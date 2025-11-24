«Чудовище внутри меня»: каким получился детективный сериал с Клэр Дэйнс и Мэттью Ризом?

Под занавес года Netflix выпустил параноидальный детективный триллер, сделанный режиссером Антонио Кампосом («Лестница») и сценаристом Гордоном Ховардом («Родина») по классической и практически беспроигрышной схеме: мастеровитые актеры на двоих разыгрывают интеллектуальную партию с высокими ставками. Писательница с психотравмами и нарцисс-социопат, которого сложно не принять за маньяка, с первого же эпизода видят друг в друге собственное отражение. И оба не могут от него оторваться. Поэтому «Чудовище внутри меня» стоит смотреть не столько из-за сюжета, сколько из-за дуэта Дэйнс и Риза (обойдемся без спойлеров, но к некоторым поворотам есть большие вопросы с точки зрения логики, а финал и вовсе не претендует на что-то выдающееся).

Первая играет, казалось бы, сломленную женщину, у которой где-то внутри полыхает нехороший огонек из жажды мести за погибшего ребенка, чувства вины и неудовлетворенности литературной карьерой: зачем писать чью-то скучную биографию, когда можно попытаться залезть в голову непойманному убийце? Второй же с удовольствием выдает на экране поток отрицательного обаяния — достаточно посмотреть, как Ривз в кадре ест курицу, танцует под Talking Heads или выдает мрачные сентенции про тягу человека к насилию. На этом странном сотрудничестве, в котором появления внутренних демонов соседствуют с искренними дружескими (но не романтическими) порывами, держится весь сериал. И пусть на потенциальную жанровую классику (даже в отличие от прошлогодней «Презумпции невиновности») он точно не тянет, наблюдать за Агатой и Нилом как минимум не скучно — как за двумя хищниками, один из которых в финале точно съест другого.

