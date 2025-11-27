«Очень странные дела»: каким получился старт пятого (и финального) сезона?

Сериал «Очень странные дела», с первых эпизодов ставший поп-культурным феноменом, выходит на финишную прямую. К пятому сезону все герои (и младшие, и старшие) очень повзрослели, поэтому отправляются в сражение с потусторонним злом с открытым забралом. И неважно где: в реальном мире, в Изнанке или собственном разуме. Собака.ru рассказывает, какими получились первые четыре серии, вышедшие сегодня ночью на Netflix, — с минимальными спойлерами.
Дисклеймер: следующие три эпизода завершающего сезона станут доступны 25 декабря, а последняя серия выйдет 31 декабря.
Между событиями финала четвертого сезона и начала пятого прошло примерно полтора года (хотя в реальности — мы ждали его в два раза дольше!). Несмотря на апокалиптические прогнозы, городок Хокинс хоть и частично погрузился в темное измерение (то есть Изнанку), но вовремя подоспевшие военные успели превратить эту территорию в подобие зоны отчуждения в Чернобыле.
Грубо говоря, разлом между мирами накрыли саркофагом, а вокруг него построили военную базу — тут теперь правит суровая женщина под псевдонимом доктор Кей в исполнении Линды Хэмилтон. Оставшиеся территории превратили в карантинную зону. Именно в ней вся основная команда (Майк, Одиннадцать, Уилл, Нэнси и другие), наконец-то сплотившаяся, готовит решающий удар. Злодея Векну не получилось уничтожить в прошлый раз, но есть идеи, как это можно сделать. Выглядит как продуманная боевая вылазка (по-английски crawl — именно так называется первая серия), в которой, естественно, все сразу пойдет не так.
Задача пересказать сюжет «Очень странных дел» (особенно, к пятому сезону) выглядит чем-то средним между школьным сочинением, попыткой описать очередную вариацию настолки Dungeons & Dragons и диким неймдроппингом из интересных актеров — для негика это сложноватый челлендж. Тем удивительнее, что шоураннеры Мэтт и Росс Дафферы каким-то чудом сделали абсолютно гиковский сериал, который не только практически никого не взбесил к финальной части, но и собрал солидную аудиторию нормисов, полюбивших буквально всех участников этой запутанной истории.
С культурологической (и даже философской) точки зрения «Дела» — редкий продукт. После него родители по-другому посмотрели на детей, старшие и младшие сиблинги перестали драться за игрушки и наладили диалог, а подростки немного сменили оптику в проблемах отношений. Но братья Дафферы докручивают свое детище с азартом тинейджеров: хватит разговоров, больше экшена и смешного бреда тринадцатилетки. В новом сезоне есть и перестрелки с тяжеловооруженными военными (если в предыдущем силой мысли сбивали вертолет, то теперь по экрану летают «Хаммеры»), и дурацкая погоня (в духе восьмидесятых, разумеется), и путешествие во времени, и отсылки к «Матрице», и (что главное) местный симпатичный пухляш, ведущий себя как Эрик Картман из «Саус Парка» — уже ради него все это точно стоит посмотреть.
Но даже по итогам четырех серий основная мысль легко читается — не нужно быть слишком взрослым и придумывать себе проблемы на ровном месте. С одной стороны, звучит как инфантилизм, но авторы уводят это ощущение в правильную сторону: несмотря на некоторые сложности с происходящим прямо сейчас (ну подумаешь, разверзся ад, чего мы тут не видели, держи топор) нужно быть смелым, умным, спокойным и упрямым — тогда и в настолку выиграешь, и демогоргона победишь, и в личной жизни все устроится. А в каком возрасте это произойдет — нет никакой разницы.
