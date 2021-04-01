Знакомьтесь, Олег Трофим — режиссер-перфекционист снял первый российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор»

«Майор Гром» — это популярные комиксы по сценариям Артема Габрелянова про сурового и бескомпромиссного петербургского полицейского-одиночку, который в кепке а-ля Глеб Жеглов и с шавермой наперевес ищет маньяка в маске чумного доктора. Тот возомнил себя народным мстителем и ведет в интернете стримы с убийствами богачей — те, по его мнению, «душат Петербург и его жителей». Как ты оказался в этом проекте?

Благодаря одному из его генеральных продюсеров Мише Китаеву, с которым мы делали «Лед». Он предложил мою кандидатуру Артему (генеральный продюсер, создатель комикса про Майора Грома и глава издательства Bubble, в котором он выходит. — Прим. ред.). Буквально с первой встречи мы нашли общий язык, и все закрутилось. Издательский дом Bubble существует почти 10 лет, и за это время на страницах его комиксов сформировалась особенная, неповторимая вселенная.

Это десятки уникальных персонажей и супергероев — пантеон, у которого сотни тысяч фанатов в России и по всему миру. А его главный бестселлер — как раз линейка графических романов о Майоре Громе. Именно поэтому первая экранизация случилась с ним. А мне, как режиссеру, импонирует возможность рассказать дерзкую историю о героях и злодеях наших дней, облаченную в жанр большого развлекательного кино: используя альтернативную реальность как щит, ярко и увлекательно я могу поговорить о важных вещах.