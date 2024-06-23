ПОЧЕМУ К РОЛИ СЕРГЕЯ РАЗУМОВСКОГО НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ, ЗАКРЫВШИСЬ В ВАННОЙ БЕЗ ТЕЛЕФОНА

Три года назад, в интервью «Собака.ru» к выходу первой части «Майора Грома», ты сказал о себе, что «даже не миллионер, на сигареты хватает — и отлично». Как обстоят дела сейчас?

Не миллионер, но на сигареты хватает — и отлично. А может, и миллионер! Но главное, что на сигареты хватает. (Смеется.)

Люба Аксенова, также играющая во франшизе об Игоре Громе, рассказала нам, что составляет плейлисты своих персонажей, когда готовится к роли. Костя Плотников, твой партнер по триллеру «Калимба», тоже за музыкальный подход. А как ты вживаешься в роль?

Конечно, есть и плейлисты, и тетрадки про детство героя. Потому что кто мы с тобой? Люди, которых сформировало наше прошлое. Если ты на экране создаешь образ человека, почему в тот момент жизни, который описан в сценарии, он именно такой. Нужно это придумать и, самое сложное, самому во все поверить.

К фильму «Майор Гром: Игра» и возвращению к роли Сергея Разумовского ты как готовился?

Физически — похудел на 20 килограммов. И продолжил изучать костяк персонажа — раздвоение личности. Это психическое заболевание, значит, есть врачи, которые с ним сталкивались. И соответственно, с ними можно поговорить про Разумовского. Я попытался понять суть: что такое вообще раздвоение личности? Еще в «Игре» мой герой сидит в психушке: четыре стены, никаких сообщений извне. Я решил провести над собой эксперимент — заперся в ванной без света и телефона. Мы живем в информационном потоке, даже просто посидеть и посмотреть на море, не проверяя мессенджеры и соцсети, тяжело. А здесь ни звука — абсолютная изоляция. В какой-то момент я начал воду включать: мне нужно было хоть что-то услышать. Выдержал 2,5 часа, но казалось, что в ванной я провел два дня.