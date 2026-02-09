Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Сериал «Чудо-человек»: как у Marvel неожиданно получилось снять отличную метакомедию о Голливуде?

На стримингах вышел мини-сериал «Чудо-человек» студии Marvel — формально супергеройское, но ценное не этим метаироничное драмеди о двух актерах-аутсайдерах, которым выпадает шанс кардинально перезапустить свои карьеры в Голливуде. Собака.ru рассказывает, почему от этой броманс-истории смогут получить удовольствие даже те, кто терпеть не может комиксы.

Family Owned, Marvel Studios, Marvel Television, Onyx Collective, The Walt Disney Company, 2026

Не особо успешный голливудский актер-эпизодник Саймон Уильямс (Яхья Абдул-Матин II) бесконечно обивает пороги киностудий ради ролей уровня «профессор в "Американской истории ужасов", которому через пару реплик монстр откусит голову» — но все катастрофически не складывается. Зачастую — из-за перфекционизма самого Саймона, который периодически пытается добавить своему персонажу глубины, чем доводит режиссеров, сценаристов и собственного агента до белого каления.

Однако судьба дает ему внезапный шанс на миллион: на ретроспективном показе «Полуночного ковбоя» он знакомится с актером Тревором Слэттери (Бен Кингсли). Тот хоть и гордится своей карьерой в театре и кино, но по иронии судьбы стал известен на весь мир тем, что за зарплату от злодеев изображал фальшивого террориста Мандарина (см. фильм «Железный человек 3»).

Фактурный возрастной артист проговаривается, что сейчас идут пробы в любимый супергеройский фильм детства Саймона — «Чудо-человек», который к тому же снимает знаменитый европейский режиссер фон Ковак (Златко Бурич). Оба отправляются на кастинг и постепенно проникаются друг к другу симпатией. Однако у каждого есть свои секреты. 

У Саймона — неконтролируемая и очень разрушительная суперсила, которая по закону грозит ему запретом на профессию. У Тревора — довольно унизительный договор со специальным департаментом по контролю над обладателями сверхспособностей, по которому ему приходится выбирать между двумя сомнительными вариантами: либо шпионить за новым другом, либо вернуться в тюрьму.

Family Owned, Marvel Studios, Marvel Television, Onyx Collective, The Walt Disney Company, 2026

Странно отрицать, что рекламная обертка «Супергероика для тех, кто не любит супергероику» (куда плотно упакован огромный пласт современных фильмов и сериалов в диапазоне от «Хранителей» до «Пацанов»), мягко говоря, давно вызывает скепсис. И вполне лобовые истории о борьбе добра со злом, и эксперименты с выворачиванием формата наизнанку в последние годы стали порождать у весомого количества зрителей плюс-минус одинаковую реакцию — зевоту, периодически трансформирующуюся в откровенный хейт.

Тем удивительнее на этом фоне наблюдать за «Чудо-человеком», которого студия Marvel совершенно неожиданно сделала изящной метакомедией про Голливуд — суперспособности в кадре, конечно, изредка применяются, но в целом выполняют фоновую сюжетную функцию. Чувствуется, что создателям во главе с Дэстином Дэниэлом Креттоном очень понравился прошлогодний хитовый сериал «Киностудия» Сета Рогена, в котором вымышленные персонажи взаимодействуют с реальными деятелями голливудской киноиндустрии. 

В «Чудо-человеке» за такими внутренними отсылками наблюдать не менее интересно, чем за основным сюжетом: то главный герой поругается с реальным актером Джо Пантолиано (предатель Сайфер из первой «Матрицы»), то кто-то упомянет Тома Круза, Леонардо ДиКаприо или Мэттью Макконахи, то в кадре появится очередная пасхалка о самой вселенной Marvel в виде какого-нибудь рекламного постера или реплики про то, что Капитан Америка ничего не умеет, кроме как метко бросать щит.

Family Owned, Marvel Studios, Marvel Television, Onyx Collective, The Walt Disney Company, 2026

Но все это имело бы мало смысла без простого, но очаровательного сюжета: Абдул-Матин на пару с Кингсли разыгрывают классический броманс между младшим и старшим коллегами. Первый — амбициозный, но неуверенный в себе талант, над которым висит печать вечного аутсайдерства и неумения справляться с сильными эмоциями. Второй — «сбитый летчик», искренне проникшийся внутренним миром нового молодого друга и изо всех сил желающий помочь. 

Смотреть на Бена Кингсли в этой роли — отдельное удовольствие: 81-летний актер играет саркастичного ворчуна, который любит цитировать «Короля Лира», записывает куратора в телефоне как «Дядя Ваня» и делает непередаваемое выражение лица, когда в него тыкают пальцем и говорят: «О, а я тебя знаю, ты же Мандарин!» — «Ну да, мне тогда нужны были деньги, девочки и вещества сами себя не купят».

Привыкшую к менее экспериментальным марвеловским сюжетам аудиторию «Чудо-человек», скорее всего, отпугнет, показавшись слишком скучным. А вот для остальных эти восемь серий по полчаса станут нестыдным вечерним развлечением даже без погружения в лор: все-таки не каждый день увидишь, как персонажи комиксов общаются цитатами из Шекспира и Стейнбека, чтобы затем сразу пойти решать свои совсем не супергеройские, а очень понятные человеческие проблемы.

Рубрика:
Что смотреть дома

