Меньше секса, больше корги: Почему 2 сезон «Бриджертонов» — идеальный эскапизм?

Главное разочарование сезона ждет фанатов Реге-Жана Пейджа, которого СМИ успели прозвать «сексуальным герцогом», а канал MTV наградил своей премией в номинации «Прорыв года». Он на экране так и не появится. Заметно меньше станет и эротических сцен. За это уже оправдывалась в американской прессе Шонда Раймс, отметив, что отношения каждого из героев, как и в реальной жизни, развиваются по своей траектории. Для кого-то это означает множество открытых проявлений чувств. Для других — и это главный прием второго сезона — важнее электрическое напряжение и удушливые волны, слегка соприкоснувшись рукавами. Зато в продолжении появляется корги по кличке Ньютон, у которого не так много экранного времени, как хотелось бы, но нарратив он точно оживляет.

Как бы то ни было, «Бриджертоны» работают как портал в сказку, где все живут долго и счастливо, а неприятности всегда разрешаются самым наилучшим образом. Главная интрига — кто же следующим будет стремиться к хэппи-энду. Если создатели сериала пойдут по книжной версии, то солировать начнет Бенедикт Бриджертон (Люк Томпсон), мечтающий стать художником. Но Крис Ван Дьюсен намекнул, что очередность обретения счастья могут чуть нарушить.