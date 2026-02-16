Дела семейные: «История любви» Райана Мерфи и еще 7 хороших фильмов и сериалов о династии Кеннеди

На стриминге Hulu вышел сериал «История любви» о романе Джона Ф. Кеннеди-мл. (сына убитого президента США) и его жены Кэролин — от начала их отношений до трагической гибели в авиакатастрофе. Идейным вдохновителем и генеральным продюсером проекта стал создатель «Американской истории ужасов» и «Монстров» Райан Мерфи. Собака.ru собрала еще несколько достойных внимания фильмов и сериалов о легендарной семье — «Кеннеди» с Мартином Шином, «Джеки» с Натали Портман и многое другое.