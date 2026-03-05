Новая «Клиника» со старыми героями: какой получилась перезагрузка популярного сериала?

На ABC вышли первые серии перезапущенной спустя 16 лет после финала оригинала «Клиники» — с прежним костяком героев и командой авторов. Собака.ru рассказывает, почему ожидания были тревожными, но шоу получилось на удивление не устаревшим и очаровательным. По крайне мере, судя по двум стартовым эпизодам.
После долгой и увлекательной работы в клинике «Святое сердце» доктор Дориан (он же Джей Ди в исполнении Зака Браффа) отправился на вольные хлеба — и теперь лечит на дому богатых пенсионеров, требующих наложить швы на царапину или переборщивших со средством для повышения потенции.
Внезапно судьба подкидывает ностальгическое путешествие: в дорогую сердцу клинику приходится госпитализировать одну из его пациенток. Так Джон с порога погружается в общение со старыми друзьями-коллегами. Его вечный бро Крис Терк (Дональд Фэйсон) дорос до старшего хирурга. Эллиот (Сара Чок), у которой с Джей Ди не сложился брак, демонстративно смотрит волком (но в душе печалится). А главврач доктор Кокс (Джон К. Макгинли) ворчит на интернов в духе: «Нет, ну ты посмотри на этот детский сад — катетер не могут нормально поставить без своих блогеров».
Особенно Кокса угнетает всеобщая политкорректность: ругаться на молодняк ему запрещает пугающе улыбчивая женщина из местной «полиции чувств» (Ванесса Байер). Насобирав бесконечное количество жалоб за неэтичное поведение, тот предлагает Джей Ди занять его место. Соскучившийся по старой работе Дориан сначала недолго раздумывает (все, разумеется, сопровождается фирменными внутренними монологами), но быстро соглашается — хотя в жизни не руководил даже лимонадным ларьком.
И вот он уже стоит перед командой подопечных разной степени беспомощности: кто-то боится крови, кто-то штампует контент в соцсети прямо на рабочем месте, кто-то слишком привязывается к пациентам, а кто-то, наоборот, изображает чрезмерную тинейджерскую суровость.
Перезапускать «Клинику» спустя 25 лет после премьеры первой серии (и 16 с финальной) — задача, казавшаяся на бумаге если и не стопроцентной катастрофой, то крайне сомнительной затеей. Однако уже по первым двум вышедшим эпизодам чувствуется: глаза все еще горят и у создателя шоу Билла Лоуренса (пересевшего в продюсерское кресло и оставившего у руля коллег по предыдущим сезонам — Тима Хоберта и Асима Батру), и у актеров. Спустя годы историю с девятым сезоном, где на первые роли вышли новые лица, но вся химия потерялась, всем хочется забыть — зрители в этом плане с авторами полностью солидарны.
Одним словом, опасения не оправдались: конечно, никто не вернется в 2001 год, но для 2026-го пациент «Клиника» скорее жив. Там есть место и миллениальским шуткам про больную спину и слабое зрение, и вопросам вроде чрезмерной политкорректности, профессионального выгорания, эпидемии мужского одиночества, увлечения мусорным интернет-контентом или финансовых проблем (типичный диалог среди молодых героев: «Мне тоже не очень прикольно торговать носками онлайн после 36-часовой смены, но зато я раздала долги. — Реально, у тебя нет долгов?»).
И главное: «Клиника» по-прежнему смешная. Те, кто постарше, вспомнят молодость (да, в какой-то момент там даже заиграет Coldplay), а зумеры как минимум не обидятся (да и за новыми героями можно понаблюдать с интересом). А что еще, собственно, для ребута нужно?
18+
