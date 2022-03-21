Константин Хабенский: «Если актер считает себя первачом, делает мульки и выходит на авансцену, он плохо образован»

Что в этом манифесте оказалось для вас важнее всего?

Знаете, мы в этом тексте вскрыли нечто похожее на то, что нашли в свое время в Экзюпери: мы привыкли, что это сказочка, ну, по крайней мере, так было легче продавать книгу. На самом деле «Маленький принц» — исповедь человека, ко­торый умирает в пустыне, перед смертью вспоминает жизнь и раскаивается в своих грехах. В истории барона мы расшифровываем байки и враки, пытаемся докопаться, что за смысл они скрывают. Есть такой способ справиться с болью — не забыть, потому что это чаще всего невозможно, а создать на этой эмоции другую историю.

Вы сейчас описываете психологический механизм диссоциации.

Примерно так и есть. Есть история о том, как барон, попав в плен к туркам, пас пчел. На самом деле она скрывает страшный факт, как человек был кинут пленником в яму и существовал там в ужасных обстоятельствах. И это попытка вытеснить трагедию какой-то более метафизи­ческой, фантастической картиной, закрасить жуткое черное пятно. «Враки...» придуманы не только и не столько для того, чтобы позабавить, а как способ показать, как можно не тащить за со­бой якоря воспоминаний.

Получился еще и очень зрелищный спек­такль — визуальность сейчас становится чуть ли не важнее содержания, вам так не кажется?

Виктор Крамер — большой фантазер и мастер крупной формы, но при этом у него довольно точный индивидуальный, ни на кого не похожий актерский разбор. Может быть, именно в премьерных 10–15 прогонах доминирует форма, но содержание ее потом всегда догоняет, расширя­ется, набухает и выходит на передний план. Так было и с «Не покидай свою планету» — визуаль­но очень плотно и интересно, а потом содержа­ние стало доминировать. Это же, предполагаю, случится и с внешне эффектными «Враками...». Чтобы он задышал и зажил, нужно время, это нормально.

Что для вас значит «проживать историю про балбеса, который сочинял свою жизнь»?

С каждым спектаклем я провожу часть своей жизни — год, два, пять, семь, десять, — мы находимся постоянно в диалоге с персонажем, со зри­телем, хочется все больше и больше вгрызаться в содержание, в фантазию и быть интересным — в первую очередь самому себе. С бароном мы всё еще ищем общий язык. В чем-то уже совпали, а в чем-то еще бодаемся на виду у зрителя. И каж­дый мой выход как первый, это новый человек, с которым я пытаюсь сдружиться. А, например, в «Контрабасе» или «Калигуле» я смотрю на своего персонажа как на того, с кем я уже попро­щался и могу о нем что-то рассказать.