Выпускник Вениамина Фильштинского, сооснователь театра Fulcro (переходя с шепотов на крики, перевоплощался в Маяковского!), музыкант рок-группы Chili Cheese и главный краш Петербурга стал сверхновой звездой российского кино: сыграл Сергея Разумовского, айтишника-миллиардера с расстройством идентичности, в серии кинокомиксов про майора Игоря Грома. В масштабном продолжении снятой на улицах, в особняках и фортах города на Неве франшизы «Майор Гром: Игра» Горошко вновь щекочет нервы огромной фан-базе, усиливая тему двойничества в духе Достоевского и ловко жонглируя амплуа злодея и героя.
Еще в этом году в фильмографию Сергея добавились роли в остроумном сборнике новелл про близость духовную и телесную «Секс. До и после» — режиссерском дебюте Дарьи Мороз — и герметичном детективном триллере «Калимба» с Федором Бондарчуком в касте. А в копилку наград — статус лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024!
На Сергее: рубашка ANDERSSON BELL, шорты CAMPERLAB (все — StudioSlow), браслеты и кольцо UNODE50, сабо CAMPERLAB
ПОЧЕМУ К РОЛИ СЕРГЕЯ РАЗУМОВСКОГО НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ, ЗАКРЫВШИСЬ В ВАННОЙ БЕЗ ТЕЛЕФОНА
Три года назад, в интервью «Собака.ru» к выходу первой части «Майора Грома», ты сказал о себе, что «даже не миллионер, на сигареты хватает — и отлично». Как обстоят дела сейчас?
Не миллионер, но на сигареты хватает — и отлично. А может, и миллионер! Но главное, что на сигареты хватает. (Смеется.)
Люба Аксенова, также играющая во франшизе об Игоре Громе, рассказала нам, что составляет плейлисты своих персонажей, когда готовится к роли. Костя Плотников, твой партнер по триллеру «Калимба», тоже за музыкальный подход. А как ты вживаешься в роль?
Конечно, есть и плейлисты, и тетрадки про детство героя. Потому что кто мы с тобой? Люди, которых сформировало наше прошлое. Если ты на экране создаешь образ человека, почему в тот момент жизни, который описан в сценарии, он именно такой. Нужно это придумать и, самое сложное, самому во все поверить.
К фильму «Майор Гром: Игра» и возвращению к роли Сергея Разумовского ты как готовился?
Физически — похудел на 20 килограммов. И продолжил изучать костяк персонажа — раздвоение личности. Это психическое заболевание, значит, есть врачи, которые с ним сталкивались. И соответственно, с ними можно поговорить про Разумовского. Я попытался понять суть: что такое вообще раздвоение личности? Еще в «Игре» мой герой сидит в психушке: четыре стены, никаких сообщений извне. Я решил провести над собой эксперимент — заперся в ванной без света и телефона. Мы живем в информационном потоке, даже просто посидеть и посмотреть на море, не проверяя мессенджеры и соцсети, тяжело. А здесь ни звука — абсолютная изоляция. В какой-то момент я начал воду включать: мне нужно было хоть что-то услышать. Выдержал 2,5 часа, но казалось, что в ванной я провел два дня.
И что врачи рассказали про диссоциативное расстройство идентичности?
Что раздвоение личности — абсолютная правда! Для меня Билли Миллиган был самым мощным жуликом своего времени, а оказалось, это не так. Представь: ты идешь, например, собака полаяла — а дальше блэкаут. Через часа три ты как будто просыпаешься и не знаешь, чтó делал все это время. Ты даже ответственности за себя не можешь нести в этот момент! При этом люди видят, что вот эти поступки совершил именно ты. Это же ужас! Ты себя не контролируешь, можешь в любой момент отключиться и неизвестно когда очнуться: через 10 лет или минут.
Если бы ты мог сыграть в «Майоре Громе» кого угодно, кто бы это был?
Сергей Разумовский! Он — это я в какой- то степени.
Находишь общее?
Не просто общее! Даже не знаю, превращаюсь ли я в него или уже был таким. Это не просто роль, а бесконечный самоанализ. Знаешь, очень страшно признаться себе в некоторых вещах. А через Разумовского и работу над ним они вдруг во мне открываются. От этого становится не по себе, но это реальность. Ты можешь любить кислород, можешь не любить, но ты будешь им дышать. Так и здесь.
На Сергее: куртка и шорты CAMPERLAB, джинсы RED SEPTEMBER (все — Studio Slow), белье A17, ботинки R13 (DayNight), браслеты UNODE50
ПОЧЕМУ В ТЕАТРАЛЬНЫХ ВУЗАХ НУЖНО УЧИТЬ УМЕНИЮ ОТДЫХАТЬ И ВСЕ ДОЛЖНЫ ПОСЛУШАТЬ ГРУППУ CHILI CHEESE
Как ты отдыхаешь от этого самоанализа и вообще работы?
Никак. Я не умею отдыхать, и это сильно влияет на мое психологическое и физическое здоровье. Но, правда, хочу этому научиться! Грубо говоря, что такое отдых? Это когда в ближайшее время ты можешь делать все что угодно, и тебе не нужно париться. Я, даже если мне не надо никуда идти, не могу полностью отключиться: думаю о рабочем, прокручиваю в голове какие-то зумы. Нас в театральных институтах приучают работать на износ, пахать как волы, а надо учить отдыхать! Чтобы не стать таким, как я. (Смеется.)
Тогда опиши свой идеальный день.
Проснуться посреди моря в своей лодке. Не на яхте, а именно в обычной лодке. Телефон утонул, от тебя ничто не зависит. Я поэтому люблю самолеты. Когда летишь, что бы ни было там, внизу, — ты не сможешь на это повлиять, ты в алюминиево-железном вакууме. Так что мой идеальный день — когда меня нет для мира и информационного пространства. Да, я могу устроить себе выходной, отложить телефон, сказать: «Ребята, меня не трогать». Но я буду гонять: слишком много процессов от меня зависит. Ответственность — это отвратительно. Очень хочу идеальный, безответственный, безынформационный день.
Давай про музыку, которой ты занимаешься. Что за группа Chili Cheese и почему на стримингах есть только один ее трек «Подруга»?
Мы сейчас делаем альбом: буквально сегодня утром писал вокал к одной из песен. Скоро выйдет. А Chili Cheese в моем идеальном мире — это музыка для людей. Чтобы они приходили и выплескивали весь негатив, танцевали, слэмились, жестко уничтожали весь ужас, который у них происходит, и оставляли его в зале. А мы — его забирали, обрабатывали и отдавали обратно через песни. Было бы идеально. Летом у нас мини-тур с новым альбомом. 16 июня выступим в петербургском клубе «Сердце», а 26 июня — в московских «Тоннах».
Большая площадка!
Сравнительно. Желания играть тысячники у меня нет. Хочется какой-то такой… Если можно сказать, что 500 человек — это камерность, то камерности. Я всегда считал, что искусство — оно для широкой публики, но не когда это лайв. 1000 человек в музее не может одновременно посмотреть на картину, человек 20 максимум. И это замечательно. Мне кажется, что-то есть в эксклюзивности.
Сразу на ум пришло «Кабаре ШУМ»!
А ты знаешь, как оно вообще появилось?! Его продюсер Артем Балаев вдохновился театром Fulcro, который мы создали вместе с однокурсниками, нашим спектаклем-кабаре «Цветы». И после назвал «Шум» именно кабаре. Артем, привет тебе большой!
Ждать ли нам клип Chili Cheese в режиссуре Олега Трофима?
Олег — слишком крутой для Chili Cheese! Хотя если вдруг он послушает альбом и согласится, я буду кипятком от счастья писать! Он не просто хороший режиссер и клипмейкер, он *********** [превосходный] режиссер, так и напиши, со звездочками!
А еще у тебя сложился крепкий творческий союз с Ником Брусковским из Super Collection Orchestra — теперь ваши совместные песни открывают «Майора Грома: Игру» и звучат в «Короле и Шуте». Как вы познакомились?
(Наклоняется к диктофону.) Ник — любовь к тебе всегда и через все границы! Сплотило банальное: алкоголь. И «Майор Гром». Я осмелился, написал Нику, и на мою радость он ответил: «Приходи-ка на базу!» Так появилась песня «Понедельник», которая спустя 4 года вошла в «Игру». Только там было другое слово! «Когда будет понедельник, мне все ***** [до фонаря]». Когда «Король и Шут» попросили меня записать кавер к премьере сериала, я сразу позвонил Нику. И он такой: «Приходи». Обожаю его за это! Пришли, поставили микрофон, записали барабаны и гитару. Не проговариваем половину текста, но в этом и прелесть! Такая простая панкушность. И это нестыдно выглядит, смешно, круто, драйвово.
ЗАЧЕМ ГОРОШКО РЭП-БАТТЛЫ И ЕСТЬ ЛИ У НЕГО ГОСТРАЙТЕРЫ
Ты не только играешь рок, но и участвовал в рэп-баттле 140 BPM — формате, когда зачитывают заготовленный текст под минус. Зачем тебе это?
Я любил это всю жизнь, смотрел с самого первого баттла! Так вышло, что я познакомился с рэпером OttO, а он сейчас организатор 140 BPM Battle (главная и самая крупная площадка баттлов на данный момент. — Прим. ред.). Он предложил, я ответил: «Блин, мне страшно!», — но согласился. Ощущения от баттла не сравнятся ни с чем. Первый был еще более-менее, а во втором я так жестко проиграл, просто позорище! 6 июля планирую оправдаться и реабилитироваться.
Цитирую тебя: «Актеры лезут в баттл-рэп, чтобы вы научились панчить»?
Да!
Прокомментируешь?
Надо было что-то написать, полез Достоевский. Подразумевается, что актер начитанный и все такое, а оказывается, что наоборот — ему еще учиться и учиться.
Сам пишешь тексты?
Да, хотя меня все обвиняют в гострайте. Это как будто логично: я с OttO трусь постоянно, мы все время где-то вместе. Людям сложно поверить, что я это сам написал. Ну и черт с ними!
С OttO ты еще делаешь проект «Квартирник». Это про что?
Как раз про эксклюзивность! Чтобы не было границ между артистом и зрителем — мы поиграли, посидели, выпили, пофотографировались, кто-то из зала вышел и что-то спел. Провели их уже штук пять — и все разные. Кто-то говорит, что с приглашенными группами круто, кому-то, наоборот, нравилось, когда мы сидели на сцене и пели каверы по заказу из зала, гугля аккорды в AmDm.
СЛАВА КАК ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, И КАК РОМАНТИЗИРУЮТ АКТЕРСТВО
Чувствуешь ли ты ответственность перед фанатами?
Всегда! Для меня это мини-проклятие. Я скучаю по временам, когда мне вообще не надо было ничего фильтровать: что говорю, выкладываю. Захотел — снял. Сейчас люди прислушиваются к тому, что я рекомендую, а это большая ответственность. Я не могу рекламировать ставки на спорт. (Смеется.)
А как насчет фанаток? Как быть идеальным героем и никого не обидеть?
Никак. Я раньше об этом думал, что-то пытался, но потом решил: просто буду собой. Кому понравится — тому понравится. Идеальным быть невозможно, и в этом и есть радость. Уязвимость, непредсказуемость и переменчивость — хорошее топливо. По крайней мере для меня.
Хочешь сказать что-нибудь преданным почитателям твоего творчества? Предоставляем площадку для высказывания!
Не поступайте в театральный институт. Это вас убьет.
Прямо настолько?
Профессия актера — как казино: ты делаешь ставку, а она может не сыграть. Но ты должен отдать туда всего себя, жертвуя личной жизнью, общением с семьей и друзьями. И это может тебя или сломать, или нет. К такому надо быть готовым. Вся эта романтизация сцены... Это грязь! Это грязная профессия! Тяжелая грязная профессия! Там нет ничего романтичного. Ничего! Поначалу, по крайней мере. И потом, когда ты чего-то добьешься, ты уже не понимаешь, рад ты этому или нет. Но остановиться уже тоже не можешь — продолжаешь, продолжаешь, продолжаешь… Я надеюсь, когда-нибудь вся эта романтизация актерского ремесла закончится. И музыкального тоже.
И то, и другое — что-то в духе триады про секс и рок-н-ролл.
Вот именно. Это только звучит круто! Там есть секс, есть рок-н-ролл, но это не круто: это неприятно и невесело. Я не говорю, что в театральные вузы вообще никому не надо поступать. Здорово, когда появляются отличные артисты. Но романтики там нет! Там ужасы, кошмары и тяжелейшая школа жизни. Если вам это не нужно, идти туда не стоит.
Ты прошел эту школу жизни?
Я окончил театральный (Российский государственный институт сценических искусств. — Прим. ред.) с красным дипломом. Можно было бы ответить, что да. Но школа на этом не заканчивается. Даже сейчас, во время нашего с тобой разговора, я какие-то мысли для себя открываю. Что это, если не школа?
Как думаешь, ты сильно изменился за три года с первого «Майора Грома»?
Конечно! Тогда я был молодым, счастливым, без мешков под глазами — такой тоненький фарфоровый мальчик. А сейчас сильно заматерел. Не знаю, плохо это или хорошо. Для типажа как будто бы даже лучше. Не буду больше играть мальчиков, теперь — только богатых дяденек. (Смеется.)
Ты никогда не подводишь итоги. Почему?
Потому что итог — это смерть. Подвести его — значит умереть. Для меня жизнь про движение и процесс. А умирать пока неохота!
БЛИЦ. 9 НАИВНЫХ ВОПРОСОВ К СЕРГЕЮ ГОРОШКО
Сережа, ты панк?
Да.
Или, может, нарцисс?
Да!
Есть ли у тебя звездная болезнь?
Нет.
Какие сейчас отношения со славой?
Она есть. Это моя реальность.
Что для тебя любовь к человеку?
Доверие.
А любовь к жизни?
Отсутствие мешков под глазами.
Три главные эмоции, которые вызывает у тебя история Разумовского?
Жалость, уважение, любовь.
Что тебе кажется смешным, над чем ты последний раз от души смеялся?
Над кошкой своей когда я ее нарядил в платье — думал, помру со смеху. Я ее гулять еще вывел. Она — самое лучшее создание на этой планете. Она мое чудо. В августе ей годик будет, она маленькая совсем.
Твое любимое место в Петербурге?
Петербург.
Текст: ДАРЬЯ ГЛАДКИХ
Фото: ВАЛЕНТИН БЛОХ
Стиль: ОЛЕГ УЛЬЯНОВ
Макияж: МАРИЯ ЕВСЕЕВА
Свет: ФЕДОР ЛЕБЕДЕВ и ПАВЕЛ ЗНАМЕНСКИЙ (SKYPOINT)
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