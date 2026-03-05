Новая «Клиника» со старыми героями: какой получилась перезагрузка популярного сериала?

Перезапускать «Клинику» спустя 25 лет после премьеры первой серии (и 16 с финальной) — задача, казавшаяся на бумаге если и не стопроцентной катастрофой, то крайне сомнительной затеей. Однако уже по первым двум вышедшим эпизодам чувствуется: глаза все еще горят и у создателя шоу Билла Лоуренса (пересевшего в продюсерское кресло и оставившего у руля коллег по предыдущим сезонам — Тима Хоберта и Асима Батру), и у актеров. Спустя годы историю с девятым сезоном, где на первые роли вышли новые лица, но вся химия потерялась, всем хочется забыть — зрители в этом плане с авторами полностью солидарны.

Одним словом, опасения не оправдались: конечно, никто не вернется в 2001 год, но для 2026-го пациент «Клиника» скорее жив. Там есть место и миллениальским шуткам про больную спину и слабое зрение, и вопросам вроде чрезмерной политкорректности, профессионального выгорания, эпидемии мужского одиночества, увлечения мусорным интернет-контентом или финансовых проблем (типичный диалог среди молодых героев: «Мне тоже не очень прикольно торговать носками онлайн после 36-часовой смены, но зато я раздала долги. — Реально, у тебя нет долгов?»).

И главное: «Клиника» по-прежнему смешная. Те, кто постарше, вспомнят молодость (да, в какой-то момент там даже заиграет Coldplay), а зумеры как минимум не обидятся (да и за новыми героями можно понаблюдать с интересом). А что еще, собственно, для ребута нужно?

18+