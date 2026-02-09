Сериал «Чудо-человек»: как у Marvel неожиданно получилось снять отличную метакомедию о Голливуде?

Не особо успешный голливудский актер-эпизодник Саймон Уильямс (Яхья Абдул-Матин II) бесконечно обивает пороги киностудий ради ролей уровня «профессор в "Американской истории ужасов", которому через пару реплик монстр откусит голову» — но все катастрофически не складывается. Зачастую — из-за перфекционизма самого Саймона, который периодически пытается добавить своему персонажу глубины, чем доводит режиссеров, сценаристов и собственного агента до белого каления.

Однако судьба дает ему внезапный шанс на миллион: на ретроспективном показе «Полуночного ковбоя» он знакомится с актером Тревором Слэттери (Бен Кингсли). Тот хоть и гордится своей карьерой в театре и кино, но по иронии судьбы стал известен на весь мир тем, что за зарплату от злодеев изображал фальшивого террориста Мандарина (см. фильм «Железный человек 3»).

Фактурный возрастной артист проговаривается, что сейчас идут пробы в любимый супергеройский фильм детства Саймона — «Чудо-человек», который к тому же снимает знаменитый европейский режиссер фон Ковак (Златко Бурич). Оба отправляются на кастинг и постепенно проникаются друг к другу симпатией. Однако у каждого есть свои секреты.

У Саймона — неконтролируемая и очень разрушительная суперсила, которая по закону грозит ему запретом на профессию. У Тревора — довольно унизительный договор со специальным департаментом по контролю над обладателями сверхспособностей, по которому ему приходится выбирать между двумя сомнительными вариантами: либо шпионить за новым другом, либо вернуться в тюрьму.