера / Margo's Got Money Troubles (18+)
История студентки Марго (Эль Фаннинг), забеременевший от своего университетского преподавателя (Майкл Ангарано) и оставшаяся матерью-одиночкой без средств к существованию. Неожиданно девушка находит себя в вебкаме и становится локальной звездой.
Родителей главной героини сыграли Мишель Пфайффер и Ник Офферман, также в касте заявлена Николь Кидман. Шоураннером проекта выступил Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»).
Вышел полностью, Apple TV+
«Отпечатки», премьера (18+)
Следователь Яна (Оксана Акиньшина) возвращается в свой родной город Заречный, чтобы найти серийного убийцу — однако вместе с коллегой-полицейским Денисом (Дмитрий Чеботарев) они постепенно выясняют, что разгадку в первую очередь следует искать в ее прошлом. В других ролях — Анна Богомолова, Евгений Санников, Полина Кутепова и другие, а режиссером выступил Сергей Филатов («Бар "Один звонок"»).
Вышел полностью, «Кион»
«У меня очень плохое предчувствие» / Something Very Bad Is Going to Happen, премьера (18+)
Создатели «Очень странных дел» братья Дафферы быстро нашли себе новое занятие по душе и спродюсировали хоррор. Сюжет строится вокруг парочки, которую незадолго до свадьбы начинают преследовать зловещие предзнаменования явно мистического свойства. Автором сценария выступила Хейли З. Бостон («Новый вишневый вкус»), а режиссером — Вероника Тофильская (одна из постановщиц «Олененка»).
Вышел полностью, Netflix
«Дерзость» / The Audacity, премьера (18+)
Новый проект Джонатана Глэтцера, в свое время работавшего над сценариями «Лучше звоните Солу», «Наследников» и «Заговора сестер Гарви» — это едкая сатира об обитателях Кремниевой долины, которые оказываются втянутыми в скандал с критичной утечкой данных. В касте — Билли Магнуссен, Сара Голдберг, Зак Галифанакис, Саймон Хелберг и другие.
Вышел полностью, AMC
«Звездный городок» / Star City, премьера (18+)
Спин-офф саги о покорении космоса «Ради всего человечества»: в нем действие развернется в СССР на территории секретного Звездного городка. В касте — Рис Иванс, Анна Максвелл Мартин, Агнес О'Кейси и другие. Шоураннерами проекта стали создатели оригинала Мэтт Уолперт и Бен Недиви.
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«Получеловек» / Half Man, премьера (18+)
История дружбы и вражды двух харизматичных мужчин — сводных братьев Рубена (автор «Олененка» Ричард Гэдд, также выступивший режиссером) и Найла (Джейми Белл). Сюжет об их драматичных взаимоотношениях охватит несколько десятилетий: с 1980-х до наших дней.
Вышел полностью, Max
«Мыс страха» / Cape Fear, премьера (18+)
Триллер по роману «Палачи» Джона Д. Макдональда о вышедшем из тюрьмы садисте Максе Кэди (Хавьер Бардем), который мучает адвоката и его жену (Патрик Уилсон и Эми Адамс). Пилотную серию снял Мортен Тильдум («Игра в имитацию»), а продюсерами выступили Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг.
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«Паук-Нуар» / Spider-Noir, премьера (18+)
Нуарная версия «Человека-паука» с Николасом Кейждем в роли стареющего частного детектива Бена Рейли в альтернативной версии Нью-Йорка 1950-х (притом сериал выйдет в двух версиях: монохромной и цветной). В других заметных ролях — Брендан Глисон и Ламорн Морис, а авторами проекта стали Орен Узил и Стив Лайтфут.
Вышел полностью, MGM+, Prime Video
«Городок» / The Boroughs, премьера (18+)
Новый продюсерский проект братьев Дафферов, которые сами в шутку называют его «"Очень странные дела" в доме престарелых». По сюжету несколько пенсионеров сталкиваются с инопланетным вторжением в маленьком городке в Нью-Мексико. В касте — Билл Пуллман, Альфред Молина, Джина Дэвис, Кларк Питерс, Денис О’Хэр и Элфри Вудард. Сценарий написал Уилл Мэтьюз («Жизнь за год»).
Вышел полностью, Netflix
«Вне кампуса» / Off Campus, премьера (18+)
Ромком по мотивам любовных романов канадской писательницы Эль Кэннеди: по сюжету университетская отличница и певица Ханна (Элла Брайт) влюбляется в местного красавчика-футболиста Джастина (Джош Хюстон), однако тот не обращает на нее внимания. Тогда она просит капитана хоккейной команды Гаррета (Бельмонт Камели) притворится ее женихом. Режиссером проекта стала Сильвер Три (в частности, работавшая над хитовым сериалом «Питт»).
Вышел полностью, Prime Video
«Малахит», премьера (18+)
Подростки Рома (Алексей Родионов), Ася (Екатерина Темнова) и Гордей (Сергей Чикин) на летних каникулах в деревне находят малахитовый самородок, который может исполнять желания. Но вместе с ним ребята освобождают злого древнего духа. Также в сериале Александра Богуславского («Выжить после») снялись Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Константин Плотников и Евгения Симонова.
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ВОЗВРАЩЕНИЯ
«Питт», 2 сезон (18+)
Продолжение одного из лучших сериалов 2025 года. Воссоединение обеспечившей успех «Скорой помощи» команды оказалось не просто ярким, а по-настоящему впечатляющим. Продюсер Джон Уэллс (также работал над «Бесстыжими», «Саутлендом» и десятками других проектов), шоураннер Р. Скотт Геммил («Гавайи 5.0») и актер Ноа Уайли (да, тот самый доктор Картер) по-прежнему в седле.
Создатели отошли от классического канона медицинского процедурала и сняли историю, по замыслу похожую на сериал «24 часа»: каждый эпизод — час в больнице Питтсбурга, полный хаоса врачебных будней. Во втором сезоне действие стартует 4 июля, в День независимости США.
Вышел полностью, Max
«Ночной администратор» / The Night Manager, 2 сезон (18+)
Спустя 10 лет после успешного первого сезона шпионский триллер с Томом Хиддлстоном получил продолжение. Бывший солдат Джонатан по настоятельной просьбе своей коллеги в исполнении Оливии Колман на этот раз работает под прикрытием на нового торговца оружием — его сыграл Диего Кальва из «Вавилона».
Автор истории не поменялся — это по-прежнему Дэвид Фарр.
Вышел полностью, «Амедиатека»
«Бриджертоны» / Bridgerton, 4 сезон (18+)
Почему-то невероятно возмутивший российских зрителей своим принципом «слепого кастинга» хитовый сериал о буднях английской аристократии в эпоху Регентства продолжается. В четвертом сезоне в центре внимания — отношения художника Бенедикта Бриджертона (Люк Томпсон) и его возлюбленной Софи (Ерин Ха). Уже объявлено, что проект продлен на пятый и шестой.
Вышел полностью, Netflix
«Клиника» / Scrubs, 10 сезон (18+)
Возвращение культового комедийного сериала. Спустя 16 лет к своим ролям вернутся Зак Брафф, Сара Чок, Джуди Рейес и Дональд Фэйсон. Проект продюсирует создатель «Клиники» Билл Лоуренс, шоураннерами стали Тим Хоберт и Асим Батра, также работавшие над сценариями оригинала.
Вышел полностью, Hulu
«Вампиры средней полосы», вторая часть 3 сезон (18+)
Финальная часть приключений смоленских вампиров во главе с харизматичным Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов). В третьем сезоне, который разбили на две части (первая вышла еще в ноябре 2025-го), им предстоит вновь сразиться уральскими вурдалаками в лице Бориса Феликсовича (Егор Дружинин) и не только.
В касте — Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Дмитрий Чеботарев, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Тимофей Кочнев (заменивший Глеба Калюжного) и другие. Шоураннером остался автор предыдущих сезонов Алексей Акимов, но на этот раз он снял проект и как режиссер.
Вышел полностью, Start
«Терапия» / Shrinking, 3 сезон (18+)
Обаятельное драмеди с Джейсоном Сигелом из «Как я встретил вашу маму» в главной роли возвращается с третьим сезоном. Напомним, в центре сюжета — психотерапевт Джимми, который, забыв о профессиональной этике после смерти жены, начинает говорить пациентам, что он думает о них на самом деле. Сигел стал одним из авторов сценария вместе с командой «Теда Лассо» — Бреттом Голдстином и Биллом Лоуренсом. В «Терапии» также снимается Харрисон Форд, впервые за свою карьеру играющий в комедийном сериале.
Появляется Джефф Дэниелс в роли отца Джимми, а также Майкла Дж. Фокс.
Вышел полностью, Apple TV
«Рай» / Paradise, 2 сезон (18+)
Конспирологический триллер Дэна Фогельмана («Сама жизнь») о коммуне особо приближенных к президенту США сотрудников, вместе с ним спасшихся от глобальной катастрофы в подземном городе Рай. После его убийства начальник охраны Ксавьер (Стерлинг К. Браун, «Это мы») оказывается главным подозреваемым — так начинает раскручиваться маховик взаимных обвинений и теорий заговора.
Во втором сезоне Ксавьер узнает, что его семья сумела выжить на поверхности разрушенной Земли — теперь он отправляется туда, чтобы спасти близких.
Вышел полностью, Hulu
«One Piece. Большой куш» / One Piece, 2-й сезон (18+)
Новые приключения героев популярного пиратского сериала, вышедшего из манги Эйитиро Оды. Отчаянный Луффи (Иньяки Годой) и его друзья столкнутся с бандитами, великанами, динозаврами и прочими своеобразными персонажами. Шоураннеров у проекта теперь двое: к Мэтту Оуэнсу присоединился Джо Трач («Перси Джексон и Олимпийцы»).
Вышел полностью, Netflix
«Сорвиголова: Рожденный заново» / Daredevil: Born Again, 2 сезон (18+)
Новый сезон ребута сериального хита Marvel и Netflix о слепом супергерое (перекочевавшее на площадку Disney). Главную роль по-прежнему играет Чарли Кокс, а антагонистом Уилсоном Фиском остался Винсент Д'Онофрио — правда, команда проекта все-таки лишилась Карателя в исполнении Джона Бернтала. Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Локи») вновь сняли первые эпизоды, а шоураннером остался Дарио Скардапейн — уже объявлено, что запланирован и третий сезон «Сорвиголовы».
Вышел полностью, Disney+
«Ради всего человечества» / For All Mankind, 5 сезон (18+)
Продолжение драмы про противостояния США и СССР в космосе и альтернативной реальности. Напомним, в первом сезоне речь шла о 1969-м, когда космонавт Алексей Леонов якобы водрузил на Луне советский флаг. Во втором — гонка технологий и амбиций была уже в 1983 году, когда вдруг начинается милитаризация НАСА: Центр управления полетами отдают Минобороны. В третьем — действие происходило в 1990-х, а полем для битвы была колонизация Марса. В четвертом рассказывали о нулевых, в пятом в центре сюжета — 2010-е, но в декорациях уже построенной марсианской колонии, за которую разворачивается нешуточное сражение.
Вышел полностью, Apple TV
«Эйфория» / Euphoria, 3 сезон (18+)
Третий сезон суперуспешного сериала — с финала второго сезона прошло пять лет и закончившие школу герои существенно повзрослели. К персонажам Зендеи, Джейкоба Элорди, Сидни Суини и другим знакомым лицам присоединились новые звезды — например, Шэрон Стоун и Наташа Лионн из «Покерфейса» и «Жизней матрешки». Шоураннером по-прежнему выступает Сэм Левинсон.
Вышел полностью, HBO
«Пацаны» / The Boys, 5 сезон (18+)
Финальный сезон истории о супергероях с сомнительными моральными качествами — Бутчер (Карл Урбан) и Хоумлендер (Энтони Старр) сойдутся в финальной схватке. Также появятся команда из спин-оффа проекта — «Поколения "Ви"». Шоураннер по-прежнему Эрик Крипке.
Вышел полностью, Prime Video
«Друзья и соседи» / Your Friends & Neighbors, 2 сезон (18+)
Второй сезон сериала о менеджере инвестиционного фонда Эндрю Купере (Джон Хэмм из «Безумцев»), который на фоне личностного кризиса решает заняться квартирными кражами — в продолжении он все больше погружается в секреты соседей и собственную экзистенциальную бездну. Шоураннером по-прежнему выступает Джонатан Троппер.
Вышел полностью, Apple TV
«Времена года» / The Four Seasons, 2 сезон (18+)
Продолжение драмеди по одноименному фильму 1981 года. Три семейные пары, которые давным-давно дружат между собой, каждый год вместе ездят в отпуск — но из-за развода одной из них отношения накаляются. В конце первого сезона один из главных героев по имени Ник (которого играл Стив Карелл) погибает в автокатастрофе — друзья вновь собираются, чтобы почтить его память. К своим ролям вернулись Колман Доминго, Уилл Форте, Эрика Хенингсен и Тина Фей — она же по-прежнему отвечает за сценарий.
Вышел полностью, Netflix
«Инспектор Гаврилов», 3 сезон (18+)
В третьем сезоне комедии вор-рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) продолжает выдавать себя за майора полиции Гаврилова: в этот раз он будет вынужден баллотироваться в мэры Усть-Шахтинска и встретится со своим родным отцом по прозвищу Ворон (Алексей Гуськов). Режиссером проекта остался Кирилл Васильев, также к своим ролям вернулись Екатерина Стулова, Денис Власенко, Наталья Земцова и Алексей Демидов.
Вышел полностью, Start
«Благие знамения» / Good Omens, 3 сезон (18+)
Финал британского комедийного шоу с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом, основанного на романе Нила Геймана и Терри Пратчетта. Экранная история про то, как ангел Азирафель и демон Кроули пытаются предотвратить Апокалипсис — так как им вполне комфортно на земле — стала настолько популярна, что шоу решили завершить 90-минутным фильмом, к которому Гейман снова написал оригинальный сценарий.
Вышел на Prime Video
Сериал «Грызня» / Beef, 2 сезон (18+)
Во втором сезоне черной комедии студии A24 история будет разворачиваться вокруг новых героев — молодой пары, ставшей свидетелями ссоры своего босса с женой в загородном клубе. В касте на этот раз Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Юн Е-джон, Чарльз Мелтон и Кейли Спейни. Шоураннер прежний — Ли Сон-джин.
Вышел на Netflix
«Дом Дракона» / House of the Dragon, 3 сезон (18+)
Продолжение эпической саги Джорджа Мартина — третий сезон посвящен развитию Танца Драконов, кровопролитной гражданской войны. Новые восемь серий не станут финальными: четвертый и финальный сезон запланирован на 2028 год.
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«Медведь» / The Bear, 5 сезон (18+)
Финальный сезон отмеченной «Эмми» комедии режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, также знакомым зрителям по другим сериалам: от получившего за эту роль «Золотой глобус» Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») до Эбона Мосс-Бакрака («Девочки»).
Напомним, это история про молодого шеф-повара Карми Берзатто, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. В конце прошлого сезона шеф объявил, что уходит из бизнеса — теперь его партнеры должны объединить усилия, чтобы наконец-то получить вожделенную звезду Michelin. Все 8 серий стали доступны одновременно.
Вышел полностью, Hulu
«Шугар» / Sugar, 2 сезон (18+)
Продолжение детективного сериала с Коллином Фарреллом в роли нелюдимого сыщика-одиночки Джона Шугара, который во втором сезоне продолжит разыскивать свою сестру. Сценарную команду возглавил Марк Протосевич, работавший над фильмами «Клетка» и «Я — легенда, режиссером выступил Фернанду Мейреллиш («Город Бога», «Преданный садовник»). Также сам Фаррелл — среди исполнительных продюсеров проекта.
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