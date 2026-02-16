Дела семейные: «История любви» Райана Мерфи и еще 7 хороших фильмов и сериалов о династии Кеннеди

На стриминге Hulu вышел сериал «История любви» о романе Джона Ф. Кеннеди-мл. (сына убитого президента США) и его жены Кэролин — от начала их отношений до трагической гибели в авиакатастрофе. Идейным вдохновителем и генеральным продюсером проекта стал создатель «Американской истории ужасов» и «Монстров» Райан Мерфи. Собака.ru собрала еще несколько достойных внимания фильмов и сериалов о легендарной семье — «Кеннеди» с Мартином Шином, «Джеки» с Натали Портман и многое другое.
Сериал «История любви» / Love Story (18+), 2026 (шоураннер Коннор Хайнс)
Неугомонный Райан Мерфи в качестве генерального продюсера врывается на территорию романтического кино: в центре внимания его нового проекта — отношения Джона Ф. Кеннеди-младшего (дебют Пола Келли) и Кэролин Бэссетт-Кеннеди (Сара Пиджон, «Готэм»). Из ярких лиц каста — Наоми Уоттс сыграла Жаклин Кеннеди, а Алессандро Нивола перевоплотился в модельера Кельвина Кляйна.
Фильм «Джеки» / Jackie (18+), 2016 (режиссер Пабло Ларраин)
Байопик о первой леди США Жаклин Кеннеди (Натали Портман): фильм охватывает четыре дня ее жизни после убийства мужа в Далласе. В касте — Питер Сарсгаард, Грета Гервиг и Билли Крудап, а режиссером выступил чилиец Пабло Ларраин (обладатель «Серебряного медведя» Берлинале за фильм «Клуб»). Спродюсировал картину Даррен Аронофски, а сценарий написал Ноа Оппенхайм («Дом из динамита»).
Фильм «Серые сады» / Grey Gardens (18+), 2009 (режиссер Майкл Сакси)
Необычный взгляд на некоторых членов легендарного семейства через трагикомическую призму. В центре внимания — эксцентричные тетя и двоюродная сестра Жаклин Кеннеди (обеих звали Эди, их сыграли Джессика Лэнг и Дрю Бэрримор), которые после жизни в элитных кругах Нью-Йорка переехали в провинцию и оказались на обочине жизни. Картина, режиссером которой выступил Майкл Сакси («Клятва») в свое время выиграла два «Золотых глобуса» — за лучший телефильм и актерскую работу Бэрримор.
Сериал «Кеннеди» / Kennedy (18+), 1983 (режиссер Джим Годдар)
История о трех годах правления Джона Кеннеди (его сыграл звезда «Апокалипсиса сегодня» Мартин Шин) — от инаугурации до роковых выстрелов. Роль Жаклин исполнила Блэр Браун («Догвилль»), а режиссером выступил Джим Годдар (самой известной его работой через несколько лет станет «Шанхайский сюрприз» с Шоном Пенном и Мадонной).
Сериал «Клан Кеннеди» / The Kennedys (18+), 2011 (режиссер Джон Кассар)
Очень подробный 8-серийный канадский сериал о многих нюансах в отношениях нескольких поколений Кеннеди — в которых политика плотно переплелась с личными делами. В касте — Грег Киннэер, Кэти Холмс, Барри Пеппер и другие. Режиссер — Джон Кассар ( один из авторов «24 часов»).
Сериал «Кеннеди из Массачусетса» / The Kennedys of Massachusetts (18+), 1990 (режиссер Лэмонт Джонсон)
Драматический мини-сериал начала девяностых, сконцентрированный больше не на интригах и сражениях за власть и влияние, а на семейных отношениях большого клана. История начинается в начале XX века, когда отец президента Кеннеди становится мэром Бостона, и развивается на протяжении 50 лет, вплоть до избрания Джона президентом. В главных ролях — Чарльз Дернинг, Уильям Петерсен и Аннет О'Тул (а в небольшом эпизоде появляется совсем юный Кейси Аффлек). Снял проект Лэмонт Джонсон.
Фильм «Принц Америки» / America's Prince: The John F. Kennedy Jr. Story (18+), 2003 (режиссер Эрик Ланевилль)
Взгляд режиссера Эрика Ланевилля (позже станет известен как один из авторов сериальных хитов вроде «Остаться в живых» и «Менталиста») на противоречивую биографию Джона Кеннеди-младшего (Кристоффер Полаха), всю жизнь находившегося под прицелом прессы — здесь показана и его личная жизнь, и попытки найти себя вне контекста громкой фамилии.
Фильм «Крысиная стая» / The Rat Pack (18+), 1998 (режиссер Роб Коэн)
Фильм HBO о сложных взаимоотношениях Джона Кеннеди (Уильям Петерсен) и его брата Роберта (Желько Иванек), крайне раздраженного связями сиблинга с миром шоу-бизнеса (например, Фрэнка Синатру здесь сыграл Рэй Лиотта) и криминала во время его предвыборной кампании. Режиссер — Роб Коэн, который впоследствии снимет первый «Форсаж».
