«Очень странные дела»: каким получился старт пятого (и финального) сезона?

Между событиями финала четвертого сезона и начала пятого прошло примерно полтора года (хотя в реальности — мы ждали его в два раза дольше!). Несмотря на апокалиптические прогнозы, городок Хокинс хоть и частично погрузился в темное измерение (то есть Изнанку), но вовремя подоспевшие военные успели превратить эту территорию в подобие зоны отчуждения в Чернобыле.

Грубо говоря, разлом между мирами накрыли саркофагом, а вокруг него построили военную базу — тут теперь правит суровая женщина под псевдонимом доктор Кей в исполнении Линды Хэмилтон. Оставшиеся территории превратили в карантинную зону. Именно в ней вся основная команда (Майк, Одиннадцать, Уилл, Нэнси и другие), наконец-то сплотившаяся, готовит решающий удар. Злодея Векну не получилось уничтожить в прошлый раз, но есть идеи, как это можно сделать. Выглядит как продуманная боевая вылазка (по-английски crawl — именно так называется первая серия), в которой, естественно, все сразу пойдет не так.