«Чудовище внутри меня»: каким получился детективный сериал с Клэр Дэйнс и Мэттью Ризом?

На Netflix вышел мини-сериал «Чудовище внутри меня» — триллер о писательнице, которая пытается вывести на чистую воду строительного магната, подозреваемого в убийстве жены. Собака.ru рассказывает, как актерский дуэт Клэр Дэйнс и Мэттью Риза смог с легкостью затмить своей игрой детективную интригу.
Некогда популярная писательница Агата Уиггс (Клэр Дэйнс) переживает не лучшие времена. Несколько лет назад она потеряла в автомобильной катастрофе маленького сына и теперь безуспешно пытается заново пересобрать свою жизнь. Но боль утраты не проходит, брак развалился, издатель уже два года ждет ее следующую книгу и даже когда-то уютный дом в пригороде Нью-Йорка ветшает и добавляет проблем. Внезапно в затворничество Агаты вмешивается появление нового соседа — девелопера Нила Джарвиса (Мэттью Риз). У бизнесмена сомнительная репутация: его подозревают в убийстве жены, но никаких доказательств нет.
Поначалу знакомство не складывается: Агате не нравится идея Нила построить беговую дорожку в близлежащем лесу. Однако Джарвис уверенно рассказывает писательнице: он фанат ее творчества и делает предложение, от которого практически не возможно отказаться автору-расследователю: написать о нем книгу. С этого момента события принимают тревожный оборот.
Сначала в дом к Агате вламывается пьяный агент ФБР (Дэвид Лайонс), который вел дело Джарвиса, и настоятельно советует быть осторожнее в общении с новым знакомым. Кроме того, выясняется: бесследно пропал живущий неподалеку участник той самой смертельной аварии с ее сыном — тот хоть и оставил предсмертную записку, но после общения с Нилом главная героиня уже видит соседа с его демонической харизмой в роли хладнокровного убийцы.
Под занавес года Netflix выпустил параноидальный детективный триллер, сделанный режиссером Антонио Кампосом («Лестница») и сценаристом Гордоном Ховардом («Родина») по классической и практически беспроигрышной схеме: мастеровитые актеры на двоих разыгрывают интеллектуальную партию с высокими ставками. Писательница с психотравмами и нарцисс-социопат, которого сложно не принять за маньяка, с первого же эпизода видят друг в друге собственное отражение. И оба не могут от него оторваться. Поэтому «Чудовище внутри меня» стоит смотреть не столько из-за сюжета, сколько из-за дуэта Дэйнс и Риза (обойдемся без спойлеров, но к некоторым поворотам есть большие вопросы с точки зрения логики, а финал и вовсе не претендует на что-то выдающееся).
Первая играет, казалось бы, сломленную женщину, у которой где-то внутри полыхает нехороший огонек из жажды мести за погибшего ребенка, чувства вины и неудовлетворенности литературной карьерой: зачем писать чью-то скучную биографию, когда можно попытаться залезть в голову непойманному убийце? Второй же с удовольствием выдает на экране поток отрицательного обаяния — достаточно посмотреть, как Ривз в кадре ест курицу, танцует под Talking Heads или выдает мрачные сентенции про тягу человека к насилию. На этом странном сотрудничестве, в котором появления внутренних демонов соседствуют с искренними дружескими (но не романтическими) порывами, держится весь сериал. И пусть на потенциальную жанровую классику (даже в отличие от прошлогодней «Презумпции невиновности») он точно не тянет, наблюдать за Агатой и Нилом как минимум не скучно — как за двумя хищниками, один из которых в финале точно съест другого.
