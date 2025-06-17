Актер Тихон Жизневский: «Иногда я подхожу к зеркалу и говорю: "Боже, ну какой красивый! Это как же такой красивый получился?"»

Мы сыграли с Тихоном в игру и выяснили, почему он бы «дал повеление жениться всем», как путешествует по всей России с двумя маленькими детьми (и выбирает Кисловодск вместо отдыха на Мальдивах!), почему отстаивает инфантилизм в любом возрасте и думает про феномен Федора Достоевского.

Внимание, суперигра! Мы тут подготовили цитаты великих. Толстой и Достоевский хорошо тебе знакомы: ты сыграл Разумихина в сериале «Преступление и наказание» и Нехлюдова в «Воскресении» на сцене Александринского. А еще у нас тут Чуковский, Янссон и, конечно, Хармс! Правила простые: тянешь цитату и говоришь, как чувствуешь.

Хитро, хитро. То есть я сам все делать должен? Удобно. Выглядит как экзамен, а я экзамены не люблю с детства. Но давай, поехали

Тихон склоняется над трюмо, где хаотично разложены карточки с цитатами.

Так, Корней Чуковский говорит нам: «Никогда не женюсь! Охота каждый день ссориться!» И что он имел в виду? (Смеется.) Женатые люди не ссорятся? Ссорятся, еще как! Это же абсолютно нормально. Ссоришься, потом миришься. Мы с женой никогда практически не ругаемся — только раз в год, по пустякам. Нет, жениться надо. Как Гоголь писал в «Женитьбе»? «Если бы я был где-нибудь государь, я бы дал повеление жениться всем, решительно всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека». Вот я на стороне Гоголя. Традиционные ценности, скрижали, понимаешь, да? (Смеется.)

Почему же так, Тихон?

Это база. Это фундамент, ежели в жизни ты пустой человечек, к примеру, как я, если нет под тобой ничего — никакой почвы, подставочки. Если нет у тебя связи с космосом, если не извергаешь своим энергетическим пространством какие-то гениальные формы, если ты обычный и заурядный человечишка, то тебе нужна жена. Она будет опорой и поддержкой твоей. И жена — это дети, а дети — это бессмертие. Лично мне это очень нужно, насчет других не знаю.