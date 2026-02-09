Сериал «Чудо-человек»: как у Marvel неожиданно получилось снять отличную метакомедию о Голливуде?

На стримингах вышел мини-сериал «Чудо-человек» студии Marvel — формально супергеройское, но ценное не этим метаироничное драмеди о двух актерах-аутсайдерах, которым выпадает шанс кардинально перезапустить свои карьеры в Голливуде. Собака.ru рассказывает, почему от этой броманс-истории смогут получить удовольствие даже те, кто терпеть не может комиксы.
Не особо успешный голливудский актер-эпизодник Саймон Уильямс (Яхья Абдул-Матин II) бесконечно обивает пороги киностудий ради ролей уровня «профессор в "Американской истории ужасов", которому через пару реплик монстр откусит голову» — но все катастрофически не складывается. Зачастую — из-за перфекционизма самого Саймона, который периодически пытается добавить своему персонажу глубины, чем доводит режиссеров, сценаристов и собственного агента до белого каления.
Однако судьба дает ему внезапный шанс на миллион: на ретроспективном показе «Полуночного ковбоя» он знакомится с актером Тревором Слэттери (Бен Кингсли). Тот хоть и гордится своей карьерой в театре и кино, но по иронии судьбы стал известен на весь мир тем, что за зарплату от злодеев изображал фальшивого террориста Мандарина (см. фильм «Железный человек 3»).
Фактурный возрастной артист проговаривается, что сейчас идут пробы в любимый супергеройский фильм детства Саймона — «Чудо-человек», который к тому же снимает знаменитый европейский режиссер фон Ковак (Златко Бурич). Оба отправляются на кастинг и постепенно проникаются друг к другу симпатией. Однако у каждого есть свои секреты.
У Саймона — неконтролируемая и очень разрушительная суперсила, которая по закону грозит ему запретом на профессию. У Тревора — довольно унизительный договор со специальным департаментом по контролю над обладателями сверхспособностей, по которому ему приходится выбирать между двумя сомнительными вариантами: либо шпионить за новым другом, либо вернуться в тюрьму.
Странно отрицать, что рекламная обертка «Супергероика для тех, кто не любит супергероику» (куда плотно упакован огромный пласт современных фильмов и сериалов в диапазоне от «Хранителей» до «Пацанов»), мягко говоря, давно вызывает скепсис. И вполне лобовые истории о борьбе добра со злом, и эксперименты с выворачиванием формата наизнанку в последние годы стали порождать у весомого количества зрителей плюс-минус одинаковую реакцию — зевоту, периодически трансформирующуюся в откровенный хейт.
Тем удивительнее на этом фоне наблюдать за «Чудо-человеком», которого студия Marvel совершенно неожиданно сделала изящной метакомедией про Голливуд — суперспособности в кадре, конечно, изредка применяются, но в целом выполняют фоновую сюжетную функцию. Чувствуется, что создателям во главе с Дэстином Дэниэлом Креттоном очень понравился прошлогодний хитовый сериал «Киностудия» Сета Рогена, в котором вымышленные персонажи взаимодействуют с реальными деятелями голливудской киноиндустрии.
В «Чудо-человеке» за такими внутренними отсылками наблюдать не менее интересно, чем за основным сюжетом: то главный герой поругается с реальным актером Джо Пантолиано (предатель Сайфер из первой «Матрицы»), то кто-то упомянет Тома Круза, Леонардо ДиКаприо или Мэттью Макконахи, то в кадре появится очередная пасхалка о самой вселенной Marvel в виде какого-нибудь рекламного постера или реплики про то, что Капитан Америка ничего не умеет, кроме как метко бросать щит.
Но все это имело бы мало смысла без простого, но очаровательного сюжета: Абдул-Матин на пару с Кингсли разыгрывают классический броманс между младшим и старшим коллегами. Первый — амбициозный, но неуверенный в себе талант, над которым висит печать вечного аутсайдерства и неумения справляться с сильными эмоциями. Второй — «сбитый летчик», искренне проникшийся внутренним миром нового молодого друга и изо всех сил желающий помочь.
Смотреть на Бена Кингсли в этой роли — отдельное удовольствие: 81-летний актер играет саркастичного ворчуна, который любит цитировать «Короля Лира», записывает куратора в телефоне как «Дядя Ваня» и делает непередаваемое выражение лица, когда в него тыкают пальцем и говорят: «О, а я тебя знаю, ты же Мандарин!» — «Ну да, мне тогда нужны были деньги, девочки и вещества сами себя не купят».
Привыкшую к менее экспериментальным марвеловским сюжетам аудиторию «Чудо-человек», скорее всего, отпугнет, показавшись слишком скучным. А вот для остальных эти восемь серий по полчаса станут нестыдным вечерним развлечением даже без погружения в лор: все-таки не каждый день увидишь, как персонажи комиксов общаются цитатами из Шекспира и Стейнбека, чтобы затем сразу пойти решать свои совсем не супергеройские, а очень понятные человеческие проблемы.
