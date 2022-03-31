Меньше секса, больше корги: Почему 2 сезон «Бриджертонов» — идеальный эскапизм?

На Netflix вышло продолжение «Бриджертонов» — экранизации романов Джулии Куин, в которой применен принцип «слепого кастинга». «Собака.ru» рассказывает, почему из дня сегодняшнего второй сезон проекта кажется идеальным средством, чтобы ненадолго — примерно на восемь часов — отключиться от тревожной реальности.
Первый сезон «Бриджертонов» стартовал на Netflix в конце 2020-го, совпав с новогодними каникулами в России. Поэтому его ждали бешеные рейтинги и яростные споры, насколько уместно, чтобы английских аристократов эпохи Регентства (действие происходит в 1813 году) играли разные актеры, вне зависимости от их цвета кожи или разреза глаз.
Ко второму сезону к «Бриджертонам» вряд ли вернутся те, кого искренне возмутил принцип «слепого кастинга» или платья, приталенные не по моде начала 19 века. Для остальных этот далекий от исторической аутентичности проект, переносящий сериал «Сплетница» в контекст вселенной Джейн Остин, вновь может стать главным guilty pleasure весны. А в нынешних реалиях — еще и выступить вполне терапевтическим способом эскапизма.
Серия полуэротических романов Джулии Куин, на которых основан проект, обстоятельно рассказывает о младшем поколении аристократов, которых воспитывает вдова Вайолет Бриджертон. Матримониальным и романтическим приключениям каждого из восьмерых детей (четырем братьям и четырем сестрам) посвящен отдельный том. Это же намек, на сколько сезонов в идеале рассчитывают шоураннер Шонда Раймс и сценарист Крис Ван Дьюсен, вместе уже делавшие «Скандал» и бесконечную «Анатомию страсти». Впрочем, пока Netflix заключил сделку лишь на четыре сезона и пообещал спин-офф про королеву Шарлотту (ее играет Голда Рошевель в «Бриджертонах»).
За первый сезон-диспозицию авторы успели многое: рассказать историю отношений Дафны Бриджертон (Фиби Дайневор) и Саймона Бассета, герцога Гастингса (Реге-Жан Пейдж), объяснить зрителям правила игры, что тут на балах вполне может звучать Билли Айлиш в симфонической обработке, влюбить в милые чудачества и характеры героев, создать крючки-заделы для сюжетных продолжений и даже раскрыть личность местной gossip girl — леди Уистлдаун, выпускающей брошюры со светскими сплетнями.
Во втором сезоне темп чуть сбавляют — все восемь эпизодов будут посвящены метаниям между разумом и чувствами и преодолениями гордости и предубеждений старшего сына Энтони Бриджертона (Джонатан Бэйли). Он решает завязать с отношениями с дамами полусвета и жениться по расчету — но не материальному, а с целью заключить рациональный брак, в котором взаимное уважение заменит любовь, а в случае смерти кого-то из супругов позволит избежать разбитого сердца. Подходящую кандидатуру Энтони встречает на одном из балов — объявленную королевой «бриллиантом сезона» юную Эдвину Шарма (актриса индийского происхождения Чаритхра Чандран). Но их сближению начинает противостоять ее родная сестра Кейт (ее играет красотка Симон Эшли из «Сексуального просвещения»).
Главное разочарование сезона ждет фанатов Реге-Жана Пейджа, которого СМИ успели прозвать «сексуальным герцогом», а канал MTV наградил своей премией в номинации «Прорыв года». Он на экране так и не появится. Заметно меньше станет и эротических сцен. За это уже оправдывалась в американской прессе Шонда Раймс, отметив, что отношения каждого из героев, как и в реальной жизни, развиваются по своей траектории. Для кого-то это означает множество открытых проявлений чувств. Для других — и это главный прием второго сезона — важнее электрическое напряжение и удушливые волны, слегка соприкоснувшись рукавами. Зато в продолжении появляется корги по кличке Ньютон, у которого не так много экранного времени, как хотелось бы, но нарратив он точно оживляет.
Как бы то ни было, «Бриджертоны» работают как портал в сказку, где все живут долго и счастливо, а неприятности всегда разрешаются самым наилучшим образом. Главная интрига — кто же следующим будет стремиться к хэппи-энду. Если создатели сериала пойдут по книжной версии, то солировать начнет Бенедикт Бриджертон (Люк Томпсон), мечтающий стать художником. Но Крис Ван Дьюсен намекнул, что очередность обретения счастья могут чуть нарушить.
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