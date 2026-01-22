Без страха и упрека, но со смехом: Каким получился сериал «Рыцарь Семи Королевств» — спин-офф «Игры престолов» ?

На HBO стартовал «Рыцарь Семи Королевств». Это еще один сериальный спин-офф «Игры престолов» (наряду с «Домом Дракона»), но совершенно не похож на основное шоу. Журналист Собака.ru Алексей Нимандов рассказывает, почему проект кажется глотком свежего воздуха для франшизы и спасением всех тех, кого утомила ее железобетонная серьезность.
Пока Джордж Мартин занимается чем угодно, лишь бы не дописывать «Ветра зимы», шоураннеры HBO хватают для экранизаций все прочие произведения автора. На этот раз их длинные руки добрались до повестей о межевом рыцаре Дунке и его спутнике, лысом мальчике Эгге. От основного литературного цикла эти произведения отличает компактность — если в «Песни льда и пламени» именитые семьи делят Железный Трон и выращивают драконов, Дунк просто хочет состояться как рыцарь и выиграть турнир.
Так и начинается сериал: простодушный верзила (на самом деле никакой не рыцарь, а лишь оруженосец) хоронит своего внезапно почившего хозяина и отправляется на поиски профессионального признания. По ходу дела в напарники к Дунку (Питер Клэффи) набивается маленький, но очень бойкий парнишка Эгг, который удивляет своим до блеска бритым черепом. Знатоки истории Вестероса в курсе, что все это не просто так, но спойлерить вам лор мы не планируем.
Камерность происходящего играет шоу на руку: судя по тому, насколько вяло даже в фанатских комьюнити обсуждают другой спин-офф «Игры престолов», «Дом Дракона», за долгие годы зрители успели подустать от масштабных сложносочиненных интриг, поэтому синопсис, суть которого укладывается в три-четыре слова и не требует от зрителя ведения конспекта с генеалогическим древом, скорее интригует.
Вторая уникальная черта «Рыцаря Семи Королевств» — юмор. Если первая серия «Игры престолов» встречала траурной серьезностью, в рамках которой смаковала крупные планы растерзанных белыми ходоками людей, то «Рыцарь» практически сразу рушит устоявшиеся стандарты, прерывая знаменитую музыкальную тему... актом дефекации. Да и сам Дунк по складу характера и поведению, конечно, не Нед Старк. Он напоминает скорее Ивана-дурака из русских народных сказок, тем более что, как и отечественный аналог, Дунк все-таки глубже и разумнее, чем кажется на первый взгляд.
Для начинающего карьеру актера Питера Клэффи, которого ранее вы могли видеть, например, в сериале «Викинги: Вальхалла», эта роль точно станет самым убедительным пропуском в Голливуд. У юного Декстера Сола Анселла, который играет Эгга, фильмография чуть солиднее. Например, там есть «Тогда. Сейчас. Потом» Роберта Земекиса, «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» и ряд других проектов. Неплохо для 11-летнего, не так ли?
Но есть и опасения, которые уже успели в своих рецензиях выразить и зарубежные критики. Касаются они упомянутой выше компактности — исходные повести Мартина настолько короткие, что, кажется, невозможно растянуть их события на целый сериал. Да, в первом сезоне «Рыцаря Семи Королевств» будет всего шесть серий (которые и расскажут о приключениях Дунка и Эгга на турнире), но читавшие книги зрители опасаются филлеров и надуманных сюжетных линий, которые введут в шоу с целью растянуть его на 3-4 сезона.
Тем не менее даже если так произойдет, едва ли это помешает «Рыцарю Cеми Королевств» стать ярким событием для поклонников фэнтези. Все-таки шоу HBO по-прежнему стремятся к премиум-качеству (хотя второй сезон «Одних из нас» и пошатнул эту веру!) по всем возможным параметрам, так что такой же печальный исход, как у Netflix с «Ведьмаком», маловероятен.
Финал первого сезона мы увидим в конце февраля, но если вам совсем невыносимо смотреть приключенческие шоу в онгоинге, обратитесь к первоисточнику — все три повести Мартина («Межевой рыцарь», «Присяжный рыцарь» и «Таинственный рыцарь») можно прочитать буквально за пару вечеров.
18+
Комментарии (0)