Без страха и упрека, но со смехом: Каким получился сериал «Рыцарь Семи Королевств» — спин-офф «Игры престолов» ?

Пока Джордж Мартин занимается чем угодно, лишь бы не дописывать «Ветра зимы», шоураннеры HBO хватают для экранизаций все прочие произведения автора. На этот раз их длинные руки добрались до повестей о межевом рыцаре Дунке и его спутнике, лысом мальчике Эгге. От основного литературного цикла эти произведения отличает компактность — если в «Песни льда и пламени» именитые семьи делят Железный Трон и выращивают драконов, Дунк просто хочет состояться как рыцарь и выиграть турнир.

Так и начинается сериал: простодушный верзила (на самом деле никакой не рыцарь, а лишь оруженосец) хоронит своего внезапно почившего хозяина и отправляется на поиски профессионального признания. По ходу дела в напарники к Дунку (Питер Клэффи) набивается маленький, но очень бойкий парнишка Эгг, который удивляет своим до блеска бритым черепом. Знатоки истории Вестероса в курсе, что все это не просто так, но спойлерить вам лор мы не планируем.