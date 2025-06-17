Актер Тихон Жизневский: «Иногда я подхожу к зеркалу и говорю: "Боже, ну какой красивый! Это как же такой красивый получился?"»

Ну, он! Главный российский супергерой (и гринфлаг!) Тихон Жизневский на страже Петербурга: в бесконечно расширяющейся вселенной кинокомикса-феномена «Майор Гром» с самой преданной фанбазой и каноничным городским визуалом (приквел, сиквел, сериал, спин-офф — бокс-офис миллионы!), в достоевщине в киноверсии Мирзоева (друг и свояк Раскольникова-Янковского Разумихин!) и на сцене Александринского театра (Нехлюдов! Кассио!). А еще водит стрит-экскурсии в тревел-шоу «Где снимали», раскручивает телеграм-канал «Тишь», где пародирует человека-атаракса, блогера Василенко, и килограммами скупает книги для сына и дочери в «Подписных»: в педагогической поэме Жизневских никаких планшетов, только печатные муми-тролли и Снусмумрик, только хардкор!
Актер Тихон Жизневский — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».
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Соблюдали технику безопасности и неистово использовали ИИ, чтобы кадры с Тихоном у квадриги Александринского театра (любимый Росси!) получились такими же эффектными, как у режиссера «Майора Грома» Олега Трофима. А вот в Апраксином дворе обошлось без нейросети: все, что вы здесь видите, — тру стори!
Мы сыграли с Тихоном в игру и выяснили, почему он бы «дал повеление жениться всем», как путешествует по всей России с двумя маленькими детьми (и выбирает Кисловодск вместо отдыха на Мальдивах!), почему отстаивает инфантилизм в любом возрасте и думает про феномен Федора Достоевского.
Внимание, суперигра! Мы тут подготовили цитаты великих. Толстой и Достоевский хорошо тебе знакомы: ты сыграл Разумихина в сериале «Преступление и наказание» и Нехлюдова в «Воскресении» на сцене Александринского. А еще у нас тут Чуковский, Янссон и, конечно, Хармс! Правила простые: тянешь цитату и говоришь, как чувствуешь.
Хитро, хитро. То есть я сам все делать должен? Удобно. Выглядит как экзамен, а я экзамены не люблю с детства. Но давай, поехали
Тихон склоняется над трюмо, где хаотично разложены карточки с цитатами.
Так, Корней Чуковский говорит нам: «Никогда не женюсь! Охота каждый день ссориться!» И что он имел в виду? (Смеется.) Женатые люди не ссорятся? Ссорятся, еще как! Это же абсолютно нормально. Ссоришься, потом миришься. Мы с женой никогда практически не ругаемся — только раз в год, по пустякам. Нет, жениться надо. Как Гоголь писал в «Женитьбе»? «Если бы я был где-нибудь государь, я бы дал повеление жениться всем, решительно всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека». Вот я на стороне Гоголя. Традиционные ценности, скрижали, понимаешь, да? (Смеется.)
Почему же так, Тихон?
Это база. Это фундамент, ежели в жизни ты пустой человечек, к примеру, как я, если нет под тобой ничего — никакой почвы, подставочки. Если нет у тебя связи с космосом, если не извергаешь своим энергетическим пространством какие-то гениальные формы, если ты обычный и заурядный человечишка, то тебе нужна жена. Она будет опорой и поддержкой твоей. И жена — это дети, а дети — это бессмертие. Лично мне это очень нужно, насчет других не знаю.
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Жизневский откладывает в сторону первую цитату, со вздохом закидывает ноги на близстоящий диван и берет следующую карточку.
Так, Туве Янссон, «Комета прилетает». «Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами, носить, держать их при себе. Вот почему я только смотрю на вещи, а когда снимаюсь с места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда приятнее, чем таскать за собой чемоданы».
Жизневский озирается по сторонам. Его взгляд останавливается на стуле с собственными вещами.
Перед тем как ответить, давай пройдемся по гардеробу моему. Вот ботинки. Эти ботинки я два года практически не снимаю, они и зимой, и летом хороши. Штаны вот эти нашел три года назад — они недорогие, но крутые, из небезызвестного магазина Uniqlo. Толстовку подарил мне «Яндекс», рюкзак — «Кинопоиск» (сразу два я попросил, удобные). Я в этот рюкзак закидываю стандартный актерский набор — шампунь, пасту зубную, трусы, носки и майки, и всё — поехали. Вот и все, по сути, мое отношение к вещам. Поэтому я с Туве Янссон соглашусь полностью — мне ее утверждение очень близко, хотя такой минимализм нередко разбивается об реальность.
Ты постоянно путешествуешь: то Адлер, то Кисловодск, то еще что-то. Тяжело летать с детьми, один из которых совсем маленький?
Мы уже заядлые путешественники, матерые. С маленькой раз 10 летали, а с Федором раз 30 минимум. Поэтому куплены гамаки, детские приспособления всякие, наклейки на иллюминатор, капли, чтобы закапывать на посадке или взлете. Потного лица, перекошенного волнением, уже нет.
Жизневский улыбается, тянется за телефоном, проверяя пришедшее со звуком сообщение.
Есть ли вещь, от которой тебе хотелось бы избавиться? «Унести лишь в своей голове»?
А вот телефон, наверное, и есть.
Жизневский уносит телефон на тумбочку в конце гримерной.
Недавно чуть не сорвался, чуть не купил себе обычный кнопочный. Потом критически подумал, как я буду читать сценарии, и сдержался. Не буду же я ходить их распечатывать в копицентр. Устал я, надоели мне соцсети. Больше всего привязываешься к коротким роликам, все их смотрят безостановочно. И я смотрю. По поводу и без. И тебе уже не смешно: ты в ответ на присланную шутку отправляешь ржущий смайлик, но на деле тебе не смешно совсем. Зачем это люди делают? Чтобы убить время. А мне зачем убивать время? Мне бы его побольше, свободного.
Куртка и кепи FJORDCLOTH, лонг STENOSIS, джинсы MAAG, карабин SAII.MISA
Тяните следующий билет!
Лев Толстой пишет: «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, бросать и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость». И Лев Николаевич абсолютно прав! Дух должен быть мятежен, ты должен ошибаться все время, пытаться, пробовать что-то. Как только ты расслабляешь булки — а я бы этот процесс именно так назвал, — то всё, пиши пропало. Как говорят, чем отличаются наши футболисты от зарубежных? Месси, когда 1000 долларов заработал, он хочет дальше 10 тысяч. 10 тысяч заработал, хочет сто. Сто заработал, миллион хочет. Наш же человек, не только футболист, так устроен, что он заработал миллион и больше ничего не хочет. Без обид только.
Ты булки не расслабляешь, я правильно понимаю?
Ну не сказал бы. Я вообще, наверное, на второй части цитаты нахожусь. Стремлюсь к спокойствию больше, чем к беспокойствию. Но как только начинаю чувствовать желание что-то поменять, оно само и меняется — появляется проект там, пробы тут. Но жизнь вообще сложная такая штука, вот правда. Сколько живешь, столько и разбираешься, как жить ее. А мы все карточки обсуждать будем? Мне бы в медпункт, горло полоскать, я его сорвал. Был в Кисловодске, в санатории, расслабился — просто жуть. Приехал сюда — и на сцену, играть «Ворона» в Александринке. Ну и сорвал.
Предлагаю 10 штук и отпускаю тебя в медпункт.
Добро! Корней Чуковский: «Сколько тебе лет? — Скоро восемь, а пока три». Тут я не знаю, что сказать, кроме того, что мне скоро 40, а пока 36. Хотя на нашей съемке я чувствовал себя на все 14, в шортах и куртке Carhartt.
Жизневский хмурится.
Дальше едем. Федор Достоевский: «Человек, который не был ребенком, будет плохим гражданином». Я бы даже позволил себе вольность Федора Михайловича дополнить. Вот так: «Человек, который не был ребенком и не остается им время от времени, будет плохим человеком». Всё! Мне искренне кажется, что инфантильность и детскость должны оставаться не только у мужчин, хотя у мужчин, кажется, проблем и нет с ней, но и у женщин тоже. Как только мы становимся слишком серьезными, то теряем что-то невероятно важное.
Как ты радуешь своего внутреннего ребенка?
Ну как, у меня дети маленькие, мы с ними одного уровня развития примерно. В каких-то случаях, я бы сказал, что они точно меня превосходят. Они всегда находят повод для веселья и меня радуют. Кривляются, дурачатся, бегают. Главное, с ними честным быть, по-дружески, их не проведешь — они всё чувствуют.
Знаю, что твои дети не пользуются гаджетами, а Федор обожает книги.
Я детям не даю планшет в руки, они только два раза в неделю мультфильмы смотрят. Такие у нас договоренности. Не то чтобы от строгости это делаю, скорее от наблюдательности — в год Федя книжку в руки взял и больше из них не выпускает, а я стараюсь в нем это поддерживать. Мне просто непонятно, зачем нужны дети, если ты им планшет даешь. Чтобы они в углу сидели и молчали? Они что, атрибут для комнаты? Умная колонка?
Жизневский улыбается и уходит, чтобы выпить воды. возвращается и тянет следующую карточку.
И вновь с нами Федор Достоевский. Он пишет: «Станьте солнцем, вас все и увидят». И это снова правда. Я много людей знаю, которые солнце. Добрые, порядочные, к ним люди тянутся.
А твой любимый Николай Василенко, человек-атаракс, солнце? Как думаешь?
Улыбайтесь, друзья! Улыбайтесь!!!
Жизневский пародирует Василенко, один в один как он делал это в своем телеграм-канале «Тишь».
Вообще, чтобы понять человека, надо с ним пообщаться. А вообще, Василенко, наверное, не солнце. Его образ — это немножечко симулякр, не совсем что-то натуральное. Для меня «солнце» — это не лучезарные, улыбчивые люди, а внутренний порядок. Если у человека он есть, то ты смотришь на него, и тебе хочется тоже — себя упорядочить, свою жизнь.
Давай дальше!
Даниил Хармс! «Я долго изучал женщин. Теперь могу сказать, что знаю их на 5 с плюсом». Чудесно, очень рад за Даниила Ивановича, я, наоборот, очень плохо разбираюсь в женщинах. У меня потрясающая жена, гениальная, замечательнейшая, наимудрейшая, красивейшая и наилучшайшая. Мне с ней просто повезло, я ее как-то сходу понимаю. А в других женщинах… Нет у меня толку.
Тебе это не мешает по жизни?
Да нет, мне же с ними детей не рожать. (Смеется.) Я знаю базу — про цветы, про безопасность, про деликатность. А нюансы — только про Ксюшу. Тяну следующую?
Да!
Даниил Хармс спрашивает: «Почему? Почему я лучше всех?»
Жизневский хитро улыбается и замолкает на минуту, чтобы придумать ответ. Придумывает.
Хм, прозвучит, будто я нарцисс, но я не нарцисс и никогда им не был. Я просто иногда подхожу к зеркалу и говорю: «Боже, боже, ну какой красивый, ты посмотри. Это как же такой красивый получился!» (Смеется.) Наверное, это из жанра самоподдержки что-то, когда ты сомневаешься в себе. Еще два билета, и я пошел. Мне еще со сцены орать сегодня. Здесь Туве Янссон, цитата Снусмумрика. Буду читать, как детям, голосом Снусмумрика — они это просто обожают.
Давай!
«Придется идти наугад. По правде сказать, я никогда не верил компасам. Тем, кто чувствует правильный путь, они только мешают». Я вот так и живу, по ощущениям, планов особо не строю — не работают они со мной. Я, знаешь, как трухля по воде плывет-плывет, потом раз — и зацепится за корягу. Остановка. Потом отцепится, дальше поплывет. Так и я курсирую по этой речке — не сказать, что имею возможность и намерение куда-то подгрести к берегу.
Итак, следующее — Федор Достоевский: «Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, самосочиняется». Алина, мне вообще сложно уже что-то говорить про высказывания Федора Михайловича. Он машина был, прям машина! Отец родимый, постоянно что-то сочинял. Глубоко думал, шевелил смыслы, переворачивал. Я же сам так себе шевелильщик, не эксперт по самокопанию. Живу как придется, двигаюсь как простейшее под микроскопом. Не сочиняю, в общем.
Ты счастлив в этом?
Не знаю, счастлив ли, просто так есть. Счастлив я от другого. Вообще представляю, как Достоевский сидел в Ямских банях тут неподалеку, чесал бороду, голый, потный, запаренный, и сочинял, сочинял…
Куртка, кепи и шорты FJORDCLOTH, лонг STENOSIS, кеды MAAG, часы ALL TIME
Тяни последнее!
«В России надо жить долго, тогда что-нибудь получится» — Корней Чуковский. Вообще, я много где был, но где бы еще я мог жить — не знаю. Приезжаю я к себе на родину, которая когда-то была Пруссией (Тихон Жизневский родился в Калининграде. Город ранее назывался Кёнигсберг и был частью Германии, в составе Восточной Пруссии. — Прим. ред.), а теперь Россия. И рожден я тут, точнее в СССР. И мне кажется, что место, где я родился, знает меня лучше, чем кто-либо. Море — я с ним особенную связь чувствую, как нигде больше.
А ты домом считаешь Петербург или Зеленоградск?
Сейчас Петербург, наверное. Но мы вообще на юге часто находимся, и юг — он для меня уже тоже дом, там семья жены. И детям там очень хорошо. А что касается «жить долго в России», то не знаю, почему Корней Иванович так сказал. Может, хотел заметить, что тут сложно? Но мне не сложно, мне даже в 90-е ребенком хорошо жилось. Сейчас мода снимать сериалы про конец прошлого века, где все очень плохо, страшно, опасно, беспросветно. Я с этим категорически не согласен, потому что хоть и жил в провинции, в маленьком городке, и были очень сложные времена, но светом было заполнено все пространство.
Есть ли страна, в которую ты бы уехал? Бросил все и уехал?
Только в Японию, на старости лет. Я был в Японии, понравилось очень — она какая-то прямо сказочная, нереально. Вот как Миядзаки рисовал, так оно и есть. Он, по сути, ничего и не выдумывал, а взял с натуры. Вот туда бы я и отправился, но думаю, все равно бы затосковал и вернулся. Я всегда за границей начинаю хотеть домой.
Спасибо, Тихон!
Вам спасибо! Увидимся.
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Диляра Анурьева
Стиль: Елизавета Савина
Визаж и волосы: Михаил Субботин
Свет: Иван Волков и Равиль Исламов, Octa Light
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